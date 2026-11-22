Cursor ha confermato di aver subito una violazione di sicurezza che ha permesso a un gruppo di hacker di diffondere una versione malevola dell’estensione Claude Code attraverso il proprio marketplace. L’origine dell’attacco è il furto di credenziali presso Fireworks AI, fornitore di infrastruttura per l’intelligenza artificiale. Da lì gli aggressori sono entrati in alcuni sistemi interni e hanno sottratto dati dei clienti, compresi vecchi tracciati degli agenti di programmazione AI con credenziali in chiaro poi sfruttate per colpire altri servizi.

Il rapporto sull’incidente, pubblicato venerdì, spiega che il 29 ottobre sono comparse sul marketplace di Cursor copie alterate dell’estensione sviluppata da Anthropic. Fino a 5.000 sviluppatori potrebbero essere stati esposti a un malware pensato per installare backdoor SSH persistenti. Cursor è un editor di codice basato sull’intelligenza artificiale e costruito su Visual Studio Code, il progetto open source di Microsoft, che permette di scrivere, modificare e correggere software con l’aiuto di assistenti AI.

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Dalla chiave sottratta a Fireworks AI ai dati dei clienti

Secondo l’azienda tutto è cominciato quando i criminali hanno ottenuto una chiave di accesso conservata su Fireworks AI, servizio esterno impiegato per l’addestramento e l’inferenza dei modelli. Con quella chiave hanno copiato il contenuto di uno spazio di archiviazione in sola lettura usato per condividere informazioni con il partner. Dentro c’erano tracciati storici, in gran parte del 2025, provenienti da utenti che non avevano attivato la Privacy Mode e i cui dati potevano quindi servire per l’addestramento. Alcuni contenevano credenziali API non oscurate, una vera porta d’ingresso verso altri sistemi della società.

Per Cursor i tracciati esposti riguardano meno dello 0,05% degli utenti mentre le credenziali API compromesse toccano meno dello 0,01% dei clienti. Sfruttando quelle chiavi gli aggressori hanno prelevato dati da vari strumenti SaaS dell’azienda come archivi di codice sorgente non di produzione, alcune informazioni dell’assistenza clienti con relative email, metriche di utilizzo, recapiti dei clienti, riassunti di conversazioni con gli agenti AI e credenziali condivise in passato con il supporto tecnico.

I sistemi di monitoraggio hanno rilevato l’attività anomala e la società ha revocato la chiave di Fireworks, ruotato le credenziali esposte e spento per prudenza alcuni servizi interni. Gli hacker però avevano già in mano una credenziale in grado di pubblicare estensioni sul marketplace.

Undici ore di estensione malevola e l’ondata Black October

Il 29 ottobre quella credenziale è servita a caricare copie non autorizzate di Claude Code direttamente nella cache che alimenta il marketplace delle estensioni VS Code di Cursor. Né l’estensione legittima di Anthropic né Open VSX sono stati compromessi. Le versioni 2.1.312 e 2.1.313 sono rimaste disponibili per circa 11 ore. Il codice manomesso eseguiva JavaScript malevolo che raccoglieva informazioni sul sistema, installava una chiave SSH controllata dagli attaccanti e configurava meccanismi di persistenza. Alcuni errori di programmazione avrebbero però impedito alla backdoor di funzionare su molti computer Windows e macOS dove SSH non era già attivo.

L’azienda assicura che infrastruttura di produzione, versioni ufficiali dell’app, repository dei clienti e dati degli utenti con Privacy Mode attiva non sono stati toccati. Il traffico di inferenza è stato spostato lontano da Fireworks, il marketplace è stato ricostruito e l’infrastruttura ridistribuita. Chi ha installato o aggiornato l’estensione nel periodo dell’attacco è invitato a seguire le indicazioni di ripristino fornite da Cursor.

L’episodio rientra in una serie di attacchi contro piattaforme per sviluppatori AI che la società di sicurezza Wiz ha chiamato Black October. Lo scopo era rubare credenziali di autenticazione, soprattutto quelle che danno accesso ai modelli AI, poi usate per inferenza non autorizzata con addebiti pesanti per i clienti e in qualche caso per tentativi di distillazione. Tra le aziende colpite figurano Railway, Northflank, Lightning AI, OpenCode e Warp. Su Railway i segreti sottratti hanno generato circa 640.000 euro di addebiti fraudolenti. Anche Fireworks AI ha comunicato a ottobre più violazioni, tra cui una con chiavi API e token esposti e un’altra con accessi a macchine di sviluppo tramite un fornitore cloud compromesso. Tra i clienti coinvolti c’è anche Notion, che ha reso nota l’esposizione delle trascrizioni delle chat AI di un piccolo numero di workspace.

Fonte: TecnoAndroid