Laifen Neo Special: il phon leggero, silenzioso e che diffonde gli oli tra i capelli

L’ho fatto provare a fondo su capelli lunghi e mossi e l’ho usato anch’io: asciuga in fretta e il beccuccio per gli oli funziona davvero. Il vero limite è una confezione troppo essenziale per il prezzo.

Un asciugacapelli che, oltre ad asciugare, prova a portare tra le ciocche l’olio che di solito si applica a mano dopo la piega. È questa l’idea alla base del Laifen Neo Special, la versione del Neo che aggiunge un beccuccio dedicato alla diffusione degli oli e una modalità di cura a temperatura costante. Il resto ricalca il modello da cui deriva: motore brushless da 110.000 giri al minuto, 390 grammi di peso, 200 milioni di ioni negativi dichiarati e un filtro magnetico che si stacca in un attimo.

Laifen ormai la conosco bene. Su TecnoAndroid abbiamo provato diversi suoi asciugacapelli, spazzolini e rasoi, e quest’anno il marchio ha allargato ancora il catalogo, come abbiamo raccontato parlando delle novità Laifen presentate a IFA 2026. Con il Neo Special volevo capire una cosa precisa: se i venti euro in più rispetto al Neo base comprano qualcosa di utile, oppure se il beccuccio nutriente resta un accessorio da scheda tecnica.

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Per rispondere servivano capelli diversi dai miei. Io li porto corti e qualunque asciugacapelli li sistema in pochissimo. L’unità che Laifen mi ha inviato come campione stampa, nella colorazione Champagne Gold, l’ha quindi usata soprattutto la mia amica Marta, che mi aiuta già nelle prove dei prodotti per capelli. I suoi sono lunghi, mossi, quasi tendenti al riccio, e non trattati. È un banco di prova ideale per valutare tempi di asciugatura, crespo e resa degli oli. Io l’ho usato a mia volta su tutte le velocità e con l’aria fredda, per farmi un’idea di rumore, calore ed ergonomia.

Il giudizio è positivo: il Neo Special asciuga in fretta, non dà una sensazione di calore aggressivo nemmeno al massimo e il sistema per gli oli ha dato risultati che Marta ha notato subito. Il limite sta altrove, in una confezione che per un prodotto da 169,99 euro di listino risulta davvero spoglia. Il pubblico è chiaro: chi usa già oli o essenze per capelli e vuole distribuirli in modo più uniforme mentre asciuga.

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Unboxing e dotazione

Aprire la scatola del Neo Special richiede pochi secondi, perché dentro c’è poco. Oltre all’asciugacapelli si trovano il beccuccio lisciante, il beccuccio nutriente che accoglie le capsule, tre capsule e il manuale.

Gli oli non sono inclusi. È una scelta dichiarata dal produttore, che lascia a ciascuno la libertà di usare il prodotto che preferisce, e da un certo punto di vista la apprezzo: nessun obbligo di acquistare oli dello stesso marchio. Marta infatti ha caricato le capsule con le essenze che usa normalmente. Resta però la sensazione di un kit introduttivo un po’ troppo minimale. Anche solo un flaconcino di prova avrebbe permesso di usare la funzione principale appena aperta la scatola.

Pesano di più le assenze. Non c’è un diffusore vero e proprio, cioè l’accessorio con i pin che serve a definire ricci e onde. E non ci sono custodia o supporto da parete. Per chi ha capelli mossi o ricci, come Marta, il diffusore è un accessorio quasi indispensabile, e trovarlo assente su un asciugacapelli da quasi 170 euro fa storcere il naso.

Un’avvertenza utile per chi compra: Laifen indica il diffusore come accessorio esclusivo di alcune confezioni destinate ai negozi fisici. Prima di acquistare conviene quindi controllare l’elenco dei contenuti dell’offerta specifica, perché la confezione standard venduta sul sito ufficiale corrisponde a quella che ho ricevuto io.

Design, materiali ed ergonomia

La prima cosa che si nota prendendolo in mano è il peso. I 390 grammi dichiarati si sentono tutti, nel senso buono. È leggerissimo e la differenza emerge soprattutto sui capelli lunghi, quando l’asciugatura dura parecchi minuti con il braccio sollevato. Marta non ha mai lamentato stanchezza al polso e anche io, pur con sessioni molto più brevi, ho trovato la presa sempre comoda e bilanciata.

