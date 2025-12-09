BOOX Note Air5 C 10.3 Pollici: il tablet e-Ink tuttofare che ha un’autonomia INFINITA – Recensione

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BOOX Note Air5 C è un tablet che non vuole stupire con la velocità, ma con la lentezza giusta — quella che permette di concentrarsi davvero. L’ho provato nelle ultime settimane come strumento di lavoro, alternandolo all’iPad mini, e posso dire che è una delle esperienze digitali più rilassanti che abbia mai avuto. Niente distrazioni, niente app che lampeggiano o notifiche che interrompono: solo uno schermo e-ink a colori che ti invita a respirare e scrivere. La mia confezione includeva la cover in pelle classica e quella con tastiera magnetica integrata, entrambe curate nei materiali e fondamentali per trasformare il dispositivo da semplice taccuino a workstation leggera e silenziosa. Attualmente è acquistabile su Amazon Italia.

Unboxing

Aprire la confezione del BOOX Note Air5 C rivela subito la filosofia del prodotto: essenzialità e cura nei dettagli. Il packaging in cartone riciclato, stampato con tinte neutre, accoglie il tablet protetto da una custodia morbida in tessuto tecnico. Sotto, compartimenti organizzati ospitano la BOOX Pen3 con cinque punte di ricambio, il cavo USB-C di buona fattura e un libretto di istruzioni multilingua dettagliato.

La vera sorpresa sono gli accessori: la cover in pelle emana il profumo caratteristico dei prodotti premium, mentre la tastiera magnetica si distingue per costruzione solida, tasti tattili e meccanica priva di giochi laterali. L’impressione complessiva è quella di un prodotto pensato per durare, dove ogni elemento è stato scelto con criterio per chi cerca concentrazione e qualità.

Materiali, costruzione e design

BOOX ha trovato un equilibrio raro: il Note Air5 C è elegante senza cercare di imitare l’iPad, robusto senza risultare pesante. Il corpo in alluminio anodizzato mantiene uno spessore di appena 5,8 mm, con un peso intorno ai 450 grammi. L’asimmetria dei bordi — con la cornice laterale più ampia — serve a impugnarlo comodamente anche con una mano, proprio come un libro.

La lavorazione del metallo è impeccabile: finitura opaca che impedisce alle ditate di lasciare tracce, angoli arrotondati per il comfort prolungato. Sul bordo superiore due tasti fisici per voltare pagina offrono un click deciso senza gioco meccanico. Il retro piatto mostra solo il logo BOOX inciso discretamente, mentre sul lato destro trova posto la porta USB-C.

Le due cover in dotazione completano l’esperienza. Quella in pelle liscia offre protezione e stile, agganciandosi magneticamente con quattro punti di contatto stabili. Si ripiega in tre posizioni: chiusa, a 45 gradi per scrivere, o completamente rovesciata. La versione con tastiera magnetica è sorprendentemente pratica: si aggancia tramite pin pogo, ha tasti silenziosi e ben distanziati, e permette di scrivere lunghi testi senza sforzo. Un setup che trasmette calma e invita a rallentare il ritmo — sensazione che nessun altro tablet moderno evoca con questa coerenza.





La versione con tastiera magnetica, invece, è sorprendentemente pratica: si aggancia in modo stabile grazie a un sistema di pin pogo sul retro del dispositivo, ha tasti silenziosi e ben distanziati, e permette di scrivere lunghi testi senza sforzo. È un setup che trasmette calma, quasi un invito a rallentare il ritmo — una sensazione che nessun altro tablet moderno riesce a evocare con questa coerenza.





Specifiche tecniche

Di seguito riporto la scheda tecnica completa del BOOX Note Air5 C, un concentrato di tecnologia pensato per la produttività digitale senza compromessi:

Caratteristica Dettaglio Display E Ink Kaleido 3 (Carta 1200), 10,3 pollici Risoluzione B/N 2480 x 1860 pixel (300 PPI) Risoluzione Colori 1240 x 930 pixel (150 PPI) Colori 4096 tonalità di colore Processore Qualcomm Snapdragon 750G octa-core RAM 6 GB Memoria interna 64 GB Espandibilità MicroSD fino a 2 TB Sistema operativo Android 15 Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Porte USB-C (ricarica e trasferimento dati) Penna BOOX Pen3 con 4096 livelli di pressione Batteria 3700 mAh ai polimeri di litio Autonomia dichiarata Fino a 4-5 giorni con uso intensivo Luce frontale Regolabile a doppia temperatura (calda e fredda) Dimensioni Circa 225 x 192 x 5,8 mm Peso Circa 440 grammi Sensori aggiuntivi G-sensor per rotazione automatica Audio Altoparlante integrato, supporto Bluetooth Formati supportati EPUB, PDF, MOBI, DOCX, TXT, CBR, CBZ, HTML

