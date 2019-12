Huawei P40 Pro sarà uno dei prossimi top di gamma dell’azienda cinese e grazie ad alcuni rumors e leaks conosciamo parte delle sue future peculiarità, come ad esempio la presenza di una penta camera posteriore. Dopo averlo osservato in alcuni primi renders, quest’oggi possiamo osservare sia la parte frontale sia la parte posteriore del device in dei nuovi renders.

Huawei P40 Pro: anche qui avremo un doppio foro nel display?

A quanto pare l’azienda cinese Huawei non porterà nessuna soluzione estetica inedita sul suo prossimo top di gamma. Secondo questi nuovi renders trapelati online dall’utente @RODENT950, infatti, anche il futuro Huawei P40 Pro sarà caratterizzato dalla presenza di un doppio foro nel display in stile Samsung Galaxy S10 Plus. Nello specifico, possiamo osservare come i due fori siano collocati in alto sul lato sinistro del pannello (come ad esempio sull’ultimo Honor V30 Pro).

Posteriormente, invece, questi renders non fanno che confermarci quanto era già trapelato nelle scorse settimane. Sempre sul lato sinistro della backcover ci sarà una penta camera posteriore con i sensori fotografici realizzati in collaborazione con Leica posizionati all’interno di una zona rettangolare. Stando agli ultimi rumors, avremo un sensore principale da 64 megapixel accompagnato da un grandangolo e da un teleobiettivo periscopico.

Sembra quindi che il 2020 sarà l’anno del doppio foro sul display. Oltre a Samsung, infatti, ci sono diversi smartphone con questa caratteristica come il Redmi K30 Pro o come ad esempio sul futuro OnePlus 8 Pro. Vi ricordiamo che per ora non abbiamo comunque conferme ufficiali riguardanti il design definitivo di questo smartphone, dovremo infatti attendere ancora qualche settimana per vedere delle conferme ufficiali.