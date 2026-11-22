Una falla rimasta nascosta per 11 anni nel cuore del sistema operativo del pinguino può mandare al tappeto un numero enorme di server. Si chiama NoisyTCP ed è una vulnerabilità del kernel Linux che riguarda quasi tutte le distribuzioni. Permette a un attaccante remoto di far crollare macchine che eseguono Nginx, Apache e server SSH con le configurazioni predefinite. Per sfruttarla non serve alcuna autenticazione, e questo la rende particolarmente insidiosa per chi gestisce infrastrutture esposte in rete.

A scoprirla è stato Hyunwoo Kim, ricercatore di sicurezza, che ne ha individuato l’origine in un problema di dereferenziazione di un puntatore NULL all’interno del sottosistema di rete TCP del kernel Linux. In pratica chi attacca invia pacchetti TCP costruiti ad arte che sfruttano il tempismo tra la gestione dei SYN cookie e l’hashing dei socket. Il risultato è un crash del kernel e dell’intero sistema operativo sul server preso di mira.

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Cosa può fare davvero un attacco con NoisyTCP

Il danno però ha dei limiti precisi. Sfruttando NoisyTCP si provoca un kernel panic che spegne la macchina, ma non è possibile alterare i dati né eseguire codice arbitrario. Si tratta quindi di un attacco di tipo Denial of Service, pensato per rendere irraggiungibile un servizio più che per sottrarre informazioni o prendere il controllo del sistema.

Kim ha precisato che qualunque sistema Linux che riceve pacchetti TCP direttamente e fa girare Nginx, Apache o un server SSH è potenzialmente esposto. C’è però un dettaglio che complica la vita agli aggressori, perché la finestra temporale della race condition è molto stretta e innescarla su un server bare metal con poco traffico può richiedere parecchio tempo.

Il team di sicurezza di Red Hat ha spiegato che durante le ricerche dei socket eseguite senza lock può capitare che la memoria di un socket riciclato venga letta prima di essere inizializzata correttamente e inserita nella tabella hash. Un attaccante remoto può quindi generare traffico di rete che spinge al riutilizzo dei socket. Si arriva così alla dereferenziazione del puntatore NULL e al crash del kernel, con il conseguente Denial of Service.

Secondo il ricercatore, perché il meccanismo funzioni una ricerca ehash ormai obsoleta e la liberazione e riallocazione di un socket di richiesta già esistente devono avvenire in parallelo su contesti RX differenti. L’elaborazione dei pacchetti va distribuita sfruttando la differenza nell’hash di ricezione tra frammenti IPv4 e normali pacchetti TCP. Per questo motivo la vulnerabilità NoisyTCP può essere innescata sui server che dispongono di due o più code RX oppure su quelli in cui RPS smista i pacchetti su più CPU.

La patch e le contromisure temporanee

La buona notizia è che la correzione esiste già ed è stata integrata nel ramo principale del kernel Linux due settimane fa. Chi non può applicare la patch o aggiornare subito ha comunque un paio di strade percorribili. Il ricercatore suggerisce di disattivare i SYN cookie, una scelta che purtroppo riduce la protezione contro gli attacchi SYN flood. In parallelo consiglia di limitare l’elaborazione a una sola coda RX, così da bloccare la concorrenza necessaria per sfruttare la falla con successo.

Non è la prima volta che Kim porta alla luce problemi seri nel sistema del pinguino. A maggio aveva reso nota Dirty Frag, una falla di escalation dei privilegi locale che concatena due difetti di scrittura nella page cache legati a RxRPC e a xfrm ESP. Combinandoli era possibile ottenere i permessi di root su distribuzioni importanti come Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, CentOS Stream e Fedora. A luglio è arrivata invece Januscape, una vulnerabilità del kernel vecchia di 16 anni che consente agli attaccanti di evadere da una macchina virtuale ed eseguire codice arbitrario sull’host.

Fonte: TecnoAndroid