Due settimane, due piani e due cani in muta: ho messo alla prova la scopa elettrica senza fili di Tineco pensata per chi vive con animali. Leggera, con spazzola antigroviglio e tubo pieghevole, ma senza modalità automatica e senza app.

Chi vive con due cani a pelo lungo lo sa: novembre non è un mese ma una condizione. Dafne, la mia pastore svizzero bianca, e Anubi, il groenendael nero, in queste settimane hanno deciso di fare la muta insieme (grazie ragazzi) e il salone di casa sembra il retrobottega di un toelettatore. È in questo clima letteralmente peloso che ho provato per circa due settimane il Tineco PURE ONE S50 PRO Pet, la versione dedicata a chi ha animali domestici della nuova famiglia di scope elettriche senza fili PURE ONE S.

Il campione mi è arrivato direttamente da Tineco nella confezione con il kit per la cura degli animali. Sulla carta parliamo di un aspirapolvere a batteria da 220 AW con spazzola ZeroTangle antigroviglio, tubo pieghevole a 180°, luce verde sulla testina principale e un’autonomia dichiarata fino a 90 minuti. Il listino è di 299 euro ma in questi giorni di Black Friday lo si trova a 199. La vera domanda è un’altra: cosa si perde rispetto ai fratelli più costosi della stessa gamma e quanto pesa quella rinuncia nell’utilizzo quotidiano?

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Ammetto una cosa. Io sono uno che quando può sceglie gli apparecchi con il cavo. Più potenza e zero ansia da batteria. Sulle scope cordless parto sempre un po’ prevenuto. Lo so e non me ne vanto. Qui mi sono dovuto ricredere su parecchi punti anche se non su tutti. Mancano un paio di caratteristiche che avrei voluto trovare (ci arrivo promesso) ma il cuore del prodotto, cioè raccogliere peli senza trasformarsi in un gomitolo, funziona. E funziona bene.

A chi si rivolge? A chi ha cani o gatti, un’abitazione magari su più livelli e tappeti e divani da tenere presentabili senza tirare fuori ogni volta l’artiglieria pesante. Se cercate sensori che decidono al posto vostro e statistiche sul telefono avete bussato alla porta sbagliata. Se invece volete un apparecchio leggero che si porta su per le scale senza imprecare e che con i peli non va in crisi restate. Ne vale la pena.

Unboxing: la scatola giusta per chi ha un cane (o due)

La confezione è quella sobria a cui Tineco mi ha abituato negli anni, dai tempi del tostapane Toasty One fino alla lavapavimenti FLOOR ONE S9 provata il mese scorso. Cartone spesso, il prodotto disegnato in grande sul fronte e interni sagomati che tengono fermo ogni componente. L’ho aperta una sera in salone con Anubi che infilava il muso in ogni sacchetto come se dentro ci fosse qualcosa per lui. E in effetti a modo suo c’era.

Credits: TecnoAndroid

All’interno troviamo il corpo motore con il contenitore della polvere, il tubo, la testina principale con la luce verde, la batteria removibile e la base di ricarica da parete con il relativo alimentatore. Poi arriva la parte che giustifica la parola “Pet” nel nome, ovvero il kit per la cura degli animali: una mini spazzola motorizzata, la bocchetta 2 in 1 per angoli e mensole e una spazzola per i tessuti destinata a finire quasi sempre su divani, coperte e materassi. Manuale e documenti di garanzia completano la dotazione.

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Accessori generosi? Sì. Mi spiego meglio: a 299 euro di listino e ancora di più ai 199 del Black Friday trovare una mini testina motorizzata nella scatola non è affatto scontato. Ed è il componente che dopo quello principale ho utilizzato maggiormente. La spazzola per tessuti è più semplice e priva di motore ma su coperte e cuscini ha il suo perché.

Il montaggio richiede meno tempo di quello necessario a leggere queste righe. Tubo nel corpo motore, testina in fondo al tubo e clic. Nessun attrezzo. L’unica operazione che ha richiesto un minimo di impegno è stata fissare la base al muro. Ho deciso di farlo subito e non me ne sono pentito ma di questo parlerò tra poco.

Design e costruzione: una scopa che non ti fa sentire il peso

La prima caratteristica che ho notato ancora prima di accenderla è stata la leggerezza. Tineco non indica un peso preciso per questa versione e io non l’ho messa sulla bilancia. Quindi niente numeri campati in aria. Vi dico però che presa in mano dopo le settimane trascorse con la FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam mi è sembrata quasi un giocattolo. La S9 al piano superiore non l’ho mai portata perché troppo pesante da trascinare lungo la scala. Questa invece ha fatto su e giù decine di volte, spesso con una mano sola mentre l’altra rimaneva sul corrimano.

