Xpeng conferma: i modelli Mona arriveranno in Europa

Xpeng guarda con decisione al mercato europeo: il marchio cinese ha confermato ufficialmente che la nuova gamma Mona – la linea di veicoli elettrici più accessibile e orientata al grande pubblico – sbarcherà in Europa nei prossimi mesi. L’obiettivo è chiaro: posizionarsi come alternativa diretta ai brand che oggi dominano la fascia più competitiva dell’elettrico, come BYD e MG.

Una nuova strategia per crescere fuori dalla Cina

La serie Mona rappresenta il tentativo di Xpeng di ampliare la propria presenza oltre i segmenti premium e tecnologici su cui ha costruito la sua reputazione. La gamma è pensata per offrire prezzi più competitivi, mantenendo però software avanzato, sistemi di guida assistita di nuova generazione e un approccio al design più europeo.

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I primi modelli a essere lanciati saranno destinati inizialmente ai mercati nordeuropei, dove Xpeng è già presente, per poi espandersi progressivamente in altri Paesi del continente.

Competizione diretta con i brand cinesi già consolidati

Il segmento dei veicoli elettrici a prezzo contenuto è oggi dominato principalmente da BYD e MG, che in Europa hanno ottenuto risultati importanti grazie a listini aggressivi e soluzioni tecniche mature. Con Mona, Xpeng punta a inserirsi esattamente nello stesso spazio, offrendo:

autonomie superiori alla media della categoria,

ricarica rapida migliorata,

piattaforme leggere e ottimizzate per l’efficienza,

un’esperienza digitale più curata, da sempre punto di forza del marchio.

Cosa aspettarsi dai primi modelli Mona in arrivo

Xpeng non ha ancora svelato il calendario preciso, ma il debutto europeo dovrebbe avvenire nel corso del 2026, con la possibilità di preordini già nei mesi precedenti. I modelli previsti includono una compatta cinque porte e un crossover, entrambi progettati per rispondere alle esigenze degli automobilisti europei in termini di dimensioni, sicurezza e dotazioni.

Particolare attenzione sarà riservata ai sistemi di assistenza alla guida: Xpeng vuole infatti introdurre anche nella gamma economica una versione semplificata ma efficace della propria piattaforma ADAS di punta.

Una mossa che cambia gli equilibri

L’arrivo della serie Mona potrebbe aumentare ulteriormente la concorrenza nel segmento elettrico europeo, già sotto pressione per l’ingresso massiccio di costruttori cinesi. Per Xpeng, questa strategia rappresenta una scommessa importante per costruire volumi, rafforzare la presenza internazionale e consolidare il proprio ruolo in un mercato sempre più affollato.