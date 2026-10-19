Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, la lavapavimenti che batte le macchie con il vapore

L'ho usata sul gres poroso di casa, tra peli di cane e macchie che davo per perse. Con il vapore è l'unica lavapavimenti che le ha tolte davvero, ma in quella modalità guidarla costa fatica.

Il gres porcellanato di casa mia ha un difetto che conosco fin troppo bene: è poroso. Le macchie non restano in superficie, scivolano nella texture della piastrella e lì si fermano. Una lavapavimenti tradizionale passa, aspira, lava e spesso le lascia solo un po’ più sbiadite di prima. Per questo la Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam mi incuriosiva più di altri modelli arrivati in redazione negli ultimi mesi: punta tutto proprio sullo sporco che resiste, con un getto di vapore attivabile al bisogno e un rullo capace di invertire il senso di rotazione per strofinare la macchia invece di scivolarci sopra.

Tineco la presenta come l’evoluzione della S9 Artist Steam Pro e l’ha portata a IFA 2026 come uno dei pezzi forti della gamma. Sulla carta la ricetta è chiara: aspirazione fino a 25 kPa, sistema BoostSteam con una temperatura interna dichiarata di 230 °C, tecnologia ReverseScrub, corpo reclinabile a 180 gradi e autopulizia con acqua calda e asciugatura. Ci sono poi l’app, il display e la luce frontale, cioè tutto il corredo che ormai ci si aspetta da una lavapavimenti di fascia alta.

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L’unità che ho provato è un campione stampa fornito da Tineco, con codice prodotto FW780200DE. L’ho usata al piano terra della villa, circa 70 metri quadrati di gres dove passano la giornata anche Dafne e Anubi, che di lavoro me ne procurano parecchio. Al piano superiore non l’ho portata, e più avanti spiego perché.

Il giudizio, in breve, è netto su un punto: tra le lavapavimenti che ho provato su questo pavimento, è l’unica che riesce davvero a togliere le macchie ostinate. Il prezzo da pagare è fisico, perché il vapore rende la guida più faticosa e il peso complessivo non aiuta chi vive su due piani. A chi è rivolta, allora? A chi ha superfici dure difficili, animali in casa e la pazienza di gestire un serbatoio dell’acqua sporca che va svuotato con regolarità. La trovate sulla pagina ufficiale della S9 Artist Boost Steam e su Amazon.

Unboxing e dotazione

La confezione contiene il corpo macchina con il manico, la base che fa da stazione di ricarica e di autopulizia e, aspetto che apprezzo sempre, un secondo rullo e un filtro di ricambio. Sembra un dettaglio, ma in una lavapavimenti i consumabili sono la voce che pesa di più nel tempo: il rullo si consuma, il filtro trattiene sporco e umidità e avere già il cambio nella scatola significa rimandare di parecchi mesi il primo acquisto di ricambi.

Vale la pena sapere che in alcuni mercati europei Tineco propone anche una variante Premium dello stesso modello, tecnicamente identica ma con una dotazione di ricambi più ricca e un prezzo più alto. Per l’uso domestico la versione con un rullo e un filtro extra mi sembra già proporzionata alla cifra richiesta, soprattutto considerando che quest’ultimo, come racconto più avanti, va pulito con una certa frequenza ma non sostituito di continuo.

Credits: TecnoAndroid

Nessun accessorio superfluo, nessuna spazzola aggiuntiva per tessuti o divani: questa è e resta una lavapavimenti. Chi cerca un apparecchio tuttofare dovrà affiancarle una scopa elettrica, come succede del resto con quasi tutti i prodotti di questa categoria.

Design, materiali ed ergonomia

La linea Artist di Tineco ha un’identità estetica riconoscibile e questo modello non fa eccezione. Il corpo è slanciato, con il display dinamico nella parte alta che cambia colore in base allo sporco rilevato e un piccolo schermo vicino all’impugnatura che riassume modalità e stato. Il pannello, lo dico subito, è molto bello: leggibile, colorato, chiaro nelle indicazioni. È uno di quei casi in cui la cura grafica non è solo vezzo, perché ti fa capire al volo se la macchina sta lavorando di più o di meno.

