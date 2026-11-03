DuckDik Sense: può una band da 89 euro senza display bastare davvero?

Ho portato al polso la DuckDik Sense per quindici giorni: niente schermo, niente abbonamento e un'app che spiega sonno e recupero meglio di molti smartwatch. Il contapassi però va preso con le pinze.

Dopo anni passati a provare smartwatch sempre più grandi, luminosi e pieni di notifiche, mettere al polso un braccialetto che non mostra assolutamente nulla fa uno strano effetto. La DuckDik Sense è proprio questo: una smart band senza display, progettata in Spagna da una startup di Madrid, che registra battito, variabilità cardiaca, ossigenazione, sonno e movimento e lascia allo smartphone il compito di spiegare cosa significano quei numeri. Al polso non c’è niente da leggere, nessun quadrante da personalizzare, nessuna vibrazione a ogni messaggio.

Il formato non è una novità assoluta e Whoop lo ha reso popolare tra gli sportivi, Polar e Amazfit lo hanno portato su prodotti senza canone mensile. Qui però cambiano due cose. La prima è il prezzo, 89 euro sullo store ufficiale, la seconda è che tutto, dal coach basato sull’intelligenza artificiale alle analisi del sonno, è incluso senza abbonamento. Un’impostazione che parla a chi vuole capire come dorme e quanto recupera senza spendere centinaia di euro e senza un addebito ricorrente sulla carta.

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L’ho indossata per 15 giorni, abbinata al mio Samsung Galaxy S26 Ultra. Non in modo perfettamente continuo, lo ammetto subito: in qualche occasione l’ho tolta e mi sono dimenticato di rimetterla, e l’app ha registrato quei buchi senza cercare di riempirli con stime inventate. Il campione mi è stato inviato direttamente da DuckDik, nella colorazione nera con cinturino a strisce grigie. Durante il periodo di prova non sono arrivati aggiornamenti firmware, quindi tutto quello che leggerete si riferisce al software installato di fabbrica.

Il pubblico a cui si rivolge è piuttosto chiaro: non è un prodotto per chi corre la maratona e vuole il passo al chilometro sul polso, ma per chi desidera tenere d’occhio sonno, stress e recupero con un oggetto discreto da dimenticarsi addosso, anche di notte.

Il giudizio complessivo pende nettamente dalla parte positiva. L’app è il vero cuore del prodotto e gli indici di Energia e Recupero al risveglio sono diventati la prima cosa che controllavo ogni mattina. L’autonomia mi ha soddisfatto, pur senza poter verificare i 45 giorni dichiarati. Il coach conversazionale, invece, mi è sembrato generico e il conteggio dei passi non sempre torna. Nelle prossime sezioni entro nel dettaglio, usando i dati reali che la band ha raccolto su di me in queste due settimane.

Unboxing e dotazione

La confezione è compatta e va dritta al punto, con la band con il cinturino già montato e il cavo di ricarica, nient’altro che meriti di essere segnalato. Niente alimentatore, cosa ormai normale per qualunque accessorio che si ricarica via USB, e niente cinturino di ricambio.

Su quest’ultimo punto vale la pena fare chiarezza, perché in rete circolano ancora descrizioni del prodotto che parlano di due cinturini inclusi. La scheda ufficiale attuale indica una sola fascia tessile in dotazione, e il mio campione corrisponde a questa configurazione. I cinturini aggiuntivi sono venduti a parte e, secondo il produttore, si sostituiscono senza attrezzi.

Credits: TecnoAndroid

Una dotazione così essenziale è coerente con il prezzo e con la filosofia del prodotto, che sposta tutto il valore sul software. Mi sarebbe piaciuto trovare un secondo cinturino, magari in silicone, da alternare a quello tessile nei giorni di allenamento, ma a 89 euro è una rinuncia comprensibile. Più che la quantità di accessori, conta che la band sia pronta all’uso pochi minuti dopo l’apertura: basta caricarla, scaricare l’app e completare l’abbinamento.

Design, materiali e comfort

Senza schermo, la band diventa un piccolo modulo tenuto al polso da una fascia tessile. La colorazione che ho ricevuto, nera con strisce grigie, è sobria e devo dire che è molto bella da vedere: non ha l’aspetto di un gadget tecnologico e si abbina tranquillamente a una camicia come a una tuta. Chi la nota al polso difficilmente immagina che stia registrando il battito minuto per minuto.

La fascia tessile ha una taglia unica regolabile, pensata per adattarsi a polsi diversi. Nel mio caso la regolazione è stata immediata e non ho mai dovuto ritoccarla nel corso dei giorni. Un dettaglio che conta più di quanto sembri, perché un buon contatto del sensore ottico con la pelle, senza stringere troppo, aiuta a limitare gli errori di lettura.

Il comfort è stato uno degli aspetti migliori della prova. Nessuna irritazione, nemmeno dopo intere giornate e notti consecutive, e nessun fastidio durante il sonno. Il fatto che non ci sia un display che si accende di notte, magari per un movimento involontario del braccio, rende la band molto più adatta al monitoraggio notturno rispetto a un normale smartwatch. Mi è capitato di dimenticarmi di averla addosso, che per un dispositivo pensato per restare al polso ventiquattro ore su ventiquattro è il complimento più sincero che si possa fare.

