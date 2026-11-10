Nvidia, 190 miliardi bruciati e nessun erede per Jensen Huang

È bastata una sola seduta a Wall Street perché Nvidia vedesse evaporare quasi 190 miliardi di dollari di capitalizzazione, circa 165 miliardi di euro, e subito dopo è arrivata anche una causa legale intentata dagli azionisti. Il cosiddetto caso Jensen Huang, che ruota attorno alla vicenda di Alice Huang, va però ben oltre lo scandalo personale e geopolitico. Quello che emerge con una certa brutalità è il punto debole più grande del colosso dei chip, un impero da 4.000 miliardi di dollari, cioè all’incirca 3.500 miliardi di euro, che poggia sulle spalle di un solo uomo e che non ha nessun successore designato.

Il dato che colpisce di più è la rapidità della reazione. Non sono servite settimane di analisi o di indiscrezioni per scuotere il titolo, è bastata una giornata di contrattazioni. E la reazione dei mercati racconta qualcosa che va oltre la cronaca, perché misura quanto gli investitori considerino legato il destino dell’azienda alla figura del suo numero uno.

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Un crollo in Borsa e la mossa degli azionisti

Il crollo in Borsa è soltanto il primo tassello. A pesare, nel giro di pochissimo tempo, è stata anche l’iniziativa degli azionisti, che hanno deciso di portare la questione davanti a un tribunale. Una sequenza così ravvicinata, prima la perdita di valore e poi la denuncia, mostra quanto sia nervoso il clima attorno a una delle società più osservate del pianeta.

Per Nvidia il problema non riguarda soltanto l’immagine. Quando una cifra vicina ai 190 miliardi di dollari svanisce in poche ore, il messaggio che arriva dagli investitori è piuttosto chiaro. La fiducia nel gruppo è enorme, ma è anche fragile, e dipende in buona parte da chi siede al vertice. Il ricorso alla giustizia da parte dei soci aggiunge un ulteriore livello di pressione, perché sposta la vicenda dal piano dell’opinione pubblica a quello legale.

Il caso Jensen Huang intreccia poi due dimensioni diverse. C’è quella privata, legata alla vicenda di Alice Huang, e c’è quella geopolitica, che rende il quadro ancora più delicato per un’azienda di queste dimensioni. Due fronti che si sommano e che finiscono per amplificare l’effetto sul titolo.

Il nodo della successione al vertice di Nvidia

Al di là dello scandalo, il vero tema riguarda la successione. Un gruppo che vale 4.000 miliardi di dollari regge, di fatto, sulla figura di Jensen Huang. Non esiste un erede indicato, non c’è un nome pronto a raccoglierne il testimone nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto. Ed è proprio questa assenza a rendere la vicenda così pesante per i mercati.

Nel mondo della finanza si parla spesso di rischio legato alla persona chiave, cioè della dipendenza di un’impresa da un singolo dirigente. Nel caso di Nvidia questa dipendenza appare evidente, perché l’intero impero ruota attorno a un solo uomo. Finché tutto procede senza intoppi la questione resta sullo sfondo, ma basta un episodio come quello legato ad Alice Huang per riportarla bruscamente al centro dell’attenzione.

La caduta di quasi 190 miliardi di dollari in una sola seduta, seguita dalla causa legale degli azionisti, ha messo a nudo proprio questa fragilità. Un colosso da 4.000 miliardi di dollari si ritrova senza alcun successore designato alla guida, con tutto il peso dell’azienda concentrato sulle spalle di Jensen Huang.

Fonte: TecnoAndroid