Sulla testina c’è una luce LED frontale che illumina il pavimento davanti al rullo. Ho apprezzato sia la luce sia la possibilità di vedere il vapore uscire durante il lavaggio: non è un effetto scenico fine a se stesso, perché ti dà la conferma visiva che il sistema sta lavorando sulla macchia. Su un pavimento chiaro e con la luce del pomeriggio che entra di traverso, il LED aiuta anche a notare peli e polvere che a occhio nudo sfuggirebbero.

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Il rovescio della medaglia è il peso. Le schede tecniche europee indicano circa 6,1 kg con la testina montata, e il dato si percepisce tutto quando bisogna sollevarla. Il mio test si è svolto su un solo piano proprio per questo: portarla su per la scala interna, anche solo per i 40 metri quadrati del piano superiore, si è rivelato troppo scomodo per farne un’abitudine. Chi vive in un appartamento su un unico livello non avrà il problema, chi ha una casa su due piani dovrebbe metterlo in conto prima dell’acquisto.

Durante l’uso normale il discorso è diverso, perché la trazione assistita accompagna il movimento avanti e indietro e l’apparecchio si guida senza sforzi particolari. Le cose cambiano quando si attiva il vapore e ci torno nella parte dedicata ai test perché è il compromesso principale di questo prodotto.

Il corpo si reclina fino a 180 gradi e permette di infilare la testina sotto mobili e divani bassi. L’altezza dichiarata in posizione distesa è di circa 13 centimetri, un valore in linea con le lavapavimenti reclinabili di questa fascia. La base occupa lo spazio tipico di queste stazioni: va collocata vicino a una presa, possibilmente in un angolo facile da raggiungere, perché ci tornerete alla fine di ogni giro per l’autopulizia.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotto Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Codice dell’unità in prova FW780200DE Categoria Aspirapolvere lavapavimenti senza fili wet & dry con vapore Aspirazione Fino a 25 kPa Vapore BoostSteam, 230 °C di temperatura interna dichiarata, circa 99 °C in uscita Tempo di erogazione del vapore Circa 20 secondi alla prima attivazione, circa 5 secondi per le successive Rullo ReverseScrub con inversione del senso di rotazione, design antigroviglio DualBlock Sensore dello sporco iLoop Smart Sensor Modalità Auto, Max, Quiet, sola aspirazione, BoostSteam con ReverseScrub Autonomia dichiarata Fino a 60 minuti in modalità Quiet, fino a 45 minuti in Auto con corpo reclinato Serbatoio acqua pulita 0,88 litri Serbatoio acqua sporca 0,8 litri, con filtro separatore per i residui solidi Reclinazione HyperStretch a 180°, circa 13 cm di altezza da distesa Pulizia dei bordi Su tre lati della testina Autopulizia Lavaggio del rullo con acqua calda, asciugatura FlashDry a 110 °C in circa 5 minuti oppure SilentDry Guida Trazione assistita AI SmoothDrive Interfaccia Display dinamico 3D, schermo sull’impugnatura, luce LED frontale, guida vocale Connettività App Tineco con aggiornamenti firmware Dotazione Base di ricarica e autopulizia, rullo di ricambio, filtro di ricambio Prezzo di listino 699 euro

Tecnologia di pulizia: vapore, ReverseScrub e sensori

Il cuore del prodotto è la coppia formata da BoostSteam e ReverseScrub, che si attivano insieme con il pulsante dedicato sull’impugnatura. Conviene chiarire subito un aspetto che nelle comunicazioni commerciali tende a confondersi: i 230 °C indicati da Tineco si riferiscono alla temperatura raggiunta all’interno del sistema di generazione del vapore. Quello che arriva effettivamente sul pavimento si attesta intorno ai 99 °C, un valore comunque elevato per questa categoria e più che sufficiente ad ammorbidire residui secchi e appiccicosi.

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Il vapore, da solo, scioglie, mentre il rullo che gira al contrario gratta. Con ReverseScrub la spazzola inverte il senso di rotazione e spinge la macchina nella direzione opposta al movimento dell’utente: l’attrito tra rullo e pavimento aumenta e lo sporco ammorbidito dal calore viene rimosso meccanicamente. È un principio semplice, quasi artigianale, che ricorda il gesto di chi insiste con lo straccio sulla stessa macchia. Il prezzo di questo attrito, come vedremo, si paga in termini di manovrabilità.

Secondo il produttore il primo getto richiede circa 20 secondi di preparazione, mentre le attivazioni successive sono quasi immediate, intorno ai 5 secondi. Nella pratica significa che conviene affrontare le macchie una dopo l’altra, sfruttando il sistema già caldo, invece di attivare il vapore a intervalli molto distanti.

