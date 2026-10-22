Samsung Galaxy Z Slide, schermo scorrevole tra 6 pieghevoli 2027

Il prossimo anno potrebbe segnare una svolta per Samsung e per la sua gamma di smartphone pieghevoli. Le prime voci parlavano di una famiglia composta da quattro modelli, ma un nuovo leak allunga la lista con altri due dispositivi, cioè Galaxy Z Fold 9 Pro e Galaxy Z Slide. Proprio quest’ultimo rappresenterebbe la vera sorpresa, perché invece di piegare lo schermo lo allungherebbe grazie a un meccanismo scorrevole. Un approccio diverso rispetto a quanto visto finora nella serie Galaxy Z, che punta a dare più spazio senza ricorrere alla classica cerniera.

A diffondere queste informazioni è stato il leaker TheGalox, che descrive una strategia piuttosto ambiziosa. Nel corso del 2027 il colosso sudcoreano porterebbe sul mercato sei nuovi pieghevoli in tutto. Accanto ai due modelli inediti arriverebbero i successori dei dispositivi attuali della serie Galaxy Z, oltre a una seconda generazione del TriFold.

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Galaxy Z Fold 9, Flip 9 e TriFold 2, la gamma attesa per il 2027

Le indiscrezioni iniziali sulla lineup Samsung del 2027 parlavano di un’espansione fino a otto smartphone complessivi, con quattro pieghevoli. Stando a quanto sostiene TheGalox, la line up dell’azienda comprenderebbe Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra e Galaxy Z TriFold 2, a cui andrebbero aggiunti Galaxy Z Fold 9 Pro e Galaxy Z Slide. Un catalogo decisamente nutrito, che coprirebbe fasce e formati molto diversi tra loro.

Secondo il leaker, Samsung starebbe lavorando per migliorare in generale l’autonomia, lo spessore e il peso dei nuovi dispositivi. Mancano però numeri concreti. Non sono emersi dettagli sulle batterie né sulle dimensioni, e nemmeno sulle specifiche tecniche dei singoli modelli, quindi per adesso il quadro resta abbastanza generico.

Sul fronte delle tempistiche il primo ad arrivare dovrebbe essere Galaxy Z TriFold 2. Galaxy Z Fold 9 Pro, invece, andrebbe a posizionarsi a metà strada tra Galaxy Z Fold 9 standard e la versione Ultra, una sorta di gradino intermedio pensato per chi cerca qualcosa in più del modello base senza arrivare al top di gamma. Il dispositivo più curioso dell’intera famiglia rimane comunque Galaxy Z Slide, che potrebbe distinguersi dai pieghevoli tradizionali proprio grazie al suo display estensibile.

Galaxy Z Slide e lo schermo che scorre

L’idea alla base di Galaxy Z Slide non nasce dal nulla. Già a giugno erano circolate voci su un telefono arrotolabile in sviluppo nei laboratori Samsung, identificato in via provvisoria proprio con questo nome. Il funzionamento sarebbe piuttosto semplice da immaginare, perché anziché aprire il dispositivo come un libro lo schermo scivolerebbe verso l’esterno regalando più superficie utile.

Una tecnologia simile è già stata mostrata da Samsung Display, la divisione del gruppo che si occupa di sviluppare schermi. Al Mobile World Congress 2026 l’azienda ha presentato il concept Mobile Slidable, un dispositivo con un pannello capace di espandersi verso l’alto e di passare da una diagonale di 5,1 pollici a una di 6,7 pollici. Una dimostrazione che ha fatto capire come questa soluzione possa essere qualcosa di più di un semplice esercizio di stile.

Le indiscrezioni precedenti fissavano il debutto di Galaxy Z Slide nella prima metà del 2028. Non è escluso però che i piani siano cambiati e che lo sviluppo del progetto abbia subito un’accelerazione, tanto da farlo rientrare già nella gamma 2027. Al momento Samsung Display ha dimostrato che i display estensibili possono funzionare, ma non è ancora chiaro se questa tecnologia sia matura per finire in un prodotto destinato alla vendita al pubblico.

Fonte: TecnoAndroid