La scheda tecnica rivela un dispositivo che non punta alla potenza bruta, ma alla coerenza funzionale. Il processore Snapdragon 750G, lo stesso utilizzato in smartphone di fascia media-alta, garantisce prestazioni fluide per la gestione di documenti complessi, navigazione web e utilizzo di app Android. I 6 GB di RAM permettono un multitasking efficace, anche se naturalmente parliamo di operazioni legate alla scrittura, lettura e produttività leggera — non di editing video o gaming. Lo storage da 64 GB può sembrare limitato nell’era dei terabyte, ma per un dispositivo dedicato principalmente a documenti di testo, PDF ed ebook è più che sufficiente. In ogni caso, lo slot microSD supporta espansioni fino a 2 TB, offrendo spazio virtualmente illimitato.

Applicazione

L’ecosistema software del BOOX Note Air5 C ruota attorno all’app BOOX Notes, cuore pulsante dell’esperienza di scrittura digitale. Aprirla per la prima volta è come varcare la soglia di una libreria ben organizzata: tutto è al suo posto, intuitivo, pronto per essere esplorato. L’interfaccia è pulita, costruita con l’essenzialità tipica dei prodotti pensati per la concentrazione. Niente menu sovrapposti, niente animazioni superflue: solo strumenti ben disposti e accessibili con pochi tocchi.

Creare un nuovo taccuino è immediato. Si sceglie il formato della pagina — bianca, a righe, a quadretti, puntinata — e si parte. La sensazione della penna sullo schermo è notevole: c’è una resistenza leggera ma percettibile, simulata dalla texture applicata sul vetro, che restituisce quella frizione tipica della carta. Non si scivola, non si perde il controllo del tratto. Ogni linea, ogni curva, ogni punto viene catturato con precisione millimetrica. Ho provato a scrivere appunti veloci, schemi logici e persino schizzi architettonici: in ogni contesto, la latenza ridottissima della Pen3 ha garantito un’esperienza naturale.

Gli strumenti disponibili sono numerosi ma mai eccessivi. Si può scegliere tra penna stilografica, pennarello, matita, evidenziatore e gomma. Ogni strumento ha impostazioni personalizzabili: spessore del tratto, opacità, colore (grazie allo schermo Kaleido 3 a colori). La funzione “layer” permette di sovrapporre strati di contenuto, utile per separare testo da disegni o per costruire diagrammi complessi. C’è anche un sistema di riconoscimento della scrittura a mano che converte gli appunti in testo digitale: ho testato la funzione in italiano e devo ammettere che la precisione è sorprendente, anche con la mia calligrafia tutt’altro che impeccabile.

L’integrazione con i servizi cloud è fluida. Dropbox, Google Drive e OneDrive sono supportati nativamente, e il backup automatico dei taccuini avviene in background senza richiedere interventi manuali. Ogni modifica viene sincronizzata in tempo reale, garantendo che il lavoro sia sempre al sicuro. Questa funzione si rivela fondamentale per chi usa il Note Air5 C come strumento di lavoro quotidiano e ha bisogno di accedere ai propri documenti da più dispositivi.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di importare file PDF e annotarli direttamente. Ho caricato manuali tecnici, articoli accademici e contratti: in tutti i casi, l’esperienza di annotazione è stata superiore a quella di qualsiasi altro tablet. La penna permette di evidenziare, sottolineare, aggiungere note a margine e persino disegnare diagrammi sulle pagine. E tutto rimane sincronizzato, pronto per essere esportato o condiviso.

Hardware

Sotto il display E Ink Kaleido 3 del Note Air5 C batte un cuore tecnologico che rappresenta il vertice della categoria. Il processore Qualcomm Snapdragon 750G octa-core è una scelta strategica: non si tratta del chip più potente in assoluto, ma di un equilibrio perfetto tra prestazioni e consumi energetici. Con frequenze che arrivano a 2,2 GHz sui core ad alte prestazioni, il dispositivo gestisce senza esitazioni tutte le operazioni tipiche di un tablet e-ink professionale.

