Chi possiede ancora una Fitbit Aria o una Fitbit Aria 2 deve fare i conti con una novità poco piacevole. Google ha infatti annunciato in via ufficiale che dal 28 novembre 2026 non sarà più possibile associare queste bilance smart all’app Google Health. I dispositivi continueranno a funzionare, questo sì, ma chi non li avrà già collegati si ritroverà tra le mani una normale bilancia pesapersone, priva di tutte le funzioni intelligenti che l’avevano resa interessante al momento dell’acquisto.

Parliamo di due prodotti che hanno parecchi anni sulle spalle. La prima Aria è arrivata sul mercato nel 2012, mentre la seconda generazione è stata presentata nel 2017. Un periodo lunghissimo per il mondo della tecnologia, dove i cicli di vita dei dispositivi si misurano spesso in pochi anni. Nonostante questo, molte di queste bilance sono ancora presenti nelle case e vengono usate ogni giorno da chi tiene traccia del proprio peso con regolarità.

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Cosa succede a chi ha già collegato la bilancia

La notizia non è del tutto negativa, almeno per una parte degli utenti. Chi ha già associato la propria bilancia smart al proprio account potrà continuare a usarla esattamente come ha sempre fatto. Le funzionalità intelligenti resteranno attive e anche la sincronizzazione automatica dei dati proseguirà senza interruzioni. In pratica, per chi ha il dispositivo già configurato, la data fissata da Google non porterà cambiamenti visibili nell’uso quotidiano.

C’è però una condizione fondamentale da rispettare. Il collegamento con l’app non va mai interrotto, perché una volta superata la scadenza non ci sarà alcun modo di effettuare una nuova associazione. Ogni scollegamento, insomma, diventerà definitivo. Conviene quindi muoversi con una certa prudenza ed evitare operazioni che potrebbero far perdere la connessione tra la bilancia e lo smartphone.

Il rischio del ripristino e la soluzione manuale

Il punto più delicato riguarda tutte quelle situazioni in cui il legame con il telefono può saltare. Un ripristino del dispositivo, per esempio, cancellerebbe l’associazione esistente e dopo il 28 novembre 2026 recuperarla risulterebbe impossibile. Lo stesso vale per qualsiasi altra circostanza che porti alla perdita del collegamento con lo smartphone, a prescindere dal motivo. Chi si trova in questa situazione non potrà più tornare indietro.

La Fitbit Aria 2 e il modello precedente non diventeranno comunque oggetti inutilizzabili. La bilancia continuerà a misurare il peso come qualsiasi altro strumento di questo tipo, solo che i valori non arriveranno più da soli nell’applicazione. Per mantenere uno storico delle misurazioni sarà necessario inserire manualmente ogni risultato nell’app Google Health, un’operazione certamente meno comoda rispetto al passaggio automatico dei dati a cui gli utenti erano abituati.

Per chi non ha mai collegato la propria bilancia, o per chi l’ha scollegata in passato, la finestra utile per farlo resta aperta fino alla data indicata da Google. Dopo quel giorno le bilance Fitbit non ancora associate potranno essere usate soltanto come semplici pesapersone, mentre quelle già configurate continueranno a funzionare con tutte le loro funzioni smart finché il collegamento con l’app rimarrà attivo.

Fonte: TecnoAndroid