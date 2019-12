Un nuovo brevetto trapelato online ci ha svelato uno smartphone molto particolare nei piani dell’azienda cinese Vivo. Nello specifico, secondo il brevetto si tratterebbe di un terminale dotato di ben quattro fori all’interno del display.

Un brevetto svela uno smartphone di Vivo con quattro fori nel display

Attualmente sul mercato mobile sono presenti diversi prodotti caratterizzati dalla presenza di un doppio foro nel display. A quanto pare, però, l’azienda cinese Vivo starebbe guardando oltre. Come già accennato, infatti, secondo un nuovo brevetto ci sarebbe in cantiere un nuovo dispositivo caratterizzato da ben quattro fori nel display.

Dal brevetto, in particolare, sono emersi tre diverse posizioni possibili per questi quattro fori. Nel primo design, possiamo notare come i fori siano posizionati sui quattro angoli dello schermo. Nel secondo design, invece, abbiamo due fori posti in alto sia sul lato destro sia sul lato sinistro del pannello. Il terzo ed ultimo design, infine, ha sempre due fori sui due lati alti dello, ma qui i fori sono leggermente separati tra loro.

Per il momento si tratta comunque di un brevetto e non sappiamo se l’azienda deciderà o meno di realizzare realmente un dispositivo del genere. La presenza di così tante fotocamere sulla parte frontale del device, infatti, risulta quasi superflua. Tutto dipenderà da come si evolverà il mercato del settore mobile. Già per quanto il comparto fotografico posteriore ci si è spinti molto oltre, dato che sono presenti sul mercato dispositivi con addirittura cinque fotocamere. Staremo a vedere se Vivo realizzerà o meno uno smartphone di questo tipo.