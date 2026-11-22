Ho usato per due settimane il Laifen Wave Pro in alluminio, lo spazzolino che unisce oscillazione fino a 60 gradi e vibrazione sonica. Sensore di pressione, app, autonomia fino a 70 giorni e custodia da viaggio in confezione: ecco come si comporta ogni giorno.

Per anni ho considerato lo spazzolino elettrico un oggetto da scegliere tra due sole famiglie: quelli a testina rotonda che ruotano e quelli sonici che vibrano. Il Laifen Wave Pro rompe questo schema in modo abbastanza netto perché la testina fa entrambe le cose nello stesso momento: oscilla lateralmente fino a 60 gradi e intanto vibra ad alta frequenza. Sulla carta è una soluzione curiosa. Nella pratica cambia parecchio la sensazione in bocca e dopo due settimane di uso quotidiano posso dire che non si tratta di un esercizio di stile.

Laifen, su TecnoAndroid, non è un nome nuovo. Ho provato i suoi asciugacapelli e i rasoi e ho pubblicato anche la recensione del primo Laifen Wave, il modello da cui questo Pro deriva. Il nuovo spazzolino è stato presentato al CES di Las Vegas a gennaio 2026 e porta con sé una serie di novità sostanziose: un sensore di pressione intelligente, l’impermeabilità IPX8, la ricarica wireless tramite base magnetica, due modalità di pulizia con tre intensità ciascuna e un’autonomia dichiarata che arriva fino a 70 giorni.

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L’unità che ho usato è la versione con scocca in lega di alluminio, inviata da Laifen per la prova. L’ho utilizzata soltanto io, mattina e sera, per due settimane piene, provando tutte le modalità, entrambe le testine incluse e l’app per smartphone. Non ho strumenti per misurare la rimozione della placca né ho fatto un controllo dal dentista prima e dopo la prova: quello che leggerete è il racconto di un uso reale e quotidiano, con i dati tecnici dichiarati sempre separati dalle mie impressioni.

A chi si rivolge? A chiunque voglia passare a uno spazzolino elettrico ben costruito senza spendere le cifre dei modelli più costosi, ma anche a chi ha già esperienza con questi prodotti e cerca qualcosa di diverso nel movimento. Il giudizio di fondo è positivo: è uno spazzolino comodo, preciso e facile da usare, che nelle due settimane di test non mi ha dato un solo motivo per lamentarmi. I limiti esistono, ma riguardano soprattutto la dotazione e i costi di gestione, non l’esperienza di spazzolamento. Attualmente è disponibile su Amazon Italia.

Unboxing e dotazione

La confezione segue la linea estetica a cui Laifen ci ha abituati: scatola compatta, grafica pulita, nessun eccesso di plastica. Il packaging è curato e ordinato, con lo spazzolino e gli accessori sistemati in modo da non muoversi durante la spedizione.

Il contenuto della versione in alluminio comprende il manico, la testina Pro Whitening, la testina Pro Plaque Removal, la base di ricarica wireless, la custodia da viaggio e la guida rapida. Non c’è nemmeno un alimentatore quindi la base va collegata a un caricatore USB che quasi certamente avete già in casa.

Credits: TecnoAndroid

Due testine sono una dotazione onesta, sufficiente per capire subito quale delle due si adatta meglio alle proprie esigenze. La guida rapida è essenziale ma chiara: spiega l’accensione, il cambio di modalità, il blocco per il trasporto e il significato delle spie luminose. Per tutto il resto, comprese le regolazioni più fini, si passa dall’app.

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Considerando la fascia di prezzo, la dotazione è adeguata, pur senza molti extra. La custodia da viaggio inclusa è coerente con un prodotto che punta così tanto sull’autonomia: chi si sposta spesso ha già tutto il necessario per portarlo con sé.

Design, materiali ed ergonomia

Il manico ha una forma squadrata con spigoli arrotondati, molto lineare, senza scalini o rigonfiamenti. La finitura in lega di alluminio è satinata, piacevole al tatto e lontana dall’effetto plastica lucida di tanti spazzolini della stessa fascia. Le misure si aggirano intorno ai 14,7 cm di altezza per circa 2,8 × 3 cm di sezione, mentre il peso del solo manico nella versione in alluminio è di circa 163 grammi, contro i 135 grammi circa della variante in ABS.

