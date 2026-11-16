Ho provato per tre settimane la UWANT Y200 Steam su divano, tappeti, coperte dei cani e tappetini della Model Y. Il vapore a 100 °C fa la differenza sulle macchie secche, mentre su quelle fresche la pulizia è rapida e il tessuto asciuga senza aloni.

In una casa con due cani a pelo lungo, il divano è la prima superficie che smette di sembrare pulita. Dafne, una femmina di pastore svizzero bianco, e Anubi, un groenendael, ci lasciano peli, impronte e ogni tanto qualche alone che l’aspirapolvere da solo non toglie. Qui entra in gioco lo spot cleaner, una piccola macchina per tessuti che eroga acqua, permette di strofinare con la testina e aspira il liquido sporco. Con gli animali in casa lo si usa più spesso di quanto si immagini al momento dell’acquisto.

La UWANT Y200 Steam parte da questa formula collaudata e ci aggiunge una funzione che nella fascia compatta non è scontata: il vapore a 100 °C in uscita. Sulla carta dovrebbe ammorbidire le macchie già asciutte e ridurre il numero di passaggi, uno dei punti deboli di molte macchine di questo tipo. Il resto della scheda promette aspirazione da 18.000 Pa, serbatoio integrato a doppia camera, autopulizia del circuito e un peso dichiarato di 3,76 kg.

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L’ho usata per circa tre settimane nella mia villa su due piani. L’unità è un campione stampa inviato da UWANT. L’ho provata sul divano del soggiorno, sui tappeti, sulle coperte dei cani e sui tappetini in tessuto della mia Tesla Model Y. Ho alternato interventi su singole macchie a sessioni più lunghe, come il trattamento completo del divano, e l’ho usata anche per pulire le scarpe.

Il giudizio è positivo, con qualche riserva. Sulle macchie fresche fa il suo lavoro in fretta e il vapore offre un aiuto concreto su quelle vecchie, senza però cancellarle tutte. I compromessi sono il rumore durante l’aspirazione e la gestione del corpo macchina sulle scale, dove non è sempre facile trovare un appoggio stabile. Sono i due aspetti che ho notato di più passando da una pulizia veloce a un lavoro più lungo. Le offerte cambiano nel tempo: prima dell’acquisto conviene confrontare la UWANT Y200 Steam su Amazon con la pagina ufficiale del prodotto.

Confezione e dotazione

Nella scatola ho trovato, oltre al corpo macchina, quattro accessori di pulizia. C’è una spazzola in flanella, con una superficie simile al velluto, pensata per tappeti, tappetini e divani. Ci sono poi una spazzola a vapore e una testina rotonda a vapore, adatte a cucce, coperte e superfici più piccole. Chiude la serie un ugello a becco per le fessure e gli spazi stretti.

Completano la dotazione l’accessorio per l’autopulizia del circuito, un gancio per l’impugnatura e un supporto a filo per riporre tubo e spazzole. C’è anche un flacone di detergente per tessuti UWANT, con cui si può iniziare senza acquisti aggiuntivi.

Credits: TecnoAndroid

Rispetto al prezzo, la dotazione è adeguata. Le quattro testine coprono gli scenari tipici di una casa: la flanella per le superfici ampie, le due testine a vapore per lo sporco localizzato e il becco per gli angoli. Non manca nulla di essenziale. Il detergente è un consumabile e chi userà spesso la macchina dovrà metterne in conto il riacquisto. I ganci per riporre tutto sono una buona idea, ma nella pratica il riordino richiede un po’ di attenzione.

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Design, materiali ed ergonomia

La Y200 Steam ha un corpo compatto in grigio e nero, con il serbatoio trasparente in vista. Si appoggia su una superficie piana e stabile, poi si lavora con il tubo e la testina in mano. Il peso dichiarato è di 3,76 kg, contenuto per una macchina che integra un generatore di vapore.

Il cuore del design è il serbatoio integrato due in uno: un unico blocco estraibile con due camere separate, 1.200 ml per l’acqua pulita e 1.400 ml per quella sporca. Si stacca, si porta al lavandino e si risciacqua sotto il rubinetto. È comodo avere un solo pezzo da maneggiare, anche se quando la camera dell’acqua sporca è piena occorre tenerlo in piano lungo il tragitto per non far uscire il contenuto.

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L’impugnatura è comoda e spostare la macchina da una stanza all’altra non è faticoso, anche se a pieno carico il peso si sente. L’erogazione si gestisce con un comando sull’impugnatura e non ci sono menu da imparare.

