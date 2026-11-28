Allacciare le scarpe sembra uno dei gesti più banali della giornata, eppure dietro a quel fiocco che all’improvviso si scioglie c’è una spiegazione precisa. Un gruppo di ingegneri di Berkeley ha deciso di prendere sul serio la questione, filmando e mettendo alla prova i lacci per capire come mai un nodo all’apparenza ben fatto finisca per cedere senza alcun preavviso. Ne è venuta fuori una piccola lezione di fisica quotidiana che riguarda praticamente chiunque indossi calzature con le stringhe.

Lo studio sperimentale porta la firma di Christopher Daily Diamond, Christine Gregg e Oliver O’Reilly ed è stato pubblicato nel 2017. Non si tratta quindi di una scoperta fresca di giornata, ma il tema è di quelli che toccano un po’ tutti. Il laccio che si apre mentre si cammina è un fastidio comune e a quanto pare la colpa non è quasi mai della stringa in sé ma del modo in cui viene annodata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il segreto sta nel verso dei due incroci

Per capire dove nasca il problema bisogna tornare alla sequenza di movimenti che si ripete quasi in automatico ogni mattina. Quando si fa il fiocco i lacci vengono incrociati due volte. Il primo incrocio arriva subito all’inizio, quando le due estremità si sovrappongono e si stringono sopra il piede. Il secondo invece entra in gioco più avanti, nel momento in cui si annodano le due asole che danno forma al fiocco vero e proprio.

Ed è proprio in questo passaggio che si gioca tutto. Secondo i ricercatori il nodo tiene molto di più se il secondo incrocio viene eseguito nel verso contrario rispetto al primo. Se invece i due movimenti seguono la stessa direzione la struttura diventa più debole e la scarpa si slaccia con maggiore facilità. Una differenza minima nei gesti, quasi impercettibile per chi la compie, che però modifica il comportamento dell’intera allacciatura.

Il dettaglio è curioso perché la maggior parte delle persone impara a chiudere le scarpe da bambina e poi non ci pensa più. Il movimento diventa un’abitudine e nessuno si ferma a controllare da che parte gira la stringa al primo giro e da che parte al secondo. Eppure è proprio quella sequenza, ripetuta sempre uguale per anni, a decidere se il fiocco resterà al suo posto oppure no.

Perché il fiocco cede all’improvviso

La parte più interessante del lavoro svolto a Berkeley riguarda quella sensazione di cedimento improvviso che molti conoscono bene. Il fiocco sembra stabile per un po’ e poi, quasi da un momento all’altro, si apre del tutto lasciando le stringhe penzolare. Per osservare il fenomeno da vicino il gruppo ha scelto di riprendere i lacci con una videocamera e di sottoporli a una serie di test, così da analizzare con calma cosa succede al nodo.

Il punto chiave resta sempre la coerenza tra i due incroci. Chi ha l’abitudine di ripetere il secondo passaggio nello stesso verso del primo si ritrova con un nodo meno affidabile, mentre invertire la direzione rende l’allacciatura decisamente più resistente. In pratica non servono stringhe particolari né tecniche complesse, basta fare attenzione al senso in cui si sovrappongono le estremità durante il secondo giro.

Il confronto messo in luce dallo studio di Christopher Daily Diamond, Christine Gregg e Oliver O’Reilly è quindi piuttosto netto. Da una parte c’è il fiocco costruito con due incroci in versi opposti, che regge meglio. Dall’altra quello realizzato con due incroci nello stesso verso, che tende a sciogliersi molto più facilmente.

Fonte: TecnoAndroid