I 6 GB di RAM LPDDR4X fanno la differenza nel multitasking. Ho potuto tenere aperte contemporaneamente l’app di lettura, un documento PDF annotato e il browser senza mai incorrere in rallentamenti evidenti. Certo, passare da un’app all’altra richiede qualche secondo in più rispetto a un iPad, ma è il prezzo da pagare per un display e-ink che consuma una frazione dell’energia di un LCD tradizionale. Lo storage da 64 GB può sembrare limitato nell’era dei terabyte, ma per un dispositivo dedicato principalmente a documenti di testo, PDF ed ebook è più che sufficiente. In ogni caso, lo slot microSD supporta espansioni fino a 2 TB, offrendo spazio virtualmente illimitato.

La gestione termica è eccellente. Anche dopo ore di utilizzo continuativo, il retro del tablet rimane appena tiepido. Non ci sono ventole, non ci sono dissipatori visibili: tutto è risolto con la conduzione passiva attraverso il telaio in alluminio. Questo contribuisce a mantenere il dispositivo silenzioso e piacevole al tatto anche durante le sessioni di lavoro più intense.

La porta USB-C è versatile: supporta la ricarica rapida (fino a 18W), il trasferimento dati ad alta velocità e l’uscita audio digitale. Ho collegato cuffie USB-C per ascoltare audiolibri e podcast, e la qualità audio è risultata pulita, senza fruscii o distorsioni. L’altoparlante integrato, invece, è funzionale ma nulla di più: sufficiente per notifiche e contenuti vocali, decisamente inadeguato per la musica.

Il sensore G permette la rotazione automatica dello schermo tra modalità portrait e landscape. La transizione è rapida e priva di lag, un dettaglio che migliora significativamente l’usabilità quotidiana. La connettività Wi-Fi 6 garantisce velocità di download elevate, utili per sincronizzare rapidamente grandi documenti PDF o aggiornamenti firmware. Il Bluetooth 5.1, invece, è perfetto per collegare tastiere esterne, cuffie o speaker wireless.





Prestazioni e autonomia

Il BOOX Note Air5 C monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibili tramite cloud. Non è una macchina pensata per la velocità, ma per la costanza. Durante l’uso prolungato non si notano blocchi o rallentamenti gravi; le app più leggere (note, lettura, browser) si aprono rapidamente, mentre quelle più complesse richiedono un po’ di pazienza. Il vero punto di forza è l’autonomia: oltre 4-5 giorni effettivi di utilizzo con la retroilluminazione moderata, e più di una settimana in standby. La batteria da 3700 mAh si ricarica in circa due ore tramite USB-C, e grazie alla gestione energetica del display e-ink, l’uso quotidiano sembra non intaccarla mai davvero.

Nelle mie prove, ho utilizzato il Note Air5 C per scrivere articoli lunghi, leggere PDF tecnici e prendere appunti durante riunioni online. In una giornata tipo — circa 4 ore di utilizzo attivo tra scrittura, lettura e navigazione web — la batteria scendeva di circa il 20-25%. Questo significa che con una singola ricarica si possono tranquillamente affrontare tre o quattro giorni lavorativi pieni. La modalità standby è eccezionale: lasciando il tablet inutilizzato per un weekend intero, ho perso appena il 3% di carica.

La ricarica tramite USB-C è rapida. Con un alimentatore da 18W, il dispositivo passa da 0 a 100% in circa due ore. Non è la velocità fulminante degli smartphone moderni, ma è più che adeguata considerando l’autonomia complessiva. Durante la ricarica, il tablet può comunque essere utilizzato senza problemi, anche se la generazione di calore aumenta leggermente. Nulla di preoccupante, comunque: il retro rimane sempre a una temperatura confortevole.

Test

Per valutare a fondo le capacità del BOOX Note Air5 C, ho strutturato una serie di test che simulano scenari d’uso realistici. Il primo test ha riguardato la scrittura prolungata: ho redatto un articolo di 5000 parole utilizzando la tastiera magnetica. La sessione è durata circa tre ore, senza pause. La tastiera ha risposto in modo impeccabile per tutta la durata, con una latenza pressoché impercettibile tra pressione dei tasti e apparizione del testo sullo schermo. La retroilluminazione regolabile ha permesso di lavorare senza affaticare la vista, anche in una stanza con luce naturale variabile.

