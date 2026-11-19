Due settimane con lo SwitchBot Hub 4 sulla mia scrivania: display a colori, ghiera fisica, assistente Hello Kata e bridge Matter 1.3 provato con Home Assistant. Ecco per chi ha senso e per chi no.

Le centraline per la casa intelligente finiscono quasi sempre allo stesso modo, come una scatoletta bianca sistemata dietro il televisore, una presa occupata e la speranza di non doverla più toccare. Il SwitchBot Hub 4 segue invece una filosofia diversa. È progettato per rimanere visibile, essere utilizzato con le mani e perfino ascoltato, con un display a colori, una ghiera fisica, quattro scorciatoie e un assistente vocale proprietario chiamato Hello Kata. Per questo, durante le due settimane di prova, non l’ho nascosto in un mobile, preferendo sistemarlo in bella vista sulla scrivania. Ammetto che ha inciso anche l’estetica. L’aspetto decisamente tecnologico si integra bene con la mia postazione.

La questione principale, tuttavia, va oltre il design. La quarta generazione della gamma SwitchBot cerca di superare un inconveniente concreto per chi possiede già numerosi accessori connessi. L’obiettivo è evitare di prendere lo smartphone ogni volta che bisogna abbassare le tende, cambiare la temperatura del condizionatore o richiamare una scena. Con questa versione le possibilità di interazione sono tre, cioè display, ghiera e voce, a cui si affiancano il trasmettitore a infrarossi per gli apparecchi tradizionali e la funzione di bridge Matter per piattaforme come Home Assistant, Apple Casa, Google Home e Alexa.

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Mi avvicino a questa novità dopo aver recensito su queste pagine gran parte dell’ecosistema SwitchBot, dalla serratura automatica sulla porta di casa fino alla cornice E Ink e all’AI Hub. Questa esperienza offre un riferimento importante, perché una centralina del genere mostra le proprie potenzialità soprattutto quando deve gestire più accessori. Chi inizia da zero e deve controllare un unico apparecchio rischia di pagare funzioni che non userà.

Posso anticipare una prima valutazione, senza esaurire il discorso. Il SwitchBot Hub 4 si è rivelato ai miei occhi la proposta più articolata della gamma per chi cerca una console domestica tangibile e accessibile a tutti, da usare anche senza telefono in mano. La criticità maggiore riguarda proprio la caratteristica su cui punta la comunicazione. Hello Kata ha senso soprattutto per chi non vive già con Alexa o Google Assistant. Un test di due settimane permette inoltre di comprendere filosofia e modalità operative, senza però garantire l’affidabilità nel lungo periodo, come chiarirò nei paragrafi successivi.

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Design, materiali e controlli fisici

Chi ha familiarità con l’Hub 3 ritroverà un design conosciuto. Le linee sono praticamente invariate. Il corpo compatto ospita lo schermo nella zona superiore e un’ampia manopola rotonda più in basso, con la possibilità di appoggiarlo su un ripiano oppure montarlo a parete. La scocca è in policarbonato e ABS. L’assenza di elementi metallici non rappresenta un problema, perché parliamo di un accessorio destinato a rimanere nella medesima posizione per anni, da maneggiare solo quando si ruota la manopola o si preme una scorciatoia.

L’aggiornamento più evidente riguarda il pannello. Ora troviamo un pannello IPS a colori da 2,8 pollici, che secondo SwitchBot è il 17% più ampio di quello del modello precedente. Sulla carta può sembrare un incremento modesto, ma su un display di queste dimensioni anche pochi millimetri migliorano la lettura delle icone, dei valori di temperatura e dello stato dei dispositivi. Anche l’interfaccia mantiene un’impostazione essenziale. Visualizza l’ora, le condizioni ambientali interne, meteo e informazioni sulla serratura e sui rilevatori compatibili, senza trasformarsi in un tablet in miniatura. Ho apprezzato questa impostazione. Un centro comandi casalingo deve risultare leggibile immediatamente, anche per chi in casa non ha configurato nulla e vuole solo sapere se la porta è chiusa.

