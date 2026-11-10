GTA 6 è pronto: Take Two conferma la fine dello sviluppo

Su GTA 6 la parola rinvio sembra ormai destinata a sparire dal vocabolario. A chiudere la questione è stato Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take Two Interactive, che ha confermato in modo ufficiale come i lavori su Grand Theft Auto 6 siano giunti al termine. Praticamente il nuovo capitolo firmato Rockstar Games è pronto e non ci sono più cantieri aperti sul fronte dello sviluppo. Per chi segue da vicino le vicende del gioco si tratta di una conferma che pesa parecchio, soprattutto perché arriva direttamente dai vertici del gruppo e non da indiscrezioni o voci di corridoio.

L’occasione per parlarne è stata la conferenza con gli azionisti organizzata in serata da Take Two Interactive. Un appuntamento che per una società quotata rientra nella normale routine, quello in cui si discutono conti e strategie. Questa volta però l’attenzione era concentrata quasi tutta su un unico titolo e, come prevedibile, Zelnick ha parlato anche e soprattutto di Grand Theft Auto 6. Il manager ha risposto a una lunga serie di domande, e non tutte erano di carattere puramente finanziario.

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La domanda sul rinvio dell’ultimo secondo

Fra i tanti quesiti rivolti al numero uno della compagnia ce n’era uno particolarmente delicato, quello legato a un ipotetico rinvio dell’ultimo secondo del gioco Rockstar Games. Una domanda tutt’altro che casuale, perché nell’industria videoludica capita che un progetto venga spostato in avanti anche quando sembra ormai vicino al traguardo. È proprio questo lo scenario che preoccupa di più chi aspetta un’uscita importante, e chi investe nella società che la pubblica.

La replica del CEO è stata netta. I lavori su Grand Theft Auto 6 sono ufficialmente conclusi e quindi l’eventualità di un nuovo slittamento dovuto allo sviluppo non trova spazio. Non una frase di circostanza o una promessa generica ma una dichiarazione precisa fatta davanti agli azionisti, cioè in una sede in cui le parole del management hanno un peso notevole e vengono pesate con attenzione.

Cosa cambia ora che il gioco è pronto

Dire che lo sviluppo è terminato significa che il titolo ha raggiunto la sua forma definitiva. Il grosso del lavoro creativo e tecnico che per anni ha tenuto impegnati gli studi Rockstar è alle spalle e il prodotto può essere considerato completo. Per il pubblico questo si traduce in una sola cosa, ovvero la sensazione che l’attesa abbia finalmente una direzione chiara e che il rischio di brutte sorprese all’ultimo momento sia stato messo da parte.

Anche per Take Two Interactive il messaggio ha un valore preciso. Rassicurare gli azionisti sullo stato di GTA 6 vuol dire confermare che il progetto più importante del gruppo ha superato la fase più incerta del suo percorso. Ed è esattamente questo il punto toccato da Zelnick durante l’incontro, quando alla domanda su un possibile rinvio ha risposto confermando che il gioco di Rockstar Games è ufficialmente pronto.

Fonte: TecnoAndroid