Credits: TecnoAndroid

Il produttore non dichiara il peso né le dimensioni esatte del modulo, quindi non posso riportare numeri verificati. La sensazione è comunque quella di un oggetto leggero, che non sbilancia la fascia e non scivola di lato.

L’assenza di schermo ha anche un risvolto pratico sulla manutenzione: non ci sono vetri da graffiare o da pulire dalle impronte. La parte da curare è soprattutto la fascia tessile, che con l’uso quotidiano e l’attività fisica assorbe inevitabilmente sudore. Poterla sfilare senza attrezzi semplifica la pulizia.

C’è infine una scelta estetica che ho apprezzato. Senza display, la band può stare al polso opposto rispetto a un orologio tradizionale senza creare un effetto da doppio gadget. È un modo per avere il monitoraggio continuo senza rinunciare all’orologio che si preferisce indossare.

Scheda tecnica

Le specifiche che seguono sono quelle dichiarate da DuckDik nella pagina ufficiale del prodotto, integrate con il tempo di ricarica che ho misurato durante la prova.

Specifica Valore Prodotto DuckDik Sense, colorazione nera Tipologia Smart band senza display Sensori Sensore ottico PPG (frequenza cardiaca continua, HRV, SpO₂), accelerometro a 3 assi Parametri monitorati Sonno con fasi, recupero, energia, stress, battito 24/7, SpO₂, passi, oltre 170 attività GPS Non integrato, utilizza quello dello smartphone durante le sessioni con percorso Memoria interna Fino a 7 giorni di dati senza smartphone Resistenza all’acqua IP68 (doccia, pioggia e nuoto secondo il produttore, entro i limiti d’uso indicati) Autonomia dichiarata Fino a 45 giorni con uso tipico, 25-30 giorni con allenamento intenso quotidiano Ricarica Cavo magnetico, 2 ore dichiarate (circa 2 ore e 30 minuti nella mia prova) Cinturino Tessile, taglia unica regolabile, sostituibile senza attrezzi Compatibilità Android e iPhone, sincronizzazione con Connessione Salute e Apple Salute App DuckDik Sense (Android), DuckDik Health (iOS 15 o successivo), gratuita Abbonamento Nessuno, coach AI incluso Archiviazione dei dati Server nell’Unione Europea (GDPR), segnali grezzi conservati sul telefono Garanzia 2 anni nell’Unione Europea Prezzo 89 euro sullo store ufficiale (listino 119 euro)

Sensori e sistema di rilevamento

Dietro l’aspetto minimalista c’è un’architettura classica per questa categoria: un sensore ottico PPG e un accelerometro a tre assi. Il primo illumina la pelle e misura le minuscole variazioni di luce riflessa causate dal passaggio del sangue nei capillari. Dai segnali ottici si stimano il battito e la variabilità degli intervalli tra le pulsazioni, usata per l’HRV, mentre la stima dell’ossigenazione richiede letture a diverse lunghezze d’onda. L’accelerometro, invece, registra i movimenti del polso.

Tutto il resto nasce dalla combinazione di questi due flussi di dati. Le fasi del sonno, per esempio, vengono ricostruite incrociando il movimento con l’andamento del battito e dell’HRV durante la notte: la band non legge l’attività cerebrale, quindi si tratta di una stima, come su qualunque altro indossabile da polso. Lo stesso vale per lo stress, che deriva da battito e variabilità cardiaca nei momenti in cui si è fermi, e per gli indici di Energia e Recupero, che sintetizzano sonno, carico fisico e risposta del sistema nervoso.

Questa architettura aiuta a spiegare anche il limite principale che ho riscontrato: il conteggio dei passi si basa sui movimenti rilevati al polso e alcuni gesti ripetitivi delle braccia possono essere interpretati come camminata. È un problema comune agli indossabili da polso, mentre qui l’assenza del display rende soltanto meno immediato controllare il contatore durante la giornata.

Ci sono poi alcuni parametri che il dispositivo non misura, e il produttore lo dichiara apertamente: niente temperatura corporea, niente pressione arteriosa, niente ECG, niente rilevamento delle apnee notturne. Non c’è un GPS integrato, perché per le sessioni con percorso si appoggia a quello dello smartphone, e la band non riceve notifiche. La memoria interna conserva fino a sette giorni di dati, che vengono trasferiti all’app alla prima apertura. Su questo punto è giusto segnalare che alcune vecchie descrizioni del prodotto, ancora visibili in rete, parlavano di GPS integrato e notifiche WhatsApp: la scheda ufficiale attuale smentisce entrambe le cose.

Un’ultima precisazione riguarda la natura del prodotto. DuckDik lo presenta come un dispositivo per il benessere e non come un dispositivo medico, e l’app lo ricorda in più punti. Nessuno dei valori che riporterò più avanti va letto come una diagnosi.

