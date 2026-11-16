Lo Stato italiano ha deciso di tagliare i fondi per la cybersecurity in una fase in cui gli attacchi informatici e le minacce alle infrastrutture strategiche si moltiplicano. È una scelta che va in direzione opposta rispetto a quanto il contesto sembrerebbe suggerire, e che nasce da una serie di ritocchi ai conti pubblici stratificati negli ultimi anni. Per capirne la portata bisogna tornare indietro di qualche manovra e guardare con attenzione a come sono cambiate le cifre messe sul piatto per la sicurezza informatica del Paese.

Dalla legge di Bilancio 2023 alle riduzioni della manovra 2025

Tutto parte dalla legge di Bilancio per il 2023, che aveva istituito un fondo pensato per crescere in modo progressivo fino a toccare i 150 milioni di euro all’anno a partire dal 2026. Un impianto costruito per accompagnare nel tempo il rafforzamento delle difese digitali, con una dotazione destinata ad aumentare anno dopo anno. La successiva manovra per il 2025 ha però cambiato le carte in tavola, riducendo quella somma di 15 milioni annui dal 2026 fino al 2037. In pratica il traguardo dei 150 milioni non verrà mai raggiunto per intero, e la sforbiciata si protrarrà per oltre un decennio.

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Non è finita qui. Anche il secondo stanziamento, quello dedicato alla gestione operativa dei progetti, ha subito un ridimensionamento con 5 milioni di euro in meno ogni anno a partire dal 2027. Due fondi diversi, quindi, entrambi alleggeriti, con effetti che si sommano e che pesano su un settore dove la continuità degli investimenti conta quanto l’entità delle singole risorse.

Il peso del PNRR e il nodo della continuità

Gran parte di quanto è stato costruito finora si deve soprattutto al PNRR, che ha reso possibile realizzare infrastrutture tecnologiche di un certo rilievo. Tra queste figurano centri operativi di sicurezza, laboratori di certificazione, sistemi di monitoraggio e reti di risposta agli incidenti informatici. Strumenti che hanno dato una spinta concreta alle capacità di protezione della pubblica amministrazione, almeno per il momento.

Il problema è proprio questo. Strutture del genere non si mantengono da sole e hanno bisogno di finanziamenti continuativi per coprire la manutenzione, il personale specializzato e più in generale tutti gli interventi di aggiornamento necessari. Senza un flusso stabile di denaro il rischio è che quanto realizzato perda efficacia col passare del tempo, perché tecnologie e competenze in questo ambito invecchiano in fretta.

I numeri del 2025 raccontano bene il cambio di passo. Sono stati assegnati appena 57,6 milioni di euro per 35 interventi progettuali relativi al triennio che va dal 2025 al 2027. Una somma decisamente più bassa rispetto ai 347,6 milioni distribuiti nel ciclo di finanziamento precedente, con una differenza che salta all’occhio anche senza fare troppi calcoli.

Difesa militare da una parte, servizi civili dall’altra

Sul versante militare il quadro appare diverso. La Difesa prevede infatti investimenti piuttosto consistenti nel campo della guerra cibernetica, con risorse dedicate alle capacità di Esercito, Marina e Aeronautica. Una linea che però lascia in parte scoperti altri fronti altrettanto delicati, come ospedali, ministeri, reti energetiche, infrastrutture di trasporto e sistemi informatici delle amministrazioni.

Si tratta di realtà che gestiscono servizi essenziali per la vita quotidiana e che rappresentano bersagli sensibili per chi conduce attacchi hacker. Il nodo, a ben vedere, non riguarda soltanto quanto si spende. Conta soprattutto la qualità degli investimenti e la capacità di trasformare il denaro stanziato in qualcosa di effettivamente utile per la protezione del Paese.

Fonte: TecnoAndroid