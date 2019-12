Iliad: sorprese sul sito ufficiale, ci sono 2 offerte a paritre da 4 euro

Il percorso che Iliad ha fatto fin dal primo momento in Italia è stato certamente diverso dalle altre aziende. Il nuovo gestore di telefonia mobile è riuscito a guadagnarsi tanti utenti fin dal primo momento, soprattutto grazie all’impatto che hanno avuto le sue promozioni.

La prima è risultata davvero clamorosa, consoli 5,99 € al mese e con tanti contenuti inclusi che hanno solo giocato anche gli utenti delle società più forti. Proprio questi ora circa non rivalsa, e per questo Iliad sta provando a difendersi in ogni modo. Oltre a tenere sempre in gioco quella che è l’ultima promozione lanciata, ovvero la Giga 50, il provider ricordato a tutti di avere altre due promozioni. Queste sono disponibili sul sito ufficiale con prezzi che di sicuro molti di voi ricorderanno e che potrebbero prendere in considerazione in qualsiasi momento, soprattutto ora.

Iliad sorprende ancora, ecco nuove offerte sul sito ufficiale che poi tanto nuove non risultano alla clientela

Oltre alla grandissima promo che da oltre un anno è disponibile per tutti gli utenti, Iliad e dispone di altre due promozioni incredibili. La prima è sicuramente la Giga 40, promozione che al suo interno include proprio 40 giga in 4G oltre a minuti ed SMS illimitati.

Il prezzo in questo caso corrisponde a soli 6,99 € al mese per sempre, mentre nel caso della Solo Voce ecco 4,99 € al mese. Questa promo differentemente da quella precedente, include al suo interno solo minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Nessun giga dunque per un’offerta dedicata magari ad un pubblico più anziano.