Il tubo è abbastanza flessibile per arrivare negli angoli del divano, tra cuscini e braccioli, dove lo sporco tende ad accumularsi. Lo stesso vale per l’abitacolo dell’auto, dove ho lavorato sui tappetini senza dover sollevare la macchina in posizioni scomode. Sulle scale interne della villa, invece, trovare un appoggio stabile per il corpo macchina è meno immediato. È uno dei pochi casi in cui l’ingombro si fa notare, anche con una base così compatta.

Il cavo di alimentazione va bene per gli interventi localizzati. Negli ambienti più grandi, come il salone, mi è capitato di cambiare presa per raggiungere la zona da trattare. Alla fine della sessione, riporre tubo e accessori richiede un po’ più di attenzione di quanto avrei voluto. Gancio e supporto ci sono, ma manca un vano in cui sistemare tutto con un gesto.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotto UWANT Y200 Steam Categoria Smacchiatore a estrazione per tessuti con vapore Colorazione Grigio e nero Potenza massima 1.750 W secondo le schede di vendita Aspirazione dichiarata 18.000 Pa Temperatura del vapore 100 °C in uscita secondo UWANT Portata del vapore 50 ml/min dichiarati Preriscaldamento Circa 35 secondi dichiarati Serbatoio acqua pulita 1.200 ml Serbatoio acqua sporca 1.400 ml Rumorosità ≤ 75 dB(A) nella tabella comparativa UWANT Peso dichiarato 3,76 kg Accessori dell’unità in prova Spazzola in flanella, spazzola a vapore, testina rotonda a vapore, ugello a becco, accessorio per l’autopulizia, gancio, supporto e detergente Funzioni Vapore, lavaggio con estrazione e autopulizia del circuito

Tecnologia di pulizia

UWANT descrive il funzionamento in quattro fasi: spray, scrub, scrape, suck. Prima si eroga acqua, con o senza il detergente previsto dal produttore, poi si lavora sul tessuto con la spazzola. Il bordo della testina aiuta a raccogliere il liquido sporco e l’aspirazione lo porta nella camera di recupero. Più acqua si recupera, meno umido resta il tessuto.

Il generatore di vapore raggiunge la temperatura di lavoro in circa 35 secondi secondo UWANT, che indica 100 °C in uscita e una portata di 50 ml al minuto. Il calore aiuta ad ammorbidire i residui asciutti o appiccicosi, così la spazzola può staccarli con meno passaggi. Il tempo di avvio è un dato di laboratorio e può variare.

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Sul fronte dell’aspirazione, UWANT dichiara 18.000 Pa con flusso ciclonico. Le informazioni online non sono del tutto concordi: in una tabella europea compare anche il valore di 12.000 Pa, mentre la descrizione della Y200 Steam e il confronto ufficiale tra i modelli riportano entrambi 18.000 Pa. Lo stesso vale per la potenza. Le schede di vendita indicano 1.750 W come potenza massima e in una scheda europea compaiono 450 W. Non ho trovato una conferma che quest’ultimo valore si riferisca al solo motore di aspirazione.

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Per contenere il rumore, UWANT parla di un motore sospeso per smorzare le vibrazioni e di un condotto d’aria progettato per ridurre la rumorosità. Le sue pagine non riportano tutte lo stesso valore. Nella tabella ho usato il limite di 75 dB(A) del confronto ufficiale tra i modelli. Il produttore cita anche risultati di laboratorio su acari e batteri, che non ho verificato durante il test.

Per l’autopulizia del circuito si monta l’accessorio dedicato e si fa passare acqua nel tubo e nella testina. Il ciclo aiuta a rimuovere i residui rimasti nei condotti prima di riporre la macchina.

Prestazioni e rumorosità

La Y200 Steam si comporta come mi aspetto da una macchina a estrazione compatta, con il vapore come aiuto sulle macchie più difficili. Le prestazioni descritte qui si basano sulle tre settimane di utilizzo, senza misurazioni strumentali.

Durante l’aspirazione il rumore mi è sembrato paragonabile a quello di un aspirapolvere tradizionale. Si sente bene, ma resta sopportabile per il tempo di un intervento localizzato. Senza fonometro non posso confrontare questa impressione con il dato dichiarato.