È necessaria una precisazione. Non ho svolto prove specifiche di leggibilità sotto la luce diretta del sole. Sulla scrivania, con la normale luce artificiale o ambientale, la visibilità mi è sembrata buona, ma non posso dire come si comporti accanto a una finestra esposta a sud in piena estate.

Credits: TecnoAndroid

La manopola è l’elemento che ho gradito maggiormente, ed è anche quello che distingue questo apparato da uno smart display tradizionale. Ruotandola si regolano luminosità, posizione delle tende e volume, oltre alla temperatura dei climatizzatori supportati. È un’azione fisica, intuitiva, che non richiede di cercare un’icona o di pronunciare un comando. A completare la dotazione ci sono quattro tasti rapidi configurabili. Ciascuno permette di attivare uno scenario memorizzato nell’applicazione, per esempio una configurazione serale o la chiusura di tutto quando si esce. Si rivelano particolarmente comodi nelle abitazioni condivise con persone poco interessate alla tecnologia, dato che il funzionamento di un pulsante dedicato è comprensibile in pochi istanti.

Merita attenzione anche una particolare scelta costruttiva. Il sensore di temperatura e umidità si trova sul cavo USB C, non dentro la scocca. La soluzione mi appare ragionevole. Display, radio e altoparlante producono un po’ di calore, e una sonda alloggiata all’interno della struttura rischierebbe di leggere valori leggermente falsati. La collocazione esterna consente di limitare tale interferenza termica. Occorre comunque fare attenzione al posizionamento. Il cavo non andrebbe nascosto dietro un termosifone o lasciato a contatto con un alimentatore caldo. In caso contrario il beneficio verrebbe meno.

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Per quanto riguarda l’installazione, la postazione di lavoro si è dimostrata una sistemazione efficace perché lì lo uso tutti i giorni. Chi vuole sfruttare gli infrarossi, invece, dovrà pensare anche alla linea di vista verso TV e condizionatori, un dettaglio che approfondirò successivamente.

Specifiche tecniche dello SwitchBot Hub 4

Specifica Valore Modello SwitchBot Hub 4 Display IPS a colori da 2,8 pollici Controlli Ghiera rotativa, 4 scorciatoie personalizzabili, comandi vocali Assistente integrato Hello Kata (richiede connessione di rete) Microfoni 2 omnidirezionali, attivazione vocale fino a circa 3 metri Altoparlante 2 W Connettività WiFi 2,4 GHz, Bluetooth Matter Matter Bridge 1.3, fino a 30 sottodispositivi (3 riservati ai sensori integrati) Infrarossi Oltre 101.000 modelli supportati, 4 emettitori, funzione di apprendimento Sensori Temperatura e umidità (sonda sul cavo USB C), luce, movimento Dispositivi di streaming Modelli selezionati di Fire TV, Apple TV e Android TV Assistenti di terze parti Amazon Alexa, Google Home, Siri Materiali Policarbonato e ABS Garanzia 2 anni Prezzo di listino 129,99 euro

Architettura tra Bluetooth, infrarossi e bridge Matter

Per comprendere l’utilità concreta di questa centralina bisogna partire da come è costruito l’ecosistema SwitchBot. Numerosi accessori del produttore, come serrature, motori per tende, pulsantiere e sensori, comunicano in Bluetooth Low Energy per contenere i consumi e preservare l’autonomia delle batterie. Questa tecnologia, tuttavia, copre distanze contenute e non garantisce da sola l’accesso a internet. L’unità centrale svolge quindi il ruolo di intermediario. Comunica in Bluetooth con le periferiche e accede alla rete di casa tramite WiFi a 2,4 GHz, così l’app, i servizi cloud e le piattaforme esterne possono gestire i singoli elementi anche da remoto.