Nel funzionamento ordinario lavora invece il sensore iLoop, che rileva la quantità di sporco e regola aspirazione e flusso d’acqua. È lui a guidare il colore del display: blu quando il pavimento è pulito, tonalità più calde quando il dispositivo incontra una zona sporca. A completare il quadro ci sono il sistema antigroviglio DualBlock, che dovrebbe impedire a peli e capelli lunghi di avvolgersi attorno al rullo, e la pulizia su tre lati della testina, pensata per avvicinarsi il più possibile a pareti e mobili.

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A fine giro entra in gioco l’autopulizia: la macchina va riposta sulla base, si preme il tasto e il rullo viene lavato con acqua calda mentre ruota in entrambe le direzioni. Segue l’asciugatura ad aria calda, rapida con FlashDry oppure più lenta e silenziosa con SilentDry. Questa fase è importante più di quanto sembri, perché un rullo lasciato umido è la prima causa dei cattivi odori nelle lavapavimenti.

App Tineco e display

La configurazione dell’app Tineco disponibile per Android ed iOS è stata lineare e la lavapavimenti si è collegata senza problemi. Dentro l’applicazione le funzioni ci sono: si possono consultare lo stato della macchina, intervenire sulle impostazioni delle modalità e, soprattutto, ricevere gli aggiornamenti firmware. Da altre prove europee emerge anche la possibilità di regolare in modo più fine aspirazione, acqua e livello di assistenza alla trazione, oltre a qualche statistica sulle sessioni.

Detto questo, la mia impressione è che l’app possa anche non esserci. Non serve a molto nell’uso quotidiano, perché tutto ciò che conta si comanda dall’impugnatura: accensione, cambio modalità, attivazione del vapore, avvio dell’autopulizia. L’unica ragione concreta per installarla resta l’aggiornamento del firmware, che su un prodotto appena uscito può portare correzioni utili. Per il resto è un accessorio, non un elemento che cambia l’esperienza.

Diverso il discorso per il display, che considero uno dei punti meglio riusciti dell’intero progetto. Le informazioni sono chiare, la grafica è curata e il cambio di colore legato allo sporco rilevato offre un riscontro immediato senza dover guardare il telefono. La guida vocale, disponibile anche in italiano, completa le indicazioni nei momenti chiave come l’avvio dell’autopulizia o il serbatoio da svuotare.

Autonomia e rumorosità

Tineco dichiara fino a 60 minuti di autonomia in modalità Quiet e fino a 45 minuti in Auto con il corpo reclinato. Nella mia esperienza la batteria ha reso circa il 10% in meno rispetto ai valori dichiarati. Non è uno scarto drammatico e rientra nella normale differenza tra condizioni di laboratorio e uso domestico, dove si alternano modalità, zone più sporche e passaggi ripetuti.

Con il vapore attivo, com’è logico, la percentuale scende più velocemente. Generare vapore e far lavorare il rullo contro il movimento richiede energia e chi pensa di usare BoostSteam su tutta la superficie della casa deve aspettarsi sessioni decisamente più brevi. Il modo corretto di usarlo, del resto, è un altro: modalità automatica per il giro ordinario, vapore solo sulle macchie che lo richiedono. Usata così, la batteria mi è bastata per il piano terra senza ansie.

Non ho misurato i tempi di ricarica né i consumi con strumenti dedicati, quindi su questi aspetti mi limito a quanto dichiarato e non aggiungo numeri.

Sul fronte acustico la S9 Artist Boost Steam si comporta come le altre lavapavimenti: il rumore è quello classico della categoria, con il motore di aspirazione che domina e il rullo in sottofondo. Non è un apparecchio da usare mentre qualcuno dorme nella stanza accanto, ma non è nemmeno più fastidioso dei concorrenti che ho provato. La modalità Quiet esiste proprio per le passate leggere, quando lo sporco è poco e si preferisce un suono più contenuto.

Test sul campo sul gres porcellanato

Il banco di prova è stato il piano terra della villa: circa 70 metri quadrati di gres porcellanato, con il salone da 60 metri quadrati come area principale. È anche la stanza in cui vivono i cani, quindi il campionario di sporco è quello di una casa vera: peli, polvere, tracce di zampe e soprattutto macchie di ogni genere, alcune fresche e altre ormai secche da tempo.

