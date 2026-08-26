KTC H27E8 recensione: il monitor QHD da 275 Hz che mette in difficoltà la fascia economica – Recensione

Ho usato il KTC H27E8 come monitor principale per lavorare e giocare con una RTX 5080 e devo dire che, al prezzo giusto, i suoi 275 Hz cambiano parecchio le aspettative.

Centocinquantadue euro, più o meno. È la cifra alla quale questo monitor è arrivato in promozione su Amazon mentre scrivo e, detta così, sembra quasi esserci un errore nella scheda prodotto. Un pannello Fast IPS da 27 pollici, risoluzione QHD, 240 Hz nativi e una modalità capace di spingersi a 275 Hz apparteneva fino a poco tempo fa a una categoria ben diversa. Non necessariamente premium, certo, ma neppure così vicina alla soglia dei monitor economici.

Il dubbio, quindi, viene naturale: dove ha risparmiato KTC? Me lo sono chiesto appena ho sistemato il monitor sulla scrivania e ho collegato la mia NVIDIA GeForce RTX 5080 tramite DisplayPort. Poi ho cominciato a usarlo davvero. Non per una dimostrazione di mezz’ora, ma come schermo principale, alternando finestre del browser, WordPress, posta elettronica, immagini, video e sessioni di gioco. È proprio questo doppio impiego a raccontarlo meglio, perché i numeri molto aggressivi della scheda tecnica rischiano di farlo sembrare un prodotto dedicato esclusivamente agli sparatutto competitivi. Non è così.

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Il punto forte rimane la fluidità. Su Counter Strike 2, Valorant, Fortnite e Call of Duty Warzone il passaggio a un refresh così elevato è immediatamente percepibile, soprattutto se la scheda video riesce a produrre centinaia di fotogrammi al secondo. Su Cyberpunk 2077, Forza Horizon 6 ed EA Sports FC 26 entrano invece in gioco la nitidezza del QHD, la buona vivacità dei colori e la sincronizzazione adattiva. Due anime diverse, insomma, che convivono meglio del previsto.

Non è però un piccolo OLED travestito da monitor economico. Il contrasto resta quello tipico di un IPS, l’HDR400 non trasforma le scene notturne e la connettività punta all’essenziale. Chi parte da qui, senza lasciarsi ipnotizzare dalle scritte sulla confezione, scoprirà un prodotto molto concreto. Chi cerca neri assoluti e un HDR spettacolare, invece, dovrà mettere in conto un investimento di tutt’altro livello. Ecco, la recensione potrebbe quasi finire qui. Ma sarebbe un peccato, perché nell’uso quotidiano sono emersi dettagli ben più interessanti del semplice numero 275. Il listino indicato da KTC è di 229,99 euro, mentre sul Aliexpress il monitor risulta proposto a 229,99 euro al momento della stesura ( si possono avere 20 € di sconto usando il codice TECNOH27).

Unboxing: le sponde laterali non sono il solito accessorio dimenticabile

La confezione è piuttosto ampia per un 27 pollici, ma il motivo diventa chiaro durante l’apertura. Oltre al pannello e al supporto troviamo il cavo DisplayPort, l’alimentatore esterno con relativo cavo di corrente, la documentazione rapida, la scheda di garanzia e due sponde paraluce laterali. Proprio queste ultime costituiscono la sorpresa della dotazione. Sui monitor economici è già tanto trovare il collegamento giusto nella scatola, mentre qui KTC aggiunge un elemento normalmente associato a prodotti pensati per ambienti controllati o postazioni molto curate.

Le sponde si installano sui lati e riducono l’incidenza delle fonti luminose periferiche. Non fanno miracoli e non sostituiscono una corretta sistemazione della scrivania, però in una stanza con una finestra laterale o una lampada vicina possono aiutare. Cambiano anche parecchio l’aspetto del monitor, che diventa più aggressivo e ricorda una postazione da competizione. Personalmente le considero un’aggiunta curiosa prima ancora che indispensabile. Per lavorare preferisco lasciare il pannello più aperto e visivamente leggero; durante le sessioni serali, invece, hanno un loro perché.

Il montaggio della base e della colonna non richiede una particolare esperienza. I componenti arrivano protetti in modo adeguato e il pannello non dà quella spiacevole sensazione di flessione che invita a maneggiarlo trattenendo il fiato. Una volta completato l’assemblaggio, i suoi 5,6 chilogrammi con la base restituiscono una solidità rassicurante. Non è pesante in senso assoluto, ma neppure così leggero da muoversi ogni volta che si regola l’inclinazione.

C’è una cosa da ricordare già in questa fase. Il cavo DisplayPort incluso non è un accessorio secondario: è la strada corretta per sfruttare il refresh massimo con un PC. Collegandolo in HDMI si rinuncia infatti alla parte più estrema della sua identità. Sembra un dettaglio banale, ma so già che qualcuno monterà tutto, userà il cavo che trova sulla scrivania e poi si chiederà perché Windows non mostri 240 o 275 Hz. Ci torno tra poco.

