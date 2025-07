Google Pixel 10, primo trailer ufficiale: svelato il design con promo esclusiva

Dopo settimane di indiscrezioni, Google ha deciso di muoversi in prima persona: sul proprio sito ufficiale è comparso il teaser trailer del Pixel 10, confermando l’appuntamento con l’evento Made by Google del prossimo 20 agosto. Nel video promozionale viene mostrato lo smartphone in una nuova colorazione grigia, e il design risulta coerente con le immagini trapelate in precedenza.

Il profilo è sottile, con bordi piatti e una camera bar a forma di pillola, tratto distintivo introdotto con la serie Pixel 9. Non passa inosservata la presenza di tre fotocamere posteriori, dettaglio che solleva un dubbio: si tratta del modello base o del Pixel 10 Pro? Le voci più insistenti suggeriscono che quest’anno anche la versione standard potrebbe adottare un modulo a tre lenti, segnando una svolta rispetto alle generazioni precedenti.

Attese alte per il chip Tensor G5 prodotto da TSMC

Il vero cambiamento potrebbe però essere invisibile. Il Tensor G5, il nuovo chip sviluppato da Google, sarà il primo della serie a essere prodotto da TSMC invece che da Samsung. Una scelta tecnica che potrebbe migliorare efficienza energetica e prestazioni, due aree in cui i precedenti SoC della linea Tensor non avevano brillato.

Non si parla di rivoluzione, ma di un’evoluzione necessaria, pensata per rendere i nuovi Pixel più competitivi, soprattutto nei confronti della concorrenza diretta.

Una promozione dedicata per chi si registra entro il 18 agosto

Mentre si attende l’evento ufficiale, Google ha pensato anche ad una promozione che piacerà agli utenti. Questa garantisce a tutti coloro che si iscrivono alla newsletter del Google Store entro il 18 agosto, di poter ottenere un’offerta esclusiva che varrà dal giorno della presentazione. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità e sulla promozione in sé, almeno per il momento.

Leak sui prezzi: ecco quanto potrebbero costare i nuovi Pixel

Manca l’ufficialità, ma secondo alcune indiscrezioni emerse a inizio luglio, ecco i prezzi attesi per il mercato europeo:

Pixel 10

128 GB: 899€

256 GB: 999€

Pixel 10 Pro

128 GB: 1.099€

256 GB: 1.199€

512 GB: 1.329€

1 TB: 1.589€

Pixel 10 Pro XL

256 GB: 1.299€

512 GB: 1.429€

1 TB: 1.689€

Pixel 10 Pro Fold