Configurazione e applicazione

L’app è il centro di tutto, e non è un modo di dire: senza smartphone la band registra, ma non comunica nulla. Su Android si chiama DuckDik Sense ed è disponibile sul Google Play Store, mentre su iPhone si trova come DuckDik Health sull’App Store. È gratuita e non prevede acquisti per sbloccare funzioni.

La configurazione con il Galaxy S26 Ultra è filata via senza intoppi. Abbinamento rapido, prima sincronizzazione completata in poco tempo e soprattutto una connessione stabile per tutti i 15 giorni. Non ho mai dovuto rifare il pairing né forzare manualmente l’aggiornamento dei dati, che arrivavano puntuali ogni volta che aprivo l’app. Chi usa il mio stesso smartphone può trovare qualche dettaglio in più sul dispositivo nella recensione del Samsung Galaxy S26 Ultra.

La struttura è organizzata in quattro schede in basso: Dati, Coach, Dispositivo e Profilo. La scheda Dati è quella che si usa di più ed è composta da una serie di riquadri che si possono attivare o disattivare dalle impostazioni, così da tenere in vista solo quello che interessa davvero. Ogni riquadro apre una pagina di dettaglio con il valore del giorno, una frase che lo interpreta, i minimi e i massimi, l’andamento delle ultime ventiquattro ore e quello degli ultimi sette giorni. In molte pagine c’è anche una sezione espandibile che spiega come leggere quel parametro.

La cosa che mi ha colpito di più è il linguaggio. L’app non si limita a mostrare 69 bpm o 42 ms, ma dice se quel valore è nel mio range abituale e perché. Quando ho dormito poco, la pagina dello stress ha associato il battito leggermente più alto alla notte corta, indicando di tenerne conto nella stima. È un approccio che rende i dati comprensibili anche a chi non sa cosa sia la variabilità cardiaca.

Nel profilo si inseriscono i dati di base, cioè nome, data di nascita, peso e altezza, che servono a calcolare consumi e distanze. Da qui si può anche calibrare il conteggio dei passi e la lunghezza della falcata, un’opzione utile visto il limite di cui parlerò più avanti. C’è perfino una sezione per gli animali domestici: ho aggiunto Anubi e Dafne, i miei cani, e quando si sceglie l’attività “Portare a spasso il cane” l’app mostra il loro nome. Un dettaglio piccolo, ma che rende l’esperienza meno fredda.

Più interessante è la parte di integrazione. L’app si collega a Connessione Salute, la piattaforma di Google che fa dialogare le app di benessere su Android e di cui avevamo parlato già ai tempi della prima beta di Health Connect. Lo scambio con altre app dipende però dai dati supportati e dai permessi di lettura e scrittura concessi a ciascuna, quindi non equivale a un’integrazione completa e bidirezionale con ogni servizio. Si può anche collegare il calendario del telefono, in modo che il coach conosca gli impegni della giornata, e importare i dati nutrizionali da MyFitnessPal per vedere il bilancio tra calorie consumate e introdotte.

Nella sezione account ci sono tre funzioni che non mi aspettavo su un prodotto di questa fascia. La prima è l’esportazione completa dello storico in formato CSV. La seconda è un riepilogo in PDF degli ultimi trenta giorni da condividere eventualmente con il medico. La terza è l’eliminazione dell’account con tutti i dati. Sul fronte privacy, il produttore dichiara che l’account e i riepiloghi giornalieri sono conservati su server europei nel rispetto del GDPR, mentre i segnali grezzi restano sul telefono.

Completano il quadro la scheda Coach, di cui parlo in un approfondimento dedicato, e la sezione “Il tuo cerchio”, che permette di condividere il proprio stato con un massimo di quattro persone. C’è anche un programma “Consiglia e vinci”: l’amico invitato ottiene il 10% di sconto e chi invita può ricevere un cinturino o una band. Funzioni di contorno, ma presentate senza essere invadenti.

Va considerato infine che diverse funzioni hanno bisogno di tempo. Il profilo del sonno richiede 14 notti registrate negli ultimi 30 giorni, la calibrazione del cronotipo ne vuole 30, il carico di allenamento ragiona su una base di 28 giorni. Nei primi giorni l’app lo dice chiaramente e mostra una barra di avanzamento, invece di proporre conclusioni affrettate.

Autonomia e ricarica

DuckDik dichiara fino a 45 giorni di autonomia con un uso tipico, cioè monitoraggio continuo e allenamenti occasionali, che scendono a 25-30 giorni con un allenamento intenso tutti i giorni. Sono numeri lontanissimi da quelli di uno smartwatch con display e anche superiori a molte band senza schermo.

Nei 15 giorni di prova non ho mai avuto la sensazione di dover rincorrere il caricatore e, nella pratica, l’autonomia mi è sembrata praticamente infinita. Va detto con onestà che due settimane non bastano a coprire un intero ciclo di 45 giorni, quindi non posso certificare il valore massimo con una misurazione completa. La mia esperienza conferma quindi la comodità della batteria nel breve periodo, non la durata massima dichiarata.