L’aspirazione recupera buona parte dell’acqua erogata. Subito dopo il passaggio il tessuto è umido, senza essere zuppo. È questo, più del valore in pascal, il risultato che conta per chi deve usare il divano la sera stessa.

Per il preriscaldamento del vapore UWANT dichiara circa 35 secondi, un tempo che non ho cronometrato. La rapidità dell’avvio è comunque rilevante per uno smacchiatore portatile: di solito lo si tira fuori quando la macchia è appena comparsa, per intervenire prima che si fissi nelle fibre.

Test sul campo

Le tre settimane di prova si sono divise tra la villa e l’auto. Ho cercato di riprodurre l’uso reale di chi vive con animali, alternando piccoli interventi immediati a sessioni più lunghe. Ho lavorato sullo sporco che si accumula normalmente, senza creare macchie artificiali per il test.

La prova più impegnativa è stata la pulizia completa del divano del soggiorno, la superficie più frequentata dai cani e quindi la più sporca. Ho lavorato su tutto il rivestimento in tessuto, ricorrendo al vapore soprattutto dove c’erano aloni o residui ormai secchi. Per completare il divano ho dovuto riempire di nuovo il serbatoio dell’acqua pulita una volta. Con 1,2 litri a disposizione non sono arrivato alla fine con un solo pieno, ma non ho nemmeno dovuto interrompere il lavoro di continuo.

Per svuotare l’acqua sporca basta estrarre il blocco, aprirlo e versare il contenuto. Durante il lavoro non ho notato perdite significative. A fine trattamento dalla bocchetta scendeva solo qualche goccia residua, che ho raccolto con un panno prima di appoggiare la testina sul pavimento.

Sulle macchie recenti di caffè e sui residui di cibo la Y200 Steam si è dimostrata efficace. Nella maggior parte dei casi bastavano uno o due passaggi per far sparire la macchia. Anche le impronte dei cani, una presenza abituale su divano e tappeti, sono venute via abbastanza facilmente. È lo scenario ideale per una macchina a estrazione, perché lo sporco non ha ancora avuto il tempo di fissarsi nelle fibre.

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Sugli aloni più vecchi il vapore ha fatto la differenza. Molti si sono attenuati o sono scomparsi, ma qualcuno è rimasto leggermente visibile dopo più passaggi. Su una macchia molto vecchia non mi aspetterei sempre il risultato di una pulizia professionale.

Sul divano ho riscontrato tempi di asciugatura tra due e quattro ore, a seconda della quantità d’acqua usata e di quanto era ventilata la stanza. I tappeti più sottili si sono asciugati prima. Sulle superfici trattate non ho notato nuovi aloni dopo l’asciugatura.

Ho dedicato parte del test alle coperte dei cani, che accumulano peli, polvere e odori. La testina ha raccolto abbastanza bene quelli superficiali. I peli incastrati nelle fibre hanno richiesto qualche passaggio in più, un comportamento prevedibile per una macchina che lavora con acqua e aspirazione e non ha il rullo a setole di un aspirapolvere per animali.

In auto ho lavorato sui tappetini in tessuto della Tesla Model Y. Qui la compattezza della macchina è un vantaggio, perché il tubo raggiunge bene i tappetini senza costringere a posizioni scomode. Ho limitato il trattamento ai tessuti compatibili, evitando i materiali per cui non avevo certezze.

Durante le tre settimane ho usato la Y200 Steam anche sulle scarpe. È un impiego secondario, che cito per completezza e che non ha inciso sul giudizio.

Un’ultima osservazione riguarda la routine. Svuotando e risciacquando la camera dell’acqua sporca dopo ogni utilizzo, non ho riscontrato cattivi odori persistenti. Il ciclo automatico aiuta a pulire il tubo, ma dopo aver trattato superfici con molti peli serve comunque controllare la bocchetta e il serbatoio.

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Approfondimenti

Macchie fresche e aloni vecchi: due storie diverse

La distinzione più utile per chi valuta l’acquisto riguarda l’età della macchia. Su quelle appena fatte la Y200 Steam è rapida: caffè, cibo e impronte di solito spariscono in uno o due passaggi, spesso senza bisogno del vapore. Per questo mi è sembrato più sensato tenerla a portata di mano che riporla in fondo a un ripostiglio.

Sugli aloni vecchi il risultato è meno prevedibile. Molti si attenuano o spariscono, mentre alcuni restano leggermente visibili. Il mio consiglio è intervenire presto e, quando il tessuto lo consente, usare il vapore sui residui più tenaci. Su una macchia di settimane può servire ripetere il trattamento.