Un altro livello di funzionamento riguarda gli infrarossi. Il trasmettitore incorporato riproduce i segnali dei telecomandi di televisori, condizionatori, proiettori e ventilatori, e il database dichiarato supera i 101.000 modelli. Per i modelli assenti dal catalogo c’è la funzione di apprendimento, che registra il segnale del telecomando originale tasto per tasto. Un vantaggio operativo evidenziato dall’azienda, a mio avviso rilevante, è che i comandi IR già abbinati restano disponibili in locale anche se la connessione internet cade. In altre parole, è possibile accendere il climatizzatore dalla manopola anche se la fibra smette di funzionare.

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Il terzo elemento dell’architettura è Matter. Il sistema opera come bridge nella versione 1.3. Rende riconoscibili i prodotti SwitchBot compatibili come periferiche Matter verso il controller che si preferisce. Il limite è fissato a 30 sottodispositivi, e tre di questi posti sono occupati di default dai sensori interni di movimento, temperatura e umidità. Rimangono dunque 27 posizioni disponibili, una capacità generalmente adeguata a un appartamento, ma da valutare attentamente in una casa molto automatizzata. Va inoltre precisato cosa questo apparecchio non può sostituire. È un collegamento tra ecosistemi, non un controller Matter autonomo che sostituisce Home Assistant o un hub di un’altra piattaforma. Le automazioni native, per esempio, si costruiscono comunque nell’app SwitchBot.

Resta infine la gestione tramite voce. Hello Kata si basa sui due microfoni omnidirezionali e sullo speaker da 2 W, che secondo il produttore offre una potenza doppia rispetto al passato. Diversamente dagli infrarossi, il supporto vocale richiede una connessione attiva. L’elaborazione si affida infatti al cloud, quindi non si tratta di riconoscimento vocale completamente locale.

Configurazione e app SwitchBot

La configurazione passa interamente dall’app SwitchBot, disponibile per Android sul Google Play Store e per iPhone e iPad sull’App Store. Io l’ho eseguita con il Galaxy S26 Ultra, collegando l’hub alla rete WiFi a 2,4 GHz. Si tratta di un vincolo da non trascurare. L’Hub 4 non lavora sui 5 GHz, quindi chi usa una rete con un unico nome per entrambe le bande dovrà verificare che il router consenta la connessione dei dispositivi a 2,4 GHz. Nel mio caso la rete di casa è distribuita su più access point e conta molti dispositivi IoT, quindi la banda a 2,4 GHz era già attiva.

Concluso l’abbinamento, l’applicazione assume il ruolo di centro gestionale. Da qui si associano gli accessori SwitchBot, si configurano i telecomandi IR, si organizzano le scene da assegnare alle scorciatoie e si gestiscono le integrazioni con Alexa, Google Home e Siri. L’organizzazione riprende quella già incontrata con gli altri accessori SwitchBot. Ogni dispositivo ha la propria scheda, le scene raccolgono più azioni in un solo comando e le automazioni si basano su condizioni come orario, temperatura o stato di un sensore.

Nell’applicazione è disponibile anche Kata, l’assistente basato su modelli linguistici che SwitchBot ha introdotto con la versione 9.29. Ne abbiamo già parlato quando SwitchBot ha lanciato Kata come assistente AI per la smart home. Il sistema permette di descrivere a parole una routine e di farla tradurre in trigger e azioni. Con l’Hub 4 la stessa logica esce dallo smartphone e arriva su un dispositivo fisico, con la parola chiave Hello Kata.

Ho dedicato attenzione particolare alla procedura Matter su Android. La sequenza ricalca la procedura consueta. Si abilita la funzione bridge sull’hub dall’app SwitchBot, si sceglie quali accessori esporre e si ottiene il codice di abbinamento, da inserire o inquadrare nel controller di destinazione. Su Android il passaggio si appoggia ai servizi di sistema per Matter, che guidano l’abbinamento con un’interfaccia uniforme qualunque sia la piattaforma finale.