La ricarica avviene tramite cavo magnetico e il produttore indica circa due ore per il pieno, mentre nella mia prova la ricarica completa ha richiesto circa 2 ore e 30 minuti. Una differenza che, con questa autonomia, non pesa nell’uso reale: significa mettere la band in carica una volta ogni diverse settimane, magari durante una mattinata di lavoro alla scrivania.

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Il vero vantaggio di un’autonomia così lunga riguarda la continuità dei dati. Un dispositivo che va ricaricato ogni due o tre giorni finisce prima o poi sul caricatore di notte, e quella notte sparisce dall’analisi del sonno. Durante la prova non ho avuto questo problema. Nel mio caso, gli unici vuoti nei grafici sono dovuti alle volte in cui ho dimenticato di rimettere la band, non alla batteria.

Test sul campo

La prova è durata 15 giorni ed è stata condotta nella vita di tutti i giorni, senza protocolli di laboratorio. Ho abbinato la band al Galaxy S26 Ultra e l’ho indossata di giorno e di notte, salvo le occasioni in cui l’ho tolta dimenticando di rimetterla. Oltre alla routine quotidiana, l’ho tenuta durante le camminate, in bici, sul vogatore e durante le sessioni di tiro con l’arco. Non ho usato una fascia toracica o un altro dispositivo di riferimento per confrontare i valori, quindi le osservazioni che seguono riguardano la coerenza dei dati e la loro utilità, non la loro accuratezza assoluta.

Il modo migliore per raccontare la prova è partire da quello che l’app mostrava alla fine delle due settimane, cioè la fotografia di una mattina qualunque.

La notte precedente l’app indicava l’intervallo dalle 2:24 alle 7:53 e un totale di 5 ore e 23 minuti di sonno. Tra i due orari passano 5 ore e 29 minuti, quindi il totale registrato non coincide con l’intero intervallo. L’app ha etichettato la notte come “sonno corto”, un po’ sotto la mia media abituale di circa 6,7 ore. Eppure il punteggio del sonno era alto, 87 su 100, perché l’algoritmo assegnava valori elevati all’efficienza e alla continuità, nonostante la durata ridotta. È una valutazione dell’app, non una conferma della qualità effettiva del riposo. Il battito era sceso da 76 a 52 bpm durante il sonno, un calo del 32% che l’app considera indice di un buon rilassamento cardiovascolare.

Su sette giorni il grafico raccontava una settimana piuttosto irregolare: due giorni senza dati, poi 8 ore e 8 minuti, 2 ore e 43, 5 ore e 17, 7 ore e 47 e infine le 5 ore e 23 di quella notte. L’app ne ricavava un debito di sonno di 1 ora e 18 minuti rispetto alla mia media e suggeriva di recuperarlo con circa 39 minuti in più per due notti. Un obiettivo calcolato sulle mie abitudini registrate, che non va confuso con la stima clinica del fabbisogno di sonno.

Sul fronte cardiaco, quel giorno la frequenza media era di 69 bpm, con un minimo di 49, un massimo di 98 e un valore a riposo di 50 bpm. L’HRV del giorno era di 42 ms, contro una base personale di 40 ms, con un andamento settimanale salito gradualmente da 34 a 42 ms. L’ossigenazione si è mantenuta tra il 97 e il 99% per tutta la settimana. Le letture mostravano un andamento regolare, con il battito a riposo diurno vicino al minimo notturno e senza salti improvvisi dell’HRV. Questa regolarità non dimostra però l’accuratezza delle misure.

Lo stress risultava “Equilibrato”. La parte più interessante era la spiegazione: l’app associava il battito leggermente più alto alla notte corta e indicava di tenerne conto nel calcolo. Fino a quel momento la giornata contava 2 ore di calma, 2 ore di carico fisico e nessuna ora di attivazione senza movimento, una categoria che l’app distingue dal carico associato al movimento. Su base settimanale, il 100% dei momenti da fermo era stato classificato come tranquillo, contro il 97% della settimana precedente.

La parte relativa all’attività fisica mostrava un carico di allenamento di 0,90, nella fascia che l’app definisce “Produttivo”, e 125 minuti in zona sui 150 dell’obiettivo settimanale. Di questi, 5 erano minuti moderati e 60 vigorosi, che l’app conta doppi. Nello storico delle ultime otto settimane l’obiettivo dei 150 minuti non risultava mai raggiunto, ma solo le ultime settimane contenevano dati effettivi.

Il bilancio energetico, a metà giornata, contava 1.043 kcal totali, di cui 733 legate al metabolismo a riposo e 310 all’attività, perfettamente in linea con la mia media di 1.042 kcal per quell’orario. L’app specifica che il metabolismo a riposo viene conteggiato dalla mezzanotte, anche nei momenti in cui la band non è al polso.