Galleria Fotografica

Design e costruzione: più sostanza di quanto suggerisca il prezzo

Da davanti il monitor è sobrio. Le cornici sottili su tre lati gli permettono di stare bene anche in una postazione da lavoro e non c’è un’esplosione di elementi RGB a ricordare in continuazione la sua natura gaming. Il bordo inferiore è più evidente, com’è normale, ma non ruba spazio alla superficie utile. La finitura opaca del pannello lavora bene contro i riflessi e, insieme alle sponde opzionali, rende il prodotto semplice da sistemare anche in una stanza non perfettamente oscurata.

Dietro cambia carattere. Le linee sono più tese, il disegno è chiaramente rivolto ai giocatori e compaiono dettagli rossi che spezzano il nero della scocca. Non è un design minimalista, ma resta abbastanza controllato da non risultare fuori posto in uno studio. Dal mio punto di vista è il compromesso giusto: lo schermo non deve sembrare un oggetto da ufficio degli anni Novanta, ma nemmeno un’astronave parcheggiata sulla scrivania.

Le plastiche tradiscono la fascia di appartenenza soltanto toccandole e osservandole da molto vicino. Non hanno la compattezza quasi monolitica dei prodotti più costosi, però gli accoppiamenti sono corretti e durante il normale utilizzo non si avvertono scricchiolii preoccupanti. La base profonda poco più di 20 centimetri è relativamente facile da integrare, lascia un discreto spazio davanti per tastiera e mouse e sostiene bene il pannello. Anche digitando con decisione o muovendo rapidamente il mouse non ho trovato oscillazioni tali da diventare fastidiose.

La vera nota positiva è l’ergonomia. L’altezza si regola lungo un’escursione dichiarata di 150 millimetri, l’inclinazione va da circa 5 gradi verso il basso fino a 35 gradi verso l’alto, la rotazione laterale raggiunge 60 gradi per ciascun lato e il pannello può passare in verticale. È una libertà non scontata sotto i duecento euro. Io l’ho tenuto prevalentemente in orizzontale, con il bordo superiore poco sotto la linea degli occhi, ma poter correggere davvero la posizione rende le ore di lavoro meno pesanti. Chi utilizza un braccio troverà inoltre l’attacco VESA 100 per 100 millimetri.

Sul retro c’è anche un piccolo supporto per le cuffie. Non cambia la valutazione finale, naturalmente, ma evita di lasciarle sopra la tastiera e dimostra che il progetto è stato pensato attorno a una postazione reale. Il comando del menu è affidato a un joystick posteriore. All’inizio si cerca con la mano, poi la posizione diventa naturale. Avrei preferito un controllo più immediatamente raggiungibile sotto il bordo, soprattutto quando si passa spesso tra profili SDR e HDR, ma dopo qualche giorno non ci ho più fatto caso.

Specifiche tecniche del KTC H27E8

Specifica Valore Diagonale 27 pollici Formato 16:9, pannello piatto Tecnologia del pannello Fast IPS Risoluzione 2560 x 1440 pixel, QHD Frequenza nativa 240 Hz Frequenza massima 275 Hz tramite overclock Tempo di risposta dichiarato 1 ms MPRT Luminosità tipica 400 cd per metro quadrato Contrasto tipico 1000:1 Profondità colore 8 bit, 16,7 milioni di colori Copertura colore dichiarata 100% sRGB, 95% DCI P3, 93% Adobe RGB secondo KTC Volume colore dichiarato 123% sRGB, 96% DCI P3, 103% Adobe RGB secondo KTC Precisione dichiarata Delta E inferiore a 2 HDR DisplayHDR 400 Sincronizzazione FreeSync e compatibilità G Sync Ingressi video 2 HDMI 2.0 e 2 DisplayPort 1.4 Limite HDMI dichiarato 2560 x 1440 a 144 Hz Altri collegamenti Uscita audio e USB 2.0 riservata agli aggiornamenti Regolazioni Altezza 150 mm, inclinazione, rotazione laterale e pivot Montaggio VESA 100 x 100 mm Consumo dichiarato Fino a 48 W in uso tipico, fino a 0,5 W in standby Peso con base 5,6 kg Dimensioni con base 612,7 x 538,5 x 204,5 mm

Una precisazione evita di confondere modelli simili: in alcuni mercati lo stesso progetto compare anche con la denominazione 27M1 Pro. Questa recensione riguarda la variante europea H27E8 associata all’ASIN Amazon B0GWQ1RFRH, con Fast IPS QHD, 240 Hz nativi e overclock a 275 Hz. Le sigle H27E6, H27T6 e H27S17 identificano invece prodotti differenti, quindi specifiche e recensioni non vanno mescolate.

Pannello e componentistica: il compromesso è molto preciso

La scelta di un Fast IPS QHD da 27 pollici è il centro dell’intero progetto. A questa diagonale, 2560 x 1440 pixel producono una densità vicina a 109 pixel per pollice. In termini pratici significa testi puliti, icone definite e un livello di dettaglio nei giochi nettamente superiore al Full HD, senza imporre alla scheda video il carico del 4K. Con una RTX 5080 il problema della potenza si pone raramente, ma la scelta continua ad avere senso: il QHD lascia abbastanza margine per spingere il frame rate verso la zona in cui i 240 Hz diventano realmente sfruttabili.

