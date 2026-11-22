Un materiale spesso appena un atomo ha permesso a un gruppo di ricercatori dell’Università di Osaka in Giappone di osservare direttamente uno strano fenomeno quantistico. Nel punto esatto in cui questo strato ultrasottile incontra un metallo si forma infatti uno stato a fermioni pesanti, una condizione in cui gli elettroni si comportano come se avessero una massa molto più grande del normale. Stati di questo tipo sono legati a effetti quantistici fuori dall’ordinario come la superconduttività non convenzionale e la scoperta potrebbe offrire una strada nuova per sviluppare materiali con proprietà elettroniche insolite.

Per arrivare a questo risultato il team ha prodotto con estrema cura un singolo strato atomico di itterbio e rame (YbCu2) depositato sulla superficie di un cristallo di rame. Poi è entrata in gioco la luce di sincrotrone, uno strumento potentissimo che ha consentito di studiare gli elettroni e le loro interazioni proprio sul confine tra i due materiali. Quello che è emerso è piuttosto sorprendente perché gli elettroni confinati nel sottilissimo strato riuscivano a interagire con quelli liberi di muoversi nel rame sottostante, dando vita al comportamento tipico dei fermioni pesanti.

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Due stati quantistici diversi nello stesso esperimento

Gli esperimenti hanno portato alla luce non uno ma due stati a fermioni pesanti, ciascuno con caratteristiche proprie. Il primo si trovava principalmente all’interno dello strato atomico bidimensionale. Il secondo invece si spingeva oltre fino a raggiungere il cristallo di rame tridimensionale collocato al di sotto.

È proprio questo secondo stato a contare di più perché fornisce la prima prova diretta di un comportamento a fermioni pesanti generato da interazioni attraverso un’interfaccia di questo genere. I ricercatori hanno ricondotto l’effetto all’ibridazione, cioè al mescolamento, tra gli elettroni 4f dell’itterbio localizzati nello strato atomico e gli elettroni di conduzione mobili all’interno del substrato di rame. Un’interazione che mostra come l’unione di materiali con caratteristiche elettroniche differenti possa produrre un comportamento quantistico che nessuno dei due mostrerebbe necessariamente da solo. «Questo risultato è stato possibile grazie al nostro impegno costante nel creare materiali di alta qualità e nel misurare i loro stati elettronici con la massima precisione» spiega il professor Kimura, autore senior dello studio. «Il prossimo obiettivo è progettare e controllare questi stati a elettroni pesanti, aprendo la strada a stati quantistici mai esplorati prima, inclusa la superconduttività non convenzionale.»

Un nuovo modo di progettare i materiali quantistici

La scoperta suggerisce che i confini tra materiali diversi potrebbero diventare strumenti molto efficaci per creare e governare stati quantistici esotici. Invece di affidarsi soltanto alle proprietà delle singole sostanze, gli scienziati potrebbero sviluppare comportamenti elettronici del tutto nuovi scegliendo e combinando con attenzione strati atomici ultrasottili e materiali di supporto adatti allo scopo.

Le ricerche future potrebbero concentrarsi sulla regolazione della struttura di queste interfacce, sul controllo degli orbitali elettronici coinvolti e sulla manipolazione dei pattern moiré, le figure che nascono quando disposizioni atomiche diverse si sovrappongono. Approcci di questo tipo permetterebbero di generare e mettere a punto fenomeni quantistici in materiali dalle dimensioni estremamente ridotte, compresi effetti impossibili da ottenere con quelli convenzionali. Tutto ciò potrebbe aprire nuove possibilità nell’ingegnerizzazione di materiali quantistici avanzati e nello studio della superconduttività non convenzionale.

Fonte: TecnoAndroid