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Poi ci sono i passi. Quella mattina, alle 12:25, l’app ne contava 2.833 per circa 2 km, 99 kcal e 105 minuti di attività. La media settimanale era di 6.143 passi, con un massimo di 10.029 e l’obiettivo raggiunto una sola volta. Il problema è che, nel corso della prova, il conteggio non mi è sembrato congruo con quello che facevo realmente. Ne parlo meglio in un approfondimento, ma è il dato su cui farei meno affidamento.

Nelle sessioni di allenamento la band ha fatto quello che ci si aspetta da un dispositivo senza schermo: ha registrato in silenzio. Il valore aggiunto arriva dopo, quando l’app trasforma quei minuti di battito elevato in carico, minuti in zona e impatto sul recupero del giorno successivo. Chi cerca indicazioni in tempo reale durante lo sforzo, come il ritmo o la zona cardiaca, deve guardare lo smartphone, perché sul polso non c’è nulla da leggere.

Il limite principale di questa prova è la durata. Quindici giorni sono sufficienti per valutare comfort, app, stabilità della connessione e autonomia percepita, ma alcune funzioni avevano bisogno di più tempo per esprimersi. Al momento degli ultimi controlli, il profilo mensile del sonno richiedeva ancora una notte, avendone registrate 13 su 14, e la calibrazione del cronotipo era a 12 giorni su 30. Il quadro che ne esce è quindi quello di un prodotto ancora in fase di apprendimento, che con un uso più lungo e più costante può disporre di una base personale più completa per elaborare le sue indicazioni.

Approfondimenti

Sonno: punteggio, fasi e profilo mensile

La sezione dedicata al sonno è la più curata dell’app. Il punteggio del sonno è scomposto in cinque voci, ciascuna con il proprio valore: nella notte delle 5 ore e 23 ho ottenuto 72 sulla durata, 100 sull’efficienza, 91 sulla continuità, 98 sulle fasi e 100 sul calo della frequenza cardiaca. In questo modo si capisce subito quale aspetto penalizza il punteggio: in quel caso era soprattutto la durata, secondo la valutazione dell’algoritmo.

Una nota spiega che la durata, nei primi giorni, viene valutata su un obiettivo standard di 7 ore e 30 minuti, e che il calcolo verrà personalizzato sulle mie abitudini quando ci saranno abbastanza notti registrate. Il grafico delle fasi distingue sonno profondo, leggero, REM e risvegli, con gli orari di inizio, metà e fine notte.

Ancora più interessante è il riquadro sul ritmo. L’app mi ha fatto notare che il mio orario di sonno si sposta di circa 45 minuti da una notte all’altra, misurato sul punto medio della notte su 10 notti, e che nei giorni successivi a una notte nella mia fascia abituale il Recupero risultava di 4 punti più alto. Specifica persino su quante notti si basa il confronto, 5 contro 5, e aggiunge che si tratta di una correlazione nei dati e non di una causa dimostrata. È una precisazione rara nelle app di questo tipo, che spesso trasformano qualunque coincidenza in un consiglio perentorio.

C’è poi il profilo mensile del sonno, che classifica l’utente in sei categorie definite dall’app, sulla base di 14 notti registrate negli ultimi 30 giorni. Il Ghiro dorme a lungo e con orari regolari, 7 ore e 30 o più di mediana. L’Allodola ha orari stabili e pochi risvegli, tra 6 ore e 30 e 7 ore e 30. Il Gufo si addormenta tardi o a orari variabili, con il punto medio del sonno alle 4:00 o più tardi, oppure con oscillazioni superiori a 45 minuti tra le notti. Il Colibrì dorme poco, con una mediana sotto le 6 ore e 30. L’Orso dorme a lungo e con molto sonno profondo, almeno il 20%. Il Delfino ha un sonno leggero, con quattro o più risvegli per notte o 45 minuti o più da sveglio. Al termine della prova mi mancava una sola notte per ottenere il mio ritratto di novembre, quindi non posso dirvi in quale animale mi abbia classificato.

Infine, sotto i grafici compare sempre un consiglio pratico, come andare a letto 30 minuti prima quella sera per migliorare il recupero. Semplice, ma legato ai dati della notte appena trascorsa.

Energia, Recupero e carico di allenamento

Gli indici di Energia e Recupero al risveglio sono la funzione che mi è piaciuta di più. Aprendo l’app al mattino si trova una stima immediata della disponibilità ad affrontare una giornata impegnativa, da confrontare con le proprie sensazioni. Sono numeri che sintetizzano sonno, battito notturno, HRV e carico dei giorni precedenti, ma la loro forza sta nella semplicità: la sintesi è facile da leggere, pur restando una stima algoritmica.

Accanto a questi c’è il carico di allenamento, che confronta il lavoro cardiaco degli ultimi 7 giorni con la base degli ultimi 28. Il calcolo parte dalla riserva di frequenza cardiaca minuto per minuto, lo stesso metodo usato per l’indice di Sforzo. L’app spiega chiaramente le soglie: sotto 0,5 si parla di perdita di forma, tra 0,5 e 0,8 di recupero, tra 0,8 e 1,3 di zona produttiva, tra 1,3 e 1,5 di limite e oltre 1,5 di sovraccarico. Il mio 0,90 rientrava quindi nella fascia che l’app considera produttiva, senza indicare un carico superiore alla base personale.

