XPENG G9L debutta a Parigi 2026 tra robot umanoidi e Physical AI

Tra le Case cinesi più attese al Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre, c’è sicuramente XPENG. Il costruttore di Guangzhou porterà in Francia la nuova XPENG G9L, un SUV ammiraglia che farà il suo esordio davanti al pubblico europeo proprio nella capitale francese, dove saranno aperti anche gli ordini. La spinta verso le auto a ruote alte sta costringendo tutti i marchi ad arricchire i propri modelli con innovazioni pensate per cambiare il mercato, e XPENG ha scelto una strada piuttosto ambiziosa. L’idea è riunire in un unico ecosistema automobili, robot umanoidi, guida intelligente e perfino veicoli volanti. Non si tratta di un copione di fantascienza ma di una strategia concreta. La G9L sarà la protagonista del Padiglione 6, all’interno di uno stand che supera i 1.000 metri quadrati, dove gli appassionati di tecnologia asiatica troveranno parecchio materiale da esplorare.

Un museo dedicato alla Physical AI e la nuova ammiraglia

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Credits: TecnoAndroid

A Parigi il marchio allestirà un Physical AI Museum immersivo, organizzato in quattro aree tematiche. La prima racconta l’architettura tecnologica dell’azienda, la seconda è dedicata ai veicoli definiti dall’intelligenza artificiale, mentre le ultime due ospitano i robot umanoidi e i mezzi volanti. Lo scopo è far conoscere al pubblico il concetto di Physical AI, cioè quell’insieme di tecnologie capaci di portare l’intelligenza artificiale fuori dal software per farla interagire direttamente con il mondo reale.

In Europa la G9L diventerà il modello di punta di una gamma che conta già quattro vetture. Accanto al nuovo SUV la Casa esporrà anche le altre auto sviluppate attorno all’IA, tra cui L03, P7+, G6, G9 e X9. L’accento sarà posto sul progresso tecnologico al servizio di comfort, sicurezza e un comportamento dinamico inedito. Per conoscere tutti i dettagli dell’imponente ammiraglia bisognerà però aspettare la presentazione ufficiale fissata per il 12 ottobre.

Robot, Robotaxi e guida assistita in condizioni reali

Lo spazio espositivo non sarà riservato soltanto alle quattro ruote. Nella rassegna francese troveranno posto il robot umanoide IRON e gli ultimi progetti legati ai Robotaxi. Ci sarà spazio anche per il programma Car as a Robot, che punta a far confluire in un unico concetto le tecnologie sviluppate per le automobili e quelle nate per la robotica. I visitatori potranno inoltre provare i sistemi avanzati di guida automatizzata in condizioni reali, un aspetto che rende la presenza del costruttore cinese decisamente più concreta di una semplice vetrina.

Il listino del brand ruota attorno a intelligenza artificiale, guida autonoma e dotazioni di bordo molto evolute. Dopo il debutto mondiale avvenuto a inizio estate a Monaco di Baviera, il SUV coupé L03 è ormai pronto per le prime consegne ai clienti europei. Sarà proprio questo modello a ospitare le prove del sistema NGP, sigla che sta per Navigation Guided Pilot, la soluzione di guida assistita avanzata messa a punto dal produttore di auto elettriche. Un dettaglio interessante riguarda l’Autonomous Lab della manifestazione, dove gli unici costruttori presenti saranno XPENG e Tesla.

I numeri della crescita in Europa

Anche i dati commerciali sorridono all’azienda di Guangzhou. Le consegne all’estero hanno superato complessivamente quota 100.000 vetture, e di queste oltre 60.000 sono state destinate al Vecchio Continente. Nel secondo trimestre del 2026 le consegne internazionali hanno toccato per la prima volta le 20.000 unità, con un incremento dell’81% su base annua.

Fonte: TecnoAndroid