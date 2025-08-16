AliExpress abbassa il prezzo di questo tablet ANDROID: costa solo 70 euro

Un risparmio così elevato era davvero da tanto tempo che lo stavamo aspettando, proprio in questi giorni su AliExpress è stata lanciata una nuova promozione con la quale riuscire a mettere le mani sul tablet Android che offre un rapporto qualità/prezzo davvero tra i migliori di sempre.

Il modello di cui vi parliamo è il Teclast P30T, tablet Android con display da 10,1 pollici di diagonale, un IPS LCD che comunque riesce a raggiungere una buona risoluzione massima ed un rispetto della gamma cromatica complessivamente accettabile. Il sistema operativo, come era facilmente intuibile, è Android 14, con nessuna personalizzazione grafica, il che ci permette di fruire sostanzialmente di un’esperienza alla pari di android stock, godendo appieno di ogni singola funzione e funzionalità del noto OS di Google.

Il processore è un octa-core con un quantitativo di GB di RAM che si assesta sui 12GB, più che sufficiente per godere di una buona esperienza complessiva, sia lavorativa che in ambito gaming, anche senza strafare. La batteria è comunque un componente da 6000mAh, più che sufficiente per godere del prodotto per lunghe giornate, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Il prezzo di vendita del prodotto di cui effettivamente vi stiamo parlando si aggira attorno ai 232,22 euro, almeno per quanto ne concerne il listino originario. Ciò che gli permette di distinguersi dalla massa è proprio lo sconto applicato in automatico da parte di Aliexpress, che lo porta oggi a costare solamente 73,89 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

Da notare, ad ogni modo, che all’interno della confezione si possono trovare una serie di accessori che ampliano inevitabilmente le funzioni e l’usabilità del terminale stesso: custodia con stand, ma anche pennino, mouse, adattatore e tastiera bluetooth.