La struttura è quella classica delle scope elettriche moderne: corpo motore in alto vicino all’impugnatura con il serbatoio della polvere davanti e il display LED a portata d’occhio. Al centro troviamo il tubo lungo mentre in basso è collocata la testina motorizzata. Il bilanciamento è buono. Il peso si concentra vicino alla mano e questo comporta due conseguenze. La spazzola scorre leggera sul pavimento e quasi si guida da sola. Quando invece si solleva l’apparecchio per raggiungere i punti più alti, come le ragnatele negli angoli del soffitto o la mensola sopra la porta, dopo qualche minuto il polso comincia a farsi sentire. Niente di drammatico. È fisica.

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Le plastiche sono quelle che ci si aspetta in questa fascia di prezzo. Nessuna finitura di pregio e nessun metallo a vista per fare scena. Gli incastri però sono precisi: tubo, accessori e contenitore si agganciano con un clic netto senza giochi né tentennamenti. In due settimane di utilizzo quasi quotidiano e con le inevitabili botte contro stipiti e gambe del tavolo non ho visto crepe né sentito scricchiolii. E con due cani che ti girano intorno mentre pulisci di colpi ne prende parecchi.

Il dettaglio che ho apprezzato maggiormente è il tubo pieghevole. A metà della struttura si trova un pulsante di sblocco. Basta premerlo e la parte inferiore si piega fino a 180° permettendo alla spazzola di restare piatta sul pavimento mentre tu rimani in piedi. Sembra una sciocchezza. Non lo è e ci torno più avanti perché merita un approfondimento.

Infine la base da parete. L’ho fissata in un punto di passaggio del piano terra a due passi dal salone. Avere l’aspirapolvere appeso e sempre carico cambia le abitudini più di quanto immaginassi. Lo prendi anche solo per due minuti quando vedi un ciuffo bianco rotolare sul pavimento come un cespuglio nel deserto. E con Dafne in muta di ciuffi ne vedo passare parecchi.

Specifiche tecniche del Tineco PURE ONE S50 PRO Pet

Specifica Valore Tipologia Aspirapolvere verticale senza fili, utilizzabile anche come aspirapolvere portatile Potenza di aspirazione 220 AW (alcune schede riportano 200 AW) Modalità di aspirazione Eco, Medium, Max (selezione manuale) Autonomia dichiarata Fino a 90 minuti in Eco con bocchetta 2 in 1; fino a 70 minuti in Eco con spazzola ZeroTangle Batteria Removibile e sostituibile Capacità contenitore polvere 0,4 litri Separazione aria e polvere Tecnologia PureCyclone Filtrazione 6 stadi con filtro HEPA 13 Spazzola principale ZeroTangle antigroviglio con luce verde Tubo Pieghevole fino a 180° Display LED Svuotamento Con un clic, senza contatto diretto con la polvere Ricarica Base da parete Accessori inclusi (kit Pet) Mini spazzola motorizzata, bocchetta 2 in 1, spazzola per tessuti Garanzia 2 anni Prezzo di listino 299 euro

Tecnologia di pulizia: motore, ciclone e filtri

Partiamo dal numero che tutti guardano per primo: la potenza di aspirazione. Tineco nella scheda dedicata alla versione Pet indica 220 AW. In alcune inserzioni e in parte del materiale promozionale compare però 200 AW, il valore dell’S50 Pro standard. Non sono riuscito a chiarire definitivamente quale dei due dati sia corretto per l’unità che ho in prova e preferisco dirvelo piuttosto che fingere certezze. Detto questo, nell’utilizzo reale la differenza tra 200 e 220 AW è una di quelle che si leggono sulla scatola e non necessariamente si percepiscono sul tappeto.

Facciamo un passo indietro. Gli AW, ovvero gli air watt, misurano una combinazione tra flusso d’aria e depressione. Servono più a confrontare modelli dello stesso produttore che a stilare classifiche assolute. Quello che conta davvero è il modo in cui tale forza raggiunge il pavimento: forma della testina, tenuta dei condotti e velocità del rullo. E qui il discorso diventa più interessante.

Il primo elemento del sistema è PureCyclone, il separatore ciclonico che mette in rotazione l’aria all’interno del contenitore per spingere la polvere verso le pareti prima che raggiunga i filtri. L’obiettivo dichiarato è limitare la perdita di aspirazione man mano che il serbatoio si riempie. In pratica? Anche con il vano quasi colmo di peli non ho notato cali vistosi. Considerando la quantità di sporco raccolto non era affatto scontato.

Troviamo poi la filtrazione a 6 stadi con filtro HEPA 13 che secondo Tineco trattiene il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron. Non dispongo degli strumenti necessari per verificarlo e su questo aspetto devo affidarmi ai dati del produttore. Posso però raccontarvi qualcosa che si percepisce con il naso: l’aria in uscita non presenta quell’odore di polvere calda che alcuni aspirapolvere rilasciano dopo dieci minuti di funzionamento. Con due cani in casa è un particolare che apprezzo molto.

Il terzo componente e probabilmente il più importante per chi convive con animali è la spazzola ZeroTangle. Tineco dichiara una riduzione dei grovigli del 99% nei propri test di laboratorio. Io ho condotto una prova meno scientifica ma decisamente più pelosa e il risultato lo trovate negli approfondimenti. Spoiler: è la caratteristica che mi ha convinto maggiormente.

