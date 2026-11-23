Garmin continua a distribuire aggiornamenti software sulla sua gamma di smartwatch e questa volta tocca ai modelli di punta pensati per l’outdoor. Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar ricevono infatti il loro primo major update, e con loro anche Enduro 4 e Marq 3. Si tratta di un pacchetto davvero corposo, con funzioni inedite e una lunga lista di correzioni.

Vale la pena ricordare quanto siano giovani questi dispositivi. La famiglia Fenix 9 è stata presentata a fine agosto, Enduro 4 è arrivato a ottobre 2026 e Marq 3 ha debuttato appena un mese fa. Il rilascio chiude un ciclo di sviluppo piuttosto breve, partito a inizio novembre e proseguito fino a pochi giorni fa con gli ultimi ritocchi prima della distribuzione definitiva.

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Cosa cambia con la versione 7.22

Tutti gli orologi coinvolti passano alla versione 7.22 del software, che prende il posto della 6.74 rilasciata a inizio mese. Come spesso accade con gli aggiornamenti di questa portata, Garmin ha affiancato alcune funzionalità nuove a un’ampia serie di ottimizzazioni pensate per rendere il sistema più stabile. Le aggiunte riguardano soprattutto le attività indoor, la personalizzazione e le impostazioni generali.

Sul fronte delle novità, i profili di sci di fondo indoor e ciclismo indoor permettono ora di modificare la distanza percorsa. Le modalità di potenza mostrano un suggerimento al primo utilizzo, mentre camminata e corsa guadagnano due nuove schede di riepilogo dedicate al peso dello zaino e alle calorie bruciate portandolo in spalla. Alcuni quadranti offrono poi un’opzione per rendere più fluido il movimento della lancetta dei secondi e il controllo rapido della torcia può contare su un timeout impostabile.

Molto più lungo è l’elenco delle correzioni. Sistemati un elemento vuoto nel menu dei livelli della mappa, l’anteprima del percorso con le mappe TopoActive e OSM attive e la scheda del percorso Epic che non compariva nella fase dell’attività. Risolte anche le interruzioni nella lettura della frequenza cardiaca in ArcheryX e il suono di chiamate o notifiche quando il dispositivo era in modalità silenziosa. Garmin è intervenuta poi sul disegno errato del veicolo sulla mappa, sul ritardo nell’accesso al menu dei quadranti CIQ e su un difetto per cui la resistenza di corsa indicava “Zona massima” con una frequenza cardiaca inferiore alla zona minima. Rientrano nella lista anche i dati meteo che potevano sparire dopo un’interruzione di corrente, la modifica del peso negli esercizi di forza tramite i pulsanti, il posizionamento della freccia del nord, l’icona della tastiera nelle impostazioni dei modelli Solar, il punteggio del giocatore 2 che non appariva nelle informazioni del round e un possibile problema con l’associazione e la disassociazione di Alipay.

Una parte consistente del lavoro riguarda i crash. L’aggiornamento elimina potenziali arresti anomali durante il cambio di sport, il download dei contenuti di Outdoor Maps+, l’attivazione della trasmissione della frequenza cardiaca da Garmin Connect, la pressione ripetuta del tasto Indietro nell’app Musica e la ricerca dei punti di interesse. Lo stesso vale per la selezione delle schermate dati, l’avvio di un allenamento HIIT, il cambio di playlist su Spotify e l’uso di ClimbPro durante la corsa. Corretti inoltre la barra di avanzamento nell’app LineMusic, l’icona del satellite sui modelli Solar e le impostazioni satellitari che non si aggiornavano cambiando la modalità di alimentazione nel menu Fase attività. Chiudono il quadro una maggiore reattività dell’app Epic, un quadrante World Timer migliorato, un rilevamento dei colpi più preciso nel golf, ritocchi al canottaggio indoor, un caricamento più efficiente quando sono installate più mappe, vari affinamenti grafici e traduzioni aggiornate.

Come installare l’aggiornamento sugli orologi Garmin

Per scaricare il nuovo firmware sui Fenix 9 e sugli altri smartwatch del marchio basta seguire le indicazioni che compaiono nelle notifiche dell’app Garmin Connect o direttamente sull’orologio. La distribuzione avviene in modo graduale, quindi è possibile che il pacchetto non sia ancora arrivato su tutti i dispositivi. In questo caso si può controllare manualmente la disponibilità entrando nel menu Impostazioni, poi nella pagina Sistema e infine nella sezione Aggiornamento Software. In alternativa l’orologio può essere collegato a un computer tramite cavo USB per cercare le nuove versioni con il programma Garmin Express.

Fonte: TecnoAndroid