Il pannello lavora a 8 bit e mostra 16,7 milioni di colori. KTC dichiara la copertura completa dello spazio sRGB, il 95% del DCI P3 e il 93% di Adobe RGB, oltre a un Delta E inferiore a 2. Sono dati notevoli per questa classe, però bisogna leggerli correttamente. Non ho effettuato una caratterizzazione con colorimetro, quindi non presenterò come misurato ciò che è una dichiarazione del produttore. A occhio, dopo avere ridotto l’impostazione molto vivace utilizzata appena acceso, il pannello si presta bene alla creazione di contenuti destinati al web, alla gestione delle immagini per gli articoli e al montaggio non strettamente color critical. Per una consegna professionale con standard cromatici rigidi, la calibrazione resta consigliabile.

Il contrasto tipico di 1000:1 racconta invece il limite principale. I neri, soprattutto al buio, non hanno la profondità di un OLED o di un buon pannello con retroilluminazione suddivisa in numerose zone. Nelle schermate molto scure il nero tende al grigio e può comparire quel bagliore laterale che fa parte del comportamento della tecnologia IPS. Sulla mia unità non si è trasformato in un difetto tale da compromettere il lavoro o il gioco, ma una certa variabilità tra esemplari è sempre possibile. La prima verifica da fare appena ricevuto rimane quindi una schermata uniforme, prima chiara e poi nera, per controllare pixel e uniformità entro il periodo di reso.

Il sistema di retroilluminazione raggiunge 400 cd per metro quadrato secondo la scheda tecnica. In SDR è più che sufficiente per una stanza normalmente illuminata e, a dire il vero, io non ho sentito il bisogno di tenerlo sempre al massimo. L’elettronica supporta poi Adaptive Sync, MPRT, modalità a riduzione della luce blu, funzionamento senza sfarfallio e il client MCC per PC. Non c’è una piattaforma software che debba girare obbligatoriamente: si può configurare tutto dal menu e poi dimenticarsene. Meglio così.

Configurazione con RTX 5080: come ottenere davvero i 275 Hz

Il primo avvio è semplice, ma il refresh massimo non compare per magia. Ho collegato il monitor alla RTX 5080 con il cavo DisplayPort in dotazione, sono entrato nel menu, ho attivato l’overclock e poi ho selezionato 275 Hz nelle impostazioni avanzate dello schermo di Windows. Un controllo nel pannello NVIDIA completa il lavoro, soprattutto per verificare risoluzione, frequenza, intervallo dinamico e sincronizzazione.

Perché sottolinearlo? Perché i 240 Hz rappresentano la frequenza standard, mentre 275 Hz è un profilo di overclock. Inoltre, la scheda ufficiale limita le due porte HDMI 2.0 a 2560 x 1440 e 144 Hz. Il monitor dispone di due DisplayPort 1.4 e sono proprio loro a dare accesso alla parte più interessante delle prestazioni. Chi lo collega al PC con HDMI potrebbe quindi credere di avere ricevuto un modello sbagliato. Non è così, ha semplicemente scelto l’ingresso meno adatto.

La differenza fra 240 e 275 Hz è reale, ma non va drammatizzata. Ogni fotogramma rimane sullo schermo per circa 4,17 millisecondi a 240 Hz e per circa 3,64 millisecondi a 275 Hz. Il guadagno teorico è poco superiore a mezzo millisecondo. Si nota molto meno del salto da 60 a 144 Hz e meno ancora di quello da 60 a 240 Hz. Lo considero un margine aggiuntivo utile per il gioco competitivo, non il motivo esclusivo per comprare questo modello.

Se l’overclock dovesse mostrare instabilità sulla propria configurazione, restare a 240 Hz non sarebbe una sconfitta. Anzi, per la maggioranza degli utenti è già una frequenza elevatissima. Durante il mio utilizzo con la 5080 il collegamento DisplayPort ha permesso di impostare correttamente il profilo massimo, ma non ho eseguito una misura strumentale di frame skipping. Preferisco dirlo chiaramente. Il comportamento visivo mi è sembrato regolare e non ho incontrato anomalie evidenti nella normale alternanza fra desktop e giochi.

Ho poi attivato la compatibilità G Sync e lasciato al refresh variabile il compito di accompagnare gli inevitabili cambiamenti del frame rate. Nei titoli competitivi la RTX 5080 può avvicinarsi molto al tetto del pannello, specialmente scegliendo impostazioni pensate per la latenza. Nei giochi graficamente più pesanti è normale restare parecchio più in basso. Ed è proprio lì che Adaptive Sync evita che l’esperienza perda coerenza: non serve inseguire per forza il numero 275 in ogni situazione.

Test sul campo: lavoro di giorno, gaming la sera

La prova più significativa non è stata una partita specifica, ma il passaggio continuo fra compiti molto diversi. Di giorno il monitor è rimasto il centro della postazione. Ho lavorato con numerose schede del browser aperte, WordPress, documenti, posta, fogli di lavoro, immagini e video. La sera la stessa scrivania è diventata una postazione gaming alimentata dalla RTX 5080. Nessun cambio di schermo, nessun secondo pannello usato per compensare un difetto del primo. Per me era importante capire proprio questo: può un prodotto venduto con un’enorme scritta 275 Hz essere anche un buon monitor da tutti i giorni?

