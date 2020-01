A Las Vegas continua l’evento CES 2020 e ad attirare l’attenzione di numerosi spettatori è la società Lenovo. Famosa per i suoi notebook, attira l’attenzione con una serie di dispositivi super innovativi.

Lenovo presenta una serie di dispositivi all’avanguardia: ecco i dettagli

In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare della rete 5G, una connessione del tutto migliorata e capace di garantire un’alta velocità. A lavorare in questo contesto è Lenovo che grazie a un duro lavoro e a importanti investimenti è riuscito, con l’aiuto del suo team, a sviluppare il primo pc 5G al mondo.

Il suo nome è Yoga 5G ed è un laptop due in uno, ultra portatile e primo PC basato sulla piattaforma Qualcomm SnapDragon 8cx 5G Compute. Tutti gli utenti interessati possono possedere un pc capace di garantire una connettività 5G ad alta velocità con service provider 5G.

Con la nuova connettività è possibile scaricare file di grandi dimensioni istantaneamente oppure guardare in streaming video ad alta risoluzione con la massima nitidezza del FULL HD.

Lenovo, inoltre, presenta il primo notebook pieghevole al mondo: ThinkPad X1 Fold. Si tratta di una vera e propria rivoluzione poiché è realizzato con leghe leggere e fibra di carbonio; per quanto riguarda l’estetica, invece, ThinkPad è ricoperto da una cover di pelle.

E’ formato da un display OLED pieghevole da 13,3 pollici e basato su processori Intel Core con tecnologia Intel Hybrid e come sistema operativo attualmente presenta Windows 10.

È possibile utilizzarlo in orizzontale tramite il sostegno integrato nella custodia; inoltre, è possibile utilizzare anche la tastiera bluetooth Mini Fold. Una volta chiusa, la tastiera, quando viene riposta può essere ricaricata in modalità wireless all’interno del sistema e fissata con dei magneti.

Utilizzato verticalmente, invece, gli utenti possono effettuare innumerevoli operazioni adoperando la penna digitale Active Pen. Può essere utilizzato anche come un tablet completamente aperto, mentre leggermente piegato consente la lettura come un libro.

Lenovo ha sviluppato anche un nuovo strumento per la Smart Home: Lenovo Smart Frame. Si tratta di un dispositivo con lo schermo opaco con un trattamento antiriflesso per riprodurre immagini nitide con luminosità differenti in base al momento della giornata.

Gli utenti possono decidere di riprodurre, di fermare o mettere in pausa le foto che stanno condividendo con una serie di gesti.