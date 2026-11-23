Il TV OLED da 65 pollici di LG scende a un prezzo che fino a poco tempo fa sembrava piuttosto lontano. LG OLED65B6ELC, il modello più grande della nuova serie B6E 2026, è proposto su Amazon a 1199€ invece dei 2299€ richiesti al lancio, con uno sconto del 48% che lo porta dritto al minimo storico. Pannello dal nero perfetto, intelligenza artificiale generativa e una dotazione completa per il gaming non si trovano spesso insieme a cifre così contenute. Il ribasso rende questo televisore accessibile a un pubblico molto più ampio rispetto a quello a cui puntava inizialmente.

Pannello, processore e piattaforma smart di LG OLED65B6ELC

Il cuore visivo è un pannello WOLED 4K da 65 pollici, cioè 165 cm di diagonale, con risoluzione Ultra HD di 3840 x 2160 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz e VRR fino a 120Hz. Gli 8,3 milioni di pixel autoilluminanti permettono di ottenere il Nero Perfetto certificato UL. In pratica ogni pixel può spegnersi del tutto e restituire neri assoluti anche quando la stanza è parecchio luminosa. Il tempo di risposta di 0,1 ms assicura una fluidità notevole, mentre il supporto a Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10, HLG e Filmmaker Mode mantiene ogni contenuto fedele all’idea originale del regista.

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A muovere tutto ci pensa il nuovo processore α8 AI Gen3, descritto come 5 volte più intelligente della generazione precedente. La NPU è più rapida, la GPU guadagna il 10% di potenza e la memoria cresce del 20%. Su questa base gira webOS 26, la piattaforma smart che porta con sé le funzioni Multi AI come AI Concierge e la ricerca vocale integrata con Google Gemini e Microsoft Copilot. A proteggere il sistema ci sono 7 livelli di sicurezza LG Shield, e il controllo passa dal nuovo AI Magic Remote MR26GB, dotato di puntatore e sensore di movimento.

Chi gioca troverà pane per i propri denti. Il televisore offre 4 porte HDMI 2.1, supporto al 4K a 120fps, NVIDIA G SYNC, AMD FreeSync Premium, ALLM e QFT, oltre all’accesso diretto a NVIDIA GeForce NOW attraverso il Game Dashboard. Il comparto audio è affidato a un sistema 2.0 da 20W con Dolby Atmos, adeguato per l’uso di tutti i giorni ma che può crescere parecchio con una soundbar dedicata. Un dettaglio da non sottovalutare riguarda gli 8 aggiornamenti software futuri garantiti da LG, una promessa tutt’altro che scontata in questa fascia di prezzo.

Quasi metà prezzo su Amazon per il TV OLED LG

Il listino di partenza di 2299€ scende a 1199€, con un taglio di circa il 48% e un risparmio concreto di 1100€. È la cifra più bassa mai registrata per questo modello, disponibile direttamente su Amazon. Mettendo sul piatto il processore AI di terza generazione, il pannello OLED certificato e la piattaforma webOS 26 aggiornata, l’occasione risulta particolarmente vantaggiosa per chi vuole passare all’OLED senza investire somme esagerate.

Si tratta però di un’offerta lampo e la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo oppure nelle quantità. Per questo motivo conviene controllare subito lo stato delle scorte di LG OLED65B6ELC prima che il prezzo torni a salire o che le unità in promozione si esauriscano.

Fonte: TecnoAndroid