La risposta è sì, con qualche precisazione. Nei testi la densità del QHD su 27 pollici è convincente. Le lettere non hanno l’aspetto un po’ grossolano che può emergere con il Full HD alla stessa diagonale e lo spazio di lavoro permette di tenere due finestre affiancate senza trasformarle in strette colonne. Non è l’ampiezza di un ultrawide, naturalmente, ma conserva un formato facile da gestire e compatibile con tutto. Anche le fotografie per il web appaiono ricche, purché si scelga un profilo cromatico equilibrato e non si lasci la saturazione spinta soltanto perché al primo impatto fa scena.

Dopo diverse ore la regolazione del supporto ha contato più della modalità a bassa emissione di luce blu. Potere alzare, inclinare e ruotare il pannello consente di evitare posture sbagliate; il filtro può poi aiutare la sera, ma modifica inevitabilmente la temperatura del bianco. Personalmente preferisco una luminosità adeguata alla stanza e una posizione corretta, lasciando i profili più caldi alle ultime ore della giornata. Il rivestimento opaco ha tenuto sotto controllo i riflessi della stanza senza creare un’evidente granulosità sulle aree chiare.

Poi sono arrivati i giochi. In Counter Strike 2 e Valorant il pannello mostra subito per cosa è stato progettato. I movimenti del mouse sono restituiti con una continuità impressionante se si viene da 60 o 75 Hz, ma anche chi ha già esperienza con 144 o 165 Hz percepisce un’immagine più compatta durante le rotazioni rapide. Non significa diventare improvvisamente più bravi. Significa togliere un piccolo ostacolo tra il comando e ciò che si vede, una differenza sottile che nei momenti più concitati finisce per contare.

Fortnite e Warzone aggiungono una componente diversa. Il frame rate cambia molto di più a seconda delle impostazioni, degli effetti e della scena, quindi la sincronizzazione adattiva acquista importanza. Con G Sync Compatible attivo ho trovato il movimento regolare e non ho avvertito il bisogno di bloccare ogni gioco alla frequenza massima. La RTX 5080 ha margine enorme in QHD, ma non esiste una configurazione universale: chi privilegia la latenza ridurrà alcuni dettagli, chi vuole un’immagine più ricca lascerà lavorare il VRR. Il monitor asseconda entrambe le scelte.

Con Cyberpunk 2077 cambia l’ordine delle priorità. Qui mi sono concentrato meno sul contatore dei fotogrammi e più su colore, luci e dettaglio. Il QHD valorizza bene la scena e la luminosità evita che le insegne luminose appaiano spente. Tuttavia, nelle strade più buie torna il limite del contrasto IPS. Attivare HDR può dare più energia alle alte luci, ma non produce il nero profondo né la separazione luminosa di un sistema con local dimming. Mi piace? Sì, in alcune scene. Lo terrei acceso sempre? No. Dipende dal gioco e da come Windows gestisce i contenuti.

Forza Horizon 6 è forse il terreno più equilibrato. Il movimento rapido beneficia del refresh, la risoluzione conserva i dettagli delle vetture e i colori vivaci rendono bene paesaggi e carrozzerie. EA Sports FC 26, invece, mette in evidenza l’uniformità dei grandi campi verdi e la pulizia degli spostamenti laterali della telecamera. In nessuno di questi casi ho rilevato scie tali da distrarmi durante il normale gioco. Questo non equivale a una misura al fotodiodo e non trasforma il dato di 1 ms MPRT in un tempo di risposta GTG certificato. È semplicemente ciò che conta nell’uso reale: l’immagine non mi ha fatto pensare al monitor mentre giocavo.

Il limite metodologico è chiaro. Non ho usato una console, non ho effettuato misure con colorimetro, non ho registrato curve di risposta dei pixel e non ho misurato l’input lag con apparecchiature dedicate. Ho testato il prodotto come farebbe un utente con un PC di fascia molto alta, osservandone stabilità, fluidità, leggibilità e comportamento in una giornata completa. Sono due prospettive diverse. Qui trovate la seconda, con i dati dichiarati tenuti separati dalle impressioni.

Approfondimenti sul monitor

QHD su 27 pollici: il punto di equilibrio che continua ad avere senso

Si parla spesso del 4K come di un passaggio inevitabile, ma su una diagonale di 27 pollici il QHD mantiene un equilibrio difficilissimo da battere. A distanza normale la definizione è elevata, i caratteri risultano puliti e nei giochi non emerge quella ruvidità dei contorni che può caratterizzare il Full HD. Al tempo stesso il carico grafico rimane molto inferiore rispetto a 3840 x 2160 pixel.

Con una RTX 5080 questa differenza non serve soltanto a ottenere prestazioni accettabili. Serve a ottenere prestazioni altissime. Un monitor da 275 Hz ha bisogno di un flusso di fotogrammi coerente e la risoluzione QHD offre alla scheda video la possibilità di avvicinarsi al suo potenziale nei titoli competitivi. Aumentare la risoluzione avrebbe prodotto più dettaglio, certo, ma avrebbe anche reso molto più raro l’effettivo sfruttamento della frequenza massima. È una scelta progettuale con una logica precisa.