Il vapore: quanto conta davvero

Il vapore distingue questa versione dalla Y200 base ed era la funzione che mi incuriosiva di più. L’ho usato soprattutto sulle macchie asciutte e sullo sporco ostinato. Rispetto al lavaggio con sola acqua ho notato che il calore ammorbidiva i residui e riduceva il numero di passaggi. Dove avrei dovuto insistere, lo sporco si staccava prima.

Alcuni segni più vecchi sono comunque rimasti visibili. Ho evitato di usare il vapore sui materiali delicati o di cui non conoscevo la compatibilità con il calore. Non l’ho provato sulle superfici dure, anche se UWANT le indica tra gli usi possibili, perché il mio interesse principale erano divani, tappeti e imbottiti.

Umidità residua e tempi di asciugatura

Per una macchina che si usa sul divano di casa, l’umidità residua conta quanto la capacità di smacchiare. Lasciare un divano inutilizzabile per mezza giornata è scomodo, soprattutto con due cani che non aspettano che il tessuto sia asciutto.

Nella mia prova il rivestimento è tornato asciutto in due-quattro ore, a seconda della quantità d’acqua usata e della ventilazione della stanza. I tappeti sottili si sono asciugati prima e sulle superfici trattate non ho visto comparire nuovi aloni. Ho trovato utile dosare l’acqua con moderazione e fare un paio di passate di sola aspirazione alla fine per recuperare il liquido rimasto.

Peli, coperte e convivenza con i cani

Per raccogliere i peli tutti i giorni preferisco un aspirapolvere con spazzola motorizzata, come quello descritto nella recensione dello Shark Detect Pro. La Y200 Steam mi è tornata utile quando ai peli si aggiungevano macchie o sporco umido, soprattutto sulle coperte di Dafne e Anubi tra un lavaggio in lavatrice e l’altro. Per un confronto con una scopa provata negli stessi ambienti c’è anche la recensione della UWANT V800.

Alle prime accensioni i cani si sono allontanati. Nei giorni successivi hanno prestato meno attenzione alla macchina in funzione.

Tappetini dell’auto

Sulla Model Y la Y200 Steam si è rivelata pratica. I tappetini in tessuto accumulano terra, sabbia e qualche macchia, e lavarli a mano è scomodo. Il tubo li raggiunge bene e la compattezza del corpo aiuta a muoversi intorno all’auto.

Il limite è il cavo. La macchina non funziona a batteria, quindi chi parcheggia lontano da una presa elettrica deve tenerne conto prima dell’acquisto.

Manutenzione, autopulizia e odori

Sono particolarmente attento alla manutenzione, perché non ha senso passare più tempo a pulire la macchina che a trattare la macchia. L’autopulizia aiuta a liberare il tubo dai residui dopo il lavoro. La bocchetta e il serbatoio dell’acqua sporca vanno comunque controllati e lavati a mano, soprattutto quando ho trattato superfici con molti peli.

Sul fronte degli odori il bilancio è positivo. Svuotando e risciacquando il serbatoio dopo ogni utilizzo non ho riscontrato cattivi odori persistenti. Lasciare l’acqua sporca all’interno per giorni, invece, vanifica buona parte della manutenzione fatta sul circuito.

Su quali tessuti usarla e con quali cautele

UWANT presenta la Y200 Steam come una macchina adatta a divani, tappeti, materassi, tende, cuscini e interni auto. Tra gli usi dell’ugello a becco cita anche piano cottura e cappa. Io mi sono concentrato su divano, tappeti, coperte e tappetini. Non ho dati diretti da riportare su materassi, tende o superfici dure della cucina.

Il vapore a 100 °C in uscita non è adatto a tutti i materiali. Pelle, similpelle, seta, velluti delicati e tessuti con colori poco stabili possono reagire male all’acqua o al calore. Prima di trattare una superficie nuova conviene leggere l’etichetta di manutenzione e fare una prova in un punto poco visibile. Per i rivestimenti dell’auto vale lo stesso criterio: nella prova ho trattato i tappetini in tessuto, mentre i sedili vanno valutati in base al materiale.

Il detergente UWANT incluso è un consumabile. Sulle macchie leggere e recenti spesso mi è bastata l’acqua. Usare il prodotto solo quando serve, secondo le indicazioni di dosaggio, riduce sia la spesa sia la possibilità di lasciare residui nelle fibre.

