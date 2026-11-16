A poco più di due mesi dal debutto, The Blood of Dawnwalker si prepara ad accogliere una delle funzionalità più invocate dalla community. Rebel Wolves ha infatti confermato che il New Game+ farà il suo ingresso con l’aggiornamento 1.2, atteso nel corso della prossima settimana su tutte le piattaforme. Si tratta di una notizia che molti giocatori aspettavano da tempo, soprattutto chi ha già portato a termine l’avventura e cercava un buon motivo per rimettersi in viaggio.

Lo studio, fondato da alcuni ex sviluppatori di CD Projekt RED, stava valutando l’idea già da qualche mese. Il team aveva però preferito non sbilanciarsi in pubblico finché la modalità non fosse stata davvero pronta, evitando così di creare aspettative premature. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore attraverso un annuncio diffuso sui canali social della software house e su Reddit, dove la community del gioco è particolarmente attiva.

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Come funziona il New Game+ di The Blood of Dawnwalker

La nuova modalità sarà accessibile a tutti coloro che hanno completato l’epilogo della storia. Una volta sbloccata, permetterà di tornare nelle terre di Vale Sangora conservando il livello raggiunto, le abilità apprese e l’intero inventario messo insieme durante la prima partita. Praticamente il protagonista ripartirà da capo nella trama, ma con tutto il bagaglio di esperienza e risorse accumulato in precedenza.

Per evitare che una seconda run si trasformi in una passeggiata, gli sviluppatori hanno previsto alcuni accorgimenti piuttosto importanti. Il limite massimo di livello salirà fino a 100, così da offrire margini di crescita anche ai personaggi più avanzati. In parallelo i nemici verranno ribilanciati e scaleranno in maniera adeguata in tutte le regioni del mondo di gioco, mantenendo viva la sfida ovunque. Anche l’equipaggiamento avrà versioni dedicate al New Game+, dotate di statistiche migliorate, un incentivo concreto per affrontare di nuovo il viaggio e dare la caccia a oggetti più potenti.

Le altre novità dell’aggiornamento 1.2 tra bilanciamento e colonna sonora

Il New Game+ rappresenta senza dubbio il piatto forte della patch, e potrebbe convincere parecchi giocatori a vestire ancora i panni del protagonista per immergersi nelle atmosfere vampiresche di Vale Sangora. Non sarà comunque l’unico cambiamento in arrivo. Rebel Wolves ha annunciato anche una serie di interventi sul bilanciamento, che toccheranno i punti salute dei nemici e la frequenza con cui questi ricorrono alle proprie abilità durante i combattimenti. Alcune zone della mappa verranno inoltre ritoccate per rendere più scorrevoli l’esplorazione e gli spostamenti nel corso degli scontri.

Qualche sorpresa è prevista pure per chi possiede la Eclipse Edition, che vedrà ampliarsi la colonna sonora inclusa nel gioco grazie all’aggiunta di nuovi brani. Gli stessi contenuti musicali approderanno in un secondo momento anche sulle principali piattaforme di streaming, così da renderli ascoltabili al di fuori del gioco. L’aggiornamento 1.2 di The Blood of Dawnwalker è atteso nel corso della prossima settimana, anche se per ora lo studio non ha ancora comunicato una data di uscita precisa.

Fonte: TecnoAndroid