Nel lavoro quotidiano il formato 16:9 evita sorprese. I video riempiono lo schermo, le applicazioni non richiedono adattamenti e due finestre affiancate rimangono utilizzabili. Per chi monta video in 4K, un pannello nativo 4K consentirebbe un’anteprima più fedele e più spazio per alcuni elementi dell’interfaccia. Per scrittura, pubblicazione web, fotoritocco non professionale e uso generale, invece, non ho sentito una mancanza concreta.

C’è anche una questione di scalatura. Windows può essere usato al 100% da chi preferisce massimizzare lo spazio, oppure con un ingrandimento leggero per rendere testi e icone più riposanti. Io ho trovato naturale lavorare senza ingrandimenti aggressivi. Alla fine della fiera, il QHD a 27 pollici non è una soluzione di ripiego: è uno dei motivi per cui questo monitor riesce a essere veloce senza diventare inutilmente impegnativo.

Colori e precisione: buono per il web, prudenza per il lavoro professionale

Appena acceso, il pannello tende a cercare l’effetto immediato. I colori appaiono vivaci e possono risultare più accesi di quanto serva durante la preparazione di un articolo o la gestione di una fotografia. Nel gaming questo carattere è spesso piacevole, perché rende l’immagine energica senza richiedere interventi. Nel lavoro, invece, ho preferito partire da una modalità più neutra e regolare la luminosità in base all’ambiente.

Le specifiche dichiarano una copertura del 100% sRGB, del 95% DCI P3 e del 93% Adobe RGB, con Delta E inferiore a 2. Sono valori che collocano il pannello oltre la semplice sufficienza per un prodotto gaming economico. La copertura, però, non racconta da sola la precisione. Contano il punto del bianco, la curva gamma, la costanza fra le diverse intensità e la variabilità dell’esemplare. Senza una sonda non sarebbe corretto dare per certificata la fedeltà della mia unità.

Quindi? Quindi per preparare immagini destinate a siti, social e video online mi sono trovato bene. La risoluzione aiuta, le sfumature non mostrano problemi evidenti nell’uso normale e gli angoli di visione del Fast IPS permettono di spostarsi senza vedere il colore trasformarsi. Se il lavoro richiede una corrispondenza rigorosa con una stampa, una produzione cinematografica o una consegna commerciale, comprerei o utilizzerei un colorimetro. Non perché lo schermo sia necessariamente impreciso, ma perché nessuna promessa sulla scatola sostituisce la calibrazione della singola unità.

È una distinzione importante. Molti monitor economici vengono consigliati come professionali soltanto perché dichiarano un’ampia gamma cromatica. Qui le basi sono convincenti, ma il prodotto rimane costruito prima di tutto per velocità e versatilità. Mi piace proprio per questo: non pretende di essere uno strumento da studio, eppure non costringe a usare un secondo pannello ogni volta che si esce da un gioco.

240 o 275 Hz: la differenza reale e il ruolo della RTX 5080

Il numero più grande finisce inevitabilmente sulla confezione, ma i 240 Hz nativi meritano almeno la stessa attenzione. Rappresentano già un aggiornamento dell’immagine ogni 4,17 millisecondi e danno al cursore, alle animazioni del sistema e soprattutto alle rotazioni rapide nei giochi una continuità eccezionale. I 275 Hz abbassano l’intervallo a circa 3,64 millisecondi. Il vantaggio esiste, ma non cambia da solo la categoria del prodotto.

Ho provato entrambe le impostazioni. Sul desktop la differenza è quasi accademica, mentre negli sparatutto competitivi un occhio allenato può apprezzare quel piccolo margine in più. La domanda vera è: serve una RTX 5080? Non per usare il monitor, naturalmente. Una scheda meno potente può sfruttare benissimo il QHD e la sincronizzazione adattiva. La 5080 diventa utile se l’obiettivo è produrre frame rate estremamente elevati con una qualità grafica ancora convincente.

In Counter Strike 2 e Valorant è realistico costruire le impostazioni attorno al refresh. In Cyberpunk 2077, invece, anche una GPU di vertice deve fare i conti con ray tracing, dettagli e tecniche di ricostruzione. Pretendere 275 fotogrammi al secondo in ogni gioco avrebbe poco senso. È qui che molti giudizi sui monitor veloci si confondono: la frequenza massima è una capacità, non un obbligo costante.

Personalmente terrei attivo il profilo a 275 Hz se la configurazione rimane stabile e il consumo aggiuntivo non interessa. Ma sarei altrettanto tranquillo a 240 Hz. Il salto che conta è arrivare in questa fascia di fluidità, non difendere a tutti i costi gli ultimi 35 aggiornamenti al secondo. E se si usa HDMI, bisogna ricordare il limite dichiarato di 144 Hz in QHD. DisplayPort, qui, non è un’opzione decorativa.

Ghosting, overdrive e MPRT: quello che ho visto senza inventare misure

La sigla 1 ms MPRT viene spesso letta come se descrivesse in modo completo la velocità dei pixel. Non è così. MPRT indica la persistenza percepita dell’immagine e può essere associata a una modalità di riduzione del mosso tramite retroilluminazione. Il tempo GTG, invece, misura la transizione tra livelli di grigio. Senza strumenti e una procedura controllata non si può trasformare l’uno nell’altro, né sostenere che ogni transizione avvenga davvero in un millisecondo.