Non ho documentato problemi specifici con il Galaxy S26 Ultra durante la configurazione. Questo non equivale a dire che non possano presentarsi su altri telefoni o in altre reti, e chi ha un router molto restrittivo sulla banda a 2,4 GHz farà bene a controllare le impostazioni prima di iniziare.

Meritano infine un cenno la riservatezza dei dati e gli eventuali servizi in abbonamento. SwitchBot propone piani a pagamento per alcune funzioni avanzate di altri prodotti, come l’archiviazione cloud delle telecamere. Sulla pagina europea dell’Hub 4 non trovo indicazioni su abbonamenti necessari per usare Hello Kata, e il servizio Kata nell’app prevede attualmente un limite giornaliero di elaborazioni AI. Sono condizioni che il produttore può modificare nel tempo, quindi conviene verificarle al momento dell’acquisto.

Prova sul campo dopo due settimane sulla scrivania

Comincio dalle condizioni del test, indispensabili per interpretare le osservazioni. La prova è durata due settimane, con l’hub fisso sulla mia scrivania. Durante questo intervallo ho effettuato l’installazione, stabilito il collegamento alla rete, esaminato le funzionalità principali e valutato con attenzione le tre modalità di interazione. Non ho eseguito misurazioni strumentali di consumo, portata IR o precisione del sensore, e non ho condotto un test di stabilità prolungato. Per una centralina destinata a operare quotidianamente per anni, si tratta di una limitazione significativa che ritengo corretto esplicitare.

La prima area di valutazione ha riguardato il controllo dal display e dalla ghiera. La presenza di una console sulla postazione modifica il rapporto quotidiano con la domotica. Il gesto di ruotare la manopola per regolare la luminosità o il volume è più rapido rispetto ad aprire l’app, cercare il dispositivo e trascinare un cursore. I quattro comandi rapidi, dopo essere stati associati agli scenari, ricordano i tasti di un telecomando universale, con la differenza che ciascuno può richiamare una sequenza di azioni su più dispositivi. In questo contesto la centralina cessa di essere un elemento nascosto e si trasforma in uno strumento utilizzato ogni giorno.

La seconda area esaminata è stata Hello Kata. Ho approfondito ciò che l’assistente è in grado di fare, dal comando di un singolo dispositivo alla verifica del suo stato, fino alla gestione di più accessori con una richiesta e al richiamo delle scene già configurate nell’app. È proprio questa flessibilità a differenziarlo da un sistema di istruzioni vocali rigide, perché il produttore punta su richieste in linguaggio naturale anziché su frasi esatte da memorizzare. Non ho però raccolto dati strutturati su tempi di risposta o percentuale di comandi compresi, e non posso quindi quantificare l’affidabilità del riconoscimento. La copertura dei microfoni, indicata dal produttore in circa tre metri, rimane un valore dichiarato, che in una postazione da scrivania non rappresenta un vincolo.

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Il terzo ambito di analisi ha riguardato gli infrarossi. Ho esaminato il sistema di controllo IR nell’app, con il database dei modelli, la procedura di abbinamento automatico e la funzione di apprendimento. Le applicazioni potenziali sono numerose. Televisori, condizionatori, ventilatori e proiettori finiscono tutti sotto lo stesso tetto, e una volta abbinati possono rientrare in scene e automazioni insieme ai dispositivi SwitchBot. Non ho però un elenco documentato di modelli provati né misurazioni sulla portata. Anche la posizione dell’apparecchio incide sul risultato. Un hub in scrivania comanda bene ciò che ha nella stessa stanza e in linea di vista, mentre per il climatizzatore della camera da letto servirebbe un secondo hub o un piccolo dispositivo IR dedicato.

