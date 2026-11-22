Il nuovo capitolo di Hunger Games si intitola L’alba sulla mietitura ed è un prequel che diverte ma si appoggia troppo alla nostalgia. La saga di fantascienza resa celebre da Jennifer Lawrence nei panni di Katniss Everdeen continua così ad allargare il proprio universo sul grande schermo, questa volta tornando indietro di parecchi anni per raccontare le origini di un personaggio molto amato dai fan. Il film arriva nelle sale spagnole il 20 novembre 2026 e la domanda che circola tra gli appassionati è sempre la stessa, cioè se valga davvero la pena vederlo.

Alla regia c’è ancora una volta Francis Lawrence, veterano della franchise che conosce bene questo mondo e le sue regole spietate. Stavolta il protagonista è un giovane Haymitch Abernathy, il ragazzo che accende la scintilla della rivoluzione poi portata a termine dall’eroina interpretata da Jennifer Lawrence. La storia è ambientata 24 anni prima del primo film della saga originale. Nel cast figurano Joseph Zada, Whitney Peak e Mckenna Grace.

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La trama del nuovo Hunger Games

Il film si basa sull’omonimo romanzo di Suzanne Collins e segue Haymitch, interpretato nella sua versione più giovane da Joseph Zada, nel momento in cui viene scelto come tributo per partecipare alla 50ª edizione dei giochi. Trattandosi di un’occasione speciale, ogni distretto deve mandare nell’arena due ragazzi e due ragazze, mentre nelle edizioni precedenti i partecipanti erano soltanto un ragazzo e una ragazza.

Il giovane protagonista però non punta solo a restare vivo. La sua vera missione è sabotare i giochi dall’interno e distruggerli una volta per tutte. Non affronterà questa sfida pericolosa da solo, perché a dargli una mano ci saranno alcuni personaggi vicini all’organizzazione e a Capitol City, oltre ad altri concorrenti. Accanto a lui compare anche Mckenna Grace nel ruolo di Maysilee.

Un prequel che guarda troppo al passato

Il verdetto della critica si ferma a un 3,5 su 5, mentre il pubblico è un po’ più severo e assegna un 3. Il punto debole individuato è chiaro, visto che il film viene descritto come un’opera che si àncora in modo eccessivo alla nostalgia e che ricorda molto da vicino La ragazza di fuoco del 2013, il sequel della saga originale con Jennifer Lawrence. Anche il ritorno di diversi volti noti contribuisce a questa sensazione, perché i personaggi che hanno accompagnato Katniss nelle sue avventure ricompaiono qui con qualche anno in meno.

Il cast di supporto è di quelli che si fanno notare. Kieran Culkin veste i panni di Caesar Flickerman, Ralph Fiennes interpreta il presidente Snow, Elle Fanning è Effie Trinket e Jesse Plemons è Plutarch Heavensbee. Volti diversi per figure già conosciute, che però finiscono per rafforzare l’impressione di un racconto che preferisce camminare su strade già battute. Il giudizio non è comunque negativo. L’alba sulla mietitura mantiene quell’intrattenimento di cui la franchise si è sempre vantata e che resta una delle sue qualità migliori. Il problema è che tutto suona un po’ come un’eco del passato, che finisce per offuscare il risultato, e allo stesso tempo come un’eco della nostra realtà, che invece spaventa.

Il confronto più naturale è con La ballata dell’usignolo e del serpente, uscito nel 2023. In quel caso Suzanne Collins aveva costruito un thriller psicologico potente sull’origine di un tiranno, il presidente Snow, e il suo fascino stava proprio nel fatto che, pur condividendo alcuni elementi con la saga originale, prendeva una direzione diversa per raccontare qualcosa di nuovo. Con questo nuovo capitolo si torna invece alla solita formula. Si tratta di un piccolo passo falso, ma nonostante questo Hunger Games può continuare a fregiarsi del titolo di una delle migliori saghe di fantascienza mai realizzate.

Fonte: TecnoAndroid