La forma è quella tipica degli asciugacapelli ad alta velocità di nuova generazione: un’impugnatura dritta e una testa compatta, invece del vecchio corpo ingombrante con la ventola dietro. L’insieme è ben bilanciato verso la mano e rende il phon facile da orientare anche dietro la nuca. La colorazione Champagne Gold, con la classica finitura bicolore Laifen, ha un aspetto curato e non stona lasciata in vista.

Credits: TecnoAndroid

Il filtro magnetico è posizionato in un punto comodo e si stacca con un gesto, senza viti né incastri. È un dettaglio che conta più di quanto sembri: polvere e capelli che si accumulano sulla griglia di aspirazione riducono il flusso e fanno lavorare di più il motore. Se la pulizia è scomoda si finisce per rimandarla, mentre qui basta togliere il filtro, passarlo con un panno o uno spazzolino e rimetterlo.

Anche i beccucci magnetici si agganciano con la solita sicurezza dei prodotti Laifen. Durante l’uso restano saldi e si ruotano senza fatica. Questo non significa che siano impossibili da staccare: un urto o una caduta possono separarli dal corpo.

Il cavo da 2,5 metri è un altro punto a favore. Lascia libertà di movimento anche quando la presa è lontana dallo specchio e, insieme al peso contenuto, rende il Neo Special facile da infilare in valigia. Chi ha letto la nostra recensione del Laifen SE Lite sa che il marchio offre anche modelli più compatti pensati per viaggiare, ma questo non sfigura affatto come compagno di trasferta, con un limite che vedremo più avanti.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotto Laifen Neo Special Colorazione testata Champagne Gold Codice modello 1HD14-S-EU-SL-001 Potenza nominale 1500 W Alimentazione 220-240 V Motore Brushless, 110.000 giri/min Velocità massima del flusso d’aria 22 m/s Ioni negativi 200 milioni (dichiarati) Modalità termiche 5: calda, tiepida, fredda, cura a 58 °C e alternanza caldo/freddo, indicate dall’anello LED Velocità di ventilazione 2 Modalità cura Temperatura costante di 58 °C Altre modalità Alternanza automatica caldo/freddo Controllo della temperatura 100 rilevazioni al secondo Rumorosità dichiarata 59 dB Peso 390 g Lunghezza del cavo 2,5 m Filtro Magnetico, removibile Dotazione Beccuccio lisciante, beccuccio nutriente, 3 capsule, manuale Prezzo di listino 169,99 euro

Motore, sensori e sistema di diffusione degli oli

Il cuore del Neo Special è lo stesso motore brushless da 110.000 giri al minuto che Laifen usa sul Neo base. Questo tipo di motore non ha spazzole che si consumano e raggiunge velocità di rotazione molto superiori a quelle dei motori tradizionali. Il risultato è un getto veloce, fino a 22 metri al secondo stando ai dati dichiarati, che toglie l’acqua dai capelli soprattutto per effetto della velocità e meno per effetto del calore.

È questo il principio che rende interessante l’intera categoria. Un phon tradizionale compensa la portata modesta scaldando molto l’aria, mentre un asciugacapelli ad alta velocità può permettersi temperature più basse a parità di tempo. Meno calore significa meno stress per la fibra del capello, e infatti la sensazione d’uso conferma il ragionamento: anche alla velocità e alla temperatura massime l’aria non è mai risultata aggressiva, né sui capelli di Marta né sui miei.

A tenere sotto controllo il calore c’è un sensore che, secondo Laifen, misura la temperatura 100 volte al secondo e corregge la resistenza in tempo reale. Non ho strumenti per verificare questa frequenza, ma l’effetto pratico è un’aria costante, senza quei picchi di calore che con i phon economici obbligano ad allontanare il getto dalla testa.

Laifen Neo Special · Credits: TecnoAndroid

La vera novità è il beccuccio nutriente. Al suo interno si inserisce una capsula su cui applicare un olio per capelli, seguendo le istruzioni del produttore. Quando si attiva la modalità cura, secondo Laifen il flusso d’aria diffonde il prodotto dalla capsula sotto forma di una nebbia finissima. Laifen dichiara anche un sistema antigoccia a tripla tenuta, pensato per evitare che l’olio coli o sporchi il beccuccio. Durante la prova non ci sono state perdite o residui da segnalare.

Laifen Neo Special · Credits: TecnoAndroid

In modalità cura la temperatura viene bloccata a 58 °C. Secondo il produttore questa impostazione favorisce la diffusione dell’olio con un calore controllato. Non ho verificato in laboratorio l’assorbimento del prodotto nella fibra capillare. Completano il quadro i 200 milioni di ioni negativi dichiarati, che hanno il compito di ridurre l’elettricità statica e quindi l’effetto crespo.