L’approfondimento principale ha riguardato Matter con Home Assistant. Nella mia abitazione Home Assistant viene eseguito sul NAS, e l’idea di usare l’Hub 4 come ponte per portare gli accessori SwitchBot dentro una smart home più ampia è quella che trovo più interessante dell’intero prodotto. Ho seguito la procedura di collegamento passo per passo, dal bridge abilitato nell’app SwitchBot fino all’aggiunta del dispositivo Matter nel controller. La durata della prova non consente conclusioni sulla tenuta del collegamento nel lungo periodo, né ho documentato prove dirette con la serratura, con l’AI Art Frame 2 o con altri ecosistemi come Apple Casa o Google Home.

L’ultimo tema esaminato concerne le automazioni. Ho preso in considerazione numerose situazioni gestibili con una centralina simile. Le luci che si accendono quando si apre la porta, le tende che si chiudono a un certo orario o in base alla luce, il condizionatore che parte quando la temperatura supera una soglia. Sono automazioni che si costruiscono nell’app con trigger e condizioni, e che l’hub esegue coordinando dispositivi Bluetooth, comandi IR e sensori. Anche in questo caso si tratta di osservazioni sulle funzionalità e sulle impostazioni, non di una serie storica di eventi monitorati.

Nel periodo considerato non sono emerse criticità specifiche. Non escludo però disconnessioni, ritardi o anomalie software che possano emergere con un uso più lungo o in reti diverse dalla mia. Nella categoria delle centraline smart si tratta di inconvenienti frequenti, e due settimane senza intoppi sono un buon segnale ma non una garanzia.

Funzioni e integrazioni nel dettaglio

Hello Kata serve davvero se ho già Alexa o Google?

La risposta a questa domanda dipende soprattutto dalle tecnologie già presenti nell’abitazione. Per chi non possiede smart speaker, Hello Kata offre un vantaggio tangibile. Permette di comandare luci, tende, condizionatori e robot aspirapolvere compatibili senza dover comprare un altro dispositivo e senza collegare account di terze parti. Il fatto che capisca richieste che coinvolgono più accessori e che possa interrogare lo stato di serrature e sensori lo rende più flessibile di un semplice elenco di comandi predefiniti.

La situazione cambia per chi utilizza abitualmente Alexa o Google Assistant. L’hub è compatibile con questi assistenti, quindi gli stessi dispositivi possono essere comandati dall’altoparlante che si ha già. In questo scenario Hello Kata diventa un secondo assistente da gestire, con una seconda parola chiave e un perimetro limitato all’ecosistema SwitchBot. Lo considero quindi la funzione potenzialmente meno indispensabile del pacchetto, pur essendo quella più pubblicizzata.

Prima di procedere all’acquisto occorre valutare altri due elementi. Il primo riguarda la dipendenza dalla rete. Senza connessione Hello Kata non risponde, mentre ghiera e comandi IR già abbinati continuano a funzionare. L’altro punto è la disponibilità delle lingue. La pagina europea del prodotto non elenca le lingue supportate dall’assistente vocale, e altri prodotti basati su Kata sono arrivati sul mercato con un supporto limitato all’inglese e al giapponese, come abbiamo visto nella recensione dei robot SwitchBot KATA Friends. È un punto da verificare sulla scheda del rivenditore, soprattutto per chi in famiglia non parla inglese.

Infrarossi e utilità del telecomando universale

Il trasmettitore IR è tra le caratteristiche che considero più utili, perché porta nella smart home apparecchi che altrimenti resterebbero fuori. Un condizionatore di qualche anno fa, un ventilatore a colonna o un proiettore non hanno WiFi, ma hanno un telecomando, e tanto basta. Con oltre 101.000 modelli nel database e la possibilità di memorizzare i segnali per gli apparecchi non inclusi, le probabilità di riuscire a comandare un apparecchio sono alte. I quattro emettitori dichiarati dovrebbero aiutare la copertura in più direzioni, anche se non ho misurato la portata reale.

Il supporto ad alcuni dispositivi di streaming, cioè modelli selezionati di Fire TV, Apple TV e Android TV, amplia la parte multimediale. La ghiera che regola il volume del televisore è uno di quegli utilizzi che si apprezzano subito.

