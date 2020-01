MediaWorld spaventa Unieuro con il lancio del nuovo volantino Tasso Zero, al suo interno si trova un lungo elenco di grandi sconti su prodotti di tecnologia generale, oggi in vendita comunque a prezzi inferiori rispetto ai listini del periodo.

Alla base della campagna promozionale, attiva sia online che in negozio fino al 19 gennaio, troviamo proprio la possibilità di appoggiarsi sul finanziamento senza interessi. L’utente che spenderà almeno 199 euro potrà richiedere un prestito da restituire in 20 mensilità a Tasso Zero, con addebito diretto sul conto corrente.

Volantino MediaWorld: questi sono i migliori prezzi in circolazione

Uno dei prezzi più invitanti dell’intero volantino MediaWorld riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S10, top di gamma assoluto del 2019, oggi leggermente in declino, ma ugualmente in auge per la possibilità di ottenere un ulteriore rimborso di 150 euro sull’offerta. L’utente che lo acquisterà da MediaWorld a 749 euro lo dovrà registrare poi sul sito ufficiale Samsung Members entro il 7 febbraio, l’azienda provvederà ad emettere un rimborso del valore di 150 euro direttamente sul conto corrente.

Le alternative ci sono e sono moltissime, tra gli altri smartphone in promozione annoveriamo comunque Galaxy A70, Xiaomi Mi 10 Pro a 699 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9 LIte, Xiaomi Redmi Note 8T, Galaxy A10, Galaxy A50 e altri ancora.

Per avere una idea dell’intero volantino MediaWorld, non dovete comunque far altro che aprire le pagine inserite qui sotto, ricordando che gli acquisti possono essere effettuati anche online sul sito ufficiale.