Quei grammi in più si sentono, ma nel senso giusto. In mano il Wave Pro trasmette solidità e la distribuzione del peso è equilibrata, con il baricentro che resta nella parte centrale del manico invece di sbilanciarsi verso la testina. Il peso, che sulla carta è superiore a quello della versione in plastica, nell’uso non affatica.

La presa è stata una delle sorprese positive. Temevo che l’alluminio potesse diventare scivoloso con le mani bagnate e un po’ di dentifricio colato lungo il manico, invece non è successo. La forma squadrata aiuta a trovare un appoggio naturale tra pollice e indice e lo spazzolino resta dove deve stare anche quando si inclina la testina per raggiungere i molari posteriori.

Credits: TecnoAndroid

Il tasto unico si trova sul fronte, nella parte superiore del manico. La posizione è azzeccata, perché si raggiunge con il pollice senza cambiare impugnatura, ma il tasto touch è molto duro da premere e, secondo me, scomodo: richiede una pressione decisa che, con le mani bagnate e lo spazzolino già in bocca, diventa poco piacevole. Lo stesso tasto gestisce accensione, spegnimento e cambio di modalità, con una logica che si impara al primo utilizzo.

Sopra il pulsante c’è l’indicatore luminoso che segnala lo stato della batteria, la modalità attiva e gli avvisi del sensore di pressione. È discreto, visibile senza essere invadente e torna utile soprattutto per controllare a colpo d’occhio la carica residua.

La base di ricarica è un piccolo disco con aggancio magnetico. L’ho tenuta per tutta la prova sul piano del lavandino, accanto al rubinetto e non ha creato problemi: l’aggancio magnetico rende il gesto di riporlo immediato e lo spazzolino resta in posizione. L’ingombro è minimo, molto inferiore a quello delle classiche basi a colonna.

Sul fronte della manutenzione esterna, la superficie metallica si pulisce con un panno umido e non trattiene residui di dentifricio nelle fessure, che di fatto non ci sono. L’innesto della testina è solido e preciso. Serve una leggera pressione per inserirla e per sfilarla, segno di un accoppiamento ben calibrato che evita giochi durante l’oscillazione.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotto Laifen Wave Pro, versione in lega di alluminio Codice EAN 6942590701063 Tecnologia di spazzolamento WaveMotion: oscillazione laterale fino a 60° combinata con vibrazione sonica Vibrazioni Fino a 66.000 al minuto Modalità integrate Daily Clean e Deep Clean Intensità 3 livelli selezionabili dallo spazzolino Regolazioni da app Intensità della vibrazione, ampiezza e velocità dell’oscillazione Timer 2 minuti con promemoria ogni 30 secondi Sensore di pressione Avviso luminoso e aptico con riduzione automatica della velocità Connettività Bluetooth 5, app Laifen per Android e iOS Autonomia dichiarata Fino a 70 giorni Ricarica Wireless tramite base magnetica Impermeabilità IPX8 Funzioni aggiuntive Modalità viaggio, asciugatura rapida della testina, funzione anti-schizzi, avvio graduale Dimensioni Circa 14,7 x 2,8 × 3 cm Peso del manico Circa 163 g Testine incluse Pro Whitening, Pro Plaque Removal (setole DuPont, rivestimento in TPE) Contenuto della confezione Manico, 2 testine, base di ricarica wireless, guida rapida Garanzia 2 anni

Tecnologia WaveMotion: come funziona il movimento

Il cuore dello spazzolino è un servosistema proprietario che controlla con precisione il movimento della testina. Per capire perché è interessante bisogna fare un passo indietro. Gli spazzolini sonici tradizionali muovono le setole con vibrazioni rapidissime ma di ampiezza molto ridotta: la sensazione è quella di un ronzio intenso e la pulizia si affida soprattutto alla frequenza. I modelli oscillanti a testina rotonda, invece, compiono movimenti più ampi ma decisamente più lenti.