Ciò non significa che questa soluzione sia indicata per chi desidera soltanto un telecomando IR connesso. Per quell’esigenza esistono prodotti molto più economici, anche all’interno dello stesso catalogo SwitchBot. Si pagherebbero display, ghiera, microfoni e altoparlante senza usarli. Il vero vantaggio degli infrarossi emerge dall’integrazione con le altre funzioni. Un condizionatore comandato via infrarossi che entra in un’automazione basata sul sensore di temperatura dello stesso hub, o che si regola girando la manopola.

Matter 1.3 e Home Assistant come motivi principali della scelta

Considerando le mie esigenze, il supporto Matter Bridge 1.3 è la ragione principale per considerare questo hub. Gli accessori SwitchBot sono in gran parte Bluetooth e senza un ponte resterebbero confinati nell’app del produttore. Con l’Hub 4, quelli supportati compaiono in Home Assistant, Apple Casa, Google Home o Alexa come normali dispositivi Matter, affiancati a prodotti di altri marchi.

La soglia dei 30 accessori secondari richiede qualche considerazione. Tre posti sono occupati di default dai sensori dell’hub, quindi chi ha molte tende motorizzate, pulsantiere, sensori di contatto e termometri potrebbe arrivare al tetto più in fretta del previsto. Occorre inoltre ricordare che il ponte rende disponibili le periferiche senza trasferire le regole di automazione. Le automazioni costruite in Home Assistant restano in Home Assistant, quelle costruite nell’app SwitchBot restano lì. Chi vuole un’unica regia deve decidere da subito dove far vivere le proprie routine.

La procedura di collegamento a Home Assistant è quella standard per Matter. Occorrono l’integrazione Matter attiva sul server, il codice di abbinamento generato dall’app SwitchBot e l’aggiunta del dispositivo tramite l’app companion di Home Assistant sullo smartphone. È un percorso ormai maturo, molto meno macchinoso delle vecchie integrazioni via cloud. Chi usa Apple Casa troverà utile anche il nostro articolo sull’aggiornamento che ha migliorato l’integrazione dell’Hub 3 con Apple, perché la base software della famiglia è comune.

Sensori e automazioni che la centralina gestisce autonomamente

Oltre a coordinare altri dispositivi, l’Hub 4 rileva in proprio temperatura, umidità, luce e movimento. Queste informazioni permettono di impostare attivazioni automatiche senza installare ulteriori rilevatori. Il condizionatore che si avvia oltre una certa soglia, le luci che si accendono quando qualcuno si avvicina al pannello, le tende che reagiscono alla luminosità. Con un misuratore SwitchBot compatibile, il display può mostrare anche il livello di CO₂, utile per capire quando aprire le finestre.

Ho già descritto la sonda collocata lungo il cavo USB C, una scelta che mi convince sulla carta. Non ho effettuato confronti strumentali con il termostato tado o con altri termometri di casa, quindi non posso esprimermi sulla precisione assoluta dei valori. Per le automazioni climatiche, comunque, conta soprattutto la coerenza delle letture nel tempo, più che il decimo di grado.

Le situazioni che ho preso in esame, come le luci all’apertura della porta abbinate a una serratura SwitchBot o la gestione combinata di tende e clima, mostrano bene il senso di un hub con sensori integrati. Chi vuole approfondire la parte di accesso può leggere la mia recensione della SwitchBot Lock Ultra con Keypad Vision, una delle serrature che possono mostrare il proprio stato sul display dell’hub.

Hub 4, Hub 3, Hub 2 e AI Hub a confronto

Chi conosce già il catalogo vorrà soprattutto capire il posizionamento della nuova proposta rispetto alle altre versioni. Rispetto all’Hub 3, già recensito su TecnoAndroid, l’Hub 4 mantiene la stessa impostazione con ghiera, scorciatoie e bridge Matter, ma aggiunge microfoni, altoparlante più potente, assistente vocale e uno schermo più grande. Il costo consigliato rimane invariato. Chi possiede già l’Hub 3 e non desidera Hello Kata trova pochi incentivi all’aggiornamento. Chi acquista oggi, invece, riceve una dotazione superiore spendendo la stessa cifra.