Completa il quadro la batteria removibile. Potrebbe sembrare un semplice dettaglio tecnico ma in realtà riguarda la longevità del prodotto. Quando tra qualche anno l’accumulatore inizierà a perdere efficienza sarà possibile sostituire quello anziché l’intero aspirapolvere.

Prestazioni e autonomia: i 90 minuti ci sono davvero?

Ero scettico e l’ho già confessato. Le autonomie dichiarate delle scope cordless solitamente fanno riferimento alla modalità meno potente con l’accessorio che consuma meno energia. Uno scenario che nella vita reale dura dieci minuti prima di aumentare la potenza per pulire il tappeto. Qui Tineco almeno distingue chiaramente i due casi: fino a 90 minuti in Eco con la bocchetta 2 in 1 e fino a 70 minuti in Eco con la spazzola ZeroTangle. Quest’ultima consuma maggiormente proprio per la presenza del rullo motorizzato.

Ebbene, durante le mie due settimane di prova la durata si è rivelata sostanzialmente in linea con quanto dichiarato. Non ho cronometrato al secondo ogni sessione perché non sono un banco di prova da laboratorio e nemmeno volevo esserlo. Ho però prestato attenzione alla carica residua al termine di ogni pulizia e i conti tornavano. Il giro completo della casa tra piano terra, scala e livello superiore con la testina principale quasi sempre in Eco o Medium non mi ha mai lasciato a metà. Mai. Né il primo giorno né quando ho cominciato a utilizzare il Max sui tappeti.

E qui viene il bello oppure il brutto a seconda di come la vedete. Il Max consuma ovviamente molto più in fretta. È però una modalità che ho utilizzato a intervalli di trenta secondi o un minuto nei punti critici: la zona del tappeto dove Anubi si sdraia al pomeriggio, la cuccia e il bordo del divano. Gestita in questo modo la batteria non ne risente eccessivamente. Chi pensa di pulire tutta l’abitazione alla massima potenza deve invece mettere in conto una sessione decisamente più breve. Normale. Nessun aspirapolvere cordless fa miracoli e diffidate di chi sostiene il contrario.

Anche i tempi di ricarica sono risultati coerenti con le indicazioni del produttore. Grazie alla base a parete però l’argomento diventa quasi irrilevante. L’apparecchio torna al suo posto dopo ogni utilizzo e recupera energia mentre fai altro. Quando lo riprendi è carico. Io lo usavo al mattino per una pulizia rapida del salone e alla sera per gli interventi più impegnativi. Non mi è mai capitato di trovarlo scarico.

Una precisazione sulla batteria sostituibile che torna utile anche in questo contesto. Per chi possiede una casa molto grande oppure desidera pulire abitazione e automobile nella stessa giornata senza aspettare, una seconda unità acquistabile separatamente risolve il problema alla radice. Personalmente non ne ho avuto bisogno ma sapere di avere questa possibilità è comunque positivo.

Test sul campo: due settimane, due piani, due cani in muta

Prima di tutto il contesto. Casa mia è una villa su due livelli: circa 70 metri quadrati al piano terra e una quarantina a quello superiore con una scala interna che li collega. I pavimenti sono in gres porcellanato poroso, quello opaco dove lo sporco tende a infilarsi nella superficie anziché rimanere sopra. Non mancano alcuni tappeti distribuiti nelle varie stanze. Il salone occupa una sessantina di metri quadrati ed è il regno di Dafne e Anubi. Due cani a pelo lungo dai colori opposti che in questo periodo stanno attraversando una muta a dir poco abbondante.

Metodologia senza giri di parole: nessuno strumento da laboratorio. Non ho utilizzato fonometri né contato particelle o misurato depressioni. Ho impiegato l’aspirapolvere come farebbe chiunque abbia una casa e due cani, praticamente ogni giorno per circa due settimane. Ho osservato cosa raccoglieva e dove incontrava difficoltà, quante volte fosse necessario svuotarlo e quanta autonomia rimanesse al termine delle sessioni.

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Il primo giorno l’ho staccato dalla base dopo cena e mi sono dedicato soltanto al salone in Eco con la testina ZeroTangle. Volevo capire il livello di pulizia di base, quello che ottieni senza dover modificare continuamente le impostazioni. Sul gres i peli bianchi e neri venivano aspirati al primo passaggio. Stesso risultato per le briciole sotto il tavolo e per la terra fine che i cani trascinano dentro dal giardino. La luce verde inizialmente mi sembrava un vezzo da marketing ma ha evidenziato una quantità di peluria sottile che a occhio nudo non avrei mai notato. Ci torno. Fine del giro: contenitore pieno. Ecco, questo.

Piccola parentesi canina. Dafne con il vecchio aspirapolvere si rifugiava in giardino appena sentiva il motore. Con questo modello ha un atteggiamento diverso. In Eco e Medium rimane sdraiata e mi osserva con l’aria di chi giudica il lavoro altrui. Anubi è più diffidente. Lo segue a distanza e lo annusa quando lo ripongo sulla base. Non è un parametro tecnico e ne sono consapevole. Per chi ha cani particolarmente sensibili ai rumori però un elettrodomestico che non li fa scappare dalla stanza rappresenta un vantaggio concreto che non volevo trascurare.