Comandi, anello LED e modalità

Il Neo Special non ha schermi né applicazioni, e per un asciugacapelli va benissimo così. Tutto passa da un pulsante e da un selettore del flusso, con una logica che si impara in pochi minuti. Una pressione singola cambia l’impostazione di temperatura, una doppia pressione attiva la modalità cura e una pressione prolungata di due o tre secondi avvia l’alternanza automatica tra aria calda e fredda.

Il livello scelto viene indicato da un anello LED a cinque colori intorno al corpo. È una soluzione semplice ma efficace: con un colpo d’occhio allo specchio si capisce a che temperatura si sta lavorando, senza dover contare i clic o girare il phon per leggere un indicatore. Le velocità sono due, mentre le cinque modalità comprendono aria calda, tiepida, fredda, cura a 58 °C e alternanza caldo/freddo.

Laifen Neo Special · Credits: TecnoAndroid

Io ho provato tutte le combinazioni, compresa l’aria fredda, che funziona come deve e serve a fissare la piega una volta asciutti i capelli. La modalità ciclica caldo/freddo è pensata per chi vuole asciugare limitando ancora di più l’esposizione al calore. È una di quelle funzioni che non tutti useranno, ma che non complica i comandi a chi non ne ha bisogno.

Test sul campo

La prova più significativa l’ha fatta Marta ed è giusto partire da lì. I suoi capelli sono lunghi e mossi, con una tendenza al riccio che li rende più voluminosi e più lenti da asciugare rispetto a una chioma liscia della stessa lunghezza. Non sono trattati, quindi la loro risposta al calore e agli oli non è falsata da tinte o trattamenti chimici.

Il primo dato riguarda il tempo. Laifen dichiara un’asciugatura in tre minuti, riferita a test di terze parti su capelli lunghi circa 30 cm, quindi non a qualsiasi chioma. Sui capelli di Marta l’asciugatura completa richiede sette-otto minuti. Non è un risultato deludente, anzi: per capelli lunghi, folti e mossi è un tempo davvero contenuto e Marta lo ha percepito come un passo avanti rispetto alla sua routine abituale. Chi ha capelli lunghi deve però sapere che i tre minuti della scheda non sono la regola.

Marta ha usato il Neo Special a tutte le velocità e su diverse temperature. Al massimo l’aria spinge con decisione ma senza scaldare in modo fastidioso la cute e i capelli non risultano secchi o elettrizzati a fine asciugatura. Il peso ridotto si è fatto apprezzare proprio in queste sessioni più lunghe: sette-otto minuti con il braccio alzato sono tanti e con un phon più pesante la differenza si sentirebbe.

Poi è arrivato il momento della funzione che giustifica il nome Special. Marta ha caricato le capsule con le sue essenze e le ha usate con il beccuccio nutriente in modalità cura. Il risultato, nelle sue parole, si nota: i capelli sono diventati più morbidi e più lucenti e il profumo dell’olio resta percepibile. Il vantaggio rispetto all’applicazione manuale sta nella distribuzione: con le mani si tende a concentrare il prodotto su alcune ciocche, mentre la nebulizzazione lo stende in modo più uniforme su tutta la chioma.

Laifen Neo Special · Credits: TecnoAndroid

Sui capelli mossi questo aspetto è ancora più evidente. Le onde si separano facilmente quando si passa l’olio con le dita e a volte si ottiene l’effetto opposto a quello cercato. Con il getto d’aria il prodotto arriva senza toccare i capelli. Marta ha trovato la diffusione efficace sia sulle parti più mosse sia su quelle quasi ricce e credo sia questo il punto che renderà il Neo Special interessante per molte persone.

La mia prova è stata inevitabilmente diversa. Con i capelli corti di un uomo qualsiasi asciugacapelli fa in fretta e il Neo Special non fa eccezione: alla velocità massima i capelli si asciugano in pochissimo e senza quella sensazione di calore concentrato sulla testa che conosco bene dai phon tradizionali. Ho usato anche l’aria fredda e ho passato in rassegna tutte le velocità. Nessuna ha mostrato comportamenti strani o rumori anomali.

Sul piano del rumore il giudizio di entrambi è concorde. Il Neo Special è silenzioso per essere un asciugacapelli e soprattutto non produce quel sibilo acuto che rende fastidiosi alcuni motori ad alta velocità. Non ho un fonometro per confermare i 59 dB dichiarati, ma posso dire che si riesce ad asciugarsi senza dover alzare la voce per parlare con chi è nella stanza accanto.

