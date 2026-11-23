Più di 500 dipendenti di Google hanno messo nero su bianco il proprio dissenso verso una scelta dell’azienda che tocca da vicino il mondo della scuola americana. Al centro della contestazione c’è la decisione di disattivare negli Stati Uniti l’accesso al motore di ricerca nei distretti scolastici che scelgono di bloccare le funzionalità di intelligenza artificiale del gruppo. Una mossa che, a giudizio di chi lavora dentro l’azienda, rischia di produrre l’effetto opposto a quello sperato.

La protesta ha preso la forma di una petizione dal nome piuttosto eloquente, Let Students Search, che tradotto suona più o meno come “lasciate cercare gli studenti”. A promuoverla è stata l’Alphabet Workers Union americana, l’organizzazione sindacale che ha raccolto le firme dei lavoratori contrari alla nuova linea adottata da Mountain View nei confronti degli istituti scolastici.

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Perché Google ha legato la ricerca all’IA nelle scuole

Tutto nasce da una direttiva recente che riguarda i servizi scolastici di Google Classroom, la piattaforma che molte scuole utilizzano per organizzare lezioni, compiti e materiali didattici. La posizione dell’azienda è netta. Secondo il colosso di Mountain View, ricerca e intelligenza artificiale sono ormai talmente integrate da non poter più essere separate con facilità. Un divieto totale dell’IA deciso da un istituto renderebbe quindi tecnicamente inutilizzabile lo stesso motore di ricerca per gli studenti. Detta in termini semplici, per Google non esiste più una versione della ricerca che possa funzionare del tutto slegata dagli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Una scuola che sceglie di dire no all’IA in blocco finisce così per perdere anche la possibilità di far cercare informazioni ai propri ragazzi attraverso il servizio più usato al mondo. Ed è proprio questo passaggio a non convincere chi ha firmato la petizione.

Cosa chiedono i lavoratori a Sundar Pichai

Il documento è indirizzato anche all’amministratore delegato di Google, Sundar Pichai. Nel testo i dipendenti avvertono che la misura potrebbe compromettere la missione stessa dell’azienda e danneggiare la reputazione dei suoi prodotti presso tre categorie fondamentali, cioè studenti, genitori e docenti. Un pubblico enorme, che ogni giorno si affida a questi strumenti per studiare e lavorare. Le parole scelte dai firmatari sono piuttosto chiare. “Qualsiasi opportunità di generare un cambiamento positivo con l’IA nell’istruzione dipenderà dalla libertà degli educatori di scegliere come integrarla nei programmi”, si legge nella petizione. E ancora: “Tagliare l’accesso alla ricerca alle scuole che non desiderano utilizzare l’IA non aiuterà a persuadere i nostri utenti, ma porterà più probabilmente all’abbandono completo dei prodotti Google”.

Il punto sollevato dai lavoratori riguarda quindi la libertà degli educatori. Per chi ha aderito all’iniziativa, imporre l’intelligenza artificiale come condizione per continuare a usare la ricerca non è il modo giusto per convincere le scuole ad adottarla. Al contrario, secondo il testo della petizione, una pressione di questo tipo spingerebbe gli istituti a voltare le spalle all’intero ecosistema dell’azienda.

Le grandi città guardano ad altri motori di ricerca

I timori espressi dai dipendenti non sembrano del tutto teorici. I distretti scolastici di New York, Los Angeles e Chicago starebbero infatti già valutando l’adozione di motori di ricerca alternativi. L’obiettivo è evitare di lasciare a Google il controllo sulle modalità con cui gli studenti utilizzano l’intelligenza artificiale, una decisione che queste amministrazioni preferiscono mantenere nelle proprie mani.

Fonte: TecnoAndroid