Il terzo giorno sono passato ai tappeti. In Eco l’apparecchio raccoglie lo sporco superficiale senza problemi ma il pelo che penetra tra le fibre richiede qualcosa in più. Passando al Medium la situazione cambia nettamente e il rullo rotante riesce a estrarre anche i fili che sembravano cuciti al tessuto. Ho riservato il Max al tappeto dove Anubi trascorre i pomeriggi. Lì la differenza si nota eccome: un paio di passaggi lenti e la superficie torna del suo colore originale. Mica male.

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Poi è arrivato il momento della scala. Ho staccato il tubo e trasformato la scopa in un aspirapolvere portatile montando la mini spazzola motorizzata direttamente sul corpo motore. Gradino dopo gradino e angolo dopo angolo. È il lavoro che odio maggiormente e devo riconoscere che con un dispositivo così leggero l’ho trovato meno fastidioso. Sulle alzate e nei punti dove i peli si accumulano come la neve contro un muro, la bocchetta 2 in 1 ha completato l’operazione.

Al piano superiore si trovano soprattutto le camere e il mio ufficio. Pavimento facile e pochi peli perché fortunatamente i cani salgono di rado. È quindi bastata una pulizia veloce in Eco usando il tubo piegato per raggiungere lo spazio sotto il letto. Una sera tardi per curiosità ho passato anche il materasso prima con la spazzola per tessuti e successivamente con quella motorizzata. Non vi dico cosa è finito nel serbatoio. O meglio, ve lo racconto negli approfondimenti perché merita.

Il divano del soggiorno è stato il banco di prova più impegnativo. Tessuto, cuscini e fessure: il posto preferito di Dafne quando pensa che io non la veda. Accessorio per tessuti sulla superficie, mini motorizzata per il pelo incastrato e bocchetta 2 in 1 negli spazi tra seduta e schienale. Lo stesso trattamento è stato riservato alle coperte dei cani, probabilmente gli oggetti più pelosi di tutta l’abitazione.

Infine le automobili. Nel fine settimana ho dedicato una mezz’ora alla Renault Zoe e alla Tesla Model Y. Tappetini, sedili, bagagliaio e guide dove finisce davvero di tutto. Anche qui la peluria non manca perché quella degli animali viaggia sui vestiti e si deposita ovunque indipendentemente dal fatto che salgano o meno in macchina.

Per correttezza è giusto chiarire anche i limiti della mia prova. Due settimane sono sufficienti per comprendere il comportamento di una scopa elettrica ma non per valutare l’invecchiamento di batteria, rulli e filtri. Per questo servirebbe più tempo e magari tra qualche mese tornerò sull’argomento. Non ho gatti in casa e quindi sul pelo corto e sottile tipico dei felini posso soltanto fare deduzioni. Non possiedo nemmeno moquette ma esclusivamente tappeti. Di conseguenza non mi pronuncio sulla pulizia profonda di superfici tessili molto estese.

Approfondimenti

Le tre modalità e la potenza reale: Eco, Medium, Max

Sull’S50 Pro Pet la potenza viene regolata manualmente scegliendo tra tre modalità di aspirazione: Eco, Medium e Max. Nessun automatismo o sensore che prende decisioni al posto vostro. Tornerò su questa assenza nella sezione dedicata ai difetti perché la regolazione automatica mi è mancata. Prima però voglio raccontarvi come si comportano concretamente le tre impostazioni.

L’Eco è il livello che ho utilizzato maggiormente e mi ha sorpreso. Non è la classica modalità “di facciata” che si limita a spostare lo sporco senza raccoglierlo. Sul gres aspira peli, briciole, terra e quella polvere grigia che tende ad accumularsi negli angoli. Per la manutenzione quotidiana dei pavimenti duri è più che sufficiente e permette di preservare la carica.

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Il Medium rappresenta il mio compromesso preferito per i tappeti e per le giornate in cui la muta è particolarmente intensa. La differenza rispetto all’Eco si percepisce dal rumore e soprattutto dal contenitore che si riempie sensibilmente più velocemente. È l’impostazione con cui ho effettuato quasi tutti i giri del salone durante la seconda settimana.

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Il Max è esattamente ciò che promette. Potente e sufficientemente rumoroso da far alzare la testa ai cani ma da utilizzare con criterio. Sui tappeti con il pelo incastrato e sulle coperte degli animali offre un vantaggio evidente. Sul gres già pulito invece è francamente sprecato.

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Il punto è questo: abbiamo tre livelli ben distinti capaci di coprire praticamente tutte le esigenze domestiche ma bisogna selezionarli con il dito. Passare dal pavimento al tappeto significa aumentare la forza aspirante e tornando sulle piastrelle occorre ridurla nuovamente. Dopo qualche giorno il movimento diventa automatico. All’inizio però mi sono ritrovato più volte a pulire il tappeto in Eco perché avevo dimenticato di cambiare impostazione. Colpa mia? In parte. Ma è proprio il genere di distrazione che un sistema intelligente potrebbe evitare.

