CES 2026: SwitchBot porta serrature biometriche e tanta AI

Come ben sapete il CES 2026 di Las Vegas e iniziato e tutte le aziende non perdono occasione per mostrare i loro nuovi prodotti, tra queste spicca sicuramente SwitchBot che ha deciso di presentare il proprio concetto di casa smart del futuro, nel dettaglio l’azienda ha presentato un intero ecosistema che punta di integrare in modo più profondo e naturale l’intelligenza artificiale, oltre ad una serie di prodotti l’azienda ha presentato tutta una gamma dedicata alla sicurezza domestica e ai dispositivi per il comfort personale, diamo insieme un’occhiata.

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Comfort e sicurezza

Un prodotto sul quale la società ha puntato fortemente è SwitchBot Lock Vision Series, quest’ultimo è già disponibile nei mercati statunitensi e garantisce un’intera serie di serrature smart che introducono una caratteristica assolutamente inedita, si tratta infatti delle prime con riconoscimento facciale 3D a luce strutturata, nel dettaglio tutto ciò si compone di oltre 2000 punti infrarossi che creano una mappa assolutamente precisa del viso, si parla addirittura dell’ordine dei millimetri.

Il riconoscimento risulta assolutamente efficace anche in caso di presenza di occhiali, cappelli, trucco e altri artefatti che possono alterare il volto, tra l’altro sono presenti dei meccanismi di sicurezza definiti come liveness detection che permettono di annullare qualsiasi tentativo di spoofing.

Ovviamente questo prodotto guarda attentamente anche alla privacy dei dati dell’utente, dal momento che tutti gli elementi biometrici vengono gestiti completamente in sede locale senza essere caricati sul cloud, è presente ovviamente la connettività Matter over Wi-Fi che consente l’integrazione con Apple home, per di più è presente una versione pro che garantisce un’ulteriore possibilità di sblocco biometrica, parliamo infatti del riconoscimento del palmo della mano tramite la lettura delle vene.

Assieme al prodotto appena descritto, arriva anche SwitchBot Weather Station, si tratta di un display smart home dotato di pannello E-Ink da 7,5 pollici che di fatto fa da piccola stazione metereologica della casa, mostra infatti informazioni come qualità dell’aria, temperatura e umidità interne, con un calendario delle previsioni che arriva fino ai sei giorni successivi.