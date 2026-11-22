Con oltre cinque metri di carrozzeria, tre file di sedili e un abitacolo che punta al comfort di una berlina di rappresentanza, la nuova XPENG G9L sbarca in Europa con ambizioni tutt’altro che modeste. Il grande SUV elettrico cinese, svelato in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, mette insieme lusso, tecnologia e prestazioni a batteria e si prepara ora alla commercializzazione nel Vecchio Continente.

C’è poi un dettaglio che pesa parecchio, perché il modello verrà anche costruito in Europa. I primi test industriali sono già stati completati nello stabilimento Magna di Graz, in Austria. Il listino italiano non è ancora stato definito, ma la scheda tecnica parla chiaro e colloca la vettura nella fascia alta del mercato.

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Sei o sette posti e un abitacolo da prima classe

La lettera L sta per Luxury, e la sigla trova conferma soprattutto nelle misure. XPENG G9L è lunga 5,12 metri, sfiora i due metri di larghezza e vanta un passo di 3,10 metri. Le configurazioni previste sono due. Quella a sei posti, con due poltrone separate nella fila centrale, è pensata per chi mette il comfort individuale al primo posto. Quella a sette adotta invece una disposizione più classica, ideale per le famiglie numerose.

I sedili anteriori si adattano alla corporatura di chi li occupa grazie a sensori e algoritmi di intelligenza artificiale. Il passeggero può contare sulla posizione Zero Gravity, mentre riscaldamento, ventilazione e massaggio arrivano anche nella seconda fila. A bordo trovano spazio uno schermo posteriore da 21,4 pollici, un impianto audio con 23 altoparlanti e un vano da 12,5 litri capace di raffreddare o scaldare cibi e bevande.

Capitolo bagagli. Con sei posti occupati il bagagliaio offre 367 litri, a cui si sommano 65 litri nel vano anteriore. Abbattendo la terza fila la capacità sale fino a 1.330 litri.

Fino a 591 km di autonomia e ricarica dal 10 all’80% in 11,7 minuti

Sotto la carrozzeria lavora una piattaforma a 800 volt abbinata a una batteria da 110 kWh. La versione a trazione posteriore Long Range Ultra dichiara fino a 591 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP e accelera da 0 a 100 km/h in sette secondi. Le varianti a trazione integrale montano invece due motori che insieme erogano 430 kW e 695 Nm. In questo caso lo scatto da fermo a 100 km/h scende a 4,9 secondi, mentre la percorrenza dichiarata si attesta a 553 chilometri.

Il vero asso nella manica è però la ricarica 5C. Nelle condizioni indicate dal costruttore, per passare dal 10 all’80% della batteria bastano appena 11,7 minuti. La dotazione comprende anche sospensioni pneumatiche a doppia camera, ammortizzatori adattivi e quattro ruote sterzanti, una soluzione che permette a un mezzo così ingombrante di vantare un raggio di sterzata di soli 5,5 metri. Chi ama uscire dall’asfalto può contare su un’altezza libera da terra fino a 216 millimetri, su una capacità di guado di 700 millimetri e su un gancio traino omologato per due tonnellate.

Tecnologia di bordo, sicurezza e produzione europea

Sul piano digitale il SUV integra un display centrale da 17,3 pollici, la navigazione Google Maps nativa e un assistente vocale in grado di riconoscere richieste provenienti da sei zone dell’abitacolo. Dal 2027, previa autorizzazione delle autorità locali, l’allestimento Ultra potrà ricevere tramite aggiornamento software il sistema di assistenza alla guida NGP VLA 2.0, progettato per interpretare situazioni stradali complesse.

Per lo sviluppo della sicurezza la casa ha condotto 192 crash test e oltre 6,74 milioni di chilometri di collaudi complessivi, numeri che comunque non equivalgono ancora a un risultato ufficiale Euro NCAP. La produzione a Graz rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di XPENG, che intende ritagliarsi spazio tra i grandi SUV elettrici premium puntando su autonomia, velocità di ricarica e comfort, con l’obiettivo di portare la G9L in 64 Paesi e regioni.

Fonte: TecnoAndroid