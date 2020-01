Sebbene l’attesissima saga The Witcher è appena stata pubblicata su Netflix, già si sta accendendo la curiosità dei fan nel capire quando e se ci sarà una seconda stagione. Questo sta accadendo perché il pubblico si è praticamente “bevuto” in un sol sorso tutti gli otto episodi della prima serie e già vogliono sapere come si svilupperanno le vicende e le avventure di Geralt Di Rivia.

Il cacciatore di mostri a contratto è un personaggio proveniente da un videogame fortunato, ma la complessità del suo passato e del suo carattere hanno reso The Witcher uno show nato per essere adattato allo schermo. Per questo siamo tutti alla ricerca di qualche rumor sulla prossima stagione.

The Witcher 2 su Netflix, ecco le novità sulla seconda stagione

Fortunatamente le prime anticipazioni sul secondo capitolo del fantasy drama ci arrivano direttamente dalla produttrice Lauren Schmidt Hissrich, la quale ha rilasciato queste dichiarazioni in una recente intervista:“la cosa grandiosa della seconda stagione, e posso dirvelo, è che in ciò che abbiamo scritto, la storia diventa molto più focalizzata. C’è una spinta più potente nella storia, perché tutte le relazioni che abbiamo allestito nel corso della prima stagione entreranno davvero in moto nella seconda stagione”.

In pratica la produttrice ci ha appena detto che la prima stagione è servita per introdurre i vari personaggi e l’ambientazione in cui si muovono, sia naturale che culturale. Pertanto siamo felici di apprendere che nei prossimi episodi si entrerà nel vivo della storia approfondendo temi e personaggi per ora solo abbozzati.

La qualità della serie è anche supportata da un cast di tutto rispetto, di cui Henry Cavill (Geralt di Rivia) è solo la punta dell’iceberg di un nutrito gruppo di attori che forse saranno sconosciuti ai più ma dal quale emergeranno le star del futuro.