Laifen ha scelto di combinare i due approcci. La testina ruota lateralmente su un arco che può arrivare a 60 gradi, mentre le setole vibrano fino a 66.000 volte al minuto. L’azienda dichiara di essersi ispirata alla tecnica di Bass modificata, quella che molti dentisti insegnano per lo spazzolamento manuale: setole inclinate verso il margine gengivale, piccoli movimenti vibratori e poi un gesto di rotazione che porta via i residui dal colletto del dente verso la superficie masticatoria.

L’idea, in sostanza, è automatizzare quel gesto composto che quasi nessuno esegue correttamente con lo spazzolino manuale. La vibrazione lavora sulla placca, l’oscillazione la allontana. Non ho modo di verificare quanto questo si traduca in una rimozione della placca superiore ad altri sistemi e i dati comparativi pubblicati dal produttore restano dichiarazioni commerciali. Posso però raccontare l’effetto pratico.

La sensazione in bocca è diversa da quella di uno spazzolino sonico puro. Si percepisce chiaramente il movimento di andata e ritorno della testina, che accompagna le setole lungo la superficie del dente invece di limitarsi a farle vibrare in un punto. Questo rende lo spazzolamento più guidato: basta appoggiare la testina con la giusta inclinazione e farla scorrere lentamente, senza strofinare.

Il sistema gestisce anche alcuni dettagli di contorno che migliorano l’uso quotidiano. L’avvio graduale fa salire l’intensità nei primi secondi, evitando il classico schizzo di dentifricio quando si accende lo spazzolino fuori dalla bocca. La funzione anti-schizzi va nella stessa direzione. A fine utilizzo, invece, la modalità di asciugatura rapida fa girare la testina per scrollare via l’acqua in eccesso dalle setole.

Il servosistema è anche ciò che permette all’app di intervenire separatamente su vibrazione, ampiezza dell’oscillazione e velocità del movimento laterale. È un livello di controllo che negli spazzolini sonici convenzionali non esiste perché lì c’è un solo movimento da regolare.

App Laifen: configurazione e funzioni

Lo spazzolino funziona bene anche senza smartphone: modalità, intensità, timer e sensore di pressione sono tutti gestiti a bordo. L’app aggiunge però un livello di personalizzazione che vale la pena esplorare, soprattutto nei primi giorni, quando si cerca la combinazione più adatta alla propria bocca.

L’applicazione si chiama semplicemente Laifen ed è gratuita e disponibile sia su Google Play Store per Android sia su App Store per iPhone. Il primo avvio richiede la creazione di un account Laifen, poi si risveglia lo spazzolino e lo si seleziona dall’elenco dei dispositivi Bluetooth trovati. L’abbinamento richiede pochi secondi e da quel momento l’app riconosce il manico ogni volta che lo si accende nelle vicinanze del telefono.

La schermata principale mostra lo stato dello spazzolino, compresa la batteria residua, un’informazione utile per pianificare la ricarica senza dover interpretare la spia del manico. Da qui si accede alle impostazioni delle due modalità integrate, Daily Clean e Deep Clean.

La parte più interessante è la personalizzazione del movimento. Per ciascuna modalità si possono regolare in modo indipendente l’intensità della vibrazione, l’ampiezza dell’oscillazione e la velocità con cui la testina oscilla, ognuna su una scala di dieci livelli. Le combinazioni possibili sono moltissime e permettono di costruire un profilo davvero su misura: più delicato per chi ha gengive sensibili, più energico per chi vuole una sensazione di pulizia più marcata.

Il timer non è vincolato ai due minuti standard. Dall’app si può cambiare la durata della sessione e decidere se mantenere i promemoria ogni 30 secondi per il cambio di quadrante. C’è poi la sezione dedicata ai report di spazzolamento, che registra durata delle sessioni e numero di volte in cui è scattato l’avviso di pressione eccessiva, con riepiloghi mensili. Non è un sistema di tracciamento della posizione in bocca: i dati sono generali, ma bastano per capire se si stanno rispettando i tempi e se si tende a premere troppo.