Il punto di partenza è importante per capire il risultato: il mio gres è poroso e le macchie tendono a penetrare nella superficie. Con le lavapavimenti che ho provato in passato sullo stesso pavimento, come la Dreame T16 Pro Heat con lavaggio ad acqua calda e la EUREKA FloorShine 830 provata su entrambi i piani, il giro ordinario puliva bene la superficie ma sulle macchie più ostinate l’efficacia restava parziale.

La routine che ho adottato è semplice: giro completo in modalità automatica, lasciando che il sensore regolasse acqua e aspirazione. Quando incontravo una macchia che non spariva al primo passaggio, attivavo il BoostSteam con ReverseScrub e lavoravo la zona con passate brevi e insistite. Poi tornavo alla modalità normale per recuperare acqua e residui.

Ho provato il sistema su tantissime macchie, comprese le più ostinate, proprio quelle che finora avevo dato per perse. Ed è qui che la Tineco mi ha convinto. Con la modalità vapore è l’unica lavapavimenti che sia riuscita a togliere bene le macchie dal mio pavimento poroso. Non parlo di un miglioramento estetico, ma di macchie che dopo il trattamento non si vedevano più.

Il ReverseScrub è stato decisivo. L’ho usato moltissimo, praticamente su ogni macchia che il giro ordinario non risolveva, e la sensazione è che sia proprio la combinazione tra calore e attrito a fare la differenza su una superficie porosa. Il vapore ammorbidisce lo sporco annidato nella texture della piastrella, il rullo che gira al contrario lo estrae.

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C’è però un compromesso ed è l’unico vero limite emerso durante l’uso. Quando si attiva la modalità vapore la lavapavimenti, proprio perché gratta, diventa pesante da manovrare. Il rullo spinge contro il movimento, la trazione assistita smette di essere percepibile e serve più forza per guidarla. Su una singola macchia è sopportabile, su una sequenza di macchie sparse per il salone si sente sulle braccia.

Sotto i mobili e lungo gli angoli il comportamento è stato buono. Il corpo reclinabile permette di raggiungere le zone sotto divani e mobili bassi senza contorsioni e la pulizia su tre lati porta la testina vicino alle pareti. Il limite riguarda il punto di contatto con i battiscopa: lì sotto non riesce a pulire molto bene, e resta una sottile striscia che richiede un intervento manuale ogni tanto.

I peli dei cani finiscono tutti nel serbatoio dell’acqua sporca, senza avvolgersi attorno al rullo. È un risultato importante per chi ha animali in casa, perché il groviglio di peli sulla spazzola è uno dei fastidi più frequenti con le lavapavimenti economiche. In compenso, quel serbatoio va svuotato subito a fine giro, altrimenti la miscela di acqua e peli inizia a produrre cattivi odori.

Sul pavimento non ho visto aloni dopo l’asciugatura. Va detto che il mio gres non è lucido e su una superficie a specchio aloni e striature si notano molto di più. È un aspetto che non ho potuto verificare e che chi ha pavimenti lucidi dovrebbe tenere presente.

Ho passato la lavapavimenti anche sui tappeti di casa. Non è però il terreno per cui Tineco l’ha progettata: l’apparecchio resta dedicato alle superfici dure sigillate e chi ha molti tessili in casa farà bene ad affiancarle un aspirapolvere tradizionale.

I limiti di questa prova vanno dichiarati con chiarezza: non ho usato fonometri, termometri o cronometri, quindi tutte le valutazioni su rumore, temperature e tempi sono qualitative. Il test si è svolto su un solo piano e su un solo tipo di pavimento, e non ho potuto verificare il comportamento su superfici lucide o delicate come parquet e laminati.

Approfondimenti

Il vapore funziona davvero sulle macchie ostinate?

Sì, e sul mio pavimento con una nettezza che non avevo visto prima. La domanda che mi ponevo all’inizio era se il vapore fosse una funzione da scheda tecnica o uno strumento reale, e la risposta è arrivata dalle macchie che da mesi resistevano a qualsiasi passata. La combinazione con il rullo invertito è ciò che rende il BoostSteam efficace su una superficie porosa, perché il calore da solo non basterebbe a estrarre lo sporco dalla texture.