Il secondo test ha coinvolto la lettura di documenti PDF complessi. Ho caricato manuali tecnici da 200-300 pagine, ricchi di grafici, tabelle e diagrammi. Il Note Air5 C ha gestito l’apertura e la navigazione senza rallentamenti evidenti. Lo zoom in/out, fondamentale per leggere testi piccoli, è risultato fluido. L’unico limite è rappresentato dalla tecnologia e-ink stessa: il refresh dello schermo richiede una frazione di secondo, quindi sfogliare rapidamente le pagine produce un leggero effetto “fantasma” che si dissolve dopo un attimo. È un compromesso inevitabile, ma che dopo qualche giorno di utilizzo diventa trasparente.

Il terzo test ha riguardato la presa di appunti a mano libera. Durante una serie di videocall, ho utilizzato la Pen3 per scrivere note, disegnare schemi e creare mappe mentali. La penna ha dimostrato una precisione notevole: i tratti fini sono stati catturati senza sbavature, mentre quelli più spessi hanno mantenuto una densità uniforme. La funzione di riconoscimento della scrittura ha convertito correttamente circa il 90% del testo scritto a mano, inclusi termini tecnici e acronimi.

Ho poi testato la compatibilità con app di terze parti. Ho installato Kindle, Evernote, Notion e Microsoft OneNote. Tutte le app si sono aperte e hanno funzionato, anche se con prestazioni variabili. Kindle è risultato eccellente, con transizioni fluide tra le pagine e un’esperienza di lettura ottimale. Evernote e Notion, invece, hanno mostrato qualche limite: l’interfaccia grafica complessa di queste app non è ottimizzata per e-ink, e alcune animazioni risultano rallentate. Nulla di bloccante, ma un promemoria del fatto che il Note Air5 C non è pensato per sostituire un tablet tradizionale in ogni contesto.

Infine, ho valutato la gestione del colore. Grazie allo schermo Kaleido 3, il dispositivo può visualizzare fino a 4096 tonalità di colore. Ho aperto fumetti digitali, grafici aziendali e presentazioni PowerPoint: i colori sono apparsi morbidi e naturali, anche se meno vivaci rispetto a un display LCD. Questo è un limite intrinseco della tecnologia Kaleido, che sovrappone un filtro colore al pannello e-ink monocromatico. Per chi legge principalmente testi o documenti professionali, il risultato è più che soddisfacente. Per chi cerca colori brillanti e saturi, meglio orientarsi su un tablet tradizionale.





Approfondimenti

Display E Ink Kaleido 3: tecnologia e compromessi

Lo schermo del Note Air5 C rappresenta l’evoluzione più matura della tecnologia E Ink a colori. Il pannello Kaleido 3 sovrappone un filtro colore al display e-ink monocromatico, permettendo di visualizzare fino a 4096 tonalità mantenendo i vantaggi dell’e-ink: zero affaticamento visivo, assenza di riflessi e consumi ridottissimi.

Il filtro colore introduce però un compromesso: luminosità leggermente inferiore rispetto a pannelli monocromatici puri. Lo sfondo appare più grigio che bianco, e i colori risultano meno saturi di un LCD. In ambienti ben illuminati la leggibilità rimane eccellente, mentre in luce scarsa serve attivare la retroilluminazione.

La risoluzione varia tra monocromatico (300 PPI) e colori (150 PPI). Dettagli fini come sfumature in fumetti o bordi di grafici appaiono leggermente meno definiti. Per testi e grafici aziendali, però, la qualità è più che adeguata.

BOOX Pen3: design, ergonomia e funzionalità

La penna digitale inclusa con il Note Air5 C è un piccolo capolavoro di ingegneria. La Pen3 adotta la tecnologia EMR (Elettro-Magnetica Resonance), che elimina la necessità di batterie interne. La penna riceve energia direttamente dal digitizer integrato nello schermo, garantendo un’autonomia teoricamente infinita.

Il design ricorda quello di una penna stilografica tradizionale, con un corpo esagonale che impedisce al dispositivo di rotolare via quando appoggiato su una superficie piana. Il peso è ben bilanciato, né troppo leggero né eccessivamente pesante, e la presa risulta naturale anche dopo ore di utilizzo. La clip laterale permette di agganciare la penna alla cover o a una tasca, mentre la punta sostituibile garantisce longevità nel tempo.

I 4096 livelli di pressione sono più che sufficienti per qualsiasi attività di scrittura o disegno. Ho testato la penna con tratti leggeri, medi e pesanti: in ogni caso, la risposta è stata coerente e predicibile. Il rilevamento dell’inclinazione funziona discretamente, anche se non raggiunge la precisione di soluzioni professionali come l’Apple Pencil o la Wacom Pro Pen. Per il disegno tecnico o gli schizzi concettuali, comunque, le prestazioni sono eccellenti.