Nelle due settimane di prova non ho riscontrato problemi con l’app: l’abbinamento è andato a buon fine e le impostazioni modificate sono arrivate allo spazzolino. L’interfaccia è ordinata e i parametri sono spiegati in modo comprensibile, anche se una piccola guida introduttiva su come combinare vibrazione e oscillazione avrebbe aiutato chi non ha mai avuto uno spazzolino così regolabile.

Navigando tra le recensioni degli store emergono alcune segnalazioni di utenti che hanno avuto difficoltà con la registrazione dell’account o con traduzioni non sempre precise. Durante il mio test non si è verificato nessuno di questi problemi, ma l’obbligo di creare un account per usare l’app resta un passaggio che non tutti gradiranno.

Quali funzioni ho trovato realmente utili? La regolazione separata di vibrazione e oscillazione, che ha un effetto concreto e immediato in bocca e la visualizzazione della batteria. I report sono un buon promemoria nelle prime settimane, quando si sta costruendo l’abitudine, ma non credo che li consulterei con costanza nel lungo periodo.

Autonomia e ricarica

Laifen dichiara fino a 70 giorni di autonomia con una singola carica, in condizioni di laboratorio. L’autonomia effettiva dipende da modalità, intensità e durata delle sessioni. È uno dei dati più impressionanti della scheda tecnica, soprattutto se confrontato con le poche settimane tipiche della categoria.

Devo essere trasparente su un punto: due settimane non bastano per verificare un ciclo completo di 70 giorni. Durante la prova ho usato lo spazzolino mattina e sera, sperimentando anche le intensità più alte. L’ho però riposto sulla base di ricarica dopo ogni utilizzo, come descrivo più avanti. Questo non mi permette di ricavare un’autonomia attendibile dal consumo osservato né di confermare i 70 giorni dichiarati. Non ho mai avuto problemi di disponibilità della carica, ma il test di due settimane racconta la praticità della routine e non la durata di un ciclo completo.

Credits: TecnoAndroid

Il dato dichiarato va comunque letto con un po’ di buon senso. Chi usa spesso la modalità Deep Clean al massimo dell’intensità, o allunga il timer oltre i due minuti, consumerà di più. Lo stesso vale per l’uso frequente dell’app, che mantiene attiva la connessione Bluetooth.

La ricarica avviene appoggiando lo spazzolino sulla base magnetica, un gesto che diventa automatico. Tenendo la base sul lavandino si può anche scegliere di non pensarci affatto e rimettere lo spazzolino in posizione dopo ogni uso. Sul tempo necessario per una ricarica completa le schede dei rivenditori non sono concordi e il produttore non indica un valore preciso sul proprio sito; non avendo mai scaricato del tutto la batteria nelle due settimane, non ho potuto misurarlo direttamente.

L’unico vero limite è che la base è proprietaria: in viaggio bisogna portarla con sé perché non c’è una porta USB-C sul manico. Con un’autonomia simile, però, per una vacanza di due o tre settimane si può tranquillamente partire con la carica completa e lasciare la base a casa.

Test sul campo: due settimane di utilizzo

Ho usato il Wave Pro come unico spazzolino per due settimane, due volte al giorno, sempre in casa. La base è rimasta sul lavandino del bagno per tutto il periodo e il manico è stato rimesso in carica dopo ogni utilizzo. Non l’ho condiviso con nessuno quindi il profilo nell’app e i report si riferiscono esclusivamente alle mie sessioni.

I primi giorni

Il movimento WaveMotion è chiaramente diverso da quello di un sonico classico e chi arriva da uno spazzolino manuale può essere tentato di muovere la mano come ha sempre fatto, sommando il proprio gesto a quello della testina. Il modo corretto di usarlo è l’opposto: inclinare le setole verso il bordo gengivale, appoggiare con leggerezza e far scorrere lentamente la testina da un dente all’altro, lasciando lavorare il motore.

Con questo approccio lo spazzolamento diventa regolare e ripetibile. Il timer con i promemoria ogni 30 secondi, che ho trovato molto comodo, scandisce il tempo tra i quattro quadranti della bocca e toglie il pensiero di contare.