Nell’esperienza pratica il Fast IPS si comporta bene. In Valorant e Counter Strike 2, dove i bordi ad alto contrasto e le rotazioni rapide rendono facile notare una scia, non ho visto un ghosting abbastanza marcato da interferire con il puntamento. Lo stesso vale nei movimenti laterali di EA Sports FC 26 e nelle corse di Forza Horizon 6. L’immagine rimane leggibile e il monitor tiene il passo con il tipo di gioco per cui è stato pubblicizzato.

Spingere qualsiasi regolazione di overdrive al massimo non è però sempre la scelta migliore. Una compensazione troppo aggressiva può creare inverse ghosting, cioè aloni chiari o scuri attorno agli oggetti in movimento. Ho preferito una regolazione equilibrata, osservando il comportamento nei giochi invece di scegliere automaticamente la voce con il nome più estremo. È una buona regola per quasi tutti i pannelli LCD veloci.

La modalità MPRT può migliorare la chiarezza del movimento in condizioni adatte, ma tende a cambiare la luminosità e può entrare in conflitto con il refresh variabile. Non la considero un’impostazione da lasciare sempre attiva. Per il mio uso misto, Adaptive Sync e un overdrive moderato producono il risultato più coerente. Chi gioca esclusivamente a uno sparatutto con frame rate bloccato può sperimentare di più. Gli altri farebbero bene a non sacrificare versatilità per inseguire una specifica da brochure.

HDR400: meglio averlo, ma non chiamiamolo vero salto generazionale

L’HDR è probabilmente la parte più facile da fraintendere. Il monitor supporta DisplayHDR 400 e raggiunge una luminosità dichiarata di 400 cd per metro quadrato. Questo gli permette di ricevere e mostrare contenuti HDR con alte luci più energiche rispetto a molti pannelli economici. Non dispone però di una retroilluminazione Mini LED suddivisa in numerose zone e il contrasto nativo rimane 1000:1.

Il risultato varia molto. In un gioco luminoso, con insegne, sole e riflessi metallici, l’attivazione può rendere la scena più viva. In un ambiente notturno, dove una piccola luce dovrebbe emergere da un nero profondo, la retroilluminazione deve comunque illuminare un’area molto più ampia. Il nero si solleva e quella sensazione di profondità che associamo al miglior HDR non arriva. Non è un malfunzionamento, è il limite fisico del sistema.

Con Cyberpunk 2077 mi è capitato di preferire l’HDR in alcune sequenze e di tornare a un buon SDR in altre. Stavo per scrivere che la modalità HDR fosse un semplice extra, ma ripensandoci sarebbe ingeneroso. La luminosità c’è e certi contenuti ne beneficiano. Bisogna solo considerarla un’espansione delle possibilità, non la ragione principale dell’acquisto.

Anche Windows richiede un minimo di attenzione. La calibrazione HDR del sistema, il livello di luminosità per i contenuti SDR e le impostazioni del gioco possono cambiare parecchio il risultato. Se l’immagine appare slavata, non è detto che il pannello sia difettoso; spesso occorre controllare l’intera catena. Per uso quotidiano continuo a preferire SDR ben regolato. Per i giochi compatibili provo entrambe le modalità e scelgo senza ideologie. Molto più semplice.

Contrasto, uniformità e angoli di visione

Ogni tecnologia porta con sé un carattere. Il Fast IPS offre velocità, colori consistenti e angoli di visione ampi, ma non costruisce neri profondi come altre soluzioni. Guardando frontalmente, la resa è equilibrata e la differenza cromatica ai bordi rimane contenuta. Spostandosi lateralmente l’immagine conserva meglio tonalità e luminosità rispetto a molti pannelli economici di altra natura, una qualità utile anche quando si mostra qualcosa a una seconda persona.

Al buio emerge l’IPS glow, soprattutto osservando schermate nere da una posizione non perfettamente centrale. La quantità può variare da unità a unità e cambia con l’angolo di osservazione. Nel mio uso non ha compromesso il gaming, perché le scene reali raramente sono completamente nere e l’attenzione rimane sul centro. Durante un film molto scuro, con la stanza spenta, il limite diventa più evidente. Oggettivamente c’è, anche se al prezzo proposto non lo considero sorprendente.

L’uniformità delle aree chiare mi è sembrata adatta al lavoro comune. Documenti, pagine web e campi da gioco estesi non hanno mostrato variazioni tali da distrarmi. Non ho però mappato la luminosità con una griglia strumentale. Su questo punto posso parlare soltanto di percezione. Vale anche per il backlight bleeding: la mia esperienza è stata regolare, ma un singolo esemplare non permette di promettere lo stesso comportamento per ogni unità venduta.

Il consiglio pratico è controllare il monitor appena arriva, senza trasformare il test in una caccia ossessiva al difetto invisibile. Una schermata nera in una stanza moderatamente buia, una grigia, una bianca e i colori primari bastano per individuare problemi importanti. Poi bisogna usarlo. Se durante un gioco o una giornata di lavoro non si nota nulla, cercare un alone soltanto con fotografie sovraesposte rischia di raccontare più la fotocamera che lo schermo.