L’unico limite che ho riscontrato riguarda la posizione della penna quando agganciata magneticamente al lato del tablet: il punto di aggancio è molto vicino ai tasti fisici di cambio pagina, e capita di premerli accidentalmente quando si afferra il dispositivo. Un dettaglio minore, ma che potrebbe essere migliorato nelle future iterazioni.

Software BOOX OS: flessibilità e personalizzazione

Il sistema operativo del Note Air5 C si basa su Android 15, ma BOOX ha costruito un’interfaccia proprietaria che modifica profondamente l’esperienza utente. Il BOOX OS è pensato per massimizzare la produttività e ridurre le distrazioni. L’interfaccia è pulita, priva di animazioni superflue, con icone grandi e ben spaziàte per facilitare l’interazione touch.

Una delle funzioni più interessanti è EinkWise, un sistema che permette di ottimizzare il comportamento di ogni singola app. Per applicazioni come Kindle o l’app di lettura nativa, si può impostare un refresh lento e a basso ghosting, ideale per la lettura prolungata. Per app più dinamiche, come il browser o Notion, si può attivare un refresh più rapido che migliora la fluidità a scapito di un leggero aumento del consumo energetico.

La gestione del multitasking è efficace: si possono aprire due app in modalità split-screen, utile per prendere appunti mentre si legge un documento o si partecipa a una videochiamata. Ho utilizzato questa funzione per scrivere articoli consultando contemporaneamente fonti PDF, e l’esperienza è stata sorprendentemente fluida.

Il BOOX OS include anche una serie di strumenti di produttività integrati: un calendario, un task manager, un’app per registrazioni vocali e persino un dizionario offline. Tutti questi strumenti sono accessibili tramite una barra laterale che compare con uno swipe dal bordo destro dello schermo. È un’implementazione intelligente che rende il dispositivo autonomo, senza la necessità di installare decine di app di terze parti.

Sincronizzazione cloud e gestione dei documenti

Una delle caratteristiche più apprezzate del Note Air5 C è l’integrazione nativa con i principali servizi cloud. Dropbox, Google Drive, OneDrive e persino il cloud proprietario BOOX sono supportati out of the box. La sincronizzazione avviene in background, in modo trasparente, e ogni taccuino o documento annotato viene salvato automaticamente.

Ho configurato il backup automatico su Google Drive, e dopo qualche giorno di utilizzo ho verificato che tutto il contenuto creato sul tablet fosse perfettamente accessibile dal mio computer desktop. Questo elimina completamente il rischio di perdere lavoro in caso di guasto hardware o smarrimento del dispositivo.

La gestione dei file è affidata a un file manager integrato che supporta operazioni di copia, spostamento, rinomina e cancellazione. I formati supportati sono numerosi: oltre ai classici EPUB, PDF e MOBI, il Note Air5 C apre senza problemi DOCX, TXT, CBR, CBZ e persino HTML. Ho provato a caricare un file PowerPoint, e il dispositivo lo ha convertito automaticamente in PDF per garantire una visualizzazione corretta.

La funzione BOOXDrop merita una menzione speciale: permette di trasferire file dal computer al tablet senza cavi, semplicemente collegandosi alla stessa rete Wi-Fi e accedendo a un indirizzo web dal browser. È comodo per inviare rapidamente documenti senza passare per email o servizi cloud esterni.

Lettura di ebook e fumetti: un’esperienza immersiva

La parte di lettura è un altro punto forte. BOOX supporta praticamente tutti i formati: EPUB, PDF, MOBI, DOCX, TXT e molti altri. L’esperienza è fluida e personalizzabile: si può regolare il contrasto, cambiare font, annotare direttamente sulle pagine o usare la penna per evidenziare. L’app di lettura nativa gestisce anche documenti di grandi dimensioni con ottima fluidità, e l’e-ink Carta 1200 garantisce un contrasto eccellente. Durante le mie prove ho usato il Note Air5 C per leggere documenti tecnici e sceneggiature: la resa visiva, anche dopo ore, non affatica minimamente la vista. La possibilità di alternare la luce calda e fredda è utile anche per chi lavora in ambienti diversi, adattando la temperatura al contesto senza riflessi o abbagliamenti.