Le modalità provate

Ho voluto provare tutte le combinazioni disponibili a bordo quindi Daily Clean e Deep Clean su tutti e tre i livelli di intensità, prima di passare alle regolazioni fini dall’app. La Daily Clean è pensata per l’uso di tutti i giorni, mentre la Deep Clean rende il movimento più deciso e si presta a una sessione più accurata. Nessuna combinazione, nemmeno la più spinta, mi è risultata fastidiosa.

Il passaggio tra modalità e intensità avviene dal tasto del manico, che resta sempre a portata di pollice anche se, essendo così duro, non è immediato come vorrei.

Gengive sensibili e comfort

Questo è un aspetto a cui tenevo particolarmente perché le mie gengive sanguinano molto spesso durante lo spazzolamento, con qualsiasi spazzolino. È successo anche con il Wave Pro e sarebbe scorretto dire il contrario. La differenza è che lo spazzolamento non mi ha mai dato fastidio: nessuna sensazione di sfregamento, nessun bruciore, nemmeno alle intensità più alte. Le testine con rivestimento in TPE e il sensore di pressione fanno il loro lavoro nel rendere il contatto più morbido.

Va detto con chiarezza che uno spazzolino non è una terapia: il sanguinamento frequente delle gengive è un segnale da far valutare al proprio dentista, indipendentemente dallo strumento che si usa. Quello che posso riportare è che, nel mio caso, il Wave Pro si è dimostrato rispettoso e confortevole anche su gengive delicate.

Sensazione di pulizia

Senza strumenti di misura, la valutazione della pulizia resta soggettiva. La mia impressione complessiva è molto buona: il movimento combinato accompagna le setole lungo il margine gengivale e tra un dente e l’altro, ed è proprio lì che si percepisce la differenza rispetto a una vibrazione sonica pura.

Sensore di pressione e timer all’opera

Il sensore di pressione si è rivelato preciso. Quando premo troppo, lo spazzolino cambia comportamento in modo percepibile, la spia segnala l’eccesso e la velocità si riduce finché non alleggerisco l’appoggio. Il controllo mi è sembrato molto buono: non interviene a sproposito e smette appena si alleggerisce l’appoggio quindi funziona anche come promemoria per correggere l’abitudine di premere troppo.

Il timer da due minuti è comodo e discreto. Le brevi pause ogni 30 secondi sono abbastanza nette da accorgersene senza distrarsi e al termine dei due minuti lo spazzolino si ferma da solo. Una piccola cosa che però, ripetuta due volte al giorno, fa la differenza.

Problemi riscontrati

Nessuno. In due settimane di uso quotidiano non ho incontrato malfunzionamenti, disconnessioni dall’app, accensioni involontarie o comportamenti anomali della base di ricarica. È un periodo di test limitato, che non permette di esprimersi sulla durata nel lungo termine della batteria o delle componenti meccaniche, ma all’interno di quella finestra il prodotto si è comportato in modo impeccabile.

Approfondimenti

Pro Whitening e Pro Plaque Removal: che differenza c’è tra le testine

Ho alternato entrambe le testine durante la prova e la differenza si sente in modo chiaro, non è solo una questione di colore o di nome. Entrambe usano una combinazione di setole a spirale, setole ultrafini e filamenti DuPont, con un rivestimento morbido in TPE sul corpo della testina che attutisce il contatto con gengive e guance.

La Pro Plaque Removal è pensata per la pulizia quotidiana e per raggiungere il margine gengivale e gli spazi interdentali. La Pro Whitening, secondo il produttore, è orientata alla rimozione delle macchie superficiali e non a cambiare il colore naturale dello smalto. Passando dall’una all’altra il cambiamento in bocca è percepibile già dal primo utilizzo.

In due settimane non ho notato variazioni di colore dei denti attribuibili alla testina sbiancante e sarebbe stato strano il contrario in così poco tempo. Un approccio sensato è usare la Plaque Removal come testina principale e la Whitening per alternare, magari dopo periodi di caffè o tè più intensi. Esiste anche una terza testina della serie Pro, la Gum Care, non inclusa nella confezione e pensata per gengive particolarmente sensibili.

