Durante il sonno il cervello non si spegne affatto, anzi porta avanti un lavoro di pulizia che coinvolge neuroni, flusso sanguigno e liquido cerebrospinale, il fluido che circola attorno all’encefalo e aiuta a smaltire le scorie accumulate nel tessuto cerebrale. Si tratta di una manutenzione necessaria, perché senza questo ricambio il normale funzionamento delle cellule nervose verrebbe ostacolato dai residui. Una nuova ricerca mostra però che questo sistema di pulizia perde intensità con l’invecchiamento, e prova anche a spiegare il perché. Lo studio arriva dal MIT di Boston ed è stato pubblicato sulla rivista Nature Aging.

Onde più deboli nel sonno profondo degli anziani

I ricercatori hanno messo a confronto l’attività cerebrale di 31 giovani adulti, con un’età compresa tra 18 e 39 anni, e quella di 41 persone più avanti con gli anni, tra 60 e 84. Per osservare cosa accade di notte sono stati usati l’elettroencefalogramma e una risonanza magnetica funzionale accelerata, strumenti che hanno permesso di seguire tre processi diversi: l’attività elettrica del cervello, le oscillazioni del volume del sangue e il movimento del liquido cerebrospinale. Il dato principale riguarda il sonno non REM, la fase più riposante della notte. Proprio qui gli adulti più anziani hanno mostrato onde di flusso del liquido decisamente più deboli rispetto ai giovani.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dal momento che questo fluido è fondamentale per trasportare i rifiuti, il risultato suggerisce che con il passare degli anni fatichi sempre di più a svolgere il suo compito durante il riposo notturno. Si parla comunque di una tendenza generale, perché non tutti i casi presi singolarmente hanno mostrato lo stesso grado di peggioramento. “Sappiamo che le persone invecchiano in modi molto diversi” ha spiegato Laura Lewis, coautrice senior dell’articolo e ricercatrice dell’Istituto di Ingegneria e Scienze Mediche del MIT. “Alcune invecchiano molto bene, con ottimi risultati cognitivi, mentre altre vanno incontro a un declino. Se riuscissimo a capire chi ha traiettorie di invecchiamento favorevoli e quali fattori sono associati, potremmo usare queste informazioni per prevedere gli esiti futuri”.

Una catena di anelli che si indebolisce

Il calo osservato non sembra legato a un unico cambiamento. Gli studiosi hanno individuato una vera e propria catena di eventi che collega l’attività dei neuroni al movimento del fluido cerebrale. Nel sonno non REM i neuroni producono onde lente a bassa frequenza, rilevabili con l’EEG. Queste oscillazioni agiscono sui vasi sanguigni e provocano variazioni ritmiche nel volume di sangue nel cervello. Siccome il cranio ha un volume praticamente fisso, quelle variazioni generano spostamenti che spingono il liquido cerebrospinale. Con l’età ogni anello di questa catena pare indebolirsi. Negli anziani la potenza delle onde lente era minore, così come risultavano ridotte le oscillazioni emodinamiche, cioè i cambiamenti ritmici nel flusso e nel volume di sangue che scorre nei vasi cerebrali. Anche il legame tra le variazioni del volume sanguigno e le onde del liquido è apparso molto più debole nel gruppo più anziano. La ricerca ha poi trovato una relazione con la struttura del cervello.

Nelle persone più in là con gli anni un volume maggiore di materia grigia nel lobo frontale si associava a un flusso a bassa frequenza più abbondante durante il sonno non REM. Gli autori precisano però che i dati non permettono di stabilire un rapporto di causa ed effetto. L’atrofia frontale potrebbe ridurre le onde lente e quindi il flusso, ma è anche possibile che una minore circolazione del liquido contribuisca al deterioramento del tessuto, oppure che i due fenomeni facciano parte di uno stesso processo.

Perché la scoperta conta per la salute cerebrale

Una circolazione più scarsa del liquido cerebrospinale potrebbe rendere più difficile allontanare dal tessuto cerebrale sostanze di scarto e metaboliti, con il rischio che si accumulino e danneggino la salute del cervello. I ricercatori avvertono però di non aver misurato direttamente l’eliminazione dei rifiuti, quindi non si può affermare che la riduzione del flusso significhi per forza una pulizia meno efficace. Ipotizzano piuttosto che le alterazioni nella dinamica del liquido possano rappresentare un processo precoce legato all’invecchiamento cerebrale.

“L’invecchiamento è così complesso e cambiano così tanti fattori che è molto difficile districare i singoli elementi” ha osservato Sydney Bailes, coautrice principale e ricercatrice postdoc nel Laboratorio di Sistemi di Informazione e Decisione del MIT, ricordando che esistono molti altri aspetti legati alla salute vascolare e allo stile di vita. Lewis ha sottolineato invece un dettaglio curioso: in alcuni anziani i livelli del liquido rientravano nella fascia tipica dei giovani sani, e ora il gruppo vuole capire cosa li distingua e come questo possa incidere sulla loro salute futura. Il prossimo passo sarà comprendere come interagiscono questi meccanismi e verificare se aumentare il flusso del liquido cerebrospinale durante il sonno possa davvero migliorare la salute cerebrale.

Fonte: TecnoAndroid