ZeroTangle contro la muta: zero peli avvolti

Questa è probabilmente la sezione per cui molti di voi sono arrivati fin qui e quindi andiamo direttamente al punto. Durante le due settimane di utilizzo con due cani a pelo lungo in piena muta sulla spazzola ZeroTangle non si è avvolto assolutamente niente. Niente. Nemmeno un pelo.

Chi ha posseduto scope o aspirapolvere tradizionali conosce bene il problema. Dopo un paio di passaggi su una superficie ricoperta di peli lunghi il rullo si trasforma in un manicotto compatto. Bisogna rimuovere tutto con le forbici mentre si impreca in ginocchio sul pavimento. Conosco perfettamente questo rituale perché con Dafne e Anubi l’ho ripetuto per anni. Con la ZeroTangle non è mai stato necessario.

Come funziona? Tineco non approfondisce particolarmente i dettagli costruttivi ma il principio consiste nell’utilizzo di un rullo progettato per indirizzare i peli verso l’apertura di aspirazione anziché consentire loro di arrotolarsi. Quelli lunghi di un groenendael rappresentano uno dei peggiori nemici di qualsiasi spazzola rotante. Qui vengono raccolti e trasferiti direttamente nel serbatoio. Stop. Al terzo giorno ho smontato appositamente la testina per controllare perché ero convinto di trovare almeno un principio di groviglio sotto i bordi. Pulita.

Ricordate il discorso sulla luce verde? Torna utile anche per un altro motivo. Sul gres chiaro i peli bianchi di Dafne sono praticamente invisibili mentre l’illuminazione radente li rende immediatamente riconoscibili. Li individui, passi sopra con l’aspirapolvere e spariscono nel tubo mentre il rullo rimane libero. È un ciclo stranamente soddisfacente.

Sarò onesto: questa è la caratteristica che da sola giustifica l’acquisto per chi possiede animali a pelo lungo. Il resto conta naturalmente ma se un aspirapolvere progettato per chi ha cani e gatti si intasa continuamente ha fallito il proprio compito principale. Questo invece lo svolge egregiamente.

Il tubo pieghevole a 180°: la funzione che non sapevo di volere

Lo avevo anticipato parlando del design. Il tubo pieghevole a 180° è una di quelle soluzioni che prima di provarle sembrano un trucchetto da fiera. Poi le utilizzi per un paio di settimane e ti chiedi come abbia fatto a vivere senza.

Il funzionamento è semplicissimo. Un pulsante collocato a metà tubo sblocca l’articolazione permettendo alla sezione inferiore di piegarsi mentre la testina rimane appoggiata al pavimento con un angolo molto basso. In questo modo puoi raggiungere lo spazio sotto il letto, il divano e i mobili bassi della cucina senza chinarti. Rimani in piedi con la schiena dritta. Niente ginocchia a terra o contorsioni.

Sotto il divano del soggiorno dove i cani spingono qualsiasi cosa, dalle palline agli ossi di gomma fino a quantità impressionanti di peli, è stata una rivelazione. Prima con gli aspirapolvere tradizionali dovevo abbassarmi e allungare il braccio oppure spostare direttamente il mobile. Adesso piego il tubo e passo. Tre secondi.

Mi piace ma c’è un aspetto da considerare. Quando il tubo è piegato il corpo motore si avvicina al pavimento e cambia la distribuzione del peso. L’apparecchio diventa leggermente meno stabile da guidare e serve un minimo di pratica. Il primo giorno ho urtato un paio di volte il motore contro il bordo del divano. Dal secondo il problema era già risolto. Soltanto questione di abitudine.

Un’ultima osservazione che per me conta moltissimo. Con la struttura piegata l’aspirapolvere si guida bene anche sulla scala e permette di raggiungere lo spazio sotto il primo gradino oppure gli angoli del pianerottolo. Un piccolo vantaggio. Ma sono proprio queste comodità a determinare se un elettrodomestico viene utilizzato quotidianamente oppure rimane appeso a prendere polvere. Ironia della sorte.

Divano, coperte e materasso con il kit per animali

Ok, parliamo degli accessori. Il kit per la cura degli animali è ciò che caratterizza questa versione e merita una valutazione separata per ogni componente. Non tutti gli strumenti inclusi offrono infatti le stesse prestazioni.

La mini spazzola motorizzata è la vera protagonista. Integra un piccolo rullo rotante simile a quello della testina principale ma in formato ridotto e sui tessuti fa un’enorme differenza. Sul divano del soggiorno i peli di Dafne tendono a intrecciarsi con le fibre del rivestimento. L’accessorio tradizionale raccoglieva quelli superficiali mentre la versione motorizzata riusciva a estrarre anche quelli incastrati. Identico risultato sulle coperte dei cani che dopo un passaggio sembravano appena lavate. Esagero un po’. Ma soltanto un po’.