Il grafico a barre dei 28 giorni colora gli ultimi sette, cioè il carico acuto, e lascia in grigio la base. È una visualizzazione efficace per seguire le variazioni del carico, ma le fasce proposte dall’app non permettono da sole di prevedere infortuni o perdita di forma.

La pagina dei minuti in zona completa il quadro con un obiettivo di 150 minuti settimanali, in cui i minuti vigorosi valgono doppio. La settimana viene mostrata giorno per giorno, con la scomposizione tra minuti moderati e vigorosi, e uno storico di otto settimane mostra quante volte l’obiettivo è stato raggiunto.

Cuore, HRV, ossigenazione e stress

Le pagine dedicate ai parametri fisiologici seguono tutte la stessa struttura: valore del giorno, giudizio rispetto al range personale, minimo, massimo, media e andamento. Quella della frequenza cardiaca include il grafico delle 24 ore, con i picchi delle attività ben distinguibili dal calo notturno, e un pulsante “Misura ora” per una lettura immediata.

La pagina dell’HRV mostra, oltre al valore del giorno, la base personale. Nel mio caso era di 40 ms, con un valore giornaliero di 42 ms e un intervallo tra 36 e 47 ms. Il giudizio era “nella tua variabilità solita”, accompagnato da una frase che spiega come il sistema stia gestendo il carico come al solito. Per chi non ha mai sentito parlare di HRV, c’è una sezione che spiega come interpretarla. La variabilità cardiaca durante il sonno sta diventando una funzione richiesta anche sulle band tradizionali, come dimostra l’arrivo del monitoraggio notturno sulla Xiaomi Smart Band 11.

Credits: TecnoAndroid

L’ossigenazione viene mostrata con il grafico delle ultime 24 ore e quello settimanale. Nella mia prova i valori sono rimasti stabili tra il 97 e il 99%, con l’app che li definiva tipici di un adulto sano a livello del mare. Come sempre, è un dato da prendere come indicazione di benessere e non come una misura clinica.

La pagina dello stress è quella che più di tutte dimostra la filosofia del prodotto. Invece di un numero su una scala da 0 a 100, propone un giudizio sintetico e una spiegazione contestuale. Il grafico delle 24 ore mostra l’andamento, mentre il riepilogo divide la giornata in ore di calma, ore di carico fisico e ore di attivazione senza movimento. Quest’ultima voce mi è sembrata utile perché distingue l’attivazione rilevata a riposo da quella associata al movimento, senza poter identificare da sola lo stress psicologico.

Passi e attività: il punto debole

Il conteggio dei passi è l’aspetto che mi ha convinto meno perché durante la prova i numeri non mi sono sembrati congrui con l’attività reale, e non sono l’unico ad averlo notato: diversi utenti, nelle recensioni pubblicate sul sito del produttore, segnalano una tendenza a sovrastimare i passi, un limite riconosciuto anche dallo sviluppatore nelle risposte sull’App Store.

Il conteggio dipende dai segnali dell’accelerometro e da come l’algoritmo li interpreta, non dalla presenza del GPS, che serve invece a registrare il percorso. Gesti ripetitivi, lavori manuali o semplicemente parlare gesticolando possono essere scambiati per camminata. L’app offre la possibilità di calibrare il conteggio e la lunghezza della falcata dal profilo, e una calibrazione accurata può migliorare la situazione. Resta il fatto che, per chi considera i passi giornalieri il dato principale, questo non è il prodotto più adatto.

Sul fronte delle attività, il produttore dichiara il supporto a oltre 170 tipologie, dalla corsa al nuoto, dallo yoga all’escursionismo, passando per attività domestiche e di svago. Per le sessioni con percorso, come una camminata o un giro in bici, la band si appoggia al GPS dello smartphone, che quindi va portato con sé. Per gli altri allenamenti, come il vogatore o il tiro con l’arco, conta soprattutto il battito, che finisce nel calcolo del carico e dei minuti in zona.

Orologio interno e salute ambientale

La pagina “Orologio interno” propone stime delle finestre della giornata a partire dall’ora reale di risveglio. Nel mio caso, con il risveglio alle 7:53, indicava una finestra di concentrazione profonda dalle 8:53 alle 10:53 e un picco cognitivo dalle 10:23 alle 12:23, adatto a decisioni e problemi complessi. Il picco fisico, invece, era collocato tra le 10:30 e le 12:30 e regolato sullo schema della frequenza cardiaca degli ultimi 14 giorni.

Una barra orizzontale rappresenta le 24 ore con le diverse finestre colorate, mentre una barra di avanzamento mostra la calibrazione del cronotipo, che richiede 30 giorni con il sonno registrato. Al termine della prova ero a 12 su 30, quindi le indicazioni erano ancora basate in buona parte su modelli generali. È una funzione da valutare nel lungo periodo, senza considerare queste finestre una misurazione delle effettive prestazioni cognitive o fisiche.