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Prezzo e posizionamento

Il prezzo di riferimento della UWANT Y200 Steam è di 249 euro, riportato anche nel confronto ufficiale di UWANT. Le offerte cambiano nel tempo: prima dell’acquisto conviene confrontare la UWANT Y200 Steam su Amazon con la pagina ufficiale del prodotto.

A 249 euro la considero interessante, ma il prezzo che mi sembra più equilibrato è tra 199 e 219 euro. In quella fascia il vapore dà un vantaggio concreto rispetto a uno smacchiatore che lavora solo con l’acqua.

Nella gamma UWANT il confronto più immediato è con la Y200 base. Le due macchine condividono l’impostazione con serbatoio a doppia camera, ma solo la versione Steam ha il vapore. Chi interviene soprattutto sulle macchie fresche può accontentarsi della base. Chi affronta spesso aloni e sporco secco troverà nel vapore un aiuto che, a mio giudizio, può giustificare la differenza di prezzo. Più in alto si colloca la B200, più pesante e dotata di dosaggio automatico del detergente. La valuterei per un uso meno itinerante.

Fuori da UWANT ci sono le Bissell SpotClean e la Tineco Carpet One Spot senza fili. La Tineco Carpet One verticale è invece pensata per superfici più estese. Non ho provato queste macchine in parallelo con la Y200 Steam, quindi il confronto si ferma alle caratteristiche. Il tratto distintivo della UWANT è il vapore in un corpo da meno di 4 kg.

Le lavapavimenti a vapore, come la Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam che ho recensito di recente, svolgono un altro lavoro: sono pensate per i pavimenti duri e possono affiancare una macchina per tessuti.

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Conclusioni

Dopo tre settimane in casa e in auto, la UWANT Y200 Steam mi ha convinto soprattutto sulle macchie fresche. Sui tessuti provati ha recuperato buona parte dell’acqua e il divano non ha mostrato nuovi aloni dopo l’asciugatura. Il vapore mi ha fatto risparmiare passaggi sulle macchie asciutte, anche se alcune sono rimaste visibili.

La consiglio a chi vive con animali domestici o bambini e in generale a chi ha molti imbottiti e tappeti da tenere in ordine. È pratica anche per i tappetini in tessuto dell’auto, se c’è una presa vicina. Chi ha quasi solo pavimenti duri sfrutterebbe poco questa macchina e potrebbe trovarsi meglio con una lavapavimenti o una scopa elettrica.

Il punto di forza resta la pulizia delle macchie localizzate, con il vapore che aiuta sui residui secchi. I compromessi sono il rumore dell’aspirazione e la necessità di trovare un appoggio stabile sulle scale. Lo scenario ideale è una casa con divani e tappeti frequentati da animali, dove la Y200 Steam resta a portata di mano e si può intervenire prima che lo sporco si fissi.

Al prezzo pieno di 249 euro la valuterei con attenzione. Tra 199 e 219 euro la terrei volentieri a portata di mano: in casa con due cani, poter intervenire prima che una macchia di caffè diventi un alone è il vantaggio che ho apprezzato di più.

UWANT Y200 Steam 8.0/10 Spot cleaner compatto che convince sulle macchie fresche e, grazie al vapore, riduce i passaggi su quelle secche. Ideale con animali domestici, divani e tappeti; rumorosa e poco comoda sulle scale. Pro Ottima su macchie fresche di caffè, terra e bava Vapore a 100 °C utile sui residui secchi Buon recupero dell'acqua, tessuti poco umidi Serbatoio a doppia camera pratico da riempire e svuotare Autopulizia del circuito e niente odori stagnanti Compatta, comoda anche per i tappetini dell'auto Contro Aspirazione rumorosa Poco pratica sulle scale senza un appoggio stabile Sugli aloni vecchi servono più passaggi Prezzo di listino di 249 euro un po' alto

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Ottima su macchie fresche di caffè, terra e bava

✓ Vapore a 100 °C utile sui residui secchi

✓ Buon recupero dell'acqua, tessuti poco umidi

✓ Serbatoio a doppia camera pratico da riempire e svuotare

✓ Autopulizia del circuito e niente odori stagnanti

✓ Compatta, comoda anche per i tappetini dell'auto − Contro × Aspirazione rumorosa

× Poco pratica sulle scale senza un appoggio stabile

× Sugli aloni vecchi servono più passaggi

× Prezzo di listino di 249 euro un po' alto

Fonte: TecnoAndroid