La spazzola per tessuti è più semplice e delicata. L’ho utilizzata sui cuscini, sulle tende e sul copriletto. Tutte superfici dove preferivo evitare un rullo capace di esercitare una trazione eccessiva. Svolge il proprio lavoro senza particolari entusiasmi.

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E poi il materasso. Quella sera tardi di cui vi parlavo ho utilizzato prima l’accessorio per tessuti e successivamente la mini motorizzata impostando il Medium. Il contenitore che avevo svuotato poco prima si è riempito di un velo grigio di polvere fine e di qualche pelo. I cani non entrano in camera ma la peluria viaggia sui vestiti come già raccontato. Non sono sicuro di voler sapere cosa si nasconde nei materassi di casa mia ma ormai l’ho scoperto. E sinceramente da allora ripeto questa pulizia una volta alla settimana.

Una digressione che chi mi segue capirà. Qualche settimana fa ho recensito lo spot cleaner Tineco CARPET ONE Spot DualHeat provandolo proprio su questo divano e sulle medesime coperte. In quell’occasione avevo scritto che per ottenere il risultato migliore bisogna prima aspirare accuratamente. Adesso ho compreso quanto fosse importante quel passaggio preliminare. Prima ho rimosso lo sporco con la mini motorizzata e successivamente sono intervenuto sulle macchie utilizzando lo spot cleaner. Il lavaggio è stato più rapido e gli aloni sono scomparsi con meno passaggi. In un’abitazione con animali i due apparecchi lavorano molto bene insieme. Ma questa è un’altra storia.

Infine la bocchetta 2 in 1 è il classico accessorio tuttofare. Una lancia stretta per raggiungere le fessure accompagnata da una spazzolina integrata per mensole, battiscopa e angoli. Indispensabile negli spazi tra i cuscini del divano e lungo la scala.

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In auto, tra Zoe e Model Y

Una delle prove che mi interessava maggiormente era quella in automobile perché è proprio qui che gli aspirapolvere cordless dimostrano il vantaggio di non avere cavi. Nel fine settimana ho rimosso il tubo e montato gli accessori direttamente sul corpo motore per dedicarmi alle mie due vetture: la Renault Zoe e la Tesla Model Y.

La leggerezza in questo contesto diventa decisiva. Lavorare chinati dentro un abitacolo con il braccio teso verso i tappetini posteriori è già scomodo. Farlo con un dispositivo pesante diventa un supplizio. Qui invece si riesce a intervenire a mano libera senza affaticarsi eccessivamente.

La bocchetta 2 in 1 ha raggiunto praticamente ogni punto. Tra i sedili e il tunnel centrale, nelle guide e persino nelle tasche delle portiere. La mini spazzola motorizzata si è occupata del lavoro più impegnativo sui tappetini e sui rivestimenti in tessuto dove i peli dei cani si annidano con una tenacia quasi sovrannaturale. Nel bagagliaio della Model Y, particolarmente spazioso, ho scelto il Medium per poi effettuare un ulteriore passaggio in Max negli angoli.

Un particolare che ho apprezzato riguarda il contenitore da 0,4 litri. In casa rappresenta un limite e ne parleremo tra poco ma durante la pulizia delle automobili non ha creato difficoltà. Sono riuscito a completare entrambe le vetture con un solo svuotamento intermedio e avevo ancora batteria disponibile al termine.

Quindi? Per chi come me possiede auto e cani questa scopa può tranquillamente sostituire un aspirapolvere portatile dedicato alla pulizia dell’abitacolo. Significa un apparecchio in meno da acquistare, ricaricare e conservare in garage. Non male a conti fatti.

Il contenitore da 0,4 litri: il vero compromesso

Arriviamo al dunque. Il contenitore della polvere da 0,4 litri è la scelta progettuale che mi lascia maggiormente perplesso. Sulla carta sembra una capacità ragionevole per un aspirapolvere leggero. Nella pratica però in una casa con due cani a pelo lungo in piena muta significa soltanto una cosa: bisogna svuotarlo dopo ogni sessione. Sempre. Talvolta anche durante la pulizia.

Mi spiego meglio. Il pelo occupa parecchio volume anche quando pesa pochissimo. Un giro completo del salone in Medium durante le giornate di muta più intensa basta a riempire il serbatoio. Se aggiungiamo il tappeto e la cuccia diventa necessario interrompere il lavoro, svuotare il vano e riprendere. Non è un dramma ma spezza il ritmo. Alla lunga diventa un’operazione che vorresti ripetere meno frequentemente.

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Bisogna comunque riconoscere che lo svuotamento è stato progettato bene. Basta un clic sopra il secchio senza entrare direttamente in contatto con la polvere. Il contenuto scende facilmente e non serve scuotere troppo. Con i peli lunghi può capitare che qualche batuffolo rimanga incastrato vicino al filtro e richieda un piccolo intervento ma nulla di particolarmente fastidioso. È curioso: pensavo che dover svuotare così spesso il vano mi avrebbe irritato. Invece ho imparato a conviverci perché l’intera operazione richiede una decina di secondi.

