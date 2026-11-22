Google ha costruito una sorta di Internet parallela per mettere alla prova gli agenti AI che lavorano dentro Chrome. Si chiama Mirror Dimension ed è una versione sintetica del web nata per un motivo molto concreto. Da quando Gemini è stato integrato nel browser per la cosiddetta navigazione agentica, verificare il comportamento di queste funzioni e delle relative protezioni di sicurezza richiederebbe infatti di accedere alla rete vera e propria. L’azienda di Mountain View ha preferito evitarlo e ha dato vita a un ambiente tutto suo, separato dal web che tutti usano ogni giorno.

Una sandbox gigantesca che imita la rete

Gli agenti presenti in Chrome sono in grado di aprire siti web, cliccare sui link e scrivere testo nei campi. Il punto è che possono anche compiere azioni imprevedibili, e per questo serve una valutazione preliminare accurata. Farla direttamente sui siti reali però sarebbe rischioso perché la probabilità di provocare danni è elevata. Da qui la scelta di un ambiente isolato, una sandbox appunto, popolata da siti che simulano Internet in tutto e per tutto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Costruire un web finto ha però un difetto ben conosciuto, chiamato consapevolezza della valutazione. In pratica gli agenti AI capiscono dall’indirizzo della sandbox di trovarsi in un contesto di prova e cercano di uscirne. Per aggirare l’ostacolo Google ha utilizzato gli indirizzi autentici dei siti, per esempio www.youtube.com, ma la richiesta non arriva al DNS esterno. Viene invece dirottata verso un proxy locale che risponde al posto del sito originale.

Questa soluzione, a ben vedere, corrisponde a un attacco man in the middle, ed è proprio il genere di manovra che Chrome blocca di default. Per dimostrare l’identità del proxy vengono così generati al volo certificati TLS emessi da una Certification Authority installata all’interno della sandbox stessa. Un passaggio tecnico, certo, ma fondamentale per rendere credibile l’intera messinscena agli occhi degli agenti.

Centinaia di siti creati dagli agenti e attacchi simulati

Il passo successivo è stato riempire questa realtà parallela con centinaia di pagine web capaci di imitare la vera Internet. Anche qui Google si è affidata all’intelligenza artificiale, con un team di agenti incaricato di generare le specifiche dei siti, scrivere il codice e controllarne il funzionamento. Il tutto sempre sotto supervisione umana, senza lasciare le macchine completamente da sole.

Una volta pronta la struttura, l’azienda ha simulato attacchi di prompt injection per capire quanto fossero efficaci le difese di Chrome. Nelle pagine sono state nascoste delle istruzioni che gli agenti hanno eseguito senza rendersi conto di trovarsi dentro una simulazione. Grazie alla Mirror Dimension il colosso californiano può quindi verificare le funzionalità agentiche del browser senza mai toccare la rete reale.

Gemini su Mac lavora in autonomia

Sempre sul fronte degli agenti, Google ha annunciato anche il cosiddetto computer use di Gemini su Mac. L’assistente può accedere a file, applicazioni e web al posto dell’utente, che però mantiene il controllo della situazione. È infatti chi usa il computer a stabilire quali app l’agente può utilizzare, a interrompere l’esecuzione quando lo ritiene opportuno e ad approvare le singole azioni prima che vengano portate a termine. Per ora la funzione è disponibile soltanto in lingua inglese negli Stati Uniti, all’interno dell’app Gemini per Mac, ed è riservata agli abbonati ai piani Google AI Plus, Pro e Ultra.

Fonte: TecnoAndroid