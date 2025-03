Laifen Wave, spazzolino elettrico elegante e multifunzionale – Recensione

Laifen, azienda di cui vi abbiamo parlato recentemente con la recensione dell’asciugacapelli, è una realtà in fortissima crescita nel corso degli ultimi anni, con la sua capacità di mettere sul mercato prodotti di alto livello, dedicati prevalentemente al benessere personale, pur essendo allo stesso tempo in grado di mantenere prezzi competitivi, sostanzialmente alla portata di ogni consumatore. Uno dei must have di Laifen è sicuramente lo spazzolino elettrico, prodotto essenziale per l’igiene dentale di ognuno di noi, consigliato appunto anche dai dentisti di tutto il mondo (da preferire allo spazzolamento manuale), e nelle ultime settimane abbiamo avuto l’opportunità di provare in modo approfondito il Laifen Wave, in vendita ad un prezzo inferiore ai 100 euro, promette ottime prestazioni, mantenendo comunque la solita e classica eleganza che contraddistingue i prodotti dell’azienda. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Confezione ed unboxing

Uno dei più grandi pregi dei dispositivi di casa Laifen è proprio l’attenzione e la cura con cui l’azienda realizza le proprie scatole, ricorda lontanamente Apple, anche in questo caso troviamo un piccolo “scrigno” che avvolge due scatole differenti: l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro, e lo spazzolino con le tre testine incluse.

All’interno della scatola di quest’ultimo possiamo trovare tutto il necessario per il suo funzionamento: corpo centrale (dove si trova il motore ed il meccanismo di funzionamento), una piccola scatolina dove sono posizionate le tre testine (peccato non si possa richiudere) ed il cavo di ricarica. Un set sostanzialmente classico, ma che spicca proprio per la cura dei dettagli, per l’attenzione nella sua realizzazione, un plus non da poco per coloro che si avvicinano a questo prodotto.

Design e Estetica

Come tutti gli spazzolini elettrici, anche il Laifen Wave è sostanzialmente composto da due parti: il corpo centrale (all’interno della quale si trova il motore), e la testina removibile. Al momento attuale sul mercato si possono trovare varie versioni dello stesso prodotto, che differiscono sostanzialmente per il materiale con il quale il corpo è stato realizzato, la più economica è sicuramente in ABS con finitura lucida (prezzo di listino di 89,99 euro), per salire poi in alluminio con un extra di 10 euro circa. La nostra prova è stata realizzata con la variante in alluminio in grigio satinato, e dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità costruttiva del prodotto stesso, i materiali utilizzati sono eccellenti, robusti, solidi e duraturi nel corso del tempo.

La forma dello spazzolino è sostanzialmente classica, impreziosita da una base piatta, che ne facilita indiscutibilmente l’appoggio su qualsiasi superficie, ed il posizionamento in verticale. L’ergonomia non si discute, sebbene a prima vista la si potrebbe mettere in dubbio, proprio per il materiale con cui il dispositivo è realizzato, infatti sia nell’utilizzo con mani sudate o bagnate, la presa non viene mai persa, né offre la sensazione di poter scivolare da un momento all’altro.

L’aggancio della testina è semplice, è sostanzialmente ad incastro, non viene richiesta una forza eccessiva nel suo posizionamento. Il sistema di controllo si affida interamente al singolo pulsante presente nella parte anteriore, non tanto un pulsante fisico, quanto un tasto soft touch da “premere” per spostarsi tra le varie modalità di funzionamento, oltre che per quanto riguarda accensione/spegnimento. Sempre nella parte anteriore possiamo trovare tre led di stato, che indicano il livello raggiunto della batteria, l’attivazione della “modalità aereo” e poco altro. Dato il materiale utilizzato, l’unico appunto che possiamo fare riguarda il peso dell’impugnatura, di circa 163 grammi, leggermente maggiore rispetto ad altri modelli in commercio. A conti fatti non è nulla di invalidante, anche perché il prodotto viene utilizzato per davvero poco tempo ogni giorno. Le dimensioni sono di 31,6 x 28,2 x 142,7 millimetri, acquistandolo sul sito ufficiale avrete una comoda custodia per il trasporto, resta essere un dispositivo non particolarmente grande e facile da trasportare.