La riflessione rimane comunque valida. L’S50 Pro standard dispone di un serbatoio da 0,6 litri che sulla carta offre il 50% di capacità aggiuntiva. Non avendolo provato non posso stabilire quanto questa differenza incida concretamente. Con i miei cani però credo che si farebbe sentire. Chi possiede animali a pelo corto oppure un solo cane probabilmente non si porrà nemmeno il problema. Chi convive con due esemplari lupoidi come me deve invece tenerne conto.

Manutenzione: filtri, svuotamento e spazzole

La manutenzione ordinaria è uno di quegli argomenti spesso trascurati nelle recensioni. Eppure dopo sei mesi può determinare se un aspirapolvere continua a funzionare correttamente oppure perde efficacia. Vale quindi la pena approfondirlo.

Sulla spazzola ZeroTangle c’è poco da raccontare ed è un’ottima notizia. Nessun pelo da tagliare e soltanto un controllo periodico accompagnato da una passata di panno sul rullo quando si deposita polvere sulle setole. Lo smontaggio è semplice e non richiede attrezzi. Lo stesso discorso vale per la mini motorizzata che però tende a raccogliere una quantità maggiore di sporco fine perché viene impiegata soprattutto sui tessuti.

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Il gruppo filtri può essere estratto per effettuare una pulizia approfondita. Con due cani il prefiltro si sporca rapidamente. Io l’ho pulito al termine della prima settimana e nuovamente dopo la seconda. In entrambe le occasioni era presente uno strato consistente di polvere e peluria sottile. Il mio consiglio per chi possiede animali in muta è controllarlo almeno una volta ogni sette giorni. Un elemento filtrante ostruito riduce l’efficienza molto più di qualsiasi differenza tra 200 e 220 AW.

Su questo fronte devo ammettere che mi è mancato qualcosa. Un aspirapolvere del genere potrebbe utilizzare un’applicazione oppure un semplice avviso sul display per ricordare quando effettuare la pulizia dei filtri. Invece bisogna pensarci autonomamente. Stavo quasi per definirlo un difetto grave ma riflettendoci si tratta soprattutto di una comodità assente piuttosto che di un vero problema. Basta impostare un promemoria sul telefono e la questione si risolve.

Un’ultima indicazione pratica. Dopo ogni svuotamento conviene passare rapidamente un panno asciutto lungo il bordo del contenitore. In questo modo si evita l’accumulo di quella patina di polvere che nel tempo potrebbe compromettere l’efficienza del sistema ciclonico. Trenta secondi. Fatelo.

Funzionalità: display, luce verde e quello che manca

Le funzionalità aggiuntive sono poche ma mirate e per un prodotto di questa fascia non rappresenta necessariamente un aspetto negativo. Il display LED posizionato sul corpo motore mostra le informazioni fondamentali come modalità selezionata e stato della batteria. Niente fronzoli. La leggibilità rimane buona anche quando la luce diretta del sole entra dalle finestre del salone al mattino. Fine. Non serve altro e devo riconoscere che dopo anni di schermi colorati e animazioni di ogni genere ho apprezzato questa sobrietà.

La luce verde sulla testina principale merita un approfondimento. Inizialmente la consideravo un semplice vezzo, una di quelle trovate che fanno bella figura nelle fotografie promozionali ma finiscono per essere ignorate durante l’utilizzo. Mi sbagliavo. L’illuminazione radente evidenzia sul pavimento polvere fine e peluria sottile normalmente difficili da individuare. Risulta particolarmente efficace sotto i mobili e nelle aree meno illuminate. Sul mio gres poroso e opaco è stata utilissima perché mi ha permesso di capire quanto sporco lasciassi indietro con il vecchio aspirapolvere. Una scoperta leggermente deprimente ma decisamente utile.

Arriviamo ora alle caratteristiche mancanti perché sono proprio queste le due principali critiche che rivolgo al prodotto. La prima riguarda la modalità automatica. Non è presente un sensore capace di adattare la potenza alla quantità di sporco come avviene sull’S50 Pro standard attraverso la tecnologia iLoop. La regolazione deve essere effettuata manualmente con tutti i limiti già descritti. Il secondo aspetto è l’assenza di un’applicazione che permetta di gestire l’aspirapolvere, verificarne lo stato e ricevere notifiche relative alla manutenzione.

Sull’app voglio però essere coerente con quanto raccontato nelle recensioni precedenti. Quando ho provato la FLOOR ONE S9 ho trovato l’applicazione Tineco poco utile e l’ho aperta raramente. Quindi sì, in questo caso ne ho avvertito l’assenza soprattutto per i promemoria dedicati ai filtri. Non abbastanza però da modificare la valutazione complessiva. Oggettivamente è una limitazione. Nel mio utilizzo quotidiano rimane un compromesso accettabile.

Prezzo e posizionamento

Il prezzo di listino del Tineco PURE ONE S50 PRO Pet è di 299 euro. Attualmente grazie alla promozione del Black Friday valida fino al 30 novembre su Amazon e nello store ufficiale Tineco è disponibile a 199 euro. Una differenza economica che incide parecchio sulla valutazione finale.