Un’ultima nota riguarda l’uso in viaggio. Leggerezza e cavo lungo lo rendono facile da portare in valigia e la forma dritta occupa poco spazio. Senza custodia, però, bisogna arrangiarsi per proteggere beccucci e corpo durante il trasporto.

La prova ha anche dei limiti che è giusto dichiarare. Non ho misurato rumorosità, temperature e consumi con strumenti dedicati, quindi i valori tecnici riportati per questi aspetti sono quelli del produttore. Non ho quantificato quante asciugature permette una capsula carica, perché dipende molto dalla quantità di prodotto e dalla lunghezza dei capelli. E come per ogni prova di questo tipo, la durata del motore nel lungo periodo è un aspetto che nessuna recensione può verificare.

Approfondimenti

Crespo e lucentezza sui capelli mossi

Per chi ha capelli mossi il crespo è il problema principale, più ancora del tempo. Sui capelli di Marta la combinazione tra flusso veloce, calore controllato e ioni negativi ha dato un risultato ordinato già con il solo beccuccio lisciante. L’aggiunta dell’olio nebulizzato fa il resto, lasciando le lunghezze più morbide al tatto e visibilmente più lucide. È difficile separare con precisione il contributo degli ioni da quello dell’olio, ma l’effetto finale è quello che conta e Marta lo ha giudicato chiaramente migliore rispetto all’asciugatura senza capsule.

La modalità cura a 58 °C: quando ha senso

La modalità cura non è pensata per asciugare da zero. A 58 °C costanti si lavora più lentamente, e il suo scopo è far depositare l’olio mentre i capelli finiscono di asciugarsi. La si attiva con una doppia pressione del pulsante e l’anello LED segnala che la temperatura è bloccata. Nella pratica funziona bene come fase conclusiva, dopo aver tolto la maggior parte dell’acqua con le impostazioni più alte. Chi non usa oli può ignorarla del tutto e allora il Neo Special si comporta esattamente come un normale asciugacapelli ad alta velocità.

Rumore e comfort termico

Rumore e calore sono le due cose che distinguono subito un buon asciugacapelli da uno mediocre, perché si percepiscono a ogni utilizzo. Il Neo Special è promosso su entrambi i fronti. Il suono resta basso e privo di frequenze acute, anche alla velocità massima, e l’aria non brucia mai la cute. Resta comunque opportuno mantenere la distanza indicata nel manuale, anche quando il getto sembra delicato.

Filtro magnetico e manutenzione

La manutenzione si riduce quasi tutta al filtro. Laifen consiglia di pulirlo ogni tre mesi circa, ma con capelli lunghi e uso quotidiano conviene controllarlo più spesso. L’operazione è immediata: il filtro si stacca grazie ai magneti, si pulisce con un panno umido o uno spazzolino e si riaggancia. Il beccuccio nutriente va invece gestito con un po’ di attenzione quando si cambia olio, per evitare di mescolare profumi diversi. Durante la prova non sono emersi residui o perdite.

Neo Special o Neo base?

Questa è la domanda che molti si porranno, perché i due modelli condividono motore, peso e prestazioni di asciugatura. Abbiamo già pubblicato la recensione del Laifen Neo, e la differenza tra i due sta essenzialmente nel beccuccio nutriente, nella modalità cura e nelle cinque modalità termiche con anello LED. Le specifiche di base sono molto vicine, ma non ho eseguito un confronto diretto dei tempi tra i due modelli. Il beneficio della parte trattante resta una valutazione d’uso e Marta l’ha notato chiaramente. Se nella propria routine c’è già un olio o un siero, il Neo Special ha senso. In caso contrario, il Neo base fa lo stesso lavoro spendendo meno.

Galleria Fotografica

Prezzo e posizionamento

Il Laifen Neo Special ha un prezzo di listino di 169,99 euro sul sito ufficiale europeo, mentre su Amazon il prezzo può variare. Il Neo base parte da 149,99 euro, quindi la differenza è di venti euro. Laifen propone sconti con una certa frequenza: a inizio ottobre, durante la promozione stagionale sul proprio store, il Neo Special è sceso a 149,99 euro e il Neo base a 124,99 euro. Chi non ha fretta può quindi aspettare uno di questi momenti.

Il link per l’acquisto su Amazon è questo, relativo alla colorazione Champagne Gold, con denominazioni della tinta che possono variare tra gli store. Le altre colorazioni disponibili sono Onyx Black, Silver White e Platinum Blue. Tutte le specifiche e la dotazione aggiornata si trovano anche sulla pagina ufficiale del Neo Special.