Il metodo conta: il vapore va usato in modo localizzato, con passate brevi sulla zona, e non come modalità di lavaggio continua. Altre prove europee riportano cicli di erogazione a tempo di circa mezzo minuto da riattivare manualmente; io non li ho cronometrati, ma il modo di lavorare per singole macchie si adatta bene a questa logica. Su superfici delicate conviene sempre verificare che il produttore del pavimento autorizzi l’uso del vapore.

Quanto pesa la macchina quando entra in gioco il ReverseScrub?

Pesa, ed è giusto dirlo senza giri di parole. L’attrito che rende efficace il ReverseScrub è lo stesso che rende la guida più faticosa: la macchina si oppone al movimento e bisogna trattenerla e accompagnarla con decisione. Non è un difetto di progettazione, è la conseguenza diretta del principio di funzionamento.

Chi ha problemi alle spalle o ai polsi dovrebbe considerarlo, così come chi prevede di usare spesso il vapore su superfici ampie. Per l’uso che ne ho fatto io, mirato sulle macchie, lo sforzo è stato accettabile in cambio di un risultato che altri modelli non mi davano. In modalità normale, invece, la trazione assistita torna a farsi sentire e la guida si alleggerisce.

Bordi, angoli e sotto i mobili

La reclinazione a 180 gradi è una caratteristica ormai diffusa, ma qui funziona bene: la testina scivola sotto i mobili bassi e il divano del salone senza costringermi a spostare nulla. Negli angoli la pulizia su tre lati porta il rullo molto vicino alle pareti e il risultato è stato buono.

Il punto debole è la linea del battiscopa. La spazzola arriva vicino, ma non abbastanza da pulire bene la fessura sotto il profilo, dove si accumula una sottile striscia di sporco. Non è un problema esclusivo di questo modello, ma chi è molto attento alla pulizia perimetrale dovrà mettere in conto un intervento manuale periodico.

Peli dei cani e cattivi odori: come gestire il serbatoio

Con due cani in casa il serbatoio dell’acqua sporca si riempie di peli già dopo un giro del salone. La buona notizia è che finiscono tutti lì, senza intrecciarsi sulla spazzola. La cattiva è che questa miscela, lasciata a riposo, produce cattivi odori. La regola che mi sono dato è semplice: il serbatoio si svuota ogni volta, appena finita la pulizia.

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Ho anche trovato un piccolo accorgimento che ormai uso sempre: verso un pochino di ammorbidente profumato nella vaschetta dell’acqua sporca e gli odori spariscono. Lo specifico perché è un’abitudine mia e non un’indicazione di Tineco. Il prodotto va solo nella vaschetta dell’acqua sporca, quella che si svuota a fine giro, e non nel serbatoio dell’acqua pulita che alimenta rullo e vapore.

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Autopulizia e manutenzione del filtro

L’autopulizia è perfetta. A fine giro basta riporre la macchina sulla base e premere il tasto: il rullo viene lavato con acqua calda e poi asciugato, e quando lo riprendo in mano è pulito e senza odori. È una di quelle funzioni che si danno per scontate finché non si usa una lavapavimenti che ne è priva, e da sola giustifica buona parte della differenza di prezzo rispetto ai modelli più semplici.

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Il filtro va invece pulito una volta al mese. È un’operazione rapida e il filtro di ricambio incluso nella confezione permette di alternarli lasciando asciugare bene quello appena lavato. Nel serbatoio dell’acqua sporca c’è anche un separatore che trattiene i residui solidi, utile per non scaricare peli e detriti direttamente nel lavandino.

Asciugatura del pavimento e aloni

Dopo il passaggio il pavimento resta umido per poco e non ho notato aloni. L’aspirazione recupera bene l’acqua e non lascia scie bagnate, un aspetto importante in una casa con animali che tornano dentro e attraversano subito il salone.

Il mio gres però non è lucido e su questo tipo di superficie eventuali striature si notano meno. Su un pavimento a specchio la prova andrebbe ripetuta e non posso garantire che il risultato sia identico. È un limite della mia prova, non un difetto riscontrato.

Cosa cambia rispetto alla S9 Artist Steam Pro?

Chi segue la gamma Tineco si chiederà che senso abbia questo modello accanto alla S9 Artist Steam Pro, che il vapore lo aveva già. Premetto che la Steam Pro non l’ho provata, quindi il confronto si basa sulle schede tecniche e non su un’esperienza diretta.