Ergonomia e comfort nelle giornate lunghe

Un refresh elevato viene associato quasi sempre al gaming, ma rende più piacevole anche il lavoro. Lo scorrimento delle pagine, lo spostamento delle finestre e il movimento del puntatore diventano estremamente continui. Dopo qualche giorno ci si abitua, poi basta tornare a un pannello da 60 Hz per accorgersi della differenza. Non aumenta la produttività in modo misurabile, forse, ma riduce quella sensazione di trascinamento che accompagna ogni animazione.

Il supporto regolabile completa bene il quadro. Ho potuto alzare il display, inclinarlo e centrarlo senza usare rialzi improvvisati. L’escursione verticale di 150 millimetri è generosa, mentre la rotazione laterale consente di mostrare rapidamente un contenuto a chi si trova accanto. Il pivot può essere utile per codice, documenti lunghi o una seconda installazione verticale, anche se nel mio test è rimasto quasi sempre in orizzontale.

Il filtro della luce blu e il funzionamento senza sfarfallio aiutano a costruire una configurazione più confortevole, ma non sostituiscono pause, distanza corretta e luce ambientale. Sembra ovvio, eppure il marketing dei monitor tende a far credere il contrario. Io ho ottenuto il miglior risultato abbassando la luminosità rispetto al valore massimo, tenendo una luce soffusa dietro la postazione e posizionando il bordo superiore all’altezza giusta.

Le sponde laterali tornano utili quando una sorgente luminosa colpisce il pannello di lato. Per una giornata intera di lavoro possono però dare una sensazione più chiusa, molto personale. Le ho montate, provate e poi rimosse nell’uso ordinario. Durante una sessione concentrata hanno un certo fascino, oltre a una funzione concreta. Non sono indispensabili, ma è raro riceverle in questa fascia e sarebbe ingiusto liquidarle come decorazione.

Connettività e menu: completo per un desktop, meno per una postazione ibrida

Due ingressi HDMI 2.0 e due DisplayPort 1.4 permettono di lasciare collegate più sorgenti senza scambiare continuamente i cavi. Per una postazione desktop è una dotazione sensata. L’uscita audio consente di portare il segnale a cuffie o diffusori esterni, mentre la porta USB 2.0 è riservata agli aggiornamenti. Non va quindi scambiata per un hub a cui collegare tastiera, mouse o unità esterne.

Il limite più importante è la velocità degli HDMI. KTC dichiara 2560 x 1440 a 144 Hz su questi ingressi, mentre DisplayPort arriva a 240 Hz e consente l’overclock a 275 Hz. Per il PC con RTX 5080 non è stato un problema, perché DisplayPort era comunque la scelta naturale. Chi immagina una postazione con più dispositivi deve però pianificare bene i collegamenti e non aspettarsi lo stesso comportamento da ogni porta.

La connettività non include le comodità tipiche dei monitor da produttività più costosi. Qui l’esperienza ruota attorno agli ingressi video tradizionali, non alla gestione di un portatile con un solo cavo. È una rinuncia comprensibile per contenere il prezzo e, nel mio caso, poco rilevante. Ma per chi passa ogni giorno da notebook a desktop potrebbe pesare più dei 35 Hz aggiuntivi dell’overclock.

Il menu OSD contiene le regolazioni essenziali per immagine, risposta, sincronizzazione e funzioni gaming. Il joystick è molto più pratico di una fila di pulsanti indistinguibili. Serve comunque un breve periodo per orientarsi fra modalità che a volte modificano più parametri contemporaneamente. Il mio consiglio è partire da un profilo neutro, regolare luminosità e temperatura, scegliere un overdrive equilibrato, attivare Adaptive Sync e cambiare una sola voce alla volta. Semplice, ma efficace.

Funzioni gaming: quelle utili e quelle da trattare con cautela

Oltre al refresh elevato, il monitor riunisce le funzioni ormai comuni nella categoria: sincronizzazione adattiva, MPRT, diversi profili d’immagine e controlli pensati per rendere più leggibili le scene scure. Sono opzioni che possono migliorare un gioco specifico, ma usarle tutte insieme rischia di produrre un’immagine innaturale.

Adaptive Sync è quella che lascerei attiva nella maggior parte dei casi. Con la RTX 5080 e la modalità G Sync Compatible riduce la possibilità di tearing quando il frame rate non coincide perfettamente con il refresh. Nei giochi pesanti la sua utilità è persino maggiore che negli esport, perché accompagna variazioni più ampie senza obbligare a inseguire un limite fisso.

MPRT merita invece una scelta consapevole. La riduzione della persistenza può rendere il movimento più netto, ma tende a influenzare luminosità e compatibilità con il refresh variabile. La modalità più adatta dipende quindi dal gioco. Per una sessione competitiva con frame rate molto stabile può avere senso; per Cyberpunk 2077 o un uso misto preferisco la naturalezza di Adaptive Sync.

Le regolazioni che schiariscono le ombre possono aiutare a individuare un avversario in un angolo buio, però rovinano facilmente atmosfera e contrasto. Le considero strumenti, non miglioramenti universali. Stesso discorso per i profili dai colori estremamente saturi. Una volta trovato un assetto equilibrato, il pannello non richiede continue correzioni. Ed è forse il complimento migliore per un menu: dopo i primi giorni ho smesso di pensarci.