La sezione “Salute ambientale” riporta invece le condizioni esterne: temperatura reale e percepita, umidità, indice UV, pressione e un indice sintetico di rischio climatico. Quella mattina segnava 18 gradi, percepiti 17, umidità al 63%, indice UV di 3,5 e pressione di 1013 hPa, per un rischio climatico basso di 12 su 100. Poiché la band non ha sensori ambientali, si tratta di dati meteo legati alla posizione dello smartphone. Utili come promemoria, per esempio per la protezione solare, ma più una comodità che una funzione distintiva.

Mindfulness e registro della giornata

La scheda Mindfulness propone tre esercizi. “Un minuto di calma” è una sessione di 60 secondi che parte senza dover scegliere nulla. La respirazione guidata offre cinque ritmi diversi con il battito mostrato in diretta, un dettaglio che permette di osservare come varia il battito durante l’esercizio. La sessione di meditazione, infine, si può fare con la propria app preferita o in silenzio, mentre la band misura.

Sotto gli esercizi c’è una sezione di recupero passivo, in cui si segnalano le attività svolte per rilassarsi: sauna, acqua fredda, stretching, bagno caldo, natura, lettura e musica rilassante. L’idea è che, dopo qualche giorno, l’app possa evidenziare associazioni tra queste abitudini e gli indici di recupero, senza dimostrare un rapporto di causa ed effetto.

Lo stesso principio vale per il registro di oggi nella scheda Dati, dove si possono segnare in un tocco viaggi, schermi a letto, allenamenti intensi, alcol, cene tardive e altri eventi personalizzati. Col tempo l’app cerca associazioni tra questi fattori e il riposo registrato. Funziona solo se si ha la costanza di compilarlo, ma è uno strumento intelligente per collegare le abitudini ai numeri.

Coach AI: utile, ma ancora generico

Il coach basato sull’intelligenza artificiale è uno degli argomenti con cui DuckDik presenta il prodotto. Secondo il produttore conosce i dati dell’utente, risponde per testo o per voce, può proporre piani di allenamento e recupero e, se si collega il calendario, tiene conto degli impegni della giornata. Il tutto in italiano e senza abbonamento.

Durante l’uso, però, il risultato è stato meno brillante delle promesse. Ho usato la chat in diverse occasioni e le risposte mi sono sembrate generiche, spesso vicine ai consigli che si potrebbero trovare in un articolo divulgativo sul sonno o sull’allenamento. Non ho avuto la sensazione di parlare con qualcuno che stesse davvero ragionando sui miei dati.

Il paradosso è che le spiegazioni che accompagnano i grafici sono molto più efficaci del coach stesso. Dicono cose precise, come la stima del debito di sonno o l’associazione tra notte corta e battito più alto, e lo fanno senza bisogno di una conversazione. Il coach è quindi una funzione in più, ma non il motivo per cui consiglierei questa band.

Cerchio, condivisione e dati per il medico

La funzione “Il tuo cerchio” permette di condividere il proprio benessere e la propria energia con un massimo di quattro persone. Basta inviare un link e la persona invitata si collega con un tocco. Secondo l’app, chi entra nel cerchio vede come si dorme e come si sta ogni giorno, in privato, e non ha bisogno del braccialetto perché l’app è gratuita. Dopo una buona notte compare anche un invito a condividerla con la famiglia.

È una funzione pensata soprattutto per chi vuole tenere d’occhio un familiare anziano o per le coppie che vogliono condividere le proprie abitudini di sonno. Non l’ho usata durante la prova, ma la sua presenza dice molto del pubblico a cui si rivolge il prodotto, più orientato al benessere quotidiano che alla performance sportiva.

Più concreta, per me, è la possibilità di generare un riepilogo in PDF con gli ultimi 30 giorni da mostrare al medico, e quella di esportare tutto lo storico in CSV. Sono funzioni che rispettano la proprietà dei dati dell’utente e che, su prodotti molto più costosi, sono spesso assenti o nascoste dietro un abbonamento.

Prezzo e posizionamento

La DuckDik Sense costa 89 euro sullo store ufficiale, a fronte di un prezzo di listino di 119 euro. È venduta anche su Amazon, dove il prezzo può variare nel tempo, e si può acquistare la versione nera su Amazon. Il produttore offre 30 giorni per il reso e due anni di garanzia. Esiste anche una versione Pro, a 129 euro, che aggiunge rilevazioni e funzioni dedicate al ciclo mestruale e alla menopausa, ma con un’autonomia dichiarata di circa 7 giorni.

Il confronto più ovvio è con Whoop, che ha reso celebre questo formato. Lì però il dispositivo è legato a un abbonamento, con piani che partono da circa 199 euro all’anno: dopo un solo anno si è già speso più del doppio. Polar Loop è l’alternativa più vicina per filosofia, anche lui senza schermo e senza abbonamento, ma costa 179,90 euro di listino e dichiara 8 giorni di autonomia. Amazfit Helio Strap si colloca intorno ai 99,90 euro, con circa 10 giorni di autonomia. Il Fitbit Air di Google, il braccialetto senza schermo di cui si parlava da tempo, costa circa 99 euro, ma il coach basato su Gemini è a pagamento dopo il periodo di prova.

