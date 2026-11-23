Chiedere a un chatbot dove andare in vacanza sembra ormai un gesto naturale, quasi scontato. Il punto è che le risposte rischiano di assomigliarsi parecchio, a prescindere da chi pone la domanda e dal sistema interpellato. A dirlo è uno studio dell’Università di Aveiro che ha analizzato 420 risposte fornite da dieci diversi sistemi di intelligenza artificiale, arrivando a una conclusione piuttosto chiara. I consigli di viaggio finiscono per concentrarsi su un numero ristretto di mete, sempre le stesse o quasi.

Il dato forse più curioso riguarda le richieste legate al turismo sostenibile. Anche quando l’utente cerca alternative più rispettose dell’ambiente e delle comunità locali, gli assistenti virtuali tendono comunque a indicare un ventaglio limitato di destinazioni. Proprio quel tipo di ricerca che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe spingere verso luoghi meno battuti si ritrova così a percorrere strade già molto affollate.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quando l’algoritmo restringe la mappa del viaggio

Il fenomeno ha già un nome che rende bene l’idea, ovvero overtourism digitale. Non si parla soltanto di folle nelle piazze o di code davanti ai monumenti, ma di un meccanismo che nasce prima ancora della partenza, nel momento in cui un viaggiatore si affida a un assistente basato sull’IA per farsi un’idea delle possibili destinazioni. Se dieci sistemi diversi finiscono per suggerire più o meno gli stessi luoghi, la varietà delle scelte si riduce in modo quasi automatico.

Il campione esaminato dai ricercatori portoghesi è ampio abbastanza da rendere difficile parlare di semplice coincidenza. Le 420 risposte raccolte mostrano una tendenza comune che attraversa piattaforme differenti, segno che la concentrazione non dipende da un singolo strumento ma da un comportamento piuttosto diffuso tra questi sistemi. In pratica, chi si affida a un chatbot per trovare ispirazione rischia di ricevere un elenco già visto, magari più ordinato e ben scritto, ma con poche sorprese.

Gli squilibri tra mete, imprese e residenti

Le conseguenze non riguardano solo i viaggiatori. Secondo lo studio, l’overtourism digitale può favorire veri e propri squilibri su più livelli. Da una parte ci sono le destinazioni che ricevono un’attenzione sproporzionata, dall’altra quelle che restano escluse dai suggerimenti e quindi dalla visibilità. Lo stesso discorso vale per le imprese del settore, perché essere citati o meno da un assistente virtuale può pesare sulla capacità di intercettare nuovi clienti.

C’è poi il capitolo dei residenti, che nelle località più gettonate si trovano a convivere con flussi turistici sempre più concentrati. Se le indicazioni degli strumenti di intelligenza artificiale continuano a puntare sugli stessi territori, la pressione su quelle aree rischia di crescere, mentre altre zone potenzialmente interessanti restano ai margini del mercato. Un effetto che colpisce in modo particolare proprio le realtà più piccole, quelle che avrebbero tutto da guadagnare da una distribuzione più equilibrata dei visitatori.

Il tema non è passato inosservato nemmeno a livello istituzionale. Il rischio legato alla concentrazione dei flussi e agli squilibri tra territori è infatti una questione affrontata anche dalla Commissione europea, che lo ha inserito tra i nodi da considerare nel rapporto tra turismo e tecnologie digitali.

Fonte: TecnoAndroid