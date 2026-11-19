Quanto pesa davvero sulla bolletta una PS5 in modalità riposo lasciata così per un mese intero? Il dato è più contenuto di quanto molti immaginano. La console di Sony in stato di riposo assorbe una potenza che va da 0,2 a 3,7 W e la forbice dipende dalle funzioni che restano attive mentre il sistema sembra spento. Tradotto in denaro, il costo mensile oscilla tra 7 centesimi e 70 centesimi. Non proprio una voragine nei conti di casa, ma nemmeno una cifra da ignorare per chi tiene d’occhio ogni voce di spesa.

Il tema non arriva per caso. Oggi controllare uno per uno gli apparecchi elettronici presenti in casa è diventata un’abitudine diffusa e del tutto legittima, nata dalla voglia di evitare brutte sorprese quando arriva la fattura della luce. Si parte dai piccoli led dei monitor che restano accesi anche a schermo spento e si arriva alle lampadine smart che si attivano e si disattivano da sole. In questo elenco di sorvegliati speciali finiscono inevitabilmente anche le console da gioco come PlayStation 5, che spesso passano gran parte della giornata in attesa invece di essere spente del tutto.

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Da 0,2 a 3,7 W, perché la differenza è così ampia

Il punto chiave sta proprio nella distanza tra il valore minimo e quello massimo. Una PS5 a riposo non si comporta sempre allo stesso modo, perché il consumo cambia in base a ciò che la console continua a fare in background. Con la configurazione più essenziale l’assorbimento scende a 0,2 W, praticamente una frazione minima di energia. Quando invece le funzioni operative sono di più, il valore sale fino a 3,7 W, cioè oltre diciotto volte tanto rispetto al livello più basso.

Per capire il peso reale di questi numeri basta pensare a quante ore compongono un mese. Parliamo di circa 720 ore consecutive in cui la console resta collegata alla presa e pronta a ripartire. È proprio questa continuità a trasformare pochi watt in una spesa misurabile, anche se di piccola entità. La modalità riposo nasce per comodità, perché permette di riprendere a giocare in fretta senza attendere un avvio completo, e il prezzo di questa comodità si legge appunto nei centesimi che compaiono in bolletta.

Quanto costa davvero in bolletta tra un mese e un anno

Messe così le cifre sembrano quasi trascurabili e in effetti nella maggior parte dei casi lo sono. Nella situazione più virtuosa la console di Sony costa appena 7 centesimi al mese. Nello scenario più dispendioso si arriva a 70 centesimi, cioè dieci volte di più. Allargando lo sguardo a un anno intero la differenza diventa un po’ più visibile, con una spesa che va da circa 84 centesimi fino a 8,40 euro a seconda di come è impostato il sistema.

La distanza tra i due estremi dipende esclusivamente dalle funzioni attive durante lo stato di riposo. Chi lascia operativa soltanto la configurazione minima resta sulla soglia più bassa, chi invece mantiene attivi più servizi si avvicina al tetto dei 3,7 W. Per chi passa in rassegna ogni dispositivo di casa alla ricerca di piccoli sprechi, la PS5 in modalità riposo rappresenta quindi una voce da conoscere, con un impatto che varia da pochi spiccioli a qualche euro nell’arco dei dodici mesi.

Fonte: TecnoAndroid