Per quanto riguarda i fumetti, il display a colori Kaleido 3 rappresenta un valore aggiunto significativo. Ho caricato alcuni volumi di graphic novel e manga, e la resa cromatica è risultata piacevole, anche se non paragonabile a un tablet LCD. I colori sono meno saturi, più morbidi, ma proprio questa caratteristica li rende meno aggressivi per gli occhi. Dopo una sessione di lettura di un paio d’ore, non ho avvertito alcun affaticamento visivo.

L’app di lettura permette di creare segnalibri, evidenziare passaggi e aggiungere note. Tutte queste annotazioni vengono salvate automaticamente e possono essere esportate in formato testo per un successivo utilizzo. È una funzione preziosa per chi studia o lavora con materiale di riferimento che richiede analisi e annotazioni continue.

Scrittura digitale: un ritorno alle origini

Scrivere sul Note Air5 C con la Pen3 è un’esperienza che riporta alla fisicità della scrittura tradizionale. La superficie dello schermo ha una texture leggermente ruvida che simula la resistenza della carta. Questo dettaglio, apparentemente banale, fa una differenza enorme: il tratto non scivola via incontrollato, ma segue esattamente il movimento della mano.

Ho scritto appunti veloci durante riunioni, schemi logici per progetti, mappe mentali per brainstorming. In ogni contesto, la latenza ridottissima della penna ha garantito una risposta immediata. Non c’è quel ritardo frustrante che si percepisce su molti altri tablet, dove il tratto sembra inseguire il movimento della penna con un secondo di ritardo.

Il sistema di riconoscimento della scrittura a mano è sorprendentemente accurato. Supporta l’italiano e riconosce correttamente anche termini tecnici e acronimi, purché scritti con una calligrafia ragionevolmente leggibile. Ho convertito intere pagine di appunti in testo digitale, e il tasso di errore è stato inferiore al 10%. È un risultato notevole, che rende il Note Air5 C uno strumento valido anche per chi preferisce scrivere a mano ma ha bisogno di digitalizzare rapidamente il contenuto.





Tastiera magnetica: produttività in movimento

La tastiera magnetica opzionale trasforma radicalmente l’esperienza d’uso del Note Air5 C. Si aggancia tramite pin pogo sul retro del tablet, creando una connessione solida e stabile. Non ci sono cavi, non ci sono accoppiamenti Bluetooth: basta avvicinare il tablet alla tastiera e il sistema riconosce automaticamente la periferica.

I tasti hanno una corsa di circa 1,2 mm, breve ma con un feedback tattile ben definito. La digitazione è silenziosa, un aspetto fondamentale per chi lavora in ambienti condivisi o partecipa a riunioni online. Il layout è compatto ma ben pensato: tutti i tasti principali sono al loro posto, e ci sono scorciatoie dedicate per regolare luminosità, volume e altre impostazioni del tablet.

La tastiera include anche una porta USB-C passthrough, che risolve in modo elegante il problema della ricarica: quando il tablet è agganciato alla tastiera, la porta originale del dispositivo risulta coperta, ma quella sulla tastiera permette di continuare a caricare o collegare periferiche esterne. È un dettaglio che dimostra attenzione al design e all’usabilità quotidiana.

Ho scritto questo stesso articolo utilizzando quasi esclusivamente la tastiera magnetica, e posso affermare che l’esperienza è stata paragonabile a quella di un laptop ultraportatile. La mancanza di retroilluminazione sui tasti è l’unico vero limite, che rende la digitazione in ambienti bui più complicata. Ma considerando che lo schermo e-ink stesso non emette luce propria e richiede illuminazione ambientale, è un compromesso accettabile.

Gestione della batteria e ottimizzazione energetica

Uno degli aspetti più impressionanti del Note Air5 C è l’autonomia. La batteria da 3700 mAh può sembrare piccola per gli standard moderni, ma la tecnologia e-ink consuma energia solo durante il refresh dello schermo. Quando si legge una pagina statica, il consumo è praticamente nullo.

Durante le mie prove, ho monitorato attentamente il consumo energetico in diversi scenari d’uso. Leggendo ebook per un’ora consecutiva con retroilluminazione al 30%, la batteria è scesa del 5%. Scrivendo appunti a mano per due ore, il consumo è stato del 12%. Navigando sul web con refresh rapido attivato, invece, il consumo è salito al 20% per ora — un valore comunque eccellente se confrontato con un tablet LCD tradizionale.

La modalità standby è straordinaria: lasciando il tablet inutilizzato per una settimana, ho perso meno del 5% di carica. Questo significa che il Note Air5 C può rimanere in borsa per giorni o settimane senza necessità di ricarica, pronto all’uso in qualsiasi momento.

