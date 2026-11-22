Il telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea ha individuato 31 quasar antichissimi, e due di questi stabiliscono un nuovo primato come i più remoti mai osservati. Si tratta di nuclei galattici alimentati da buchi neri supermassicci che brillavano già con la luminosità di mille miliardi di Soli quando l’Universo aveva appena 670 milioni di anni, circa il 5% della sua età attuale.

I quasar figurano tra gli oggetti più luminosi del cosmo. Compaiono in una fase piuttosto breve della vita di una galassia, quando enormi quantità di gas e altro materiale precipitano a spirale verso il buco nero centrale. Il processo libera un’energia straordinaria e fa risplendere il cuore della galassia centinaia o persino migliaia di volte più di tutto il resto messo insieme. Da decenni gli astronomi cercano questi fari cosmici nei primi tempi dell’Universo perché raccontano molto sulla nascita delle prime galassie e dei buchi neri giganti. Trovarli però è un’impresa. All’epoca poche galassie erano cresciute abbastanza da ospitarne uno e la luce che arriva fino a noi è debolissima. Per di più queste sorgenti lontane si confondono facilmente con stelle molto più vicine alla Terra.

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Un censimento che raddoppia i quasar più antichi

Lanciato nel 2023, Euclid sta cambiando le regole di questa ricerca grazie alla capacità di scandagliare porzioni enormi di cielo e cogliere oggetti molto deboli. Fino a oggi si conosceva solo una piccola frazione dei quasar primordiali, quasi sempre i più brillanti e quindi i più facili da scovare. Il telescopio europeo invece riesce a intercettare anche esemplari molto più fiochi e offre così un quadro decisamente più rappresentativo. “Prima potevamo trovare solo una manciata dei quasar antichi più luminosi, mentre Euclid ci permette di cercare in modo molto più efficiente su aree vastissime e di catturare una luce molto più debole” spiega Daming Yang dell’Università di Leida nei Paesi Bassi, primo autore dello studio, che definisce lo strumento una vera svolta.

Dei 31 oggetti identificati, 12 hanno un redshift pari o superiore a 7. Questo valore misura quanto la luce viene stirata dall’espansione dell’Universo e aiuta a stabilire la distanza di una sorgente e quanto indietro nel tempo sia partita la sua luce. Un redshift di almeno 7 colloca questi quasar nei primi 770 milioni di anni di storia cosmica. Il più antico, EUCL J172902.75+641018.1, arriva a 7,77 mentre EUCL J125308.55+705432.3 si ferma a 7,69. Entrambi si trovano a poco più di 13 miliardi di anni luce dalla Terra e superano il precedente record del 2021, fermo a 7,64. “Questa scoperta fa più che raddoppiare il numero di quasar così antichi a noi noti” commenta Antonio La Marca, ricercatore ESA del team. Per individuare all’incirca i primi 10 con redshift pari o superiore a 7 era servito più di un decennio, Euclid ha superato quella cifra in un solo anno.

Dentro le galassie dell’alba cosmica

Uno dei nuovi oggetti sta già svelando qualcosa in più. Silvia Belladitta e colleghi hanno esaminato nel dettaglio il secondo quasar più antico scoperto dal gruppo di Yang e hanno scoperto che si trova in una galassia ricca di gas e polvere dove nascono stelle a un ritmo vertiginoso. È uno sguardo prezioso sull’ambiente che circondava un buco nero delle origini, utile per capire come le prime galassie massicce siano cresciute insieme ai loro motori centrali. Questi quasar appartengono inoltre all’epoca della reionizzazione, quando l’Universo uscì dai cosiddetti secoli bui mentre una radiazione sempre più energetica scaldava e ionizzava il gas circostante. “I quasar antichi sono scoperte rare ma sono anche macchine del tempo che ci permettono di esplorare l’Universo primordiale” osserva Valeria Pettorino, scienziata del progetto Euclid per l’ESA.

Il punto di forza del telescopio sta nella combinazione di campo ampio, profondità, immagini nitide e visione infrarossa dallo spazio. A questo si aggiunge il lavoro di migliaia di scienziati e ingegneri del Consorzio Euclid che setacciano enormi quantità di dati per isolare le sorgenti più rare, da approfondire poi con i telescopi a terra. Tutti i 31 quasar arrivano dalla Euclid Wide Survey, un programma che alla fine coprirà più di un terzo dell’intero cielo. La missione principale resta lo studio dell’Universo oscuro attraverso miliardi di galassie, ma gli astronomi si aspettano che la crescente collezione di quasar lontani offra nuovi indizi su come i buchi neri supermassicci siano diventati così enormi in così poco tempo dopo il Big Bang.

Fonte: TecnoAndroid