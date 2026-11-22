Il futuro di Squid Game non sembra del tutto chiuso, almeno a giudicare dalle parole di Hwang Dong-hyuk. Il creatore della serie ha affrontato apertamente il tema del destino del franchise e ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno, senza troppi giri di parole. La sua posizione si riassume in una frase molto diretta: “Tornerò quando avrò una grande idea”. Non è una promessa e nemmeno un annuncio, però basta a far capire che quell’universo narrativo, per il suo autore, non è ancora un capitolo archiviato.

Il punto di partenza è noto praticamente a chiunque. Il successo di Squid Game ha lasciato un segno profondo nella storia recente della televisione, imponendosi come uno di quei titoli capaci di andare ben oltre il pubblico abituale delle serie. Eppure l’impatto non si è fermato allo schermo. Anche la carriera del suo ideatore ne è uscita profondamente cambiata, e questo spiega perché ogni sua dichiarazione sul futuro della saga venga accolta con tanta attenzione e letta quasi parola per parola.

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Hwang Dong-hyuk e la porta lasciata socchiusa

A quanto pare il regista non ha ancora escluso del tutto l’ipotesi di tornare a raccontare storie ambientate nel mondo della sua opera più famosa. Già questo, in fondo, è una notizia. Non si parla di un progetto confermato né di una produzione avviata, ed è bene chiarirlo subito per evitare equivoci. Si tratta piuttosto di una disponibilità di massima, di un’apertura legata a una condizione molto precisa, cioè la nascita di un’intuizione abbastanza solida da giustificare un nuovo racconto.

La condizione posta dall’autore è tutt’altro che scontata. Rimettere mano a una serie che ha ottenuto un riscontro del genere significa fare i conti con aspettative altissime, e il creatore sembra averlo ben presente. La grande idea di cui parla funziona quindi come una sorta di filtro, il requisito minimo senza il quale un eventuale ritorno non avrebbe senso. Tornare tanto per tornare, insomma, non pare rientrare nei suoi piani. La sua è una posizione prudente ma anche piuttosto onesta, che non chiude nessuna strada e allo stesso tempo non illude chi spera in un seguito immediato.

I prossimi progetti del creatore di Squid Game

Nello stesso intervento il papà di Squid Game non si è limitato a parlare del passato e di un possibile futuro della serie. Hwang Dong-hyuk ha infatti svelato anche i suoi prossimi progetti, segno che in questa fase la sua attenzione è rivolta pure ad altro, oltre al mondo che lo ha reso celebre in tutto il pianeta. Un dettaglio che aiuta a inquadrare meglio le sue parole sul ritorno. L’autore guarda avanti e lavora su nuove storie, mentre l’universo della sua creatura più nota resta lì, in attesa dello spunto giusto.

Due binari, dunque, che corrono in parallelo. Da una parte ci sono i lavori a cui il regista intende dedicarsi, dall’altra c’è la possibilità di riprendere in mano il franchise di Squid Game che continua a restare sullo sfondo. Il creatore non l’ha esclusa e non l’ha nemmeno messa in calendario. L’ha semplicemente legata a una condizione chiara, quella di avere tra le mani un’idea all’altezza, e ha ribadito che tornerà proprio in quel momento.

Fonte: TecnoAndroid