Il sistema operativo include diverse opzioni di risparmio energetico. Si può impostare la disattivazione automatica del Wi-Fi dopo un certo periodo di inattività, ridurre la frequenza di refresh delle app in background, e limitare la luminosità massima della retroilluminazione. Attivando tutte queste opzioni, l’autonomia può estendersi fino a due settimane con uso moderato.

Confronto con i principali concorrenti

Il Note Air5 C si confronta principalmente con Kindle Scribe e reMarkable 2. Il Kindle offre integrazione perfetta con Amazon ma manca Android, limitando l’uso alle app proprietarie. Il reMarkable 2 eccelle nella scrittura ma manca supporto colore, retroilluminazione e app di terze parti.

Il Note Air5 C si posiziona nel mezzo: ottima scrittura, supporto colore, retroilluminazione e libertà Android. È la scelta più equilibrata per chi cerca un unico dispositivo per lettura, scrittura, annotazioni e produttività leggera.

Limiti e aree di miglioramento

Nonostante le qualità, il Note Air5 C ha difetti. La porta USB-C sul lato destro rimane coperta con la tastiera in landscape, costringendo a usare la porta passthrough. Il peso di 440 grammi può diventare faticoso per letture prolungate a una mano.

La penna magnetica, troppo vicina ai tasti fisici, fa premere involontariamente i pulsanti durante il trasporto. L’interfaccia BOOX OS, pur potente, ha una curva di apprendimento più ripida rispetto a concorrenti come reMarkable o Kindle Scribe.





Casi d’uso ideali e scenario di utilizzo

Il Note Air5 C eccelle in contesti specifici. È perfetto per studenti universitari che devono gestire dispense, articoli accademici e appunti. La possibilità di annotare direttamente sui PDF, combinata con l’autonomia prolungata, lo rende ideale per le lunghe giornate di studio in biblioteca o durante le lezioni.

Per i professionisti che lavorano con documenti scritti — avvocati, consulenti, giornalisti — il dispositivo rappresenta un’alternativa valida al tradizionale blocco carta e penna. La sincronizzazione cloud garantisce che tutto il lavoro sia sempre accessibile, mentre la scrittura digitale elimina il rischio di perdere appunti importanti.

Gli scrittori troveranno nel Note Air5 C un compagno ideale per le prime stesure. Scrivere su uno schermo e-ink ha un fascino particolare: l’assenza di distrazioni digitali, la sensazione di scrivere “su carta”, la possibilità di lavorare per ore senza affaticare la vista. Con la tastiera magnetica, diventa uno strumento perfetto per chi cerca concentrazione assoluta.

Anche i lettori compulsivi apprezzeranno il dispositivo. Lo schermo da 10,3 pollici è ideale per PDF tecnici, manuali e documenti di grandi dimensioni che su un ereader da 6 pollici richiederebbero zoom continui. Il supporto al colore rende la lettura di fumetti e graphic novel più piacevole, anche se non raggiunge la vivacità di un tablet LCD.

Funzionalità

Il software BOOX OS è maturo, pulito e flessibile. La sezione “Note” è il cuore pulsante: permette di creare taccuini digitali, disegnare, aggiungere layer e inserire testo scritto a mano o digitato. Il riconoscimento della scrittura è accurato e supporta anche l’italiano. L’integrazione con servizi cloud come Dropbox, Google Drive e OneDrive è immediata, e il backup automatico mantiene tutto sincronizzato. Con la tastiera magnetica, il Note Air5 C diventa uno strumento perfetto per chi scrive: articoli, appunti di lavoro, riunioni, brainstorming. Non è un dispositivo da editing o da grafica pesante, ma come blocco digitale universale è quasi imbattibile.

La tecnologia BOOX Super Refresh migliora sensibilmente la fluidità del sistema. Questa funzione permette di regolare la frequenza di refresh dello schermo in base all’app utilizzata, riducendo il ghosting e migliorando la reattività. Per app statiche come la lettura, si può impostare un refresh lento che preserva l’autonomia. Per app dinamiche come il browser, si può attivare un refresh rapido che rende l’esperienza più fluida.

Il supporto ad Android 15 apre possibilità infinite. Si possono installare app di produttività come Microsoft Office, Notion, Evernote, Trello. Si possono usare servizi di streaming audio come Spotify o Audible per ascoltare musica e audiolibri. Si può persino installare un client email completo per gestire la corrispondenza direttamente dal tablet.





