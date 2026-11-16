Un lampo di luce laser della durata di un istante infinitesimale è bastato a mettere ordine dentro un cristallo e a sciogliere un enigma che la fisica dei materiali si portava dietro da decenni. Ci è riuscito un gruppo di fisici della Auburn University, che ha mostrato come brevissimi impulsi luminosi possano allineare minuscole regioni elettriche nascoste all’interno del materiale. L’allineamento dura appena un picosecondo, cioè un millesimo di miliardesimo di secondo, ma apre una strada nuova per studiare modi più rapidi di elaborare e conservare le informazioni.

La ricerca è guidata da Wencan Jin, professore associato del Dipartimento di Fisica di Auburn e titolare della cattedra Thomas and Jean Walter, insieme al dottorando Mohamed Kandil. Il lavoro è stato pubblicato su Physical Review Letters, che lo ha segnalato tra gli articoli consigliati dalla redazione. I cristalli usati negli esperimenti sono stati prodotti dal National Institute of Advanced Industrial Science and Technology giapponese.

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Le isole elettriche nascoste nel titanato di stronzio

Al centro dello studio c’è una versione modificata del titanato di stronzio, un materiale dalle caratteristiche elettriche piuttosto insolite. Gli elettroni lo attraversano senza problemi, eppure al suo interno convivono zone microscopiche con un lato positivo e uno negativo. Si chiamano regioni polari nanometriche e si comportano come piccole isole che possono puntare in direzioni diverse oppure allinearsi tra loro. Capire come e perché avvenga questo allineamento è fondamentale per spiegare le proprietà del materiale e per imparare a manipolarle.

Per anni le ipotesi sul tavolo sono state sostanzialmente due. Secondo la prima sono gli atomi a muoversi insieme generando lo stato polarizzato. Secondo l’altra le isole esistono già e con il calo della temperatura cominciano semplicemente a orientarsi nella stessa direzione. È un po’ la differenza tra radunare un gruppo di persone e chiedere a chi è già riunito di girarsi tutto dalla stessa parte. Visto che queste regioni sono piccolissime e producono segnali debolissimi, stabilire quale spiegazione fosse quella giusta si è rivelato un rompicapo ostinato.

Per venirne a capo i ricercatori hanno messo a punto un sistema di misura estremamente sensibile basato sui laser. Osservando il modo in cui il materiale modificava la luce in arrivo, sono riusciti a seguire l’orientamento delle sue regioni elettriche mentre il campione veniva scaldato e raffreddato più volte. Il quadro emerso è piuttosto netto. A temperature più alte le isole puntavano in direzioni apparentemente casuali, mentre con il raffreddamento iniziavano ad assumere orientamenti preferenziali. Un indizio solido a favore della seconda ipotesi, quella secondo cui il freddo organizza regioni già presenti nel materiale.

Un picosecondo di ordine dopo tre anni di lavoro

Il gruppo però non si è fermato all’osservazione del fenomeno naturale. Gli scienziati hanno dimostrato che brevi impulsi laser sono in grado di allineare temporaneamente le isole elettriche anche a temperature più elevate, quando di norma resterebbero disordinate. Grazie a una misura ottica hanno poi rilevato lo schema generato dalla luce. L’effetto è fugacissimo, circa un picosecondo, ma la possibilità di creare e osservare questo allineamento con la luce offre un approccio promettente per capire come controllare le informazioni a velocità estreme. Le applicazioni pratiche restano per ora una prospettiva futura, anche se gli esperimenti forniscono un nuovo modo per indagare i rapidissimi processi elettrici che avvengono nei materiali quantistici.

Arrivarci ha richiesto pazienza e parecchie messe a punto. La collaborazione è nata nel marzo 2023 durante il congresso annuale dell’American Physical Society, dove Jin ha conosciuto i ricercatori giapponesi capaci di produrre i cristalli speciali necessari agli esperimenti. Rientrato ad Auburn, il team ha passato quasi un anno a perfezionare la strumentazione prima di riuscire a captare in modo affidabile i deboli segnali ottici delle regioni elettriche. Poi è arrivato l’ostacolo più duro, ovvero misurare l’intervallo brevissimo in cui l’illuminazione laser provocava l’allineamento.

“La svolta è arrivata nel 2025, quando Mohamed ha finalmente visto le regioni polari disordinate allinearsi sotto la luce del laser” ha raccontato Jin, che ha descritto la comparsa di quel segnale come un momento emozionante per tutto il gruppo. Per Mohamed Kandil si tratta anche della prima pubblicazione scientifica, frutto di tre anni di lavoro sperimentale. “Questo esperimento è stato una vera odissea per Mohamed” ha aggiunto il professore “gli ci sono voluti tre anni di dedizione per completarlo e arrivare alla sua prima pubblicazione”.

Fonte: TecnoAndroid