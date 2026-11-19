Il Messico chiederà formalmente a SpaceX di farsi carico dei rifiuti di Starship finiti sulle proprie coste. Ad annunciarlo è stata la Profepa, la Procuratoria federale per la protezione dell’ambiente, dopo la denuncia di alcuni attivisti ambientali. Il materiale inquinante è arrivato a Playa Bagdad, nel comune di Matamoros in Tamaulipas, in seguito all’esplosione del propulsore del megarazzo avvenuta il 13 novembre durante un volo di prova lanciato dall’azienda di Elon Musk dalla base di Starbase in Texas.

Alla fine della scorsa settimana i membri dell’organizzazione Conibio Global hanno organizzato almeno due manifestazioni pacifiche in mare aperto. L’obiettivo era denunciare come le attività della compagnia aerospaziale mettano a rischio gli ecosistemi e le comunità di questa zona del golfo del Messico. Dopo l’ultimo lancio, effettuato a pochi chilometri dal confine con gli Stati Uniti, i tecnici dell’associazione hanno segnalato la presenza di “migliaia, forse milioni, di frammenti di spazzatura spaziale” davanti alla spiaggia. Tra i resti individuati figurano plastica bianca con nastro grigio, pezzi di nastro con gomma nera e parti con colla blu, che con ogni probabilità apparterrebbero al rivestimento interno del booster. Il tutto era mescolato a scarti di origine turistica.

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Gli ambientalisti hanno documentato anche la morte di una tartaruga marina e di un delfino in aree vicine al punto dell’esplosione del propulsore, chiamato Super Heavy. Un legame con le attività dell’azienda non è escluso, ma le indagini sono ancora aperte per accertare cause e responsabilità. Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente di Conibio Global, ha spiegato che la pulizia è resa difficile dal meteo della regione e dalla quantità e dalle dimensioni dei detriti. Alcuni pezzi pesano tra i 15 chili e la mezza tonnellata, e rimuoverli diventa un’impresa. Per questo il collettivo ha chiesto l’intervento della presidente Claudia Sheinbaum e di Mariana Boy, a capo della Profepa, perché vengano adottate misure decise contro i danni alle coste messicane.

SpaceX Starship: cosa ha fatto la Profepa a Playa Bagdad

La Procuratoria ha risposto spiegando di portare avanti attività di vigilanza, assistenza e pulizia insieme alla Conanp, la Commissione nazionale delle aree naturali protette. Secondo il comunicato i detriti hanno cominciato a raggiungere la costa intorno alle 7:30 del 17 novembre. La raccolta è affidata alle brigate di monitoraggio comunitario della Conanp e a Conibio, mentre la Profepa mette in sicurezza i materiali e ne segue il trasferimento nelle strutture della Semar, la Segreteria della Marina. Lì resteranno custoditi finché l’azienda che li ha prodotti non li ritirerà per gestirli in modo adeguato.

Finora sono stati raccolti circa due chili di residui forse collegati al lancio. Si tratta di pezzi rigidi biancastri con crepe e bordi irregolari e di scarti chiari o giallastri dalla consistenza ruvida e porosa. L’ente ha però precisato che non è ancora certo che tutto provenga dalle operazioni di SpaceX. Tra il 13 e il 17 novembre il mare si è alzato, le onde sono state alte e si è registrato un fenomeno di Norte, tutte condizioni che hanno favorito la dispersione lungo la costa. Le autorità non escludono che altri frammenti si trovino ancora sul fondale o al largo e che correnti e moto ondoso possano portarli più avanti verso Playa Bagdad o altri tratti del litorale di Tamaulipas.

Come già accaduto nei lanci precedenti, il personale della Profepa ha seguito l’operazione e dopo l’esplosione ha effettuato sopralluoghi in coordinamento con Semar, Conanp e altre istituzioni. Alla popolazione è stato chiesto di non toccare né spostare alcun materiale trovato in spiaggia o in mare. Le segnalazioni possono arrivare al numero 800 PROFEPA, al numero 834 312 8663 oppure all’indirizzo denuncias@profepa.gob.mx.

Le accuse di una risposta troppo debole

Nonostante il comunicato, il gruppo ambientalista giudica troppo morbida la reazione del governo messicano. Già dall’anno scorso l’associazione aveva espresso più volte preoccupazione per gli effetti dei test e dei voli falliti di Starship sulle coste del Paese. In quell’occasione la Profepa aveva avviato una campagna di pulizia con la Marina, la Conanp e gli attivisti, concentrata in un’area chiave per la riproduzione delle tartarughe marine.

Sempre l’anno scorso Claudia Sheinbaum aveva annunciato una causa legale contro SpaceX, ritenendo che le attività di confine fossero un pericolo per la sicurezza e per l’ambiente di Tamaulipas. L’ipotesi è stata poi abbandonata e il governo ha preferito aprire canali di dialogo con l’azienda e con le autorità statunitensi, così da ricevere notifiche sui lanci da Starbase e valutarne insieme le conseguenze ambientali.

SpaceX dal canto suo nega che i resti di Starship siano pericolosi per le aree vicine alla base. La società ha anzi chiesto aiuto alle autorità messicane per recuperare i frammenti caduti in Tamaulipas, sostenendo che i detriti le appartengono e che il recupero era stato ostacolato “da soggetti non autorizzati che invadono proprietà privata”. Per Ibarra Rodríguez i danni causati dalle operazioni texane continuano per un motivo preciso: “Semplicemente perché il Messico non si difende”.

Fonte: TecnoAndroid