YouTube, il dislike ai video potrebbe richiedere più passaggi

YouTube potrebbe presto rendere ancora più difficile lasciare un voto negativo ai video. L’idea è che, per premere il pulsante non mi piace, gli utenti debbano compiere qualche passaggio in più rispetto a oggi. Si tratta di uno dei gesti più rapidi e istintivi della piattaforma, e potrebbe perdere parte della sua immediatezza.

Sono effettivamente diverse le novità che la piattaforma di Google sta apportando negli ultimi tempi, tutto per rendere gli utenti sempre più curiosi di usarla. Ovviamente si tratta di notizie dal web, anticipazioni che, seppur basate su fondamenti importanti, potrebbero cambiare in corso d’opera.

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Qualche passaggio in più per il dislike

Il cambiamento riguarderebbe proprio il modo in cui si arriva al dislike. Un solo tocco potrebbe non bastare più, perché YouTube starebbe pensando di introdurre alcuni passaggi aggiuntivi prima che il giudizio negativo venga registrato. Al momento non ci sono dettagli su come verrebbe modificato il percorso, né indicazioni sui tempi o sulle aree in cui la novità potrebbe arrivare.

Un gesto già meno immediato

La formulazione parla di un’azione resa “ancora più” complicata. Questo lascia intendere che il voto negativo su YouTube non sia considerato, già oggi, un’operazione del tutto semplice. Con la modifica allo studio, chi vuole bocciare un video dovrebbe quindi fare qualche passo in più prima di riuscirci.

Effettivamente, tramite alcune stime, pare che non siano in molti gli utenti soliti mettere un dislike ai video. Probabilmente sarà anche questa una delle ragioni di tutto ciò. Ovviamente riceveremo informazioni durante i prossimi giorni.

Fonte: TecnoAndroid