L’Hub 2 appartiene a un’altra fascia. Ha un display a segmenti, due tasti a sfioramento, sensori di temperatura, umidità e luce e il supporto Matter, ma nessuna ghiera e nessuna interfaccia a colori. Costa meno ed è adatto a chi vuole un hub con sensori senza bisogno di un pannello di controllo vero e proprio.

L’AI Hub, infine, risponde a una logica differente. L’ho provato a inizio anno nella recensione completa dello SwitchBot AI Hub. È pensato per l’elaborazione locale delle immagini, con un chip da 6 TOPS, gestione fino a otto telecamere, registrazione con Frigate e Home Assistant integrato. Non ha display né ghiera, costa circa il doppio e si rivolge a chi vuole un centro di videosorveglianza intelligente. L’Hub 4 è invece l’interfaccia per tutta la famiglia. Le due soluzioni non si escludono, e in un’abitazione particolarmente attrezzata possono convivere.

Rispetto agli smart display come Echo Show e Nest Hub

Il paragone con gli schermi intelligenti di Amazon e Google è inevitabile, ma va fatto sulle caratteristiche e non su una prova diretta, che non ho svolto. Echo Show e Nest Hub hanno schermi molto più grandi, assistenti generalisti con un ecosistema di servizi enorme, video e funzioni multimediali che l’Hub 4 non prova nemmeno a offrire. La proposta SwitchBot, invece, privilegia altre funzioni. Ha comandi fisici, un blaster a infrarossi per gli apparecchi tradizionali e soprattutto il collegamento diretto con gli accessori Bluetooth del marchio, che portati dentro Matter diventano visibili anche agli altri ecosistemi.

Chi cerca uno schermo per ricette, videochiamate e notiziari si troverà meglio con uno smart display tradizionale. Chi vuole un pannello essenziale per governare la casa, con la ghiera sempre a portata di mano, troverà nell’Hub 4 qualcosa che quei prodotti non hanno.

Prezzo e posizionamento

Il SwitchBot Hub 4 ha un prezzo di listino di 129,99 euro ed è venduto sullo store ufficiale e su Amazon. Al lancio, sullo store SwitchBot è disponibile a 103,99 euro grazie a uno sconto del 20% valido fino al 30 novembre 2026. Non sono previste varianti di memoria o allestimento. Il modello è uno solo. Tutti i dettagli sono sulla pagina ufficiale dello SwitchBot Hub 4.

È soprattutto la comparazione con il predecessore a risultare significativa. L’Hub 3 era arrivato in Italia allo stesso prezzo consigliato, e il nuovo modello offre di più senza aumentare il listino. Offre uno schermo più ampio, assistente vocale, due microfoni e uno speaker più potente. Più in basso c’è l’Hub 2, con un listino intorno agli 80 euro, che rinuncia a ghiera e display a colori. Più in alto c’è l’AI Hub, che parte da 259,99 euro ma risponde a un’esigenza diversa, legata alla videosorveglianza e all’elaborazione locale delle immagini.

Considerando il listino di 129,99 euro, la cifra mi appare coerente con la dotazione. Si paga un oggetto che fa da hub Bluetooth, telecomando IR, sensore ambientale, bridge Matter e pannello di controllo con assistente vocale. Presi separatamente, questi ruoli richiederebbero più dispositivi. A 103,99 euro, il prezzo promozionale di lancio, l’acquisto diventa decisamente più conveniente, soprattutto per chi stava già valutando un Hub 3.