Prezzo e posizionamento

Il listino indicato da KTC è di 229,99 euro, mentre sul Aliexpress il monitor risulta proposto a 229,99 euro al momento della stesura ( si possono avere 20 € di sconto usando il codice TECNOH27).

Non si paga soltanto il refresh: ci sono risoluzione QHD, pannello Fast IPS, supporto ergonomico completo, quattro ingressi video e una confezione più ricca del previsto. Nella fascia economica è comune dover rinunciare alla regolazione in altezza, fermarsi a frequenze più basse oppure accettare un pannello Full HD. Qui le rinunce riguardano soprattutto contrasto, ambizione dell’HDR e comodità di connessione più moderne.

Avvicinandosi al listino pieno la valutazione diventa meno netta, perché il mercato dei monitor cambia rapidamente e le promozioni sono frequenti. Il prodotto rimane valido, ma perde parte di quell’effetto sorpresa che lo rende speciale sotto i duecento euro. Per capire come KTC abbia affrontato in passato una diagonale diversa si può leggere anche la nostra recensione del monitor KTC H32S17F. Non è un confronto diretto, quanto un riferimento utile sul percorso del marchio.

La scheda video conta, ma non è necessario possedere una 5080. La configurazione usata nel test ha permesso di spingere il QHD e di avvicinarsi alle frequenze più alte nei titoli competitivi; chi vuole approfondire il contesto hardware può leggere il nostro articolo sulle GeForce RTX 5080 e RTX 5070 Ti. Con GPU meno estreme, Adaptive Sync mantiene comunque senso e fluidità anche a frame rate inferiori.

Conclusioni: a chi consiglio il KTC H27E8

Dopo averlo usato come schermo principale, la cosa che mi ha colpito non è più il numero 275. O meglio, non soltanto. Mi ha convinto la capacità di passare da una giornata di lavoro a una sessione gaming senza farmi desiderare immediatamente un secondo monitor. Il QHD è nitido, il Fast IPS è rapido, i colori hanno energia e la regolazione ergonomica evita uno dei sacrifici più irritanti della fascia economica.

Lo consiglio a chi gioca su PC, soprattutto a titoli competitivi, e vuole sfruttare una scheda video capace di produrre frame rate elevati senza scendere al Full HD. Lo vedo bene anche sulla scrivania di chi lavora con testi, siti, fotografie e video destinati al web, purché sia disposto a dedicare qualche minuto alle impostazioni e non confonda le dichiarazioni cromatiche con una calibrazione professionale.

Lo sconsiglio a chi compra un monitor principalmente per film molto scuri, cerca neri profondi oppure considera l’HDR il centro dell’esperienza. La luminosità c’è, ma il contrasto resta da IPS e la certificazione HDR400 non può aggirare la fisica. Anche chi vuole collegare un portatile con un solo cavo dovrebbe valutare bene la connettività, qui volutamente tradizionale.

Ma al prezzo promozionale la domanda cambia. Non è più “è perfetto?”, perché non lo è. Diventa “quali compromessi accetto per avere QHD e 240 Hz, con la possibilità di arrivare a 275?”. In questo caso i compromessi sono chiari, leggibili e molto meno pesanti del previsto. Il monitor non nasconde la propria natura economica nelle scene nere o nelle porte, però la dimentica quasi completamente quando il gioco comincia a muoversi.

Ecco il suo vero risultato: non fa sembrare economica la partita.

KTC H27E8 Gaming Monitor 27 pollici QHD 275 Hz 7.0/10 Il KTC H27E8 è un monitor gaming sorprendentemente completo per la sua fascia di prezzo. Il pannello Fast IPS QHD restituisce immagini nitide, colori vivaci e un’eccellente fluidità, mentre i 240 Hz nativi e i 275 Hz in overclock danno il meglio con una scheda video potente come la RTX 5080. Restano i limiti tipici degli IPS nel contrasto e un HDR400 poco spettacolare, ma sotto i 180 euro rappresenta una proposta molto convincente. Pro Il Fast IPS QHD da 27 pollici unisce buona definizione, colori vivaci e una fluidità davvero notevole. I 240 Hz nativi sono già eccellenti e il profilo a 275 Hz aggiunge un margine utile nei giochi competitivi. Il supporto regola altezza, inclinazione, rotazione e pivot, una dotazione rara a questo prezzo. Due DisplayPort, due HDMI e il cavo DP incluso rendono semplice una configurazione desktop con più sorgenti. Le sponde paraluce comprese nella confezione sono insolite e possono essere concretamente utili. Contro Il contrasto di 1000:1 conserva i limiti tipici degli IPS, soprattutto nelle scene scure viste al buio. La sigla HDR400 promette più di quanto la retroilluminazione tradizionale riesca a mostrare nei contenuti difficili. Gli ingressi HDMI 2.0 si fermano al QHD a 144 Hz secondo la scheda ufficiale. La connettività è pensata per un desktop tradizionale e non per una postazione ibrida gestita con un solo cavo. I dati di precisione cromatica sono interessanti, ma un lavoro professionale richiede comunque la calibrazione della singola unità.