Il posizionamento è nella fascia media degli asciugacapelli ad alta velocità. Costa molto meno dei modelli più blasonati della categoria, che superano facilmente i 400 euro, e offre lo stesso tipo di motore e di controllo della temperatura. Rispetto ai phon tradizionali da supermercato la differenza si sente in peso, rumore e trattamento dei capelli. Rispetto alle alternative premium si rinuncia soprattutto alla ricchezza della confezione e ai materiali più ricercati.

La rinuncia più evidente resta la dotazione. Chi cerca uno strumento per modellare i capelli, arricciarli o dare volume deve guardare a un multistyler, una categoria diversa che abbiamo esplorato con la recensione del Dreame AirStyle Pro. Chi vuole solo asciugare bene e in fretta, aggiungendo il proprio olio senza sporcarsi le mani, trova invece nel Neo Special un prodotto centrato. Anche il Laifen SE Special che abbiamo provato lo scorso anno puntava su un concetto simile di asciugacapelli curato, ma senza alcun sistema per gli oli.

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Conclusioni

Il Laifen Neo Special fa bene le cose che contano in un asciugacapelli e aggiunge una funzione che, a differenza di molte trovate di marketing, funziona davvero. Sui capelli lunghi e mossi di Marta ha richiesto sette-otto minuti per l’asciugatura, con un risultato ordinato e senza una sensazione di calore aggressivo. Il beccuccio nutriente ha reso i capelli più morbidi e lucidi, distribuendo le sue essenze in modo più uniforme di quanto si riesca a fare con le mani.

Lo consiglio senza riserve a chi usa già oli o essenze per capelli, in particolare a chi ha capelli mossi o ricci e fatica a stendere il prodotto in modo omogeneo. Chi invece non ha mai usato un olio in vita sua farà meglio a scegliere il Neo base: il motore è lo stesso e i venti euro risparmiati restano in tasca.

Il compromesso principale è la confezione. Per quasi 170 euro di listino avrei voluto almeno un diffusore, indispensabile per chi ha capelli mossi, e magari una custodia per il viaggio. Tre capsule senza nemmeno un flaconcino di olio di prova sono il minimo indispensabile per usare la funzione, niente di più.

Lo scenario ideale è chiaro: un uso quotidiano a casa, su capelli medi o lunghi, da parte di chi ha già il suo olio preferito sulla mensola del bagno. In quel contesto il Neo Special trasforma due gesti in uno solo. È un asciugacapelli che non cerca di fare tutto, ma quello che promette lo mantiene.

Laifen Neo Special Champagne Gold 1500 W 8.0/10 Leggero, silenzioso e mai aggressivo con il calore, il Laifen Neo Special asciuga capelli lunghi e mossi in circa sette-otto minuti. Il beccuccio nutriente distribuisce oli ed essenze in modo uniforme e lascia i capelli più morbidi e lucenti. Il limite è la dotazione scarna: niente diffusore, custodia o supporto, solo tre capsule e nessun olio incluso. Consigliato a chi usa già oli per capelli; chi non li usa può restare sul Neo base. Pro Peso di soli 390 grammi: il polso non si stanca nemmeno nelle asciugature lunghe Circa sette-otto minuti per asciugare capelli lunghi, mossi e voluminosi Il beccuccio nutriente distribuisce oli ed essenze in modo uniforme, con capelli più morbidi e lucenti Silenzioso e mai aggressivo con il calore, anche al massimo Filtro magnetico comodo da pulire e cavo da 2,5 metri Contro Dotazione scarna: mancano diffusore, custodia e supporto Solo tre capsule e nessun olio di prova incluso Funziona a 220-240 V e non è dual voltage: non si collega direttamente alle reti a 110-120 V Il sovrapprezzo sul Neo base si giustifica solo per chi usa oli

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Peso di soli 390 grammi: il polso non si stanca nemmeno nelle asciugature lunghe

✓ Circa sette-otto minuti per asciugare capelli lunghi, mossi e voluminosi

✓ Il beccuccio nutriente distribuisce oli ed essenze in modo uniforme, con capelli più morbidi e lucenti

✓ Silenzioso e mai aggressivo con il calore, anche al massimo

✓ Filtro magnetico comodo da pulire e cavo da 2,5 metri − Contro × Dotazione scarna: mancano diffusore, custodia e supporto

× Solo tre capsule e nessun olio di prova incluso

× Funziona a 220-240 V e non è dual voltage: non si collega direttamente alle reti a 110-120 V

× Il sovrapprezzo sul Neo base si giustifica solo per chi usa oli

Fonte: TecnoAndroid