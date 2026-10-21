Soia, il composto LPC70 potrebbe proteggere il cervello dal sale

Un composto naturale ricavato dalla soia potrebbe aiutare a difendere il cervello dagli effetti del troppo sale. È quanto emerge da uno studio giapponese condotto sui topi. Gli animali che seguivano una dieta molto salata e ricevevano un integratore chiamato LPC70 avevano una pressione più bassa, una memoria migliore e interazioni sociali più vivaci rispetto a quelli esposti soltanto all’eccesso di sodio. Il punto di partenza è noto da tempo. Mangiare troppo sale non incide solo sulla pressione sanguigna ma, secondo prove sempre più numerose, può interferire anche con memoria, ragionamento e benessere emotivo. Per questo trovare un modo per limitare i danni diventa ancora più importante.

Come agisce il composto della soia contro l’eccesso di sale

LPC70 è una forma di lisolecitina di soia in cui la lisofosfatidilcolina rappresenta oltre il 70% dei fosfolipidi. Ricerche precedenti avevano già mostrato che questo ingrediente riusciva ad attenuare ipertensione e difficoltà cognitive legate a un’alimentazione troppo salata. Mancava però una spiegazione chiara del meccanismo. Il nuovo lavoro si concentra sulle prostaglandine, molecole segnale prodotte a partire da un acido grasso chiamato acido arachidonico. Funzionano un po’ come ormoni locali e regolano diverse funzioni essenziali dell’organismo. Nel sistema cardiovascolare aiutano a controllare la pressione bilanciando dilatazione e restringimento dei vasi sanguigni. Nel cervello il discorso è più complicato perché, a seconda dei recettori che attivano, possono proteggere le cellule nervose oppure alimentare processi dannosi per memoria ed emozioni.

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A guidare la ricerca sono stati il professor Akihiro Mouri e il dottor Hisayoshi Kubota della Fujita Health University, insieme al dottor Kazuhiro Kagotani di Tsuji Oil Mills Co., Ltd, azienda che sviluppa ingredienti alimentari di origine naturale. Kubota, primo autore dello studio, ha misurato la pressione, osservato i cambiamenti nel comportamento e analizzato l’attività molecolare legata alle prostaglandine. I risultati sono stati diffusi online il 14 maggio 2026 e pubblicati il 1 luglio 2026 sul volume 197 della rivista Neurochemistry International. Secondo Mouri l’obiettivo era capire il ruolo di LPC70 nel coordinare i cambiamenti di questi segnali tra organi diversi.

Effetti diversi su reni e cervello

Come previsto i topi sottoposti alla dieta salata hanno sviluppato ipertensione. Ma non solo. Erano meno socievoli e faticavano a riconoscere oggetti già incontrati, segno di problemi di memoria. Movimento generale e comportamenti simili all’ansia invece non cambiavano in modo rilevante. Il sale sembrava quindi colpire in modo selettivo le funzioni cognitive e sociali più complesse. Con l’aggiunta di LPC70 molti di questi effetti si sono ridotti, la pressione è migliorata e gli animali hanno ottenuto risultati migliori nei test di interazione sociale e riconoscimento degli oggetti.

Nei reni il troppo sale aumentava l’espressione della cicloossigenasi 2 e del recettore EP3 della PGE2, due elementi che possono contribuire all’ipertensione. LPC70 ha frenato questo aumento. Nella corteccia prefrontale, area chiave per pensiero e comportamento sociale, la situazione era diversa. Il sale riduceva il recettore DP1, coinvolto in segnali protettivi e antinfiammatori, e il composto della soia ne ha ripristinato l’espressione senza toccare DP2, associato invece a possibili danni ai neuroni. In pratica LPC70 non spegne né accende tutte le prostaglandine ma favorisce le vie che proteggono il cervello.

C’è stata anche una sorpresa. I topi alimentati con troppo sale avevano livelli più bassi di acido arachidonico in circolo, eppure con LPC70 aumentavano le prostaglandine derivate da questo acido grasso, tra cui PGE2 e PGD2. Un risultato che suggerisce un uso più efficiente dell’acido arachidonico disponibile. I ricercatori vedono in LPC70 un possibile ingrediente per alimenti funzionali, ma si tratta di esperimenti su animali e serviranno studi clinici per verificare se gli stessi benefici valgano anche per l’uomo. Mouri ha spiegato che il lavoro pone le basi per future ricerche cliniche e interventi alimentari mirati a ridurre il declino cognitivo legato all’ipertensione. Lo studio ha ricevuto finanziamenti dalla Japan Society for the Promotion of Science, dalla Japan Science and Technology Agency e dalla stessa Tsuji Oil Mills, oltre al sostegno della Smoking Research Foundation e della Takeda Science Foundation.

Fonte: TecnoAndroid