Confrontiamolo con gli altri modelli della stessa famiglia perché è proprio qui che emergono gli aspetti più interessanti. Alla base della gamma troviamo la PURE ONE S50 standard lanciata a 329 euro e oggi spesso proposta in sconto. Offre 150 AW e non dispone del tubo pieghevole. Rispetto a questa versione il Pet garantisce una potenza superiore, l’articolazione a 180° e gli accessori dedicati agli animali. In promozione costa persino meno. Partita chiusa.

Salendo troviamo l’S50 Pro standard con un listino di 399 euro. Integra il sensore iLoop con modalità automatica, un contenitore da 0,6 litri e una base da appoggio anziché da parete. Sulla carta è proprio il modello capace di risolvere i due principali difetti che ho evidenziato. Il problema è che i prezzi di questa famiglia variano parecchio e in alcuni periodi la versione standard si trova a circa quaranta euro in più rispetto alla Pet. Se la differenza è così contenuta e vi interessa la regolazione intelligente vale la pena prenderla in considerazione. Ancora più in alto si colloca la PURE ONE S70 con un prezzo ufficiale di 499 euro e un sistema di sensori più evoluto. Qui però entriamo in un’altra categoria.

Il mio giudizio? A 299 euro il Pet rappresenta un acquisto sensato ma non irresistibile. A 199 euro invece per chi convive con animali a pelo lungo diventa una delle proposte più interessanti della categoria. Leggerezza, tecnologia ZeroTangle e accessori dedicati a questa cifra sono caratteristiche difficili da ignorare.

Conclusioni

Due settimane, due piani, due automobili e due cani in muta. Alla fine il Tineco PURE ONE S50 PRO Pet ha superato brillantemente la prova che mi interessava maggiormente: quella dei peli. Nessun groviglio, nessuna perdita di aspirazione evidente e nessuna difficoltà nel trasportarlo ovunque dalla scala al bagagliaio della Model Y. È un aspirapolvere che si utilizza volentieri e per un elettrodomestico credo sia il complimento migliore.

A chi lo consiglio? A chi possiede cani o gatti soprattutto a pelo lungo e cerca una soluzione leggera da utilizzare quotidianamente. Si presta particolarmente bene alle abitazioni su più livelli dove bisogna mantenere puliti divani, coperte e automobili. La mini motorizzata e il tubo pieghevole rappresentano già due ottime ragioni per sceglierlo.

A chi lo sconsiglio? A chi desidera un aspirapolvere capace di regolare autonomamente la potenza e dotato di applicazione. Anche chi possiede una casa grande con numerosi animali e non sopporta di svuotare frequentemente il serbatoio dovrebbe valutare alternative. In questi casi conviene considerare l’S50 Pro standard soprattutto quando la differenza di prezzo è contenuta.

Lo scenario perfetto? Una sera di novembre con la muta in pieno corso. L’aspirapolvere si stacca dal muro già carico, il tubo si piega per raggiungere lo spazio sotto il divano e il contenitore comincia a riempirsi di pelo bianco e nero. Ero partito prevenuto nei confronti delle scope a batteria ma alla fine mi sono ricreduto. Magari tra un mese cambierò idea sulla capacità del serbatoio ma oggi con Dafne che mi osserva dal divano appena pulito questo aspirapolvere rimane appeso al muro. E ci resta volentieri.

Tineco PURE ONE S50 PRO Pet 8.0/10 Leggero, maneggevole e imbattibile sui peli grazie a ZeroTangle e al tubo pieghevole, il PURE ONE S50 PRO Pet paga la mancanza di modalità automatica e di app e un contenitore piccolo. A 199 euro diventa una delle proposte più interessanti per chi ha cani o gatti a pelo lungo. Pro Leggero e maneggevole, comodo anche sulle scale Spazzola ZeroTangle: nessun pelo avvolto sul rullo Tubo pieghevole a 180° per pulire sotto letti e divani Kit Pet completo con mini spazzola motorizzata Autonomia in linea con il dichiarato e batteria removibile Contro Nessuna modalità automatica di regolazione della potenza Contenitore da 0,4 litri piccolo con cani a pelo lungo Nessuna app per monitoraggio e promemoria dei filtri Dati sulla potenza non uniformi tra le schede tecniche

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Leggero e maneggevole, comodo anche sulle scale

✓ Spazzola ZeroTangle: nessun pelo avvolto sul rullo

✓ Tubo pieghevole a 180° per pulire sotto letti e divani

✓ Kit Pet completo con mini spazzola motorizzata

✓ Autonomia in linea con il dichiarato e batteria removibile − Contro × Nessuna modalità automatica di regolazione della potenza

× Contenitore da 0,4 litri piccolo con cani a pelo lungo

× Nessuna app per monitoraggio e promemoria dei filtri

× Dati sulla potenza non uniformi tra le schede tecniche

Fonte: TecnoAndroid