La differenza più interessante riguarda la filosofia: la Steam Pro usa la tecnologia HyperSteam con una caldaia che, secondo Tineco, scalda fino a 160 °C garantendo in uscita una temperatura non inferiore ai 99 °C. La Boost Steam dichiara 230 °C interni, ma il vapore che tocca il pavimento resta intorno ai 99 °C. In altre parole, sulla piastrella la temperatura è simile: quello che cambia è la rapidità di erogazione, con il getto pronto in pochi secondi dopo il primo avvio, e soprattutto l’abbinamento con il rullo che gira al contrario.

C’è però un rovescio: le schede della Steam Pro indicano un’autonomia dichiarata più ampia, fino a 90 minuti in modalità silenziosa e fino a 75 in automatico con il corpo reclinato, contro i 60 e 45 minuti della Boost Steam. Chi ha superfici molto estese e vuole usare il vapore in modo più continuativo potrebbe trovare nella sorella maggiore un equilibrio diverso. Chi invece combatte con macchie localizzate e ostinate, come nel mio caso, trova nella Boost Steam uno strumento più mirato.

Su quali pavimenti ha senso usare il vapore?

Il mio test si è svolto su gres porcellanato, cioè su una superficie che il calore lo sopporta senza problemi. Tineco progetta le sue lavapavimenti per superfici dure sigillate come gres, ceramica, vinile e laminati trattati, ma il vapore aggiunge una variabile in più rispetto al semplice lavaggio ad acqua.

Su parquet, laminati sensibili all’umidità, pietre naturali delicate o pavimenti non sigillati conviene essere prudenti. La regola di buon senso è sempre la stessa: verificare le indicazioni del produttore del pavimento, non lasciare la macchina ferma con il vapore attivo sullo stesso punto e usare BoostSteam per trattamenti brevi e localizzati, seguiti dalla normale passata. È anche il modo in cui la funzione rende di più, perché concentra calore e attrito solo dove servono.

Per chi ha pavimenti porosi come il mio, invece, il vapore è proprio la funzione che fa la differenza. Lo sporco che penetra nella texture della piastrella non si toglie con l’acqua tiepida e una passata veloce, e qui la combinazione con il ReverseScrub mostra tutto il suo valore.

Casa su due piani: il limite del peso

Ho testato la lavapavimenti solo al piano terra per una ragione molto concreta: è troppo pesante da portare al piano superiore con regolarità. Trasportarla su una scala interna con un serbatoio d’acqua a bordo non è un gesto che si ripete volentieri ogni settimana e il rischio di urtare gradini o pareti non è trascurabile.

Chi vive su più livelli ha due strade: dedicarla al piano principale, come ho fatto io, oppure valutare un modello più leggero. Per un appartamento su un unico piano il problema semplicemente non si pone e il peso diventa un aspetto marginale grazie alla trazione assistita.

Galleria Fotografica

Prezzo e posizionamento

La Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam ha un prezzo di listino di 699 euro, lo stesso indicato sullo store ufficiale italiano. Al lancio Tineco l’ha proposta a 649 euro grazie a un coupon da 50 euro e durante le giornate della Festa delle Offerte Prime di ottobre è scesa su Amazon a 599 euro. È quindi un prodotto che, come gran parte della gamma Tineco, vive di promozioni ricorrenti: chi non ha fretta difficilmente la pagherà a prezzo pieno. La trovate sulla pagina ufficiale della S9 Artist Boost Steam e su Amazon.

Siamo nella fascia alta delle lavapavimenti senza fili manuali. Rispetto ai modelli più economici si paga il vapore abbinato al rullo invertito, l’autopulizia con acqua calda e asciugatura, la reclinazione a 180 gradi, il display evoluto e l’app. Rispetto alle soluzioni più costose con stazione di rabbocco automatico si rinuncia alla comodità di non dover riempire e svuotare i serbatoi a mano, un aspetto che con un serbatoio dell’acqua sporca da gestire a ogni giro ha il suo peso.

Il valore reale dipende da un fattore preciso: il tipo di sporco che avete in casa. Se il vostro problema sono polvere, briciole e impronte leggere, una lavapavimenti senza vapore della stessa famiglia fa un lavoro simile e costa meno. Se invece combattete con macchie secche, residui che penetrano in pavimenti porosi e animali che portano dentro di tutto, il sistema BoostSteam con ReverseScrub è l’elemento che giustifica la spesa. Tineco del resto è il marchio che domina la categoria su Amazon, come dimostrano i risultati di vendita dei Prime Day 2026, e questo modello rappresenta la naturale evoluzione del percorso iniziato con la prima S9 Artist Steam presentata al CES.

