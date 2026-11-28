Il costruttore cinese XPENG ha fissato un orizzonte decisamente ambizioso per la robotica domestica, sostenendo che i robot umanoidi potrebbero occuparsi di lavare i piatti e fare la lavatrice nelle case di tutti nel giro di appena due anni. La previsione è arrivata durante la presentazione in Cina di IRON, il nuovo umanoide dell’azienda, un annuncio che già da solo avrebbe avuto parecchio peso.

Il calendario tracciato dalla società è piuttosto serrato. La produzione in massa di IRON partirà a gennaio 2027, ed entro marzo comincerà l’addestramento della macchina per impiegarla come assistente negli showroom del marchio. Le vendite ai clienti dovrebbero prendere il via entro giugno, anche se una versione pensata per l’uso domestico arriverà soltanto se la sperimentazione negli spazi espositivi darà i risultati sperati. Insomma il passaggio dal negozio al salotto di casa non è affatto scontato e dipenderà da come se la caverà il robot sul campo.

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Bucato e stoviglie in mano alle macchine

A far discutere più di tutto è stata proprio la dichiarazione sulle faccende domestiche. Secondo XPENG compiti come caricare la lavatrice o sistemare le stoviglie potrebbero diventare roba da robot in tempi molto brevi, appunto entro due anni. Va detto che una presentazione di prodotto è il palcoscenico ideale per qualche uscita a effetto, e una promessa del genere serve anche a guadagnarsi un po’ di attenzione mediatica.

C’è poi un altro aspetto da tenere presente, ovvero la situazione finanziaria dell’azienda, che appare piuttosto delicata. In Cina il mercato delle auto elettriche sta vivendo una fase di crisi e i titoli dei costruttori ne hanno risentito parecchio. Nel caso di XPENG il calo delle azioni dall’inizio dell’anno arriva al 55%, quindi una spinta in borsa difficilmente verrebbe disdegnata dai vertici del gruppo.

Sensori, chip proprietari e il nodo dell’equilibrio

Sul fronte tecnico l’umanoide cinese si presenta con numeri di tutto rispetto. IRON dispone di 76 gradi di libertà e di oltre 1.500 sensori tattili, sparsi su più dell’80% delle principali aree del corpo. Una copertura così estesa serve a dare alla macchina una percezione molto fine di ciò che tocca e manipola, requisito fondamentale per chi un giorno dovrebbe maneggiare piatti e bicchieri senza fare danni.

Il cervello del sistema si basa su tre chip proprietari Turing AI, coordinati dal software VLA 3.0. Il copresidente Brian Gu ha spiegato che una delle sfide più complicate nello sviluppo di questi robot consiste nel farli camminare, rispondere alle domande e manipolare oggetti tutto nello stesso momento, mantenendo stabilità ed equilibrio senza perdere la concentrazione sul compito. Un problema che sembra banale per una persona ma che per una macchina richiede un coordinamento piuttosto sofisticato tra movimento, linguaggio e presa.

In parallelo la società ha lanciato anche l’architettura Turing Physical AI, un framework dedicato alla creazione di applicazioni di intelligenza artificiale che operano nel mondo fisico. Il know how accumulato da XPENG nella progettazione interna dei chip per i sistemi di assistenza alla guida dovrebbe inoltre aiutare il gruppo a ridurre la dipendenza dalle tecnologie statunitensi, comprese quelle di NVIDIA.

Fonte: TecnoAndroid