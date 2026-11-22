Sono passati vent’anni da quando PlayStation 3 arrivò nei negozi nordamericani, era il 17 novembre 2006, e oggi molte delle scelte che all’epoca sembravano errori clamorosi appaiono sotto una luce piuttosto diversa. Dal processore Cell fino a PlayStation Home, diverse decisioni prese da Sony per la sua console vengono rilette con occhi nuovi, quasi come se quei presunti passi falsi custodissero alcune delle intuizioni migliori di tutta la generazione.

Il punto di partenza è abbastanza chiaro. Per il colosso giapponese quella fase rappresentò una delle generazioni più travagliate di sempre e non sorprende che tanti appassionati, a due decenni di distanza, stiano tornando a ragionare proprio su quel capitolo della storia del marchio. Il tempo in questi casi lavora in modo curioso. Quello che appariva come una scommessa sbagliata può assumere con gli anni un significato differente e meno scontato di quanto si pensasse all’uscita della macchina.

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Un anniversario che riapre la discussione su PS3

Il ventesimo compleanno di PS3 diventa così l’occasione per guardare indietro senza la pressione del momento. Allora le valutazioni venivano fatte a caldo, con il confronto diretto sul mercato e con tutte le aspettative che una console di quel calibro si portava dietro. Oggi invece il quadro si può osservare da lontano e con maggiore calma, mettendo da parte le polemiche dell’epoca e concentrandosi su ciò che quelle idee hanno davvero rappresentato per il percorso di Sony nel mondo dei videogiochi. Non si tratta di riscrivere la storia o di trasformare in un trionfo quello che trionfo non fu. Il periodo resta complicato e nessuno lo mette in dubbio. Quello che cambia è la prospettiva con cui vengono lette certe scelte, considerate per anni come semplici sbagli e ora rivalutate da chi ripercorre le tappe di quella console con lo sguardo di chi conosce già il seguito.

Dal processore Cell a PlayStation Home

Due nomi in particolare tornano spesso quando si parla delle decisioni più discusse legate a PlayStation 3. Il primo è il processore Cell, componente su cui si concentrò una parte importante delle controversie legate alla piattaforma. Il secondo è PlayStation Home, altro progetto finito al centro del dibattito e per molto tempo associato più alle critiche che ai meriti. Entrambi rappresentano bene quel filo che lega le scelte più controverse della console a una rilettura arrivata solo molto tempo dopo.

Proprio questi elementi, che vent’anni fa venivano visti come esempi di un approccio sbagliato, assumono oggi un valore diverso. È questo il cuore della riflessione che accompagna l’anniversario della macchina di Sony, ovvero il modo in cui alcuni presunti fallimenti si sono trasformati nel tempo in idee capaci di raccontare qualcosa di più profondo su quella generazione e sulle ambizioni che la animavano.

Anche il calendario contribuisce a rendere questo anniversario particolare per il pubblico di casa nostra. Mentre negli Stati Uniti la console debuttava il 17 novembre 2006, i giocatori italiani dovettero aspettare circa quattro mesi in più, perché PlayStation 3 arrivò ufficialmente in Italia soltanto il 23 marzo 2007.

Fonte: TecnoAndroid