Il prezzo di listino mi sembra un po’ alto per chi userebbe il vapore di rado. Nelle fasce promozionali sotto i 650 euro, invece, il rapporto tra ciò che offre e ciò che costa diventa molto più convincente per il pubblico a cui si rivolge.

Il verdetto

Ci sono prodotti che fanno bene molte cose e prodotti che risolvono un problema preciso meglio di chiunque altro. La Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam appartiene alla seconda categoria. Sul mio gres poroso, dove le macchie ostinate erano diventate una presenza fissa, è stata la prima lavapavimenti a toglierle davvero e il merito va alla coppia formata da vapore e rullo invertito.

La consiglio a chi ha pavimenti duri difficili, porosi o con fughe, a chi convive con cani e gatti e a chi vive su un unico piano o è disposto a dedicarla al livello principale della casa. In questo scenario l’autopulizia perfetta, il display curato e la gestione dei peli completano un pacchetto solido.

Dovrebbe invece orientarsi altrove chi cerca una macchina leggera da portare su e giù per le scale, chi non tollera la fatica di guidarla quando il vapore è attivo e chi ha soprattutto sporco leggero, per cui il vapore resterebbe una funzione inutilizzata. Anche chi ha pavimenti molto lucidi farebbe bene a cercare prove specifiche su quella superficie prima di decidere.

Il punto di forza principale è l’efficacia sulle macchie che resistono a tutto. Il compromesso più importante è fisico: peso da trasportare e resistenza in modalità vapore. Il resto, dall’app che si può anche ignorare al serbatoio da svuotare a ogni giro, sono dettagli con cui si convive.

Lo scenario ideale è una casa con un grande ambiente su un solo livello, un pavimento che trattiene lo sporco e un paio di animali che lo mettono alla prova ogni giorno. Lì questa lavapavimenti non è un acquisto di vanità: è lo strumento che finalmente cancella le macchie che avevate imparato a ignorare.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam 8.0/10 Sul gres poroso è l’unica lavapavimenti che ho provato capace di togliere davvero le macchie ostinate, grazie alla combinazione di vapore e rullo invertito. L’autopulizia è impeccabile e i peli finiscono tutti nel serbatoio. Il prezzo da pagare è fisico: con il vapore attivo la guida diventa pesante, e il peso complessivo la rende scomoda da portare tra un piano e l’altro. Pro Rimuove le macchie ostinate anche dal gres poroso grazie a BoostSteam e ReverseScrub Autopulizia con acqua calda e asciugatura che lascia il rullo pulito e senza odori Peli di animali raccolti nel serbatoio senza grovigli sul rullo Display chiaro e ben progettato, con luce LED frontale Buona pulizia sotto i mobili e negli angoli grazie alla reclinazione a 180 gradi Contro Con il vapore attivo la guida diventa pesante e faticosa Troppo pesante da trasportare con regolarità tra un piano e l'altro Non pulisce bene sotto i battiscopa Serbatoio dell'acqua sporca da svuotare a ogni utilizzo per evitare odori Autonomia reale di circa il 10% inferiore al dichiarato

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Con BoostSteam e ReverseScrub rimuove macchie ostinate anche dal gres poroso, dove altre lavapavimenti si fermavano a metà

✓ Autopulizia con acqua calda e asciugatura che lascia il rullo pulito e senza odori

✓ Peli di animali raccolti nel serbatoio senza grovigli sul rullo

✓ Display chiaro e ben progettato, con luce frontale e vapore visibile che aiutano durante la pulizia

✓ Buona pulizia sotto i mobili e negli angoli grazie alla reclinazione a 180 gradi − Contro × Con il vapore attivo il rullo invertito rende la guida pesante e faticosa

× Troppo pesante da trasportare con regolarità tra un piano e l'altro

× Non pulisce bene la fessura sotto i battiscopa

× Il serbatoio dell'acqua sporca va svuotato a ogni utilizzo per evitare cattivi odori

× Autonomia reale di circa il 10% inferiore al dichiarato, con consumo più rapido quando si usa il vapore

Fonte: TecnoAndroid