Daily Clean o Deep Clean: quale usare

Le due modalità integrate non differiscono solo per la potenza, ma per il carattere del movimento. La Daily Clean è più morbida e regolare, adatta a chi vuole uno spazzolamento efficace senza sensazioni troppo marcate. La Deep Clean rende l’oscillazione e la vibrazione più energiche e trasmette una pulizia più profonda, a costo di un impatto maggiore in bocca.

Per chi arriva da uno spazzolino manuale, il consiglio è di partire con la Daily Clean al livello più basso per qualche giorno e aumentare gradualmente. Chi invece ha già esperienza con spazzolini elettrici potrà scegliere l’intensità che trova confortevole, senza dover necessariamente aumentarla. In ogni caso, sapere che l’app permette di modificare ogni parametro rende la scelta meno vincolante: se nessuna delle impostazioni predefinite convince, si può costruire la propria.

Le vibrazioni arrivano alla mano?

Un po’ sì. Durante lo spazzolamento si avverte una leggera vibrazione nel manico, più percepibile alle intensità più alte. Non è fastidiosa e non arriva mai a intorpidire le dita ma chi è particolarmente sensibile a questo aspetto la noterà.

Sulla rumorosità non ho effettuato misurazioni. Durante la prova non è stato un aspetto che mi abbia infastidito.

Impermeabilità e modalità viaggio

La certificazione IPX8 indica una protezione contro l’immersione prolungata, superiore all’IPX7 del primo Wave. In pratica significa poter sciacquare il manico sotto il rubinetto senza pensieri e usarlo anche sotto la doccia.

La modalità viaggio blocca il tasto per evitare accensioni accidentali in borsa, un problema che chiunque abbia messo uno spazzolino elettrico in valigia conosce bene. Non avendo viaggiato nelle due settimane di test non l’ho messa alla prova sul campo, ma l’attivazione è semplice e descritta chiaramente nella guida rapida.

Quanto costa mantenerlo

Il costo d’acquisto è solo una parte della spesa: le testine vanno sostituite, indicativamente ogni tre mesi. Sul sito ufficiale le testine della serie Pro costano 19,99 euro per una confezione da tre e 34,99 euro per quella da sei, il che porta il costo per testina tra circa 5,80 e 6,70 euro. Laifen dichiara la compatibilità delle testine Pro con tutti i suoi spazzolini, cioè Wave, Wave Special e Wave Pro.

L’altro lato della medaglia è che si tratta di testine proprietarie: non esistono alternative compatibili di altri marchi diffuse come accade per gli spazzolini più venduti e conviene programmare i riacquisti per non restare senza. Rispetto alla fascia di mercato, comunque, il costo annuale delle testine resta ragionevole.

Prezzo e posizionamento

Il Laifen Wave Pro è disponibile in tre materiali: ABS, lega di alluminio e acciaio inossidabile, oltre alla versione trasparente. La variante in alluminio ha un prezzo di listino intorno ai 119 euro, mentre al momento in cui scrivo è proposta sul sito ufficiale Laifen a 94,99 euro. Le versioni in ABS partono da 79,99 euro, quelle in acciaio e trasparente salgono a 109,99 euro. Le offerte su questo prodotto sono frequenti quindi conviene tenere d’occhio i prezzi prima dell’acquisto.

Tra le varianti, quella in alluminio mi sembra il punto di equilibrio più sensato. Rispetto all’ABS si paga una quindicina di euro in più per una scocca metallica che migliora in modo tangibile la sensazione in mano e la qualità percepita. L’acciaio aggiunge peso ed estetica lucida, ma non cambia nulla nel funzionamento perché motore, sensori e app sono identici su tutte le versioni.

Nella fascia tra i 90 e i 120 euro si trovano numerosi spazzolini elettrici con app, sensore di pressione e più modalità. Quello che il Wave Pro offre in più è soprattutto il movimento combinato, che non ha equivalenti diretti nei modelli sonici o rotanti della stessa fascia, insieme a un’autonomia dichiarata molto superiore alla media e a una possibilità di regolazione fine rara a questo prezzo.

Le rinunce rispetto ai modelli più costosi del mercato riguardano funzioni come il riconoscimento della zona della bocca in cui si sta spazzolando, display sul manico o basi con custodie di ricarica e sanificazione. Sono extra che piacciono a qualcuno, ma che non incidono sulla qualità dello spazzolamento. Rispetto ai modelli più economici, invece, il Wave Pro offre materiali, autonomia e personalizzazione di un livello decisamente superiore.