Hardware e Specifiche

Laifen Wave introduce una innovazione nello spazzolamento, infatti grazie al sistema servo sviluppato direttamente dall’azienda, il prodotto è in grado di vibrare e oscillare simultaneamente (rispettivamente a 66’000 vibrazioni al minuto ea 60 gradi), con una forza di spazzolatura costante, per raggiungere prestazioni efficaci, sia per gli utenti esperti, che per coloro che non prestano troppa attenzione in fase di utilizzo. In fase di utilizzo abbiamo notato una grande stabilità e movimenti estremamente precisi della testina, il che permette di raggiungere anche le aree più nascoste della nostra bocca, senza alcuna difficoltà. Come vi abbiamo anticipato, in confezione sono presenti tre testine differenti (protezione gengivale, pulizia profonda e azione sbiancante), con setole del diametro di soli 0,02 millimetri nella parte superiore, un tasso di rastremazione del 90%, che viene unito ad una rotazione di 60 gradi, il tutto per raggiungere le migliori performance e prestazioni possibilità. Il design delle testine ha un bilanciamento dinamico, grazie alla presenza di un contrappeso metallico sulla parte posteriore delle stesse, ciò gli permette di eliminare le vibrazioni dell’albero motore, per raggiungere oscillazioni più stabili, che permettano da un lato di migliorare le prestazioni, ma anche di prendersi maggiormente cura delle gengive. Le testine ultra-whitening e super-clean (azione sbiancante e pulizia profonda), sono realizzate con setole in nylon di alta qualità, prodotte da DuPont, ed un design a forma di diamante, includendo anche un indicatore di durata che segnala il momento esatto in cui sostituirle ed un’efficacia garantita fino ad un massimo di 90 giorni di utilizzo.

Le prestazioni del motore sono decisamente migliori rispetto ai più classici motori a vibrazione sonora, infatti raggiunge una potenza di 6,1 watt contro i 2,0 watt, ciò comporta una pulizia più rapida, più approfondita, sempre nel rispetto dei denti. Laifen Wave presenta certificazione IPX7, completamente impermeabile, può essere utilizzato anche sotto la doccia o l’acqua corrente, senza alcuna difficoltà. La batteria, ricaricabile sfruttando l’aggancio magnetico presente inferiormente, è complessivamente ottima, infatti la sua autonomia è di circa 30 giorni di utilizzo continuativo (due volte al giorno per un massimo di due minuti), anche superiore a tanti altri modelli che troviamo attualmente sul mercato.

Applicazione ufficiale

Laifen Wave è anche smart, grazie alla connettività bluetooth, lo spazzolino elettrico si può collegare all’applicazione mobile (scaricabile per iOS e Android), che presenta una serie di personalizzazioni e di impostazioni da settare davvero molto interessanti. L’interfaccia è pulita, lineare ed elegante (come tutto il prodotto del resto), facile da utilizzare e molto comprensibile sin dal primo momento, anche per un utente meno esperto.

Tutto si articola nella schermata principale, dove è possibile accendere o spegnere lo spazzolino, attivare la modalità ad alta frequenza o il promemoria per il cambio zona, come la modalità viaggio. Spostandosi nella parte bassa è possibile personalizzare lo spazzolamento, settando tre diversi profili, per ognuno dei quali è impostabile: ampiezza della vibrazione, ampiezza del movimento e velocità di oscillazione (su una scala da 1 a 10). Terminato il tutto è da attivare il timer, o meglio la durata dello spazzolamento, in genere consigliata sui 2 minuti, ma comunque selezionabile dal consumatore.

Il prodotto può essere aggiornato via software dall’apposito menù, mentre nel caso in cui la pulizia non fosse di vostro gradimento, è possibile optare per la calibrazione delle spazzole.

Conclusioni e prezzi

In conclusione Laifen Wave è uno spazzolino elettrico che ci ha davvero stupito, un prodotto eccellente a partire dal design, dalla cura nella sua realizzazione, dai materiali utilizzati, per poi spaziare verso l’efficacia dello spazzolamento, la possibilità di personalizzazione, e la presenza di una applicazione mobile che amplia incredibilmente la sua utilità, rendendolo adattabile per ogni utente.

Il prezzo di vendita è tutt’altro che impegnativo, la versione da noi testata, con corpo in alluminio, prevede un costo di listino di 99 euro, che scende a 89 euro nel momento in cui doveste scegliere la versione con il corpo centrale in ABS (e finitura lucida). In entrambi i casi riceverete le tre testine che vi abbiamo mostrato all’interno dell’articolo. Se interessati all’acquisto, lo potete trovare su Amazon direttamente al seguente link.