Pregi e difetti

Pregi: Display E Ink Kaleido 3 (Carta 1200) da 10,3″ con supporto a 4096 colori, perfetto per lettura prolungata e annotazioni. Autonomia eccezionale: fino a 4-5 giorni di utilizzo intensivo, oltre una settimana in standby. Processore Qualcomm Snapdragon 750G e 6 GB RAM garantiscono prestazioni fluide. BOOX Pen3 con 4096 livelli di pressione e tecnologia EMR senza batteria. Android 15 con accesso completo al Play Store per massima versatilità. Tastiera magnetica opzionale ben realizzata, con porta USB-C passthrough. Build quality eccellente: alluminio anodizzato, spessore di 5,8 mm, design elegante. Sincronizzazione cloud automatica con Dropbox, Google Drive e OneDrive. Luce frontale regolabile a doppia temperatura (calda e fredda).

Difetti: Peso di 440 grammi può risultare faticoso per letture prolungate a una mano. Porta USB-C posizionata in modo scomodo quando si usa la tastiera (risolta parzialmente dal passthrough della tastiera). Penna magnetica troppo vicina ai tasti fisici, facile premere accidentalmente. Display Kaleido 3 ha sfondo leggermente più scuro rispetto a e-ink monocromatici. Colori meno saturi rispetto a tablet LCD tradizionali. Prezzo elevato, specialmente se si aggiunge la tastiera magnetica. Curva di apprendimento del software BOOX OS non immediata per tutti.



Prezzo

Il prezzo del BOOX Note Air5 C è di 529€ su Amazon, un posizionamento che lo colloca nella fascia premium del mercato e-ink. La confezione base include il tablet, la penna BOOX Pen3 con punte di ricambio e una cover magnetica protettiva. Per chi desidera la massima produttività, è disponibile il bundle con tastiera magnetica al prezzo di circa 607€ (invece di 640€), un risparmio di oltre 30€ rispetto all’acquisto separato.

Confrontando il prezzo con i principali concorrenti, il Note Air5 C si posiziona leggermente sopra il Kindle Scribe (che parte da circa 390€) ma sotto il reMarkable 2 completo di accessori (che supera i 600€). La differenza rispetto al Kindle è giustificata dalla maggiore versatilità: Android 15, display a colori, retroilluminazione e accesso al Play Store sono funzionalità che mancano completamente nel dispositivo Amazon.

Il valore percepito è elevato. La qualità costruttiva, i materiali premium, la dotazione completa e le prestazioni software/hardware giustificano ampiamente la spesa. Per chi cerca un dispositivo e-ink professionale, capace di sostituire taccuini cartacei, tablet tradizionali e ereader in un unico prodotto, il Note Air5 C rappresenta un investimento sensato.

Va considerato che il mercato e-ink è ancora di nicchia, con volumi di produzione limitati rispetto ai tablet LCD. Questo si riflette inevitabilmente nei prezzi finali. Tuttavia, per chi passa molte ore al giorno davanti a uno schermo e cerca un’alternativa che non affatichi la vista, il costo si ammortizza rapidamente in termini di benessere e produttività.

Conclusioni

Il BOOX Note Air5 C non è un tablet per tutti, ma è perfetto per chi sa cosa cerca: concentrazione, semplicità e una scrittura che torna a essere un gesto fisico, non un’azione digitale. La qualità del display e-ink Kaleido 3, la precisione della penna Pen3, l’autonomia eccezionale e la compatibilità con Android 15 lo rendono uno strumento unico per studenti, professionisti, scrittori o chiunque voglia un’alternativa alla luce blu. Certo, non è pensato per editing video, streaming o app pesanti, ma non deve esserlo.

È il tablet per chi vuole rallentare il ritmo, lavorare in silenzio e ritrovare il piacere del pensare prima di scrivere. Con le due cover incluse — quella classica e quella con tastiera — si adatta a ogni contesto: dallo studio alla scrivania, dal viaggio al divano. Se cercate uno strumento che vi aiuti a concentrarvi davvero, che vi permetta di lavorare per ore senza affaticare la vista, e che trasformi la scrittura digitale in un’esperienza tattile e gratificante, il BOOX Note Air5 C è la risposta giusta. Non è solo un tablet: è un manifesto contro la frenesia digitale, un invito a rallentare e a riappropriarsi del tempo della riflessione. Attualmente è acquistabile su Amazon Italia.