Rispetto a questi concorrenti, la proposta di DuckDik ha due argomenti forti: l’autonomia dichiarata, nettamente superiore, e il fatto che tutte le funzioni, coach compreso, siano incluse senza costi aggiuntivi. Le rinunce riguardano soprattutto il mondo sportivo: nessun ecosistema di allenamento paragonabile a quello di Polar o Garmin, nessun GPS integrato e un conteggio dei passi che nella mia prova non mi ha convinto.

C’è poi il confronto con le classiche band con display, come le Xiaomi e le Huawei, che secondo lo stesso produttore costano qualche decina di euro in meno. Offrono schermo e notifiche, mentre autonomia e funzioni di recupero cambiano da modello a modello, quindi il confronto va fatto sul singolo dispositivo. Ancora più distante è il mondo degli smartwatch di fascia alta, come il Huawei Watch 6 Pro che ho recensito di recente, che a 679 euro fa molte più cose ma risponde a un’esigenza completamente diversa.

In questo panorama, il prezzo mi sembra allineato al valore offerto. Per chi vuole monitorare sonno, recupero e stress senza spendere troppo e senza abbonamenti, ogni euro speso è giustificato.

Verdetto

Dopo quindici giorni al polso, la DuckDik Sense mi ha convinto molto più di quanto mi aspettassi da un prodotto di una startup alla prima band. Il merito è quasi tutto dell’app, che riesce in una cosa che molti marchi più grandi sbagliano: trasforma una montagna di numeri in indicazioni comprensibili, contestualizzate e mai allarmistiche. Gli indici di Energia e Recupero, il debito di sonno calcolato sulle mie abitudini, il carico di allenamento spiegato con soglie chiare sono strumenti che si usano davvero, ogni giorno.

La consiglio a chi vuole seguire le proprie abitudini e gli indicatori di benessere senza spendere tanto, a chi non sopporta uno schermo che si illumina al polso e a chi vuole dormire con un dispositivo che non dà fastidio. È anche una scelta sensata per chi ha già un orologio tradizionale a cui è affezionato e cerca un monitoraggio discreto da affiancargli.

Chi invece considera i passi il dato principale, chi corre e vuole il GPS al polso o chi si aspetta un vero personal trainer virtuale dovrebbe orientarsi altrove. Il conteggio dei passi è il compromesso più evidente e il coach, per ora, non mantiene del tutto le promesse.

Lo scenario ideale è quello di una persona che vuole capire come dorme, quanto recupera e come le proprie abitudini influenzano l’energia della giornata, con un oggetto che si mette al polso e ci resta per settimane. In questo ruolo la band funziona benissimo, e la batteria che non chiede mai attenzione è il suo alleato migliore.

Alla fine il complimento più sincero è anche il più semplice: per due settimane il primo gesto del mattino non è stato controllare i messaggi, ma aprire l’app per leggere gli indicatori della notte.

DuckDik Sense 8.0/10 Una smart band senza schermo e senza abbonamento che convince soprattutto per l'app, chiara nel spiegare sonno, HRV, stress e carico, e per gli indici di Energia e Recupero al risveglio. Comoda giorno e notte, con un'autonomia coerente con i 45 giorni dichiarati. I limiti sono il conteggio dei passi poco affidabile e un coach AI ancora generico. Pro App chiara e completa che interpreta sonno, HRV, stress e carico in italiano Indici di Energia e Recupero al risveglio immediati e utili Autonomia coerente con i 45 giorni dichiarati Comoda giorno e notte, senza irritazioni Nessun abbonamento, con esportazione CSV e referto PDF inclusi Contro Conteggio dei passi poco congruo con l'attività reale Coach AI generico Niente GPS integrato e nessuna notifica Ricarica completa in circa 2 ore e 30 minuti, più delle 2 ore dichiarate Alcune funzioni richiedono settimane di dati prima di dare il meglio

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ App chiara e completa, che interpreta sonno, HRV, stress e carico in italiano e nel contesto delle abitudini personali

✓ Indici di Energia e Recupero al risveglio immediati e davvero utili per organizzare la giornata

✓ Autonomia molto comoda nei 15 giorni di prova, pur senza verificare i 45 giorni dichiarati

✓ Comoda giorno e notte, senza irritazioni, con un aspetto sobrio e piacevole

✓ Nessun abbonamento, con esportazione CSV e riepilogo PDF da condividere con il medico inclusi − Contro × Conteggio dei passi poco congruo con l'attività reale, anche se calibrabile

× Coach AI generico, con risposte che raramente vanno oltre i consigli di base

× Niente GPS integrato e nessuna notifica dallo smartphone

× Ricarica completa in circa 2 ore e 30 minuti, più delle 2 ore dichiarate

× Diverse funzioni richiedono da due settimane a un mese di dati prima di dare il meglio

Fonte: TecnoAndroid