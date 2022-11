Google ha annunciato oggi che la versione beta della sua app Health Connect è ora disponibile su Google Play Store. Health Connect ha lo scopo di consolidare l’accesso ai dati di salute e fitness da più applicazioni adatte. Più di dieci app per la salute e il fitness, tra cui MyFitnessPal, Oura e Peloton, si stanno ora integrando con Health Connect.

Il software sincronizza i dati di salute e fitness dalle piattaforme approvate e consente ad altre applicazioni di accedere a questi dati con la loro autorizzazione, il tutto fornendo agli utenti impostazioni di privacy centralizzate. In precedenza, gli sviluppatori dovevano creare varie connessioni API per trasferire i dati tra altre applicazioni, limitando le possibilità di condivisione dei dati degli sviluppatori e rendendo difficile per i consumatori sbloccare questi dati per l’utilizzo in diverse app.

Health connect è ora disponibile per gli utenti Android

Gli sviluppatori non devono più creare un’integrazione completamente nuova con Health Connect. Secondo Google, integrare una nuova app è facile come leggere nuovi dati da Health Connect. ‘Gli utenti Android, ad esempio, saranno ora in grado di sincronizzare e ottenere crediti per i loro allenamenti Peloton in app come Oura, MyFitnessPal, WeightWatchers e Lifesum’, ha scritto Google in un post sul blog. ‘Ora, i membri Peloton avranno la possibilità di condividere le loro metriche di esercizio attraverso l’ecosistema di applicazioni che utilizzano per supportare il loro benessere generale, grazie a una semplice connessione con Health Connect.’

Secondo Google, Health Connect ha una struttura dati definita che supporta oltre 40 tipi di dati in sei categorie. Lo schema affronta un’ampia varietà di casi d’uso, inclusi allenamenti, monitoraggio del sonno e indicatori vitali. Il software non solo semplifica la connessione delle app, ma fornisce anche agli utenti ulteriori controlli sulla privacy consentendo loro di verificare quali applicazioni hanno accesso ai dati. In precedenza, gli utenti dovevano accedere a varie applicazioni per controllare le autorizzazioni dei dati e gli sviluppatori dovevano creare le proprie interfacce utente per la gestione dei diritti. Gli utenti possono controllare le autorizzazioni in un’unica posizione utilizzando Health Connect. Per gli sviluppatori, Health Connect include un centro di gestione dei diritti e interfacce utente granulari per le autorizzazioni per impostazione predefinita.

A partire da oggi, Health Connect è accessibile come versione beta pubblica su Google Play Store. Google non ha fornito alcuna informazione sulle sue intenzioni per un rilascio pubblico completo. L’app supporta Fitbit, Samsung Health, Google Fit, MyFitnessPal, Peloton, Oura, WeightWatchers, Flo, Lifesum, Signos, Tonal, Outdooractive e Proov Insight al momento del lancio.