Chi ha già apprezzato altri prodotti del marchio, come il rasoio Laifen P3 Pro a tre lame, il regolabarba Laifen T1 Pro o l’asciugacapelli Laifen Neo, ritroverà la stessa attenzione al design e alla costruzione. Lo stesso vale per il più recente Laifen Neo Special con beccuccio per oli.

A 94,99 euro, considerando costruzione, tecnologia e autonomia, il prezzo è corretto. Al listino pieno resta competitivo, anche grazie a una dotazione che include la custodia da viaggio. Attualmente è disponibile su Amazon Italia.

Il verdetto

Il Laifen Wave Pro mi ha convinto per una ragione molto semplice: è pratico. Facile da impugnare, intuitivo da usare con un solo tasto e immediato da ricaricare appoggiandolo sulla base. L’autonomia dichiarata promette inoltre settimane senza dover pensare alla ricarica. E sotto questa facilità d’uso c’è una tecnologia di spazzolamento che fa davvero qualcosa di diverso, con un movimento combinato che rende ogni sessione più uniforme e guidata.

Il punto di forza principale è l’equilibrio tra il movimento WaveMotion e il sensore di pressione. Il primo caratterizza la sensazione di pulizia, il secondo aiuta a evitare una pressione eccessiva. Nel mio uso questa combinazione è risultata confortevole anche sulle gengive delicate. Nel mio caso, con gengive che sanguinano facilmente, non ho mai avvertito fastidio, nemmeno alle intensità più alte.

Il compromesso più importante riguarda l’ecosistema: base di ricarica proprietaria, testine utilizzabili solo con gli spazzolini Laifen e un account obbligatorio per l’app. Nessuno di questi aspetti pesa sull’esperienza quotidiana, ma vanno considerati prima di acquistarlo. Quello che invece si sente ogni giorno è il tasto touch: per i miei gusti è troppo duro da premere e lo trovo scomodo, soprattutto quando si vuole cambiare intensità a metà spazzolamento.

Lo consiglierei praticamente a tutti: a chi passa per la prima volta da uno spazzolino manuale a uno elettrico perché la curva di apprendimento è breve e a chi ha già esperienza e vuole un movimento diverso da regolare nel dettaglio. Chi viaggia molto trova già la custodia in confezione, mentre chi non vuole avere a che fare con app e account può ignorarle senza perdere le funzioni principali.

Lo scenario ideale è quello di chi lo tiene sulla base accanto al lavandino, lo usa due volte al giorno e se ne dimentica tra una ricarica e l’altra. Due settimane senza un solo problema dicono molto di uno spazzolino: il Wave Pro non chiede attenzione, la restituisce ai denti.

Laifen Wave Pro (lega di alluminio) 9.0/10 Pratico, facile da usare e con un movimento combinato che rende la pulizia più uniforme. Sensore di pressione efficace e autonomia molto lunga; i compromessi riguardano base, testine proprietarie e account obbligatorio per l'app. Pro Movimento WaveMotion uniforme e guidato Sensore di pressione preciso Scocca in alluminio solida e presa sicura Autonomia dichiarata fino a 70 giorni App con regolazioni avanzate Custodia da viaggio inclusa Contro Base di ricarica proprietaria, niente USB-C Account obbligatorio per l'app Testine proprietarie Leggera vibrazione nel manico alle intensità alte Tasto touch molto duro da premere e scomodo

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 9 /10 + Pro ✓ Movimento WaveMotion uniforme e guidato

✓ Sensore di pressione preciso

✓ Scocca in alluminio solida e presa sicura

✓ Autonomia dichiarata fino a 70 giorni

✓ App con regolazioni avanzate

✓ Custodia da viaggio inclusa − Contro × Base di ricarica proprietaria, niente USB-C

× Account obbligatorio per l'app

× Testine proprietarie

× Leggera vibrazione nel manico alle intensità alte

× Tasto touch molto duro da premere e scomodo

Fonte: TecnoAndroid