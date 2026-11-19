Instagram ha appena introdotto una novità attesa da tempo da moltissimi utenti, cioè la possibilità di modificare le Storie anche dopo averle pubblicate. A confermarlo è stato Adam Mosseri, alla guida della piattaforma, con un post condiviso sul suo profilo personale. Sulla carta sembra una funzione quasi banale, eppure nella pratica cambia parecchio le abitudini quotidiane, soprattutto per chi pubblica contenuti con una certa frequenza e si accorge di un errore solo un attimo dopo aver premuto il pulsante di condivisione.

Fino a oggi la strada da percorrere era piuttosto drastica. Per correggere una Storia bisognava cancellarla e caricarla di nuovo da capo, perdendo per strada tutte le visualizzazioni già raccolte. Un passaggio che molti hanno sempre trovato frustrante, specie quando il problema era un semplice refuso, una scritta posizionata male o una canzone scelta di fretta. Ripartire da zero per una svista così piccola non è mai stato il massimo, e la richiesta di un pulsante per intervenire a posteriori circolava da anni tra gli utenti dell’app.

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Instagram: cosa si può cambiare e il limite dei 15 minuti

Con l’aggiornamento diventa possibile aggiungere sticker e disegni, correggere errori di battitura, sistemare il testo e persino sostituire la musica di sottofondo. Tutto questo senza eliminare il contenuto originale e quindi senza azzerare il conteggio delle persone che lo hanno già guardato. Le visualizzazioni accumulate restano lì dove sono, mentre la Storia si aggiorna con le correzioni apportate.

C’è però un vincolo da tenere bene a mente. Le modifiche sono consentite soltanto entro 15 minuti dalla pubblicazione e, superata questa finestra, il contenuto resta così com’è. Per intervenire basta toccare il pulsante con i tre puntini in basso sullo schermo e poi scegliere la voce dedicata alla modifica della Storia. Il margine è stretto, ma è sufficiente per sistemare le classiche sviste dell’ultimo istante, quelle che saltano all’occhio appena il contenuto finisce online e magari qualche amico lo ha già visto.

Un anno di aggiornamenti richiesti dagli utenti

La novità sulle Storie di Instagram non arriva da sola. Rappresenta soltanto l’ultimo tassello di una serie di cambiamenti con cui la piattaforma, nel corso del 2026, ha provato a rispondere a richieste che la community avanzava da molto tempo.

A marzo l’app ha introdotto la possibilità di riordinare foto e video all’interno di un carosello già pubblicato. Ad aprile è arrivata l’opzione per modificare i commenti, anche in quel caso entro 15 minuti dalla pubblicazione, mentre a giugno è diventato possibile riorganizzare manualmente i post sulla griglia del profilo. Tre interventi diversi tra loro ma accomunati dallo stesso obiettivo, ovvero offrire a chi usa il social un controllo più ampio su ciò che è già stato condiviso. Lo stesso limite temporale scelto per i commenti torna ora con le Storie, segno di un approccio coerente da parte dell’azienda su questo tipo di funzioni.

Più di recente Instagram ha portato anche su Mac la sua applicazione gratuita di montaggio video Edits, che mette a disposizione l’editing multitraccia, strumenti avanzati per la correzione del colore e la possibilità di esportare i filmati in 4K.

Fonte: TecnoAndroid