Questa soluzione è indicata a chi utilizza già numerosi prodotti SwitchBot o una smart home costruita attorno a Matter e vuole un punto di controllo fisico, condiviso, che non obblighi a cercare il telefono. Ha meno senso per chi parte da zero con un solo dispositivo, o per chi vuole soltanto comandare il condizionatore dal telefono. In una situazione simile basta una centralina più essenziale, acquistabile con una spesa nettamente inferiore.

Per l’acquisto su Amazon è disponibile il SwitchBot Hub 4 su Amazon.

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Il mio verdetto sullo SwitchBot Hub 4

Dopo due settimane sulla mia scrivania, il SwitchBot Hub 4 mi ha convinto principalmente per una caratteristica. Rende la smart home accessibile senza smartphone. La manopola, i quattro tasti rapidi e lo schermo a colori rendono visibile e utilizzabile ogni giorno una centralina che normalmente resterebbe nascosta, e il bridge Matter 1.3 lo rende un buon cittadino anche in case che non parlano solo SwitchBot, come la mia con Home Assistant.

Lo suggerisco a chi possiede già alcuni accessori del marchio, come serrature, tende, sensori o pulsantiere, e vuole centralizzarli in un punto fisico visibile a tutta la famiglia. Lo ritengo adatto anche a chi utilizza Home Assistant oppure Apple Casa e cerca un modo pulito per portarci dentro gli accessori Bluetooth SwitchBot. In questi casi il prezzo, identico a quello dell’Hub 3, è giustificato.

Chi dovrebbe guardare altrove? Chi cerca soltanto un telecomando universale, perché pagherebbe hardware che non userà. E chi vive già con Alexa o Google Assistant in ogni stanza e non avverte la necessità di un ulteriore assistente. Hello Kata è la novità più visibile, ma per questo profilo è anche la meno necessaria.

Il compromesso più importante riguarda proprio la componente vocale, che dipende dalla rete e su cui SwitchBot non ha ancora comunicato chiaramente il supporto linguistico in Europa. Va aggiunto anche un vincolo legato alla durata della prova. Due settimane bastano per valutare progettazione, configurazione e logica d’uso, non per dare garanzie sulla stabilità nel lungo periodo.

Lo scenario ideale è un soggiorno o una postazione di lavoro con TV, condizionatore e tende motorizzate nella stessa stanza, una manciata di accessori SwitchBot sparsi per casa e un controller Matter a fare da regia. In un contesto simile il sistema esprime pienamente le proprie potenzialità. Più che un nuovo assistente, è una manopola per la casa intelligente, e per molti questa sarà la parte che conta davvero.

SwitchBot Hub 4 8.0/10 Rende la smart home utilizzabile anche senza smartphone grazie a display, ghiera e tasti rapidi, mentre il bridge Matter 1.3 porta gli accessori SwitchBot in Home Assistant e Apple Casa. Ideale per chi ha già diversi accessori del marchio, eccessivo per chi cerca solo un telecomando IR. Pro Display, ghiera fisica e voce in un unico apparato Bridge Matter 1.3 per Home Assistant, Apple Casa, Google Home e Alexa Infrarossi con oltre 101.000 modelli e comandi in locale Sensore di temperatura e umidità sul cavo USB C Stesso prezzo dell'Hub 3 con più dotazione Contro Hello Kata poco utile con Alexa o Google già in casa WiFi solo a 2,4 GHz Tre dei 30 slot Matter occupati dai sensori integrati Eccessivo per chi cerca solo un telecomando IR

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Display, ghiera fisica e voce in un unico apparato

✓ Bridge Matter 1.3 per Home Assistant, Apple Casa, Google Home e Alexa

✓ Infrarossi con oltre 101.000 modelli e comandi in locale

✓ Sensore di temperatura e umidità sul cavo USB C

✓ Stesso prezzo dell'Hub 3 con più dotazione − Contro × Hello Kata poco utile con Alexa o Google già in casa

× WiFi solo a 2,4 GHz

× Tre dei 30 slot Matter occupati dai sensori integrati

× Eccessivo